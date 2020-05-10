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Новини Коронавірус і карантин
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Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19 і реформуватиме систему охорони здоров'я

Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19 і реформуватиме систему охорони здоров'я

У Пекіні визнали, що стрімке поширення коронавірусу викрило прогалини в системі охорони здоров'я. Китайські чиновники пообіцяли реформувати систему профілактики інфекційних захворювань.

Про це в суботу, 9 травня, повідомив представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Лі Бін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Епідемія коронавірусу стала значним іспитом кваліфікації нашого уряду і викрила прогалини в системі охорони здоров'я і боротьби із серйозними епідеміями", - зазначив він. У боротьбі проти епідемій потрібно бути готовим до обробки та оцінки великих обсягів даних, наголосив посадовець.

На думку Лі Біна, штучний інтелект і хмарні обчислення мають застосовуватися задля кращого аналізу захворюваності, поширення вірусу і оптимального розподілу необхідного медичного обладнання та матеріалів. Потрібно також поліпшити систему медичного страхування і складування товарів першої необхідності, наголосив чиновник. Відомство охорони здоров'я КНР створить "централізовану, єдину і ефективну" систему для швидшого реагування на подібні кризи, запевнив Лі.

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Нагадаємо, раніше влада Китаю пообіцяла підтримати розслідування причин пандемії COVID-19 під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це має стати глобальною відповіддю на нинішню коронавірусну кризу. Китай вперше повідомив ВООЗ про виявлені в мегаполісі Ухань випадки нового вірусу наприкінці грудня 2019 року.

Досі вважалося, що поширення коронавірусної інфекції світом почалося саме в грудні минулого року на території материкового Китаю. За кордоном влада Піднебесної зазнає різкої критики за мляву реакцію на спалах захворювання в Ухані. Особливо жорстко дії Пекіна щодо боротьби з коронавірусом критикує Вашингтон.

Станом на 9 травня у світі вірусом SARS-CoV-2 інфікувалися понад 3,939 млн осіб, а кількість жертв спричиненого ним легеневого захворювання перевищила 274 тисячі осіб.

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Автор: 

карантин (18172) Китай (4741) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Китаёзы а кто будет отвечать за ваш коронавирус и угробленную мировую экономику??
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10.05.2020 01:07 Відповісти
+6
это были не просчеты -это было преступное покрытие фактов пандемии приведшее к глобальной катастрофе выраженной в человеческих жертвах и экономических потерях за что придется отвечать .
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10.05.2020 01:33 Відповісти
+5
Засудить всем миром этих недоделков. Пусть за тарелку супа пашут лет 50 на благо других стран
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10.05.2020 01:10 Відповісти
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Китаёзы а кто будет отвечать за ваш коронавирус и угробленную мировую экономику??
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10.05.2020 01:07 Відповісти
А кто за чуму, сифилис и СПИД отвечал?
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10.05.2020 01:09 Відповісти
Чуму,сифилис и трипер не производили китаезы в Ухане,а короновирус вывели
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10.05.2020 01:14 Відповісти
Есть чем доказать? Станешь милиардером
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10.05.2020 10:33 Відповісти
Неизвестно, Китай или РФ? В Китае его выявили, потому что у них лаборатории были. Но есть странные пневмонии, которые были по всей Европе еще в декабре. И во Франции, и в Белоруссии, да и в Украине тоже. Не говоря о Новосибирске, где раньше всего. Новые ИФ тесты как раз и направлены на то, чтобы выяснить истину: это был ковид или нет? Поэтому надо, чтобы Китай и ВОЗ провели настоящее расследование источника вспышки.
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10.05.2020 09:27 Відповісти
Засудить всем миром этих недоделков. Пусть за тарелку супа пашут лет 50 на благо других стран
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10.05.2020 01:10 Відповісти
Предлагаю запретить китайские товары!
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10.05.2020 01:15 Відповісти
Да лучше просто сначала отбомбиться по Пекину, а уж потом разбираться, что делать дальше.
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10.05.2020 01:23 Відповісти
Продаёшь китайский непотреб, боится за бизнес?
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10.05.2020 08:08 Відповісти
Магазины закроются, если от китайских товаров отказаться. Ты не боишься?
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10.05.2020 09:28 Відповісти
не боюсь, я закрылся, из-за таких магазинов
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11.05.2020 01:56 Відповісти
Предлагаю запретить китайские товары!
Начните с себя. Снимайте джинсы, трусы, носки, кроссовки...... выбросите телефон.....
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10.05.2020 09:45 Відповісти
Ну ... Із перерахованого багато турецького і в*єтнамського.
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10.05.2020 11:23 Відповісти
Я вже ні..уя не маю, ні трусів, ні носків, ні телефона. Нащо вони мені треба твоі китайці?) Як тобі "вірус"? Скоро жерти тобі небуде чого, цікаво як заспіваєшь, айфон будите Кушать. Всесвітній коррупційний ФЛЕШМОБ
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10.05.2020 21:17 Відповісти
Я вже ні..уя не маю, ні трусів, ні носків, ні телефона.
Насчет трусов - не видно, но в инет вы с чего-то выходите.)))))
Нащо вони мені треба твоі китайці?)
Я вам их дарю.)))))
Если серьезно, то Китай сумел из практически промышленного нуля подняться до мастерской мира. А Украина - из весьма приличной промышленной страны до практически промышленного нуля, точнее - быстро к этому движется.
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10.05.2020 21:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA
МВФ и Украина: Пиррова победа Зеленского
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10.05.2020 01:22 Відповісти
МВФ не виключає зміну влади в Україні? Шокуюча інформація.
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7DI3RrlnU
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10.05.2020 01:25 Відповісти
Шокирующая информация,скандалы,сведьбы
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10.05.2020 01:31 Відповісти
Нет, это тебе не шуточки, а про инвесторов...
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10.05.2020 01:51 Відповісти
это были не просчеты -это было преступное покрытие фактов пандемии приведшее к глобальной катастрофе выраженной в человеческих жертвах и экономических потерях за что придется отвечать .
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10.05.2020 01:33 Відповісти
Как отвечать?Китай всех пошлет
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10.05.2020 01:40 Відповісти
Пошлет, пока покупают его товары, а вот без рынков сбыта китайской продукции - ну дальше думаю понятно
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10.05.2020 06:51 Відповісти
У них уже внутренний рынок огромный 1,2 млрд.
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10.05.2020 09:30 Відповісти
Це як союзники після "ВМВ" покривали діяння Сталіна і Ко.
Так і зараз - усі вже з Китаєм "вляпались" і вимушені або відмазувати, або замовчувати.
Як ми, наприклад ...
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10.05.2020 11:26 Відповісти
При коммуняках любые "реформы" до сраки.
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10.05.2020 01:41 Відповісти
Вообще китайцы не показывали безсимптомных носителей вируса таким образом завысили смертность вируса и пропагандировали панику и страх в населения. Но этого и хотели от них...
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10.05.2020 05:01 Відповісти
Нет бессимптомных при ОРВИ, есть переболевшие.
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10.05.2020 06:52 Відповісти
возможно й переболевшые но в нас если тест позитивный то человека даже без симптомов вносят в статистику, китай такого не делал
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10.05.2020 06:57 Відповісти
Смысл тестировать здоровых тогда в том, шобы просто сделать тест? Всех контакных не проверишь и не изолируешь. Британия тоже сначала тестировала только с симптомами, потом - не знаю, Германия поголовно не тестирует, корейцы сказали, шо тесты находят дохлые вирусы... Опять все упирается в тесты.
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10.05.2020 07:08 Відповісти
а ты думаешь они тестируют врачей только из симптомами?? кроме врачей даже возьми случай с багатодетной семьей по-моему в НОВОЙ каховке где всем безсимптомным детям приписали коронавирус.
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10.05.2020 07:16 Відповісти
Врачи - отдельная тема, там все мутно.
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10.05.2020 07:19 Відповісти
А вот зачем семью закрыли?..
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10.05.2020 07:20 Відповісти
Ааа, там семья верующих, просили материальную помощь на Биовен, который нам нелох проталкивает. Похоже на рекламную компанию.
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10.05.2020 07:31 Відповісти
*кампанию
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10.05.2020 07:34 Відповісти
«Это рекомендованный препарат, мы его не покупаем. Это не панацея. Бывает такое, что родственники сами читают в Интернете, находят», - сообщил главврач.
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10.05.2020 07:33 Відповісти
шо тесты находят дохлые вирусы...

Дохлых вирусов не бывает, живых тоже. Есть вирусы, способные размножаться в походящих условиях или нет. Потому и проблемы борьбы с вирусами.
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10.05.2020 09:48 Відповісти
Утрирую, конечно, разумеется - вирус - "не живое, не мертвое".
"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки - до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", - цитирует http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200429000724 The Korea Herald О, заведующего отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.
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10.05.2020 09:54 Відповісти
Угу, после пожара и хрен насос....
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10.05.2020 05:11 Відповісти
а когда Китай начнет отвечать за угробленную мировую экономику ?
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10.05.2020 05:39 Відповісти
Китай яке відношення має до дурантинів. Наприклад в Україні?
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10.05.2020 06:07 Відповісти
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является необычайно высокая скорость передачи инфекции.
По словам Чжун Наньшаня, заразность https://enovosty.com/tag/koronavirus коронавирус а намного превосходит!!!!! аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.
Т.е. доктор признал, что механизм передачи его вспышки ....другой!!!
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10.05.2020 06:09 Відповісти
Ну и наконец, я тщаслив!! сообщить вам тайное решение тайного правительства Земли о...восстановлении исторической справедливости. Сейчас это модно! Проверенная инфа, особо доверенный источник.
Принято решение ...упаковать!!! обратно Быков Аписов, точнее глобстеров, я бы просто назвал BLOMB(капля) или как сейчас модно йетти, снежных мудаков, лох нессов, и всю бригаду маленьких зеленых, которая их обслуживает.... обратно в саркофаги Серапиума в Мемфисе!!!, где они и были. Саркофаги будут закрыты обратно с особо продуманным способом, чтобы тяжело было их открыть, возле них будут стелы, с рисунками!!!, не надписями на 35 языках, а с рисунками, что случиться, если саркофаги открыть.
Серапеум освобождается, в него заносятся контейнеры с биологическим оружием, споры живут долго, сотни лет. Вход армируется и заливается особо сочным бетоном с добавками графена. Причём планируют сделать так,если кто то будет взрывать, то порода будет засыпаться обратно. Это для дураков и археологов....ну вот и фсье....
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10.05.2020 06:24 Відповісти
А зачем контейнеры с биологическим оружием?
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10.05.2020 11:38 Відповісти
Это для дураков и археологов....ну вот и фсье....
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10.05.2020 12:37 Відповісти
Ні, цей лікар такого не сказав ...
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10.05.2020 11:31 Відповісти
Вернуть их в веселые семидесятые.
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10.05.2020 07:28 Відповісти
Дебилы. СВОЙ интеллект в первую очередь применять нужно. Хотя откуда у менеджеров интеллект?
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10.05.2020 14:36 Відповісти
Візьмуть на роботу Уляну Супрун?
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10.05.2020 18:26 Відповісти
 
 