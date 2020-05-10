Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19 і реформуватиме систему охорони здоров'я
У Пекіні визнали, що стрімке поширення коронавірусу викрило прогалини в системі охорони здоров'я. Китайські чиновники пообіцяли реформувати систему профілактики інфекційних захворювань.
Про це в суботу, 9 травня, повідомив представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Лі Бін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Епідемія коронавірусу стала значним іспитом кваліфікації нашого уряду і викрила прогалини в системі охорони здоров'я і боротьби із серйозними епідеміями", - зазначив він. У боротьбі проти епідемій потрібно бути готовим до обробки та оцінки великих обсягів даних, наголосив посадовець.
На думку Лі Біна, штучний інтелект і хмарні обчислення мають застосовуватися задля кращого аналізу захворюваності, поширення вірусу і оптимального розподілу необхідного медичного обладнання та матеріалів. Потрібно також поліпшити систему медичного страхування і складування товарів першої необхідності, наголосив чиновник. Відомство охорони здоров'я КНР створить "централізовану, єдину і ефективну" систему для швидшого реагування на подібні кризи, запевнив Лі.
Нагадаємо, раніше влада Китаю пообіцяла підтримати розслідування причин пандемії COVID-19 під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це має стати глобальною відповіддю на нинішню коронавірусну кризу. Китай вперше повідомив ВООЗ про виявлені в мегаполісі Ухань випадки нового вірусу наприкінці грудня 2019 року.
Досі вважалося, що поширення коронавірусної інфекції світом почалося саме в грудні минулого року на території материкового Китаю. За кордоном влада Піднебесної зазнає різкої критики за мляву реакцію на спалах захворювання в Ухані. Особливо жорстко дії Пекіна щодо боротьби з коронавірусом критикує Вашингтон.
Станом на 9 травня у світі вірусом SARS-CoV-2 інфікувалися понад 3,939 млн осіб, а кількість жертв спричиненого ним легеневого захворювання перевищила 274 тисячі осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Начните с себя. Снимайте джинсы, трусы, носки, кроссовки...... выбросите телефон.....
Насчет трусов - не видно, но в инет вы с чего-то выходите.)))))
Нащо вони мені треба твоі китайці?)
Я вам их дарю.)))))
Если серьезно, то Китай сумел из практически промышленного нуля подняться до мастерской мира. А Украина - из весьма приличной промышленной страны до практически промышленного нуля, точнее - быстро к этому движется.
МВФ и Украина: Пиррова победа Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7DI3RrlnU
Так і зараз - усі вже з Китаєм "вляпались" і вимушені або відмазувати, або замовчувати.
Як ми, наприклад ...
Дохлых вирусов не бывает, живых тоже. Есть вирусы, способные размножаться в походящих условиях или нет. Потому и проблемы борьбы с вирусами.
"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки - до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", - цитирует http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200429000724 The Korea Herald О, заведующего отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.
По словам Чжун Наньшаня, заразность https://enovosty.com/tag/koronavirus коронавирус а намного превосходит!!!!! аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.
Т.е. доктор признал, что механизм передачи его вспышки ....другой!!!
Принято решение ...упаковать!!! обратно Быков Аписов, точнее глобстеров, я бы просто назвал BLOMB(капля) или как сейчас модно йетти, снежных мудаков, лох нессов, и всю бригаду маленьких зеленых, которая их обслуживает.... обратно в саркофаги Серапиума в Мемфисе!!!, где они и были. Саркофаги будут закрыты обратно с особо продуманным способом, чтобы тяжело было их открыть, возле них будут стелы, с рисунками!!!, не надписями на 35 языках, а с рисунками, что случиться, если саркофаги открыть.
Серапеум освобождается, в него заносятся контейнеры с биологическим оружием, споры живут долго, сотни лет. Вход армируется и заливается особо сочным бетоном с добавками графена. Причём планируют сделать так,если кто то будет взрывать, то порода будет засыпаться обратно. Это для дураков и археологов....ну вот и фсье....