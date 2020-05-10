Після секвестру бюджету Український культурний фонд у режимі економії збереже максимальну кількість проєктів, - виконавчий директор Федів

Після секвестру бюджету Українському культурному фонду залишили 400 млн 860 тисяч гривень із 697 млн запланованих.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

"Це досягнення, адже раніше йшлося про те, що нам залишать тільки 74 мільйони, чого вистачило б лише на операційну діяльність УКФ. Потім ішлося про 150 мільйонів, на попереднє голосування виносили 250 млн. Зрештою сума зросла до 400 мільйонів", - зазначила вона.

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За її словами, фонду доведеться відмовитися від оголошення кількох нових програм, на які мали витратити приблизно 200 млн.

"Відповідно цього року жодних інших конкурсів вже не плануємо оголошувати. Також ми пропонували підтримати більшу кількість проєктів, ніж на ту суму, яка заявлена на початку. Такої можливості цього року теж не буде. Загалом ми передбачали 462 мільйони на підтримку проєктів, а буде унаслідок секвестру бюджету близько 330 млн...

Відповідно до нових обставин, наглядова рада фонду ухвалила низку рішень, які допоможуть зберегти максимальну кількість проєктів, адаптувавши діяльність УКФ під економію коштів. Наприклад, було вирішено не підтримувати проєкти та окремі статті видатків у проєктах, що націлені на участь у міжнародних подіях, міжнародну мобільність. У зв'язку із підвищеним ризиком невиконання таких проєктів через відсутність транспортного сполучення між країнами та відсутність остаточних рішень більшості країн щодо припинення обмежень пересування. Також вирішено фінансувати заходи та події за умови переведення їх в онлайн-формат; якщо до переговорних процедур запрошено кілька проєктів від одного заявника, надати фінансування лише одному з них (на вибір заявника) або скоротити бюджети усіх поданих проєктів на 35%; скоротити бюджет кожного проєкту, запрошеного на переговорні процедури, щонайменше на 10%. Це дозволить профінансувати понад 300 проєктів, з урахуванням сплати податків на ФОП".

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