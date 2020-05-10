Першим концесійним портом в Україні стане "Ольвія", розташована в Миколаєві, - Криклій

Спеціалізований морський порт "Ольвія", розташований в Миколаєві, стане першим концесійним портом в Україні. У Мінінфраструктури планують укласти концесійні договори портів Херсона та Миколаєва в один день.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, оглянувши потужності підприємства під час робочої поїздки в Миколаївську область 8 травня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Українські порти мають працювати на повну. Вперше за історію України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси у портах "Ольвія" та Херсону. Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. "Ольвія" – наш перший концесійний проєкт, за яким ми реалізуємо наступні. У межах цього проєкту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals. Вона інвестує 3,4 млрд грн у розвиток порту, що позитивно позначиться не лише на інфраструктурі Миколаєва, а й, без перебільшень, всієї країни", - наголосив очільник міністерства.

За його словами, потужності українських портів наразі використовуються лише наполовину. Тому було обрано два можливі шляхи їхньої модернізації: частина залишається в державній власності (які демонструють зростання перевалки обсягів вантажів), частину віддають у концесію (які вимагають додаткових інвестицій для подальшого розвитку).

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"Це не лише дозволить збільшити доходи для державних та місцевих бюджетів, які буде спрямовано на зарплати, пенсії, розвиток освіти та науки, культури. Це робочі місця для людей і гідна оплата їхньої праці. Ми гарантуємо трудовим колективам концесійних портів збереження робочих місць упродовж 5 років", - додав Владислав Криклій.