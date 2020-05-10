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Новини Окуповані території Обмін полоненими
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Будь-які законодавчі ініціативи щодо Криму зараз можуть зашкодити процесу обміну полоненими, враховуючи, як Росія на це реагує, - "слуга народу" Богуцька

Будь-які законодавчі ініціативи щодо Криму зараз можуть зашкодити процесу обміну полоненими, враховуючи, як Росія на це реагує, -

Причина затримки законодавчих ініціатив щодо Криму криється в тому, що поки тривають переговори стосовно Донбасу та обміну утримуваними особами, краще не створювати додаткову напругу.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповіла народний депутат України з партії "Слуга народу", кримчанка Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, голосів для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції України з питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії в Криму набрати буде складно.

"Якщо говорити про автономію, триста голосів для змін до Конституції набрати достатньо складно, тому потрібно провести серйозну роз'яснювальну роботу. Коли ми будемо розглядати питання децентралізації, я думаю, тему автономії буде порушено, і законопроєкт нарешті може бути винесено до Верховної Ради. Але гарантій, що за нього успішно проголосують, немає. Мені здається, величезна кількість українців не розуміє важливості цього питання. Насправді це одне із найсерйозніших історичних питань для нашого майбутнього", - підкреслила Богуцька.

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Водночас, за її словами, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії в Криму.

"Питання Криму - довгограюче, воно не вирішиться ні сьогодні, ні завтра. Депутати думають, що вносять важливіші закони. Зараз у нас завис законопроєкт про скасування вільної економічної зони в Криму. Його готую особисто я. Причина затримки в тому, що поки тривають переговори щодо Донбасу, краще не створювати напругу навколо повернення наших полонених, зокрема кримських татар. Будь-які законодавчі акти щодо Криму можуть нашкодити процесу звільнення, враховуючи, як Росія на це реагує", - стверджує Ліза Богуцька.

Вона також зазначила, що у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України немає конкретної ідеї щодо Криму, проте президент України Володимир Зеленський має чітку позицію щодо подачі води на окупований півострів.

Нагадаємо, Ліза Богуцька повідомила, що у Верховній Раді України не розглядають "військовий шлях повернення Криму".

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Автор: 

автономія (50) Крим (14203) росія (66502) кримські татари (2005) полонені (2314) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+37
Так може визнаєте Крим територією мордору? раіська буде в захваті... І всіх полонених вам віддасть...інфа 100.
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10.05.2020 00:34 Відповісти
+32
Лиза Б. Вы - дура и выскочка. Причем злобная. Лучше бы вы оставались в Крыму.
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10.05.2020 00:36 Відповісти
+18
Ее там завербовали. После допроса в фсб она резко начала обсирать Пороха
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10.05.2020 00:36 Відповісти
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признавайтесь!!!кто сегодня деда на палке шатал
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10.05.2020 00:33 Відповісти
Я в соцсетях своего деда - победителя на гавное фото поставил...А твой дед чем во время войны занимался..? Кур "щипал"...?
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10.05.2020 06:06 Відповісти
*главное
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10.05.2020 06:07 Відповісти
перший варіант - вірний
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10.05.2020 10:20 Відповісти
Так може визнаєте Крим територією мордору? раіська буде в захваті... І всіх полонених вам віддасть...інфа 100.
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10.05.2020 00:34 Відповісти
Трохи пізніше. Але обов'язково визнають.
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10.05.2020 07:17 Відповісти
Ну то что Богуцкая консерва не видет только слепой. В 14 она свободно ездила по Крыму с украинскими флагами когда за одно слоао неправильное люди пропадали!
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10.05.2020 09:43 Відповісти
Лиза Б. Вы - дура и выскочка. Причем злобная. Лучше бы вы оставались в Крыму.
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10.05.2020 00:36 Відповісти
Ее там завербовали. После допроса в фсб она резко начала обсирать Пороха
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10.05.2020 00:36 Відповісти
Она просто так и не сняла ведро с головы.. УВЫ
Но , если снимет.. наверное будет еще хуже(
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10.05.2020 01:09 Відповісти
Будь-які законодавчі ініціативи щодо Криму зараз можуть зашкодити процесу обміну полоненими, враховуючи, як Росія на це реагує, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6339
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10.05.2020 12:17 Відповісти
Эта убийца лизка =бобер совсем берега попутала- несет чушь постоянную Одно только, что она сама про себя писала- что ей рассказали по секрету, что правильно Крым ***** отжал- стоит того, что лизу надо погладить тщательно везде утюгом, хорошо разогретым. А лучше помочь собрать этой клинической дуре чемодан- и отправить вЯликую дизайнерку и психолога в рашку, таким как она там самое место.
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10.05.2020 00:38 Відповісти
какой такой закон..? дайош благодать ру!

...Для німців зразка 1939 р. роль духовності виконувала культура. Традиційні німецькі культурні цінності протиставлялися західному індивідуалізму, демократії та правам людини. Англійцю-купцеві та єврею-комуністу опонував німець-лицар.
Історик Вернер Зомбарт https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/10/63757-shkola-smerti писав :
Ми - божий народ, а Німеччина - остання перепона на шляху брудного потоку комерціалізації. Як німецький птах - орел - ширяє вище всіх творінь земних, так і німець має право почуватися вище всіх народів, які його оточують, і дивитись на них з недосяжної висоти.
Росіяни теж ширяють орлами. Вони ж бо перемогли фашизм (День Победы - це «великдень» гібридної релігії Кремля) і тепер мають право робити будь-що і будь з ким. «Потому что мы - страна-победитель», цитуючи Путіна.
Німецьке оспівування «шаленої війни, що так бадьорить» нічим не відрізняється від ядерного драйва патріархії РПЦ. «Sieg Heil!» перекладається як «Слава Победе!»
Ох, ці совпадєнія. - П. Солодько https://texty.org.ua/d/2018/putler/
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10.05.2020 00:38 Відповісти
Просто чмошники
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10.05.2020 00:38 Відповісти
Так вопрос о обмене пленных и других заложников будет вечно существовать. С Рашкой уже мира не будет. Или вы думаете что ***** зря заложников набирает. Вы попались на уловку террориста *****. Потому что нужно было сначала землю освобождать, а потом о заложниках думать уже после войны.
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10.05.2020 00:39 Відповісти
Первая часть поста противоречит второй. Если мира не будет, то после войны не о чем будет думать. Как-нибудь определитесь.
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10.05.2020 07:58 Відповісти
Ну по логике тогда, когда обменяют всех пленных, тогда можно принимать типа законодательные решения? А интересно, какие, она не упомянула. Долбаные журналисты Крым.Реалии должны постараться уточнить.
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10.05.2020 00:39 Відповісти
Те кто боится пролить за свободу и независимость своей Родины кровь и отдать свою жизнь не достойны ни свободы, ни жизни, ни независимости, потому что по сути они есть рабы! А у рабов нет ничего кроме их жалкой жизни! Подумай про это Лиза Богуцкая! И такая уж ты крымчнка как любишь везде рассказывать, если за свободу своего дома, ты не готова взять в руки оружие! Может ты депутат Лиза - рашистская консерва?
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10.05.2020 00:42 Відповісти
Так судя по всему обмены не закончатся пока не закончится война. РФ после каждого обмена берет новых в заложники.
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10.05.2020 00:43 Відповісти
зрозуміло...тоді ще раз зазирніть в очі *****...
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10.05.2020 00:44 Відповісти
богуцкая-порношлюха кремля.
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10.05.2020 00:44 Відповісти
"Любые законодательные акты ______________ могут навредить процессу _______________ , учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая.

(нужное вставить)

Почти как в источнике: https://censor.net/n3194568"
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10.05.2020 00:44 Відповісти
Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4426
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10.05.2020 00:45 Відповісти
Сейчас бы самое время по Крымскому мосту ударить - без воды, но с коронавирусом.
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10.05.2020 00:46 Відповісти
Если ударить то лучше по рашистскому газопроводу или нефтепроводу. Подрыв ж/д мостов на дальнем востоке и Сибирии, которые единственная нить соединяющая Рашку. На порядок больше будет убытков. Диверсии во вражеском тылу напомнят кацапам что война может быть не только где то далеко в чужой стране.
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10.05.2020 00:50 Відповісти
Сможете спрогнозировать куда потом ударит рашка, случайно не по Вашему городу. И главное никакая саркози Украине не поможет.
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10.05.2020 08:02 Відповісти
не сможет. какое "ударить"/ куда потом ударит рашка, случайно не по Вашему городу/ пророчат, блажат, пугают мигранты, Украину на колбасу променявшие.
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10.05.2020 09:39 Відповісти
Не променял. Уехал работать ещё в начале 90-х, когда стал не нужен.
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10.05.2020 10:17 Відповісти
Зеленский даёт шанс реабилитироваться : Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Я уже собираюсь, - Саакашвили. 21.05.19
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10.05.2020 10:36 Відповісти
Вы, я вижу поклонник Михеила Николозовича. Он тоже так думал.
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10.05.2020 10:15 Відповісти
Не спихивайте свое нежелание освобождать наши земли на заложников. Сколько вы за последний год заложников освободили? В несколько раз меньше чем погибло за етот же год. Да и то 2/3 заложников, которых вы освободили не имеют никакого отношения к украинской армии и боевым действиям.
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10.05.2020 00:46 Відповісти
А Зе можно подсказать по поводу крымскотатарской автономии...давайте выделим Киевскую область. Де факто, все равно уже лидеры там в своих особняках готовые взять управление в свои руки ради востановления исторической справедливости.
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10.05.2020 00:46 Відповісти
Обмін полоненими може відбуватись ще тисячу років,бо у Ху"ла у заручниках близько п"яти мільонів тих хто мешкає в окупації,та ще два мільона тих баранів які їздять на кацапщину.Зелєбоба чудак на літеру "М".
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10.05.2020 00:47 Відповісти
Усралась Лизонька, усралась.
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10.05.2020 00:54 Відповісти
Она всегда обосранной ходила.
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10.05.2020 12:44 Відповісти
скорость возврата Крыма, зависит от скорости создания ядерной бомбы в Украине, а скорость распада рашистской ********* зависит от периода полураспада радиоактивных ядер над кремлём
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10.05.2020 00:58 Відповісти
Совершенно с Вами согласна. Наконец то появились здравые мысли. А то, понимаешь ли: https://www.obozrevatel.com/blogs/78592-ukraina-i-ssha-zapuskayut-geostrategicheskij-proekt-vitrina.htm Украина и США запускают геостратегический проект "Витрина" Украина должна стать региональным лидером победив саму себя, и после оторвать от влияния Кремля те страны, которые до сих пор находятся под гнетом Москвы.
Попробовали - решили делать бомбуhttps://www.obozrevatel.com/blogs/78592-ukraina-i-ssha-zapuskayut-geostrategicheskij-proekt-vitrina.htm .
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10.05.2020 01:29 Відповісти
Как-то мутно. Украине ядерную бомбу не дадут создать от слова "никогда". А период полураспада плутония-239 примерно 25 000 лет. Не думаю, что так долго будет существовать "*********".
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10.05.2020 08:13 Відповісти
Бомбу конечно-же не делать. Но формально нужно выйти из всех договоров по ЯО под предлогом того, что мы на своей территории (в Крыму) не можем гарантировать отсутствия ядерного оружия.
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10.05.2020 09:01 Відповісти
Блестящий пост. В Украине всё делается именно наполовину. Ведём войну, но объявлять её не стали. Создали массу антикоррупционных органов, но законы против коррупции приняли такие, чтобы невозможно было изолировать коррупционеров. Антимонопольные законы действуют в пользу олигархических монополий. Закон об обороте сельхозземель приняли с нарушением регламента, чтобы его можно было опротестовать в любой момент. Провели более 146 реформ для улучшения жизни, но так как реформы были половинчатыми, улучшения не получилось. Ваше предложение из этой серии.
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10.05.2020 10:11 Відповісти
странно, может богуцкая просто озвучит требования кремлядей ?
может им нужны земельные наделы ?
миллионов пять/десять гектаров ?
или другие ништяки ?
что за тайны богуцкая развела ?
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10.05.2020 01:01 Відповісти
Так давайте все заб'емся в яму и будем там сидеть, не шевелиться и дышать через раз, чтобы, не дай Бог, ***** не потревожить! Верной дорогой идете, товарищи! Тьфу, аж противно.
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10.05.2020 01:02 Відповісти
слуги нарота - падаль
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10.05.2020 01:03 Відповісти
Когда шла избирательная кампания, телевизор $рал людям день и ночь на мозги что "Порох наживается на войне", и что война прекратится как только он будет отстранён от власти.

Порох уже год как не у власти. Война продолжается.
Неужели "слуги народа" - лжецы ? "Не верю. Ну не верю, и всё !" (С)
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10.05.2020 01:18 Відповісти
А можно доказательства что Порох нашёл 30 лярдов и положил себе в карман ?
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10.05.2020 09:52 Відповісти
в таком случае лучше завалить хлебало и приползти к карлику на коленях
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10.05.2020 01:20 Відповісти
Ну так "обмен пленными" будет продолжаться БЕСКОНЕЧНО!
Пленные будут появляться быстрее, чем их обменивают и "обмен пленными" не закончится до КОНЦА ВОЙНЫ.
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10.05.2020 01:35 Відповісти
"Главное Путина не рассердить" - да, "слуга"?
Заранее ПРОИГРЫШНАЯ тактика!
Ибо Уйло при желании найдет любой повод, когда ему надо будет "рассердиться".
И вы любыми своими реверансами-уступками этого не предотвратите.
ХВАТИТ ССАТЬСЯ УЙЛА!
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10.05.2020 01:39 Відповісти
Да, мол не надо спешить с законом, а то еще "Путин нападьот". Старая "отмазка" для ничегонеделания.
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10.05.2020 05:18 Відповісти
Ця Сарочка-ворог. вона тупо шантажує українців бранцями. Яка все таки гидота!!!
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10.05.2020 06:08 Відповісти
Поспішили з незалежністю, враховуючи, як Московія реагує. Так, Ліза?
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10.05.2020 06:36 Відповісти
Да что вы зациклились на обмене ,тем более кого на кого меняете ,ни одного военнопленного
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10.05.2020 06:47 Відповісти
Про те що Ліза Богуцкая працює на ФСБ відомо вже давно.
Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5813
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10.05.2020 07:19 Відповісти
Богуцкая - москальска лярва.
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10.05.2020 08:07 Відповісти
Висловлюючись мовою самої Лізаньки, яку вона активно використовувала впродовж каденції Пороха: Людоньки добрі! Що ж це коїться! Зєлєнський наживається на війні! Він не хоче міняти наших полоненних, бо у нього домовленості з Путіним! Вони разом хочуть замордувати наших патріотів! Всі на стотищпіццотий Майдан!
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10.05.2020 08:41 Відповісти
Сказала бы проще: давайте не будем отстаивать свои территории, чтобы не было пленных. Что это? Дурость или наивность?!
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10.05.2020 09:21 Відповісти
это просто лиза богуцкая, неадекватная барышня
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10.05.2020 09:41 Відповісти
При Порохе такой риторики и близко не было. А реальных военнопленных было обменяно в сотни раз больше.
Жри-ТЕ !
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10.05.2020 09:26 Відповісти
Ну скільки вже можна писати вислови цих даунів і піарщиків? А можливо є і сенс в цьому---щоб дебілізм всі бачили хто при владі і кого вибрав "мудрий нарід".
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10.05.2020 09:39 Відповісти
Вопрос капитуляции Гитлера откладывается так, как Штирлиц в плену....дура! При цьому це даже не її рішення таке вякати...це "Волошкові очі" Путіна зазирнули у "Палестинськи" очі "партнера", як казали брат -король....холопи гинуть, але ми ж брати, обіймимося, брат!!
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10.05.2020 10:08 Відповісти
Коли долбойоби зрозуміють,що Крим і Донбас це одне питання,а не два????
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10.05.2020 10:10 Відповісти
А она имеет право от имени партии что-то говорить в СМИ?
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10.05.2020 11:13 Відповісти
Любые законодательные акты по Крыму могут навредить процессу освобождения, учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая. Источник: https://censor.net.ua/n3194568 и кто сказал тебе Лиза, что обмены закончаться? Всерьез думаешь что еще один-два обмена и нет украинских пленных?Значит Законы по Крыму не будут приниматься .А расскажи ка лучше чей бизнес поддерживает Закон о свободной эконом.зоне и все станет понятно почему спустя год он еще не отменен
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10.05.2020 11:59 Відповісти
Ну и что для этого надо целовать путин в зад что ли,.?? Тем более, что менять- то особенно уже не на кого!! Там В ОРДЛО, сегодня остались одни предатели, алкоголики и тунеядцы.. Что-то знакомое, я уже где -то слышал или читал, о том что не надо Гитлера сердить!! Помните 40- роковые!!?? История повторяется господа!! И как не странно повторяется с нашего президента зеленского, предки- евреи которого больше всего пострадали от немецкого фашизма!! А чем русский фашизм лучше!! Да он в десятки раз хуже !!!
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10.05.2020 13:26 Відповісти
 
 