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Новини
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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка стала відома насамперед через запрошення на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, писатиме авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу "RT" (Russia Today).

Про це заявила у твітері головний редактор RT і МІА "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На сайті російського пропагандистського каналу вже з'явилася перша колонка, присвячена автомобілям. Карін Кнайсль представлена ​​як "аналітик у сфері енергетики і автор книг, колишній міністр закордонних справ Австрії".

Австрійські ЗМІ також активно підхопили новину про нову роботу Кнайсль. Як пише провідна газета Der Standard, 55-річна Карін Кнайсль останнім часом мала як сімейні проблеми (розлучення з чоловіком), так і фінансові.

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Зазначається, що ексглава МЗС у суботу підтвердила австрійському АРА, що писатиме колонки для RT, проте це буде не на постійній основі, а тільки на конкретні теми. Однак вона не стала коментувати міжнародну репутацію RT як кремлівського пропагандистського ресурсу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль (призначена від правопопулістської і проросійської "Австрійської партії свободи", FPO) прославилася своїм скандальним весіллям. Вона запросила на святкування, яке відбулося в серпні 2018 року, президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, а під час танцю зробила перед ним глибокий реверанс. Представники української влади заявили тоді, що участь Путіна у весіллі австрійського міністра дискредитує Австрію як нейтральну державу.

Автор: 

Австрія (986) пропаганда (2832) Кнайсль Карін (25)


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Топ коментарі
+30
жаба из сказки.
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10.05.2020 00:51 Відповісти
+25
Уже развелась?
Неудивительно...
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10.05.2020 00:54 Відповісти
+20
ее муж за Пыню бил нещадно
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10.05.2020 00:58 Відповісти
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жаба из сказки.
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10.05.2020 00:51 Відповісти
да и оно плешивое недоразумение пошло с ней плясать так как на ее фоне выглядит менее уродливо
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10.05.2020 07:02 Відповісти
И шо, как-то пох, на плечевых тёлок.
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10.05.2020 00:52 Відповісти
Уже развелась?
Неудивительно...
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10.05.2020 00:54 Відповісти
ее муж за Пыню бил нещадно
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10.05.2020 00:58 Відповісти
Бей бабу молотом-будет баба золотом.
Не уберег муж свою сухопарую Кнайсль,заразилась таки от ***** руццким миром.
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10.05.2020 01:24 Відповісти
Она непанимпть что есть руский мир,она панимать евро в коробках,гуд Вальдемар гуд
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10.05.2020 01:33 Відповісти
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10.05.2020 01:56 Відповісти
сухопарая Кнайсль - це лол
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10.05.2020 12:25 Відповісти
Баба с возу - и волки сыты.
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10.05.2020 17:25 Відповісти
все норм

"Сегодня девка в бороде,
А завтра где? В эн-ка-вэ-де!"
как это по австрийски
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10.05.2020 00:57 Відповісти
Тётка завербовалась... И скоро переедет в тюремную камеру... За измену...Карьера - зашибись...
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10.05.2020 01:00 Відповісти
Мдя.... Новые приметы - с кем Упырь станцует - тому развод и нищета, а кому букет подарит - то тому уже - ....... (гусары, молчать!)
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10.05.2020 01:05 Відповісти
Какая головокружительная каръера...
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10.05.2020 01:05 Відповісти
аха!! тож так подумал!! сам сцакашвили похоже обзавидовался!!
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10.05.2020 01:13 Відповісти
За Саакашвили тебе 9.80
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10.05.2020 01:43 Відповісти
Не,не 9.80..Накося,дулю...трали вали,трали вали..Пойняв?
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10.05.2020 06:09 Відповісти
Не насосала! Натанцевала...
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10.05.2020 01:24 Відповісти
Росское дебилье должно быть счастливо что вальдемар с пользой тратит их налоги
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10.05.2020 01:35 Відповісти
это штож за компромат там
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10.05.2020 01:49 Відповісти
хай Бог милує! таке страхиття прийде у вісні,на ранок сокирою не відбитися...тільки на мордор....
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10.05.2020 01:51 Відповісти
А їй тільки 55, а виглядає на 65+
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10.05.2020 11:31 Відповісти
«Молодая была уже не молода». (с)
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10.05.2020 11:44 Відповісти
На своєму весіллі Карин Кнайсль продемонструвала, перед Путіним, не тільки глибокий реверанс, а й підтвердила велику владу грошей над людьми.
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10.05.2020 02:06 Відповісти
В наше время только коалы разборчивы в связях.
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10.05.2020 02:24 Відповісти
Фрау Кнайсль с погонялом "Невеста *****"!...
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10.05.2020 02:32 Відповісти
"...а во время танца сделала перед ним (******) глубокий реверанс..." Ахахахахахахаха! Ржу! Хотела наверное на колени стать (по скрепному), но!! "молодая была не молода"!!!
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10.05.2020 02:39 Відповісти
тонцювала жаба с раком
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10.05.2020 03:07 Відповісти
(с)
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10.05.2020 07:12 Відповісти
После "танца" на большее для ху*ла не сгодилась - значит ху*во танцевала.
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10.05.2020 03:16 Відповісти
Такі вони - ****** танці...
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10.05.2020 07:13 Відповісти
Це не Кнайсль, а якась "кемська волость"!
https://m.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4
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10.05.2020 04:33 Відповісти
мда..Недолго то замужем побыла после того как пуцин явился на свадьбу..Плохая примета?
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10.05.2020 06:07 Відповісти
Эй можно еще и мемуары написать: "Гнедиге фрау: мой путь от Министра Иностранных Дел до Окружной собкора RT".
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10.05.2020 07:07 Відповісти
Каналья. Как есть каналья!
Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет писать колонки для кремлевского RT - Цензор.НЕТ 295
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10.05.2020 07:35 Відповісти
А что раньше у кого-то были сомнения, что эта ВЕДЬМА (баба-яга) куплена на бабки ГАЗПРОМа с потрохами!?
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10.05.2020 07:51 Відповісти
"...55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые..." Я - в шоке... У этой дядьки, что в юбке, еще и МУЖ был...!?!? Ну а с финансами - не симоньянь нам учить! Баблом - обеспечат! Источник: https://censor.net/n3194569
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10.05.2020 08:29 Відповісти
"...55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые..." Я - в шоке... У этой дядьки, что в юбке, еще и МУЖ был...!?!? Ну а с финансами - не симоньянь нам учить! Баблом - обеспечат! Источник: https://censor.net/n3194569
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10.05.2020 08:31 Відповісти
В профиль похожа на Даниэля Отоя.
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10.05.2020 08:39 Відповісти
австрийцы всё делают только за деньги. Сколько ж этой даме заплатили?
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10.05.2020 09:06 Відповісти
А що, вона гірше за шрьодера чи шайтанмайєра і бозна ще скількох ватяних підстилок.
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10.05.2020 09:35 Відповісти
Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, е*нутый Вова,
В час когда утро встает над Москвой?

Пьянка крутая, бабка седая,
Невеста такая снится тебе,

Лицо ее тоже очень похоже,
очень похоже на лик Депардье...
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10.05.2020 10:05 Відповісти
Ну не - ну шо -то гены алоизыча и вольдемара проснулись , почуяли родственность и пошли на сближение-а вы деньги, деньги...
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10.05.2020 10:05 Відповісти
55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем) Источник: https://censor.net/n3194569

Бедняжка муж, столько продержался...целых полтора года
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10.05.2020 10:09 Відповісти
на лікування від розладку психіки (від просто щоденного споглядання жони-ця при чина не була озвучена в судовому рішенні) Суд йому без особливих роздумів призначив значні аліменти..))
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10.05.2020 18:09 Відповісти
Упырь и кикимора-герои русских народных сказок...
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10.05.2020 10:54 Відповісти
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 4486

В цьому вся західна Європаю. Танці на крові. Їм бабло давай а демократичні принципи по боку
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10.05.2020 11:24 Відповісти
Щось нагадує усе це мені ситуацію з Януковичем, який отримав гонорар за ненаписану книгу.
Так і тут, RT - джерело для роздачі хабарів.
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10.05.2020 11:41 Відповісти
Вот чем кончаются танцы-шманцы-зажиманцы.
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10.05.2020 11:42 Відповісти
А чтому "тенцевавшая" хіба то були не пляскі, а танці?
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10.05.2020 11:59 Відповісти
Це був танєц вєка!

Так ось вони які - танцы на стёклах танцы не для слабых, танцы без правил ты так не смогла бы, танцы на стёклах он бы все исправил.
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10.05.2020 12:02 Відповісти
Дивлюсь на цю Кнайсль, і в моску лише одне запитання: ОНО ЖИВОЕ?
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10.05.2020 16:14 Відповісти
Доброе замечание. Я такую панночку, точно в таком одеянии, видел лежащей в гробу в фильме "Вий".
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10.05.2020 17:29 Відповісти
Тільки у фільмі була незрівнянно привабливіша. Готичніша, так би мовити.
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10.05.2020 17:43 Відповісти
Я к тому, что там эта дамочка смотрелась бы гораздо лучше.
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10.05.2020 18:56 Відповісти
Це точно Головне, щоб звідти не вилазила.
Хай краще вилазять https://youtu.be/w1G-9WUgptY приємніші пани та панночки ... Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 6867
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10.05.2020 19:41 Відповісти
Любое нейтральное государство поддерживает Путина. Присмотритесь!
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10.05.2020 12:58 Відповісти
присмотрелся.. и не одно "нейтральное"...
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 5589

Боливия и Еритрея...Мьянма и Филиппини...))

Но только за хорошие деньги! )))
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10.05.2020 18:06 Відповісти
Стара кремлівська шлюха, яка за газпромівські гроші Путіну згодна робити путінет
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10.05.2020 13:02 Відповісти
Как там в неприличной пиратской песне (переделанной)

Пригласила молодуха
лет под восемьдесят пять,
я приехал к ней на свадьбу
и давай с ней танцевать.
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10.05.2020 14:10 Відповісти
Как будто на RT некому больше печатать траурные колонки по безвременно ушедшим кремлёвским олигархам.
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10.05.2020 17:32 Відповісти
Facebook начал бороться с «победобесием»
http://rusjev.net/jvrs/wp-content/uploads/2020/05/pobedobesie1.jpg Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 2143 Социальная сеть Facebook блокирует размещение фотографий, на которых изображено водружение красного знамени над Рейхстагом.

Фотографии либо удаляют, либо блокируется аккаунт на 30 дней. Сеть блокирует публикации, так они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».
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10.05.2020 18:03 Відповісти
она просто танцевать с геноссе вольдемар
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10.05.2020 20:35 Відповісти
Вам же сказали - просто деньги очень нужны
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12.05.2020 14:16 Відповісти
 
 