Окупанти РФ вчора 17 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат немає, знищено одного найманця
За суботу, 9 травня, бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил 17 разів порушили режим припинення вогню, від початку поточної доби - двічі, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" незаконні збройні формування обстріляли українські позиції неподалік Кам’янки та Водяного з 82-мм мінометів. Біля Красногорівки та Опитного бойовики задіяли гранатомети різних систем.
Неподалік Павлополя НЗФ двічі вели вогонь по позиціях ООС із мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру і станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Хутора Вільного бойовики відкривали вогонь із 120-мм і 82-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Кримського НЗФ випустили 10 мін 120-го калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Позиції ООС поруч із Новотошківським було обстріляно двічі - з 82-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Оріхового задіяв протитанковий ракетний комплекс.
"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні.
За даними української розвідки, 9 травня військовослужбовці ООС знищили одного бойовика і ще чотирьох поранили.
Від початку поточної доби НЗФ двічі відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82-мм міномет, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Захисників Оріхового обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - констатували в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Днепре умер бессменный волонтер Сергей Кулинич - "Паучок"
О горькой утрате скорбят в фейсбук-группе ПАВУЧКИ Дніпра, Вероніка Авраменко :
- З ним я познайомилась роки 4 тому, в Павучках Дніпра, де ми плели маскувальні сітки для українських збройних сил. У нашу першу зустріч він, високий і худорлявий, мовчазливо виплітав у кутку чіткі геометричні візерунки, наче справжнісінький павук, що сидить в засідці між листям. Чітко і без прогулів, він приходив плести як на роботу. Затримувався до самого вечора. Майже нічого не казав, і плів, плів, плів, чіткими і відпрацьованими рухами.
Бачили би ви, як він перетягав сітку. Мабуть, без перебільшень, це була одна з найпорядніших людей в моєму оточенні.
І от Сергія з нами більше немає.
Про це не напишуть в газетах, не розповідатимуть на телебаченні. Він пішов так само тихо і непомітно, як і працював....І не танцюватиме більше чіткий візерунок трикутників на сіточці.
Країна втратила справжнього героя, чийого імення вона ніколи і не дізнається..
...
Чому такі люди йдуть...один за одним..