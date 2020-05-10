Окупанти РФ вчора 17 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат немає, знищено одного найманця

За суботу, 9 травня, бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил 17 разів порушили режим припинення вогню, від початку поточної доби - двічі, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" незаконні збройні формування обстріляли українські позиції неподалік Кам’янки та Водяного з 82-мм мінометів. Біля Красногорівки та Опитного бойовики задіяли гранатомети різних систем.

Неподалік Павлополя НЗФ двічі вели вогонь по позиціях ООС із мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру і станкові протитанкові гранатомети.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Хутора Вільного бойовики відкривали вогонь із 120-мм і 82-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Кримського НЗФ випустили 10 мін 120-го калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Позиції ООС поруч із Новотошківським було обстріляно двічі - з 82-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Оріхового задіяв протитанковий ракетний комплекс.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні.

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За даними української розвідки, 9 травня військовослужбовці ООС знищили одного бойовика і ще чотирьох поранили.

Від початку поточної доби НЗФ двічі відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82-мм міномет, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Захисників Оріхового обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - констатували в штабі.



