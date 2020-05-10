УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини
5 536 23

Першим концесійним портом в Україні стане "Ольвія", розташована в Миколаєві, - Криклій

Першим концесійним портом в Україні стане

Спеціалізований морський порт "Ольвія", розташований в Миколаєві, стане першим концесійним портом в Україні. У Мінінфраструктури планують укласти концесійні договори портів Херсона та Миколаєва в один день.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, оглянувши потужності підприємства під час робочої поїздки в Миколаївську область 8 травня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Українські порти мають працювати на повну. Вперше за історію України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси у портах "Ольвія" та Херсону. Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. "Ольвія" – наш перший концесійний проєкт, за яким ми реалізуємо наступні. У межах цього проєкту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals. Вона інвестує 3,4 млрд грн у розвиток порту, що позитивно позначиться не лише на інфраструктурі Миколаєва, а й, без перебільшень, всієї країни", - наголосив очільник міністерства.

За його словами, потужності українських портів наразі використовуються лише наполовину. Тому було обрано два можливі шляхи їхньої модернізації: частина залишається в державній власності (які демонструють зростання перевалки обсягів вантажів), частину віддають у концесію (які вимагають додаткових інвестицій для подальшого розвитку).

Читайте також: Договори про концесію портів будуть підписані попри коронавірус, - Криклій

"Це не лише дозволить збільшити доходи для державних та місцевих бюджетів, які буде спрямовано на зарплати, пенсії, розвиток освіти та науки, культури. Це робочі місця для людей і гідна оплата їхньої праці. Ми гарантуємо трудовим колективам концесійних портів збереження робочих місць упродовж 5 років", - додав Владислав Криклій.

Автор: 

Катар (257) концесія (242) Миколаїв (1822) порт (2064) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Чем больше иностранных компаний к нам зайдет, тем лучше для экономики Украины будет. Работать будут наши люди, налоги будут платиться в наши бюджеты. Плюс развитие инфраструктуры, что очень важно. И еще одна выгода - защита от орков из-за пАребрика. Присутствие катарских денег защитят тот же Николаев от вторжения позорников в зеленой форме не меньше, чем армия. Может еще и больше. мордор воевать с Катаром точно не будет.
А всем писклям, утверждающим, что предприятия должны пренадлежать Украине, Украина должна их развивать и строить, есть простой ответ - 30 лет у Украины было. Кроме воровства, откатов, распила ничего местная пи$$$дота не показала. Себе карманы суки только набивали.
показати весь коментар
10.05.2020 08:17 Відповісти
+2
Прибыль на вывод, убытки - государству.
показати весь коментар
10.05.2020 01:45 Відповісти
+2
Не сбегут. Иностранцы не хуже наших занимаются здесь коррупцией, а если припечет то через дип представительство кипишь подымают.
показати весь коментар
10.05.2020 01:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Херсонский порт похож на руины античной Ольвии,зачем пускать иностранцев,сами могем всем управлять
показати весь коментар
10.05.2020 01:39 Відповісти
Та арабы от вашей коррупции сбегут
показати весь коментар
10.05.2020 01:41 Відповісти
Не сбегут. Иностранцы не хуже наших занимаются здесь коррупцией, а если припечет то через дип представительство кипишь подымают.
показати весь коментар
10.05.2020 01:47 Відповісти
Если бы иностранцы занимались коррупцией,то у них бы не было денег вкладывать,они были бы такими же убогими,как херсонский порт,коррупцию им навязывают,а оно им надо,вкладывать деньги,а потом бегать жаловаться по дипмисстям,сбегут как многие уже сбежали
показати весь коментар
10.05.2020 02:07 Відповісти
Прибыль на вывод, убытки - государству.
показати весь коментар
10.05.2020 01:45 Відповісти
"По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было выбрано два возможных пути их модернизации"

Может я чего не догоняю, но о модернизации и инвесторах обычно думают, когда мощностей не хватает.
показати весь коментар
10.05.2020 01:48 Відповісти
та надо ж как-то быдлу объяснить...
показати весь коментар
10.05.2020 09:17 Відповісти
Грабунок держави триває.
показати весь коментар
10.05.2020 01:52 Відповісти
Там уже нечего грабить
показати весь коментар
10.05.2020 02:08 Відповісти
пока еще есть что
показати весь коментар
10.05.2020 09:17 Відповісти
Отдаем самые прибыльные, чтобы остальные развивать за счет государства или закрыть совсем. Кому такое выгодно?
показати весь коментар
10.05.2020 06:14 Відповісти
Катару и глобалистским структурам, которые за ним стоят.
показати весь коментар
10.05.2020 09:18 Відповісти
Чем больше иностранных компаний к нам зайдет, тем лучше для экономики Украины будет. Работать будут наши люди, налоги будут платиться в наши бюджеты. Плюс развитие инфраструктуры, что очень важно. И еще одна выгода - защита от орков из-за пАребрика. Присутствие катарских денег защитят тот же Николаев от вторжения позорников в зеленой форме не меньше, чем армия. Может еще и больше. мордор воевать с Катаром точно не будет.
А всем писклям, утверждающим, что предприятия должны пренадлежать Украине, Украина должна их развивать и строить, есть простой ответ - 30 лет у Украины было. Кроме воровства, откатов, распила ничего местная пи$$$дота не показала. Себе карманы суки только набивали.
показати весь коментар
10.05.2020 08:17 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2020 08:46 Відповісти
Щоб цього не було, потрібно змінювати недолугий нарід, а з цим проблема.
показати весь коментар
10.05.2020 08:57 Відповісти
Как по мне, была одна надежда - естественная смена поколений. Все сАвкодрочеры по-немногу стали уходить в историю. Появилось новое поколение, рожденное уже в Украине, не знающее колбасу по 2,20. И что мы имеем? Комика выбрали, молодые, наглые щипачи-стервятники до корыт добрались? Шило на мыло сменили?
Нет. Только иностранные инвестиции, только люди с другим менталитетом могут Украину из дерьма вытащить.
показати весь коментар
10.05.2020 09:03 Відповісти
При владі як були совки, так і залишились і їх обирають такі ж совки. Той же Бубачка теж совок якого виховала піонерія і комсомол. А народженим в Україні зараз лише 29 років і вони ще не прийшли до влади.
показати весь коментар
10.05.2020 09:12 Відповісти
вы сперва хотя бы на уровень позднего "совка" выйдите. А то пены много, но выхлоп - нулевой.
показати весь коментар
10.05.2020 16:13 Відповісти
когда ватаны говорили, что за кредиты МВФ придется отдать порты и землю, как-то не верилось. А вот однако отдали. Сейчас меня страусы будут спамить, но от этого ничего не изменится.
показати весь коментар
10.05.2020 09:21 Відповісти
Давайте, порохоботины, спамьте меня. Баньте, суки. Но ваша позиция - голова в песке. Вы не умнее страуса. Первым концессионным портом в Украине станет "Ольвия", расположенная в Николаеве, - Криклий - Цензор.НЕТ 3316
показати весь коментар
10.05.2020 09:24 Відповісти
Есть ли смысл, словно страус,
Прятать голову в песок?
А дышать же нужен воздух,
И не уйдешь ты от тревог.
Обещав горы свернуть,
Реки вспять повернуть,
Сказать и тут же забыть,
Голову в песок зарыть.

Голову в песке не удержать,
Захочется кушать и спать,
Хитрость быстро раскроется,
Вся истина тут же откроется. (Азизова Венера)
показати весь коментар
10.05.2020 09:29 Відповісти
за ОДНУ ГРИВНЮ торганули ...буде чим зерно з України вивозити ...за Укрзалізницю не забудьте ...за ОДНУ ГРИВНЮ теж "куплять ...при3,14#дій щось гніда побудуй а потім роби з їм що хочеш
показати весь коментар
10.05.2020 10:45 Відповісти
Konsecija mozet stojit i nemalo gosudarstvu,tut nepiset skolko budet gosudarstvo platit etim kompanijam.
показати весь коментар
10.05.2020 11:11 Відповісти
 
 