Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей
Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал "настоящим квестом" ситуацию с доплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Об этом он заявил 8 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись на области, но не дошли до конкретных врачей… Кто-то неправильно понял, неправильно посчитал, кто-то не вовремя подготовил платежные поручения (а в апреле эти деньги уже нельзя было использовать на зарплаты). Но этот вопрос будет решен. Хочу заверить всех медиков: все, кто работал с пациентами с COVID-19 в марте, получат обещанную 300-процентную надбавку", – сказал Ляшко.
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Потом сказали что деньги отправили а они не дошли. Хотя деньги никуда не приходили, по крайней мере городам - максимум обладминистрациям могли выделить деньги, а уж те ******** их
Там теж Зелені керують?
У городов то деньги наоборот забрали.
т.е., отследить финансовые проводки - не представляется возможным!? Это бывает... когда кэшем, в конвертах, зелеными, да - по карманам...Да под честное слово ЗЕ-билоффф!
Не можем доказать
причём поймали с поличным, вор признался, имеем счета, записи видеокамер и свидетелей - доказать ничего не можем.
А по сути это РЕЗУЛЬТАТ Ыфектывных менеджеров. Начиная от рыжого таланта (нигде больше не работал кроме Нафтогаза) и нОчальнига укрпошты (с лямом ЗП) до кЕровников поменьше. Вместо ремонта КОРПУСА инфекционного отделения оно лупасить "плиточку" вокруг больницы (чисто случайно плитку покупали у жены кЕровника).
Вот так и живем, назначают "палитически верных", но жадных вороватых бездарей
подонки, однозначно
облепил весь дом фольгой
вся одежда имеет вставки из фольги
каждый день окунаю смартфон в санраствор
протираю спиртом экран макбука что бы не подхватить вирус
на балконе поставил в сторону вышки свою алюминиевую кастрюлю
Ну если закон есть или постановление правительства, то надо платить.
https://strana.ua/news/266360-parki-zakryli-chtoby-vyzvat-chuvstvo-trevohi-u-ukraintsev.html
второй за ним повторил
третий повторил за обеими и стал блогером
а у малыша только что глаза на это открылись