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В Україні введуть вітчизняні протоколи лікування усіх хвороб, - Степанов

В Україні введуть вітчизняні протоколи лікування усіх хвороб, - Степанов

Лікування від усіх хвороб в Україні буде проводитися за вітчизняним протоколами - МОЗ вже розробляє відповідні стандарти. Всього розробили 120 протоколів, залишилося 2,5 тисячі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і у нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи, назва вже не важливо. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі. Яким чином складаються ці протоколи?

Беруться протоколи різних країн, найкращих країн у тій або іншій галузі, в кожній галузі, напрямку медицини є країни, які більш просунуті. І потім вони адаптуються вже для українських реалій.

Що таке протокол? Це стандарт лікування, то, яким чином лікувати хворобу в залежності від її стану, течії. Це те, що потрібно лікарю для того, щоб він міг нормально, кваліфіковано лікувати. Ці протоколи - типу нашого стандарту лікування коронавірусної хвороби COVID-19, про який вже всі знають, він є у нас на сайті", - пояснив Степанов.

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За його словами, такі протоколи будуть для кожної хвороби.

"На сьогодні у нас є 120 таких оновлених, актуалізованих протоколів українських. Немає - двох з половиною тисяч. Щоб ми з вами уявляли, що у нас відбувається. Тому що вони були просто скасовані. Деякі стандарти були, наприклад, фінські протоколи. Мені не зрозуміло, чому фінські... Чому ми маємо за ними лікуватися, як вони адаптовані під українські реалії? Справа в тому, що цими протоколами займалися не лікарі. Цим займалися люди, які чомусь вирішили, що вони багато читали Google і тепер вони можуть це робити", - підкреслив глава МОЗ.


охорона здоров’я (293) медицина (2145) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+10
Пока зеленая гнида у власти - опасно лечиться.
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09.05.2020 22:37 Відповісти
+8
Это угроза? У наших врачей есть доступ к международным протоколам, совки драные.
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09.05.2020 22:36 Відповісти
+8
https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA Михайло Радуцький і https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R Ульяна Супрун публічно обмінялися "люб'язностями".
Зокрема, вони сперечалися через протоколи лікування - інструкції, за якими лікарі мають нас лікувати.
Радуцький https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA вважає , що міжнародні протоколи лікування треба адаптувати під українські реалії, зокрема, через "генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас".
Cупрун же https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R пояснює , що "анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж".

Ще у 2017 році МОЗ видало наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17 1422 . Він дозволяє лікарям легально використовувати ******* міжнародні медичні протоколи.
Раніше лікар міг юридично відповідати за те, що використав ******* протоколи замість затверджених в Україні, але застарілих.
Цей наказ є дозвільним. Тобто не скасовує існуючих затверджених протоколів і не забороняє їх.

В українських протоколах, які були обов'язковими до виконання, досі є брендові назви медичних препаратів.
"Велика фарма" зацікавлена у тому, щоб їхні препарати були у протоколах лікування. Тобто коли лікар має обов'язково виписати пацієнту саме цей препарат саме цього виробника.
Це зручний спосіб в межах 40-мільйонної країни збільшити продажі своїх препаратів.
До слова, впровадження застосування нових (міжнародних) клінічних протоколів без процедури адаптації свого часу не погоджувала Академія медичних наук.

Таки дорвалась мафія до протоколів. Тепер чекайте відповідальності лікарів за лікування без фуфломіцинів потрібних виробників.
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09.05.2020 22:57 Відповісти
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Мафія добиває реформу Супрун! Знову в нас буде окрема українська медицина яка буде лікувати по окремим українським протоколам окремими ліками які використовує тільки Україна! Все проти чого боролась команда Супрун - повертається! Виходить що для того щоб реформувати медицину в Україні її потрібно випалити вогнеметом до тла, а вже потім з чистого місця починати будувати нову медичну систему! Не може мафія працювати чесно, вона хоче заробляти надприбутки на фуфломіцінах, які увійдуть в українські протоколи лікування!
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09.05.2020 22:50 Відповісти
родичка лежала з інсультом----кожен день купляли масу ліків.Коли прийшла в міністерство Супрун,вона казала,що для лікування таких як родичка,потрібно було на день ліків на 100 гр.Я тоді взяла у жінки,яка лежала з родичкою в одній палаті рецепт з 10 ліками і подивилася їх дію-----в списку було багато ліків з подібною дією.Замість 10 потрібно було прописати тільки 5,а можливо й менше.
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10.05.2020 08:21 Відповісти
Это угроза? У наших врачей есть доступ к международным протоколам, совки драные.
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09.05.2020 22:36 Відповісти
Это чтобы средний чек за медикаментозное лечение слишком дешево клиенту не обходился.
Будете возмущаться, что лишних лекарств навыписывали, всегда можно сослаться на протокол от Минздрава.
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09.05.2020 23:33 Відповісти
Пока зеленая гнида у власти - опасно лечиться.
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09.05.2020 22:37 Відповісти
Отут нам і гаплик...
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09.05.2020 22:37 Відповісти
в українців своє , квадратне колесо ...
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09.05.2020 22:39 Відповісти
" опись, прОтокол, сдал, принял, отпечатки пальцев, были ли вы или ваши родственники за границей на заработках и если да то собираетесь(ются) ли снова?"
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09.05.2020 22:39 Відповісти
Анальгін, анальгін, зеленка, анальгін..дзвінок у поховальну контору..
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09.05.2020 22:41 Відповісти
ну чо. є ще цитрамон, парацетамол, ацетилсаліцилова кислота ну і канєшно ібупрофен куди ж без нього )))
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10.05.2020 13:43 Відповісти
Подорожник?
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09.05.2020 22:44 Відповісти
Подключайтесь к петиции:
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
В Чому Загроза диктаторського 3316?
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09.05.2020 22:48 Відповісти
отечественные протоколы ето славно, а с больными и болячками как - все также?
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09.05.2020 22:48 Відповісти
Может, где-то с нормальным правительством - и славно, а у нас это смертельно опасно, судя по их протоколу лечения ковида.
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09.05.2020 22:52 Відповісти
И дорого - само собой.
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09.05.2020 22:54 Відповісти
про дорого даже не хочу говорить - но здоровье дороже,
если мы еще на етом свете кому то нужны....
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09.05.2020 22:58 Відповісти
Читай пост про Супрун нижче.
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09.05.2020 23:03 Відповісти
Це щось з САЛОМ зв'язане??
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09.05.2020 22:50 Відповісти
скажи чеху 68 - он тебя загрызет и будет прав!
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09.05.2020 22:52 Відповісти
Новые Зе-протоколы лечения будут просты и доступны
В Украине введут отечественные протоколы лечения всех болезней, - Степанов - Цензор.НЕТ 7978
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09.05.2020 22:56 Відповісти
https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA Михайло Радуцький і https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R Ульяна Супрун публічно обмінялися "люб'язностями".
Зокрема, вони сперечалися через протоколи лікування - інструкції, за якими лікарі мають нас лікувати.
Радуцький https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA вважає , що міжнародні протоколи лікування треба адаптувати під українські реалії, зокрема, через "генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас".
Cупрун же https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R пояснює , що "анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж".

Ще у 2017 році МОЗ видало наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17 1422 . Він дозволяє лікарям легально використовувати ******* міжнародні медичні протоколи.
Раніше лікар міг юридично відповідати за те, що використав ******* протоколи замість затверджених в Україні, але застарілих.
Цей наказ є дозвільним. Тобто не скасовує існуючих затверджених протоколів і не забороняє їх.

В українських протоколах, які були обов'язковими до виконання, досі є брендові назви медичних препаратів.
"Велика фарма" зацікавлена у тому, щоб їхні препарати були у протоколах лікування. Тобто коли лікар має обов'язково виписати пацієнту саме цей препарат саме цього виробника.
Це зручний спосіб в межах 40-мільйонної країни збільшити продажі своїх препаратів.
До слова, впровадження застосування нових (міжнародних) клінічних протоколів без процедури адаптації свого часу не погоджувала Академія медичних наук.

Таки дорвалась мафія до протоколів. Тепер чекайте відповідальності лікарів за лікування без фуфломіцинів потрібних виробників.
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09.05.2020 22:57 Відповісти
Лучший протокол- от зебилизма. Но зебилам он не по их мозгам.
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09.05.2020 22:58 Відповісти
от зебелизма - єто к образованию.
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10.05.2020 00:02 Відповісти
Доктор из Донецка выпишет всем больным протоколы лечения - это будет веселое выздоровление.
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09.05.2020 22:59 Відповісти
А для лікування зебілізму будуть протоколи?
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09.05.2020 22:59 Відповісти
всё, нам капец...
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09.05.2020 23:01 Відповісти
А ты у врачей лечишься ?
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10.05.2020 00:22 Відповісти
Да, я сам грамотный, и куча знакомых докторов. Профессура и доценты.
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10.05.2020 00:29 Відповісти
Вот здесь адвокат рассказывает, что не надо вакцинироваться. принудительно, а только по своей воле. Так и про чипизацию.
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
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09.05.2020 23:02 Відповісти
Да, шо вы волнуетесь?
У нас уже давно один протокол от всех болезней в рамках отделения.
Всем одни уколы, капельницы, таблетки.
Разве что у человека нет денег - для него другой протокол и лекарства, которые в больнице залежались со времён Хрущева.
Разница только в том, что теперь все бабло будет наваривают семейка Степанова, а не Богомолец.
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09.05.2020 23:04 Відповісти
Представляю как отечественные протоколы будут учитывать индивидуальные особенности каждого организма. Всех вылечат зеленые прахвесианалы.
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09.05.2020 23:04 Відповісти
Протоколи будуть, але Степанов ніколи і нікого не лікував, тому до кінця не розуміє суті таких протоколів. Не завжди лікування можливе по-протоколу, бо є алергія на протокольні ліки та інші проблеми.
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09.05.2020 23:06 Відповісти
Али, вы ето сейчас кому говорите, ослам?
у них уши хоть и большие, но они не слышат,
про думать тема закрыта, вони мають право на ашипку!
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09.05.2020 23:15 Відповісти
Человек имеет право на ошибку,когда понимает,что что-то делает НЕ ТАК,в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств... И планирует все изменить, когда появится такая возможность. Но. Есть Законы,которые нарушать нельзя ни в коем случае.
Конституция Украины,например.
И,есть "законноизбранные" депутаты,которые об этом не знают, не слышали,...типа...не в теме....
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09.05.2020 23:26 Відповісти
вы когда нибудь видели бровистку или там массажистку, клована наконец
которые хоть раз и мельком читали Конституцию Украины?
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09.05.2020 23:33 Відповісти
....нннну....свечку не держал...
Но,помните это,надеюсь,-
Contra spem spero!
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09.05.2020 23:52 Відповісти
та помню хоть и не очень на турецком
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09.05.2020 23:57 Відповісти
Вислів утворено за аналогією до виразу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD Цицерона : «https://uk.wikipedia.org/wiki/Dum_spiro_spero Dum spiro spero » (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Поки дихаю, сподіваюся).

Та я тоже в турецком не оч силен.)))
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10.05.2020 00:03 Відповісти
я бы прекратил дискуссию, бо смысла нет....
вы же подкожник, а я сегодня не в настроении ругаться..
приходите в мандей
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10.05.2020 00:08 Відповісти
Я надеялся и верил,что вы при памяти.Но нет.Предлагаю прекратить дискурс навечно.
Вы не коментите мои посты,я-ваши.
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10.05.2020 00:24 Відповісти
я тоже думал, шо ты вменяемый. но нет...

та да - шоб ты тока соблюдал
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10.05.2020 00:42 Відповісти
Ключевое предложение,если кто не заметил,-
И потом они адаптируются уже для украинских реалий.

р.s.- кому не понятно,спросите,я объясню....
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09.05.2020 23:18 Відповісти
Да давай уже, может это не то, шо я думаю.
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09.05.2020 23:22 Відповісти
Судя по всему, вы не имеете представления о наших провинциальных клиниках.
Там не только "костюмов" нет,там нет элементарных средств защиты,типа "намордников" и перчаток.
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09.05.2020 23:31 Відповісти
Новое - хорошо забытое старое, только еще лучше, бо дороже.
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09.05.2020 23:36 Відповісти
Признавайтесь, вы тут ,типа, мимо проходили ? )
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10.05.2020 00:09 Відповісти
Я тут поинтересовался об эпидемии в Киеве и области. Так вот.
пси.Кому населенные пункты покажутся неизвестными,обратитесь к Гуглу.
Короче. Рассказываю.
Больницы пригородов Киева,- Ирпеня и Бучи,закрыли для приема граждан с сомнительными "вирусными параметрами". Их везут дальше. В больнички сельских населенных пунктов, типа Бородянки /это районный центр Киевской области/.
Короч, в "деревню к тетке,в глушь,в саратов.."
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09.05.2020 23:43 Відповісти
Ого... прямо лепрозории на выселках.
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09.05.2020 23:46 Відповісти
А вы,типа белый и пушистый , и с китайской хренью в сладких, да ?
Остается только позавидовать................
Когда ,хрен знает сколько украинцев, загибается от этой китайской *****.
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09.05.2020 23:58 Відповісти
Это надо было с января выяснять, а, может, и еще раньше.
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10.05.2020 06:14 Відповісти
протокол - это как рекомендация (как ГОСТ) в случае если помогло.. и как отмазка (а я по протоколу...какие претензии??) врачу - в случае если похоронили пациента...
для страховой медицины ( у нас пока ее нет) это счастье (там каждую таблетку посчитают и каждое назначение перепроверят), для медицины нашей - это тотальная бюрократия...
как лечить по протоколу, если нет в больничке ни аппаратуры ни лекарств тех, которые есть в протоколе? а самодеятельность в летальном случае будет приравнена к непрофессионализму и караться законом... ...и опять о больных... только между строк ...
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09.05.2020 23:19 Відповісти
Переробимо те що вже зробили при Супрун? Робити нічого?
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09.05.2020 23:24 Відповісти
А навар?
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09.05.2020 23:26 Відповісти
А, не подумав.
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09.05.2020 23:33 Відповісти
лохторат будет лечится протоколами комаровского - проветриванием , уриной от бубочьки и фуфломицином от богатырёвой. А сами они лечится будут в Германии,США,Израиле по совсем другим протоколам
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09.05.2020 23:30 Відповісти
А слишком умные будут Супрун к больным местам прикладывать.
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10.05.2020 01:01 Відповісти
Ну да, как же еще фуфломицины впаривать, надо отечественные протоколы, как на рассии
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10.05.2020 01:46 Відповісти
Любая болезнь, как и любая проблема всегда имеет более одного варианта решения. Чаще всего множество. Юридическое цементирование мед.протоколов это не очень хорошая идея. Я сталкивалась с этим не раз в США.
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10.05.2020 07:32 Відповісти
все будет, когда-нибудь потом, может быть
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10.05.2020 22:39 Відповісти
 
 