В Україні введуть вітчизняні протоколи лікування усіх хвороб, - Степанов
Лікування від усіх хвороб в Україні буде проводитися за вітчизняним протоколами - МОЗ вже розробляє відповідні стандарти. Всього розробили 120 протоколів, залишилося 2,5 тисячі.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і у нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи, назва вже не важливо. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі. Яким чином складаються ці протоколи?
Беруться протоколи різних країн, найкращих країн у тій або іншій галузі, в кожній галузі, напрямку медицини є країни, які більш просунуті. І потім вони адаптуються вже для українських реалій.
Що таке протокол? Це стандарт лікування, то, яким чином лікувати хворобу в залежності від її стану, течії. Це те, що потрібно лікарю для того, щоб він міг нормально, кваліфіковано лікувати. Ці протоколи - типу нашого стандарту лікування коронавірусної хвороби COVID-19, про який вже всі знають, він є у нас на сайті", - пояснив Степанов.
За його словами, такі протоколи будуть для кожної хвороби.
"На сьогодні у нас є 120 таких оновлених, актуалізованих протоколів українських. Немає - двох з половиною тисяч. Щоб ми з вами уявляли, що у нас відбувається. Тому що вони були просто скасовані. Деякі стандарти були, наприклад, фінські протоколи. Мені не зрозуміло, чому фінські... Чому ми маємо за ними лікуватися, як вони адаптовані під українські реалії? Справа в тому, що цими протоколами займалися не лікарі. Цим займалися люди, які чомусь вирішили, що вони багато читали Google і тепер вони можуть це робити", - підкреслив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Будете возмущаться, что лишних лекарств навыписывали, всегда можно сослаться на протокол от Минздрава.
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
В Чому Загроза диктаторського 3316?
если мы еще на етом свете кому то нужны....
Зокрема, вони сперечалися через протоколи лікування - інструкції, за якими лікарі мають нас лікувати.
Радуцький https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA вважає , що міжнародні протоколи лікування треба адаптувати під українські реалії, зокрема, через "генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас".
Cупрун же https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R пояснює , що "анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж".
Ще у 2017 році МОЗ видало наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17 1422 . Він дозволяє лікарям легально використовувати ******* міжнародні медичні протоколи.
Раніше лікар міг юридично відповідати за те, що використав ******* протоколи замість затверджених в Україні, але застарілих.
Цей наказ є дозвільним. Тобто не скасовує існуючих затверджених протоколів і не забороняє їх.
В українських протоколах, які були обов'язковими до виконання, досі є брендові назви медичних препаратів.
"Велика фарма" зацікавлена у тому, щоб їхні препарати були у протоколах лікування. Тобто коли лікар має обов'язково виписати пацієнту саме цей препарат саме цього виробника.
Це зручний спосіб в межах 40-мільйонної країни збільшити продажі своїх препаратів.
До слова, впровадження застосування нових (міжнародних) клінічних протоколів без процедури адаптації свого часу не погоджувала Академія медичних наук.
Таки дорвалась мафія до протоколів. Тепер чекайте відповідальності лікарів за лікування без фуфломіцинів потрібних виробників.
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
У нас уже давно один протокол от всех болезней в рамках отделения.
Всем одни уколы, капельницы, таблетки.
Разве что у человека нет денег - для него другой протокол и лекарства, которые в больнице залежались со времён Хрущева.
Разница только в том, что теперь все бабло будет наваривают семейка Степанова, а не Богомолец.
у них уши хоть и большие, но они не слышат,
про думать тема закрыта, вони мають право на ашипку!
Конституция Украины,например.
И,есть "законноизбранные" депутаты,которые об этом не знают, не слышали,...типа...не в теме....
которые хоть раз и мельком читали Конституцию Украины?
Но,помните это,надеюсь,-
Contra spem spero!
Та я тоже в турецком не оч силен.)))
вы же подкожник, а я сегодня не в настроении ругаться..
приходите в мандей
Вы не коментите мои посты,я-ваши.
та да - шоб ты тока соблюдал
И потом они адаптируются уже для украинских реалий.
р.s.- кому не понятно,спросите,я объясню....
Там не только "костюмов" нет,там нет элементарных средств защиты,типа "намордников" и перчаток.
пси.Кому населенные пункты покажутся неизвестными,обратитесь к Гуглу.
Короче. Рассказываю.
Больницы пригородов Киева,- Ирпеня и Бучи,закрыли для приема граждан с сомнительными "вирусными параметрами". Их везут дальше. В больнички сельских населенных пунктов, типа Бородянки /это районный центр Киевской области/.
Короч, в "деревню к тетке,в глушь,в саратов.."
Остается только позавидовать................
Когда ,хрен знает сколько украинцев, загибается от этой китайской *****.
для страховой медицины ( у нас пока ее нет) это счастье (там каждую таблетку посчитают и каждое назначение перепроверят), для медицины нашей - это тотальная бюрократия...
как лечить по протоколу, если нет в больничке ни аппаратуры ни лекарств тех, которые есть в протоколе? а самодеятельность в летальном случае будет приравнена к непрофессионализму и караться законом... ...и опять о больных... только между строк ...