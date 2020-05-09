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Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей

Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал "настоящим квестом" ситуацию с доплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Об этом он заявил 8 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись на области, но не дошли до конкретных врачей… Кто-то неправильно понял, неправильно посчитал, кто-то не вовремя подготовил платежные поручения (а в апреле эти деньги уже нельзя было использовать на зарплаты). Но этот вопрос будет решен. Хочу заверить всех медиков: все, кто работал с пациентами с COVID-19 в марте, получат обещанную 300-процентную надбавку", – сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надбавки медикам: 3 области не отчитались, остальные выплатили мало, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Минздрав (5393) врачи (1287) Ляшко Виктор (1513) заработная плата (2241) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+50
Деньги выделялись, переправлялись на области, но не дошли до конкретных врачей…



Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей - Цензор.НЕТ 4500
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10.05.2020 00:01
+42
Их украл Порошенко.
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10.05.2020 00:02
+37
Коротше кажучи,грошей немає.
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10.05.2020 00:02
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Скорее попытка подставить местные власти перед выборами - сначала забрали деньги из бюджетов местных властей
Потом сказали что деньги отправили а они не дошли. Хотя деньги никуда не приходили, по крайней мере городам - максимум обладминистрациям могли выделить деньги, а уж те ******** их
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10.05.2020 12:00 Відповісти
Ты видешь тушканчика? Нет. Так и деньги, ты их не видешь а они есть.
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10.05.2020 06:56 Відповісти
Не позортесь. Руководитель такого ранга делает заявления,присущие ребенку,-Мама не знаю где делось варенье. Пропали деньги? Это предмет расследования. Можно элементарно выяснить внутренним исследованием,можно криминальным. Как Вам больше по душе? В нашем государстве при такой ЩЕДРОСТИ в расходе денег НИКОГДА их не хватит. Придурком прикинулся,миллиарды денег "неизвестно" где. И всегда- нет денег. Да при такой отчётности вообще удивительно что копейка "по дороге" все же доходит до "клиента" .
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10.05.2020 07:16 Відповісти
Ці гроші розійшлися по областях!
Там теж Зелені керують?
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10.05.2020 07:40 Відповісти
Конечно. там управляют губернаторы назначенные Зеленским.
У городов то деньги наоборот забрали.
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10.05.2020 11:55 Відповісти
Можно не сомневаться что скоро у одной мамы появится еще одна машина.
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10.05.2020 08:17 Відповісти
Следите за руками🤣🐸😁
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10.05.2020 08:33 Відповісти
Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей.
т.е., отследить финансовые проводки - не представляется возможным!? Это бывает... когда кэшем, в конвертах, зелеными, да - по карманам...Да под честное слово ЗЕ-билоффф!
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10.05.2020 08:38 Відповісти
как рассказывал Хазанов:
Не можем доказать

причём поймали с поличным, вор признался, имеем счета, записи видеокамер и свидетелей - доказать ничего не можем.
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10.05.2020 10:18 Відповісти
Было бы РАЗУМНО опубликовать КТО "тормозил". Скорее всего деньги ушли "ночальству" (типа также лечили, возможно и фото есть).
А по сути это РЕЗУЛЬТАТ Ыфектывных менеджеров. Начиная от рыжого таланта (нигде больше не работал кроме Нафтогаза) и нОчальнига укрпошты (с лямом ЗП) до кЕровников поменьше. Вместо ремонта КОРПУСА инфекционного отделения оно лупасить "плиточку" вокруг больницы (чисто случайно плитку покупали у жены кЕровника).
Вот так и живем, назначают "палитически верных", но жадных вороватых бездарей
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10.05.2020 09:03 Відповісти
Схрена этим медикам платить три зарплаты? Больных, если и есть - единицы. Опасность коронавируса преувеличена мягко говоря. А ряд авторов, число сторонников которых растет, утверждают, что коронавирус обуславливают 5G вышки. Вроде как нонсенс. Однако помним, как в начале 2000-х из домов пропали тараканы, исчезновение которых связывали с сотовой связью?.. К тому же симптомы коронавируса - потеря обоняния, рвота, диарея, фиброз - характерны для облучения организма, в данном случае электромагнитными волнами определенной частоты. Как результат в Британии, Ниддерландах, Канаде и др. начали поджигать 5G станции. Правительства, которым доверяют все меньше, ничего путного объяснить не могут.
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10.05.2020 09:25 Відповісти
так людям 5 жи-ши, а сами скрывают под панамками, в галстуках и трусах вставки из полосок фольги?...
подонки, однозначно
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10.05.2020 09:54 Відповісти
я сам уже начал самостоятельно бороться с короновирусом, без поддержки государства:
облепил весь дом фольгой
вся одежда имеет вставки из фольги
каждый день окунаю смартфон в санраствор
протираю спиртом экран макбука что бы не подхватить вирус
на балконе поставил в сторону вышки свою алюминиевую кастрюлю
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10.05.2020 10:16 Відповісти
ты увлекся, алюминиевые огурцы исключи из рациона
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10.05.2020 14:17 Відповісти
Схрена этим медикам платить три зарплаты?

Ну если закон есть или постановление правительства, то надо платить.
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10.05.2020 11:19 Відповісти
Да, и в Украине пока 5G станций нет, а коронавирусный психоз лежит чисто в психологической плоскости. Об этом сказал сам главсанврач в ответе на вопрос почему закрыли парки и дезинфицировали улицы, от чего вдоль дорог валялись дохлые голуби, мол, чтобы вызвать у людей чувство опасности.
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10.05.2020 09:29 Відповісти
В Минздраве признали, что закрыли парки ради психологического воздействия на украинцев.
https://strana.ua/news/266360-parki-zakryli-chtoby-vyzvat-chuvstvo-trevohi-u-ukraintsev.html
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10.05.2020 09:32 Відповісти
один дурень ляпнул
второй за ним повторил
третий повторил за обеими и стал блогером
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10.05.2020 10:11 Відповісти
Вся нинішня влада також стає більше схожою на квест-клоунаду. Суспільство поступово звикає.
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10.05.2020 09:44 Відповісти
нарешті президент призначив головами обладміністрацій міцних господарників...
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10.05.2020 09:48 Відповісти
І вже списувати на "папередників" якось не зручно.
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10.05.2020 17:26 Відповісти
Да ладно, неужели сложно отследить на каком этапе они "застряли" !
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10.05.2020 09:58 Відповісти
у слєдящіх і застряли, тому вони не можуть знайти
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10.05.2020 10:35 Відповісти
мы уже играем в этот квест 29 лет
а у малыша только что глаза на это открылись
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10.05.2020 10:09 Відповісти
Их недавно убиенный брат Ермака распределили.
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10.05.2020 10:38 Відповісти
ну нет, так нет (с)
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10.05.2020 11:19 Відповісти
А чего удивляться,если кругом одно ворьё. Украл,половину отстегнул и живи в своё удовольствие. И никто тебя не тронет, жить все хотят,а хорошо жить хочет вся королевская рать. Так что воруйте побольше.
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10.05.2020 11:50 Відповісти
Зебилка и соседка по дому сказала по этому поводу следующее - ну почему презедент сейчас не Порошенко, я бы сейчас просто визжала - Свинарчуков на нары.
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10.05.2020 14:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rX6-gcL2xPk
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10.05.2020 16:18 Відповісти
Это как игра на пианине без рук
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10.05.2020 20:05 Відповісти
это все, что нужно знать про карантинную политику ляшка
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10.05.2020 20:34 Відповісти
ну что там врачи, поняли уже кто не лох, а кто таки лохи?
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10.05.2020 22:32 Відповісти
Это - не "квест", это - "квартальный" долбое*изм.
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11.05.2020 01:23 Відповісти
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