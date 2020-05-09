За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА

На Буковині 9 травня зафіксували 89 нових випадків зараження на коронавірус, також у 18 осіб підтвердили одужання.

Про це в фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 травня, у Чернівецькій області ще 89 буковинців захворіли на COVID-19. Серед них 29 випадків - у Чернівцях.

Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2268 випадків захворювання на коронавірус. На щастя, ще 18 буковинців побороли коронавірус! Усього в лабораторії за останню добу протестовано 423 зразки матеріалів", - розповів Осачук.

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