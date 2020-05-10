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Українське суспільство незабаром побачить, кого призначили насправді в особі Саакашвілі, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе

Українське суспільство незабаром побачить, кого призначили насправді в особі Саакашвілі, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе

Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе вважає незрозумілим рішення про призначення колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, яке "кидає тінь" на двосторонню політичну співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення було дуже незрозумілим і це кадрове рішення, безперечно, кидає тінь на політичну співпрацю між нашими країнами", - заявив Талаквадзе в суботу ввечері в ефірі грузинського телеканалу.

За його словами, грузинська сторона звернулася до української Ради, яка потім зняла з порядку денного питання про призначення Саакашвілі на пост віцепрем'єра, однак після цього президент України призначив його керівником консультативної ради.

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"І ми чули коментар, що уряд України саме вирішує, куди призначати своїх громадян", - сказав він, водночас зазначив, що, "з іншого боку, коли цей громадянин іншої країни щодня втручається у внутрішню політику Грузії, планує дестабілізацію і зайнятий деструкцією, цікаво, яка позиція буде в української сторони у такому разі".

Голова грузинського парламенту вважає, що в наступні місяці "українське суспільство побачить, кого призначили насправді в особі Саакашвілі".

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Автор: 

Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+55
Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе - Цензор.НЕТ 335
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10.05.2020 09:02 Відповісти
+52
да мы сами в шоке от этих назначений!..
Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе - Цензор.НЕТ 8411
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10.05.2020 09:08 Відповісти
+49
да мы прекрасно все знаем! - он уже был при должности и "проявил себя во всей красе".

мы (украинцы) тут не при чем - просто во главе Украины оказался враг.

Не держите на нас зла, грузины.
Увы, у нас нашлось 73 % идиотов...
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10.05.2020 09:05 Відповісти
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Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе этот тот, который уступил свое кресло касабам?
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10.05.2020 11:31 Відповісти
Пердежом порохорасых удовлетворён!
Михо.
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10.05.2020 11:31 Відповісти
верните Хатию!.
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10.05.2020 11:32 Відповісти
уважаемый господин Арчил, украинское общество в большинстве своем прекрасно знает какой гнилой и червивый этот новопризначенный "чудотворец Михо". Но назначала его на посаду ЗЕльоная аблезяна.

назначение этого пц с моторчиком никоим образом не должно омрачать братские отношения между грузинским и украинскими народами
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10.05.2020 11:33 Відповісти
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10.05.2020 11:40 Відповісти
Тамбовский волк этому горному козлу арчилу-брат.Пущай одно кресло с пи... моржовой на двоих и дальше продолжают делить.
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10.05.2020 11:44 Відповісти
Потеха, в комментах беснуются сааколохи - свидетели секты св.Михуила-рифарматора))) пишут всякие олигофренизмы
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10.05.2020 11:45 Відповісти
а где труселя для михо ?
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10.05.2020 11:58 Відповісти
Грузія вимагає екстрадувати Міхеіла Саакашвілі. Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у етері телеканалу Imedia. За його словами, у Грузії на Саакашвілі заведено справу і він перебуває у розшуку. "Звичайно, у нас була б зовсім інша реакція, якщо Саакашвілі був би просто громадянином України, а не знаходився б у розшуку і засудженим у Грузії. Ми зверталися до української влади з проханням про екстрадицію Саакашвілі. На жаль, представники української влади в сьогоднішніх коментарях пропустили саме цю обставину", - сказав Залкаліані. https://espreso.tv/news/2020/05/09/******************************************************
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10.05.2020 11:57 Відповісти
Рюзьге, ти чого тут розкудахталась?
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10.05.2020 12:32 Відповісти
Люди,которые оказались под пи... моржовой разве Саака выберут?Выходит-Зеленский не такой уж и мудак,если на должность его назначил.А может и США надавили,как давили на барыгу рыго-соевого.Будемь посмотреть.
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10.05.2020 12:34 Відповісти
Write in English or Ukrainian Russian swine no one is supposed to understand your oinking here. І до чого тут «риго- соєві баригі», кацапська свиня?! Що ти тут робиш?!
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10.05.2020 13:37 Відповісти
А до гіляки ти ,Мирончику не вчепишся?Хто таких козлів в Штати без намордника пускає?
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10.05.2020 21:46 Відповісти
What the heck r u going to see? Do u know who the Prime Minister of the UK is? Тебе теж "барига" "обікрав"?
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11.05.2020 09:19 Відповісти
Хуже чем Есть , - есть наверно как говорят в Аду.Чего парламентарий Грузии нас Пугает. А когда россиянен который оттяпал половины Грузии уселся в Его спикерское Место и показал на место Грузии , то чего ты не возмущался поднялась Грузия в лице Грузин.Поломать нельзя в Украине ввиду отсутствия Предмета.Делать выводы Рано.
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10.05.2020 12:00 Відповісти
Так Саакашвили же, после оккупации территорий, Грузии пригласил инвесторов из паРаши.
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10.05.2020 12:49 Відповісти
Вполне возможно что Саакашвили будет следующим президентом Украины. Такого не удавалось ни одному политику.
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10.05.2020 12:03 Відповісти
Стадо бе-бе-бе переориентируется с Нелоха?
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10.05.2020 14:30 Відповісти
Нормальные граждане Украины, прекрасно знают, что из себя представляет саака! Ничего хорошего не будет, одно бла,бла,бла, пиар, поливать грязью Порошенко будет! Еще будет бегать до савика совместно с юлькой))
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10.05.2020 12:20 Відповісти
Міхо-проект перебити на якийсь час медіапростір. Головне - "гнати" на попередників і вихваляти бенівців. Як він керував в Одесі всі пам*ятають - коли по "безпределу" валив паркани, а власники через суд їх ставили, тільки вже за кошти держави. А як кордон держави проривав? Не в Крим, бо там можуть і вдарити, чи "закрити", а до корита, яке нарешті і отримав.
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10.05.2020 12:41 Відповісти
Еду по Украіне на машине,останавливает гаишник,проверил документы,всё нормально.А он мне,дай на пиво.Спрашиваю за что,ответ:-А ты что жадный такой,ну дай хоть что нибудь.Я так понимаю это норма жизни,все довольные,всем всё нравится.
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10.05.2020 13:28 Відповісти
Брехун
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10.05.2020 13:38 Відповісти
клаву украинскую купи , гэбнявое
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10.05.2020 14:45 Відповісти
Ты на тормозе? У меня беларуская клава.Зразумеў?
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10.05.2020 22:47 Відповісти
уши гэбнявые , лайно
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11.05.2020 15:57 Відповісти
Нарешті я погоджуюся з пліснявою в тому що "гірше не буде".
Одним клоуном більше одним менше... Цирк від того не постраждає.
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10.05.2020 14:18 Відповісти
https://censor.net/news/3194582/ukrainskoe_obschestvo_uje_skoro_uvidit_kogo_naznachili_v_realnosti_v_litse_saakashvili_spiker_parlamenta
вместе с порохастыми шавками !!!
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10.05.2020 15:03 Відповісти
кукареканьем кацапов, их грузинских прихвостней и мармелада доволен.
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10.05.2020 14:46 Відповісти
ооо!.. Привет чувак с синдромом зеркального ответа и с никами: https://censor.net/user/466769, https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572.. А ну скажи "Главрыба!" наоборот!
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10.05.2020 15:22 Відповісти
здорово , ты кацапо-мармелаждное по кличке "ооо главрыба наоборот."
хорошо ты само себе о себе написало.
на вот прочти само себе о себе " ооо!.. Привет чувак с синдромом зеркального ответа и с никами: https://censor.net/user/466769, https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572.. А ну скажи "Главрыба!" наоборот! "
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10.05.2020 15:40 Відповісти
.. слушай!.. скажи чесно, ты наверно школу даунов закончил?!)))
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10.05.2020 15:44 Відповісти
слушай, скажи чесно!.. ты бот (программа) или ты англоязычный чувак, который общается на форуме через Google Translate?!
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10.05.2020 16:00 Відповісти
назначение Карлсона -это очередной шаг удержать тупой электорат , напустить тумана , так как обещания зеко -манды остались обещаниями , поэтому нужны новые обещания , нужно срочно отвлечь 73% недалёких избирателей в Украине от проблем , нужно снова обещать и показывать хоть Карлсона , зоть чёрта лысого , лишь бы лохи продолжали им верить
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10.05.2020 14:48 Відповісти
Україною повинні керувати ВИКЛЮЧНО українці.
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10.05.2020 20:32 Відповісти
та мы и сами видим
и дай Боже, чтобы остальные 73 это увидели
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10.05.2020 20:42 Відповісти
Ого-го,як пороховухасті з путлерасами на Саака розгавкалися.Бійтеся-баригожер вже за владу зачепився-ковтатиме бариг пачками -не розбираючись,який колір у хамелеонів,чи шоколадний,чи колорадний,чи зелений.
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10.05.2020 23:59 Відповісти
Талаквадзе пук=пук.. перднул ни о чем. На обиженных воду возят.)
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11.05.2020 04:30 Відповісти
Сколько уродских комментариев.Чего подгорает,бототня? Если он такой плохой то он ВСЕГО лишь СОВЕТНИК,ботики. У вас НЕ подгорает когда случайных людей назначают ПРЕМЬЕРАМИ( уже два непонятных персонажа) и ничего. А тут прямо катастрофа. Ботики ,это человек результата.Да? Поэтому сколько вони?
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11.05.2020 10:13 Відповісти
Добавлю-короновіРус баригам не такий страшний,як якийсь Саакашвілі,бо барига і під час війни 122-і тис.га землі для власного агрокомплекса прихватить під Вінницею,примому разом з кріпаками та надрами http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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11.05.2020 22:20 Відповісти
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