Першим концесійним портом в Україні стане "Ольвія", розташована в Миколаєві, - Криклій
Спеціалізований морський порт "Ольвія", розташований в Миколаєві, стане першим концесійним портом в Україні. У Мінінфраструктури планують укласти концесійні договори портів Херсона та Миколаєва в один день.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, оглянувши потужності підприємства під час робочої поїздки в Миколаївську область 8 травня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Українські порти мають працювати на повну. Вперше за історію України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси у портах "Ольвія" та Херсону. Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. "Ольвія" – наш перший концесійний проєкт, за яким ми реалізуємо наступні. У межах цього проєкту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals. Вона інвестує 3,4 млрд грн у розвиток порту, що позитивно позначиться не лише на інфраструктурі Миколаєва, а й, без перебільшень, всієї країни", - наголосив очільник міністерства.
За його словами, потужності українських портів наразі використовуються лише наполовину. Тому було обрано два можливі шляхи їхньої модернізації: частина залишається в державній власності (які демонструють зростання перевалки обсягів вантажів), частину віддають у концесію (які вимагають додаткових інвестицій для подальшого розвитку).
"Це не лише дозволить збільшити доходи для державних та місцевих бюджетів, які буде спрямовано на зарплати, пенсії, розвиток освіти та науки, культури. Це робочі місця для людей і гідна оплата їхньої праці. Ми гарантуємо трудовим колективам концесійних портів збереження робочих місць упродовж 5 років", - додав Владислав Криклій.
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Может я чего не догоняю, но о модернизации и инвесторах обычно думают, когда мощностей не хватает.
А всем писклям, утверждающим, что предприятия должны пренадлежать Украине, Украина должна их развивать и строить, есть простой ответ - 30 лет у Украины было. Кроме воровства, откатов, распила ничего местная пи$$$дота не показала. Себе карманы суки только набивали.
Нет. Только иностранные инвестиции, только люди с другим менталитетом могут Украину из дерьма вытащить.
Прятать голову в песок?
А дышать же нужен воздух,
И не уйдешь ты от тревог.
Обещав горы свернуть,
Реки вспять повернуть,
Сказать и тут же забыть,
Голову в песок зарыть.
Голову в песке не удержать,
Захочется кушать и спать,
Хитрость быстро раскроется,
Вся истина тут же откроется. (Азизова Венера)