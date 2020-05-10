Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19 і реформуватиме систему охорони здоров'я

У Пекіні визнали, що стрімке поширення коронавірусу викрило прогалини в системі охорони здоров'я. Китайські чиновники пообіцяли реформувати систему профілактики інфекційних захворювань.

Про це в суботу, 9 травня, повідомив представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Лі Бін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Епідемія коронавірусу стала значним іспитом кваліфікації нашого уряду і викрила прогалини в системі охорони здоров'я і боротьби із серйозними епідеміями", - зазначив він. У боротьбі проти епідемій потрібно бути готовим до обробки та оцінки великих обсягів даних, наголосив посадовець.

На думку Лі Біна, штучний інтелект і хмарні обчислення мають застосовуватися задля кращого аналізу захворюваності, поширення вірусу і оптимального розподілу необхідного медичного обладнання та матеріалів. Потрібно також поліпшити систему медичного страхування і складування товарів першої необхідності, наголосив чиновник. Відомство охорони здоров'я КНР створить "централізовану, єдину і ефективну" систему для швидшого реагування на подібні кризи, запевнив Лі.

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Нагадаємо, раніше влада Китаю пообіцяла підтримати розслідування причин пандемії COVID-19 під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це має стати глобальною відповіддю на нинішню коронавірусну кризу. Китай вперше повідомив ВООЗ про виявлені в мегаполісі Ухань випадки нового вірусу наприкінці грудня 2019 року.

Досі вважалося, що поширення коронавірусної інфекції світом почалося саме в грудні минулого року на території материкового Китаю. За кордоном влада Піднебесної зазнає різкої критики за мляву реакцію на спалах захворювання в Ухані. Особливо жорстко дії Пекіна щодо боротьби з коронавірусом критикує Вашингтон.

Станом на 9 травня у світі вірусом SARS-CoV-2 інфікувалися понад 3,939 млн осіб, а кількість жертв спричиненого ним легеневого захворювання перевищила 274 тисячі осіб.

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