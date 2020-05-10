Будь-які законодавчі ініціативи щодо Криму зараз можуть зашкодити процесу обміну полоненими, враховуючи, як Росія на це реагує, - "слуга народу" Богуцька
Причина затримки законодавчих ініціатив щодо Криму криється в тому, що поки тривають переговори стосовно Донбасу та обміну утримуваними особами, краще не створювати додаткову напругу.
Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповіла народний депутат України з партії "Слуга народу", кримчанка Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, голосів для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції України з питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії в Криму набрати буде складно.
"Якщо говорити про автономію, триста голосів для змін до Конституції набрати достатньо складно, тому потрібно провести серйозну роз'яснювальну роботу. Коли ми будемо розглядати питання децентралізації, я думаю, тему автономії буде порушено, і законопроєкт нарешті може бути винесено до Верховної Ради. Але гарантій, що за нього успішно проголосують, немає. Мені здається, величезна кількість українців не розуміє важливості цього питання. Насправді це одне із найсерйозніших історичних питань для нашого майбутнього", - підкреслила Богуцька.
Водночас, за її словами, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії в Криму.
"Питання Криму - довгограюче, воно не вирішиться ні сьогодні, ні завтра. Депутати думають, що вносять важливіші закони. Зараз у нас завис законопроєкт про скасування вільної економічної зони в Криму. Його готую особисто я. Причина затримки в тому, що поки тривають переговори щодо Донбасу, краще не створювати напругу навколо повернення наших полонених, зокрема кримських татар. Будь-які законодавчі акти щодо Криму можуть нашкодити процесу звільнення, враховуючи, як Росія на це реагує", - стверджує Ліза Богуцька.
Вона також зазначила, що у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України немає конкретної ідеї щодо Криму, проте президент України Володимир Зеленський має чітку позицію щодо подачі води на окупований півострів.
Нагадаємо, Ліза Богуцька повідомила, що у Верховній Раді України не розглядають "військовий шлях повернення Криму".
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Но , если снимет.. наверное будет еще хуже(
...Для німців зразка 1939 р. роль духовності виконувала культура. Традиційні німецькі культурні цінності протиставлялися західному індивідуалізму, демократії та правам людини. Англійцю-купцеві та єврею-комуністу опонував німець-лицар.
Історик Вернер Зомбарт https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/10/63757-shkola-smerti писав :
Ми - божий народ, а Німеччина - остання перепона на шляху брудного потоку комерціалізації. Як німецький птах - орел - ширяє вище всіх творінь земних, так і німець має право почуватися вище всіх народів, які його оточують, і дивитись на них з недосяжної висоти.
Росіяни теж ширяють орлами. Вони ж бо перемогли фашизм (День Победы - це «великдень» гібридної релігії Кремля) і тепер мають право робити будь-що і будь з ким. «Потому что мы - страна-победитель», цитуючи Путіна.
Німецьке оспівування «шаленої війни, що так бадьорить» нічим не відрізняється від ядерного драйва патріархії РПЦ. «Sieg Heil!» перекладається як «Слава Победе!»
Ох, ці совпадєнія. - П. Солодько https://texty.org.ua/d/2018/putler/
(нужное вставить)
Почти как в источнике: https://censor.net/n3194568"
Попробовали - решили делать бомбуhttps://www.obozrevatel.com/blogs/78592-ukraina-i-ssha-zapuskayut-geostrategicheskij-proekt-vitrina.htm .
может им нужны земельные наделы ?
миллионов пять/десять гектаров ?
или другие ништяки ?
что за тайны богуцкая развела ?
Порох уже год как не у власти. Война продолжается.
Неужели "слуги народа" - лжецы ? "Не верю. Ну не верю, и всё !" (С)
Пленные будут появляться быстрее, чем их обменивают и "обмен пленными" не закончится до КОНЦА ВОЙНЫ.
Заранее ПРОИГРЫШНАЯ тактика!
Ибо Уйло при желании найдет любой повод, когда ему надо будет "рассердиться".
И вы любыми своими реверансами-уступками этого не предотвратите.
ХВАТИТ ССАТЬСЯ УЙЛА!
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