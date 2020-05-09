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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА

За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА

На Буковині 9 травня зафіксували 89 нових випадків зараження на коронавірус, також у 18 осіб підтвердили одужання.

Про це в фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 травня, у Чернівецькій області ще 89 буковинців захворіли на COVID-19. Серед них 29 випадків - у Чернівцях.
Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2268 випадків захворювання на коронавірус. На щастя, ще 18 буковинців побороли коронавірус! Усього в лабораторії за останню добу протестовано 423 зразки матеріалів", - розповів Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області 82 нові випадки COVID-19, 3 особи померли, - ОДА

За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА 01

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) статистика (2251) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Буковина самый депрессивный регион по всем экономическим показателям. Там самый низкий валовой региональный продукт из всех областей, практически нет промышленности, самая низка зарплата и наверное больше всего заробитчан.
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10.05.2020 00:30 Відповісти
+3
Підкажіть хоч де ті цигани, бо я за 50 років не бачив.
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10.05.2020 06:53 Відповісти
+3
Ближче 500 км не був, інакше б не писав цю херню.
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10.05.2020 09:34 Відповісти
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я вообще не понимаю, что происходит в черн. области?
из 500 по Украине у них 100! Они ненормальные?? неужели так сложно сесть и посидеть в карантине 2 недели? не лазить везде? просто феномен какой-то, как так можно? Это же 2 месяца длится!

не носят маски, не соблюдают дистанцию? в чем дело? есть кто оттуда?
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10.05.2020 00:04 Відповісти
Це приймальне відділення, інфекційне в окремому корпусі.
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10.05.2020 06:52 Відповісти
ти повністю відео дивись, а потім щось пиши
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10.05.2020 06:59 Відповісти
А нащо, якщо журналіст не знає, що під хворих на корону віддали 3-ю міську лікарню, чого від нього чекати? Шерлок блін.
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10.05.2020 07:05 Відповісти
Журналисту не удается найти никаких больных.
Проверим ситуацию в первом же районе Тернопольской области по соседству:

Впродовж останніх 8-ми днів нові випадки захворювання на COVID-19 у ... районі не реєструвалися.

В інфекційному відділі КНП «... района лікарня» на стаціонарному лікуванні знаходиться одна особа (дитина) з підозрою на COVID-19 , амбулаторно- ще 3-ри підозри на COVID-19.

Похоже, что в области изобрели метод коронраспила.
Эй, Ляшко, слабо одеть спецовку и проверить реально, что там происходит?
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10.05.2020 07:02 Відповісти
Не знаю де ви берете, але навіть вікі показує в Заліщиках 24 хворих і 2 померлих, а це і є перший район Тернопільскої області.
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10.05.2020 07:08 Відповісти
Восьмий летальний випадок: у Заліщиках від коронавірусу померла жінка

Автор:
https://tv4.te.ua/author/tania/ tania
-
У Заліщицькому районі загалом підтвердили 8 нових випадків COVID- 19. Захворіла жителька села Заставнівського району Чернівецької області, яка працює в Заліщиках, та семеро жителів Залішицького району. Зокрема по одному хворому в селах Поділля, Мишків, Нагіряни, Касперівці та троє жителів Заліщик.
П'ятеро пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні у Заліщицькій лікарні.
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10.05.2020 07:10 Відповісти
Я беру официальную информацию штаба по борьбе с вирусом в районе тут:

http://zvistka.net.ua/news/covid_19_uzhe_8_dniv_na_borshhivshhini_ne_fiksujut_novikh_vipadkiv_infikuvannja_koronavirusom/2020-05-09-3616
Район прямо через Днестр имеет самую длинную границу с Черновицкой областью.
Залещики ни фига не печатают, а вики мне не указ, я сам туда пишу от скуки.
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10.05.2020 07:13 Відповісти
Тем более информацию, которую печатает какая то "Таня" не рассматриваю.
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10.05.2020 07:15 Відповісти
Заробітчани + МП, до того ж у нас чи ненайбільша щільність населення по Україні. Маски носять, машин мало, хз чого не можуть спинити.
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10.05.2020 06:55 Відповісти
Може й вам самим треба меньш базікати про погану владу, а більш виконувати вимоги карантину, як в інших регіонах?
Люди ходять на роботу на металургійні комбінати і немає такої захворюваності, як у вас.
Чому?
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10.05.2020 07:30 Відповісти
У нас досить жорсткий карантин в порівнянні з іншими, так що тут не влучили. До того ж ніхто і не планує в травні його відміняти.
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10.05.2020 09:36 Відповісти
Так шо, пороблено?
Чи кацапи винні?
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10.05.2020 09:47 Відповісти
Бергамцы
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10.05.2020 00:17 Відповісти
А из какой области больше всего заробитчан, кто в курсе ?
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10.05.2020 00:18 Відповісти
Буковина самый депрессивный регион по всем экономическим показателям. Там самый низкий валовой региональный продукт из всех областей, практически нет промышленности, самая низка зарплата и наверное больше всего заробитчан.
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10.05.2020 00:30 Відповісти
Дело не в этом, там живут цыгане, а им всё пофик.
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10.05.2020 00:54 Відповісти
Підкажіть хоч де ті цигани, бо я за 50 років не бачив.
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10.05.2020 06:53 Відповісти
То у них такие молдаване немытые.
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10.05.2020 07:26 Відповісти
На Буковині циган практично немає. Ти переплутав з Закарпаттям і Одещиною.
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10.05.2020 08:51 Відповісти
сам ты цыган ипаный, как ты называешь буковинцев, ты хоть там было людей архитектуру видело?
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10.05.2020 09:09 Відповісти
Ближче 500 км не був, інакше б не писав цю херню.
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10.05.2020 09:34 Відповісти
і я про це - в Чернівцях Тесл уже більше ніж у Киеві (практично) - не говорячи про інший "Женевський Автопарк".... - про Буковинські СЕЛА - фільми знімають кореспонденти та кінокомпаніїї...., а ці "задрипанці" із....- щось хотять нам розказати про Буковину та Чернівці....
Їм недоумкам невідомо чому про чернівці говорять , що це " Відень під "дахом", та Париж у мініатюрі .....- чи щось вони знають про ландшафт Буковини , та інше .... Дурбелі, із мінусовим коЄфіціентом аЙкЮ...
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10.05.2020 11:42 Відповісти
Ти з якого "щвейцарського" кантону України - скажи мені , і я розкажу тобі про нього...
Коли був останній раз в Чернівцях - по-області...- приїдь подивись "депресійний" у порівнянні із іншими " процвітаючими" не депресійними по-Україні....
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10.05.2020 11:36 Відповісти
Там московцький патріархат править всім Населення якесь ватне і забобонне.
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10.05.2020 02:01 Відповісти
 
 