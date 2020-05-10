Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT
Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка стала відома насамперед через запрошення на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, писатиме авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу "RT" (Russia Today).
Про це заявила у твітері головний редактор RT і МІА "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На сайті російського пропагандистського каналу вже з'явилася перша колонка, присвячена автомобілям. Карін Кнайсль представлена як "аналітик у сфері енергетики і автор книг, колишній міністр закордонних справ Австрії".
Австрійські ЗМІ також активно підхопили новину про нову роботу Кнайсль. Як пише провідна газета Der Standard, 55-річна Карін Кнайсль останнім часом мала як сімейні проблеми (розлучення з чоловіком), так і фінансові.
Зазначається, що ексглава МЗС у суботу підтвердила австрійському АРА, що писатиме колонки для RT, проте це буде не на постійній основі, а тільки на конкретні теми. Однак вона не стала коментувати міжнародну репутацію RT як кремлівського пропагандистського ресурсу.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль (призначена від правопопулістської і проросійської "Австрійської партії свободи", FPO) прославилася своїм скандальним весіллям. Вона запросила на святкування, яке відбулося в серпні 2018 року, президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, а під час танцю зробила перед ним глибокий реверанс. Представники української влади заявили тоді, що участь Путіна у весіллі австрійського міністра дискредитує Австрію як нейтральну державу.
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Неудивительно...
Не уберег муж свою сухопарую Кнайсль,заразилась таки от ***** руццким миром.
"Сегодня девка в бороде,
А завтра где? В эн-ка-вэ-де!"
как это по австрийски
https://m.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4
Окружнойсобкора RT".
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, е*нутый Вова,
В час когда утро встает над Москвой?
Пьянка крутая, бабка седая,
Невеста такая снится тебе,
Лицо ее тоже очень похоже,
очень похоже на лик Депардье...
Бедняжка муж, столько продержался...целых полтора года
В цьому вся західна Європаю. Танці на крові. Їм бабло давай а демократичні принципи по боку
Так і тут, RT - джерело для роздачі хабарів.
Так ось вони які - танцы на стёклах танцы не для слабых, танцы без правил ты так не смогла бы, танцы на стёклах он бы все исправил.
Хай краще вилазять https://youtu.be/w1G-9WUgptY приємніші пани та панночки ...
Боливия и Еритрея...Мьянма и Филиппини...))
Но только за хорошие деньги! )))
Пригласила молодуха
лет под восемьдесят пять,
я приехал к ней на свадьбу
и давай с ней танцевать.
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