Українське суспільство незабаром побачить, кого призначили насправді в особі Саакашвілі, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе

Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе вважає незрозумілим рішення про призначення колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, яке "кидає тінь" на двосторонню політичну співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення було дуже незрозумілим і це кадрове рішення, безперечно, кидає тінь на політичну співпрацю між нашими країнами", - заявив Талаквадзе в суботу ввечері в ефірі грузинського телеканалу.

За його словами, грузинська сторона звернулася до української Ради, яка потім зняла з порядку денного питання про призначення Саакашвілі на пост віцепрем'єра, однак після цього президент України призначив його керівником консультативної ради.

Читайте також: Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія

"І ми чули коментар, що уряд України саме вирішує, куди призначати своїх громадян", - сказав він, водночас зазначив, що, "з іншого боку, коли цей громадянин іншої країни щодня втручається у внутрішню політику Грузії, планує дестабілізацію і зайнятий деструкцією, цікаво, яка позиція буде в української сторони у такому разі".

Голова грузинського парламенту вважає, що в наступні місяці "українське суспільство побачить, кого призначили насправді в особі Саакашвілі".

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.