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За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА
На Буковині 9 травня зафіксували 89 нових випадків зараження на коронавірус, також у 18 осіб підтвердили одужання.
Про це в фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 9 травня, у Чернівецькій області ще 89 буковинців захворіли на COVID-19. Серед них 29 випадків - у Чернівцях.
Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2268 випадків захворювання на коронавірус. На щастя, ще 18 буковинців побороли коронавірус! Усього в лабораторії за останню добу протестовано 423 зразки матеріалів", - розповів Осачук.
Топ коментарі
+5 IN UA #422687
показати весь коментар10.05.2020 00:30 Відповісти Посилання
+3 буков
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+3 буков
показати весь коментар10.05.2020 09:34 Відповісти Посилання
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из 500 по Украине у них 100! Они ненормальные?? неужели так сложно сесть и посидеть в карантине 2 недели? не лазить везде? просто феномен какой-то, как так можно? Это же 2 месяца длится!
не носят маски, не соблюдают дистанцию? в чем дело? есть кто оттуда?
Проверим ситуацию в первом же районе Тернопольской области по соседству:
Впродовж останніх 8-ми днів нові випадки захворювання на COVID-19 у ... районі не реєструвалися.
В інфекційному відділі КНП «... района лікарня» на стаціонарному лікуванні знаходиться одна особа (дитина) з підозрою на COVID-19 , амбулаторно- ще 3-ри підозри на COVID-19.
Похоже, что в области изобрели метод коронраспила.
Эй, Ляшко, слабо одеть спецовку и проверить реально, что там происходит?
Автор:
https://tv4.te.ua/author/tania/ tania
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У Заліщицькому районі загалом підтвердили 8 нових випадків COVID- 19. Захворіла жителька села Заставнівського району Чернівецької області, яка працює в Заліщиках, та семеро жителів Залішицького району. Зокрема по одному хворому в селах Поділля, Мишків, Нагіряни, Касперівці та троє жителів Заліщик.
П'ятеро пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні у Заліщицькій лікарні.
http://zvistka.net.ua/news/covid_19_uzhe_8_dniv_na_borshhivshhini_ne_fiksujut_novikh_vipadkiv_infikuvannja_koronavirusom/2020-05-09-3616
Район прямо через Днестр имеет самую длинную границу с Черновицкой областью.
Залещики ни фига не печатают, а вики мне не указ, я сам туда пишу от скуки.
Люди ходять на роботу на металургійні комбінати і немає такої захворюваності, як у вас.
Чому?
Чи кацапи винні?
Їм недоумкам невідомо чому про чернівці говорять , що це " Відень під "дахом", та Париж у мініатюрі .....- чи щось вони знають про ландшафт Буковини , та інше .... Дурбелі, із мінусовим коЄфіціентом аЙкЮ...
Коли був останній раз в Чернівцях - по-області...- приїдь подивись "депресійний" у порівнянні із іншими " процвітаючими" не депресійними по-Україні....