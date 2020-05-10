20 899 166
На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб
В Україні за добу зафіксували 525 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.
Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 15 232 випадки захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 391 людина померла, 3 060 одужали.
Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 11 781 особа, що на 356 більше, ніж днем раніше.
Топ коментарі
+9 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар10.05.2020 09:58 Відповісти Посилання
+8 Конрад Карлович Михельсон
показати весь коментар10.05.2020 09:47 Відповісти Посилання
+7 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар10.05.2020 09:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2)Бєлорусь хоче ШВЕЦІЮ -отримає Іспанію Італію..НЕ ЗАВЖДИ ОТРИМУЄШ ТЕ,ЩО ПЛАНУЄШ.
Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
Білорусь,росія,Пакистан,Індія,Бангладеш,Перу,Чилі,Єгипт,Бразилія, МЕксика -ЖОПА ТАМ ЛИШЕ НАРОСТАЄ.
У КНДР ,Туркменистані ЖОПА НЕВІДОМА.
Ukraine
Incidence rate: 34,83 per 100,000 people
Belarus
Incidence rate: 233,37 per 100,000 peopleА число смертей или число выздоровевших сильно зависит от национальных протоколов. Одни страны тестируют на коронавирус всех умерших в районах, охваченных эпидемией, другие - только умерших с опр. симптомами, а некоторые - не тестируют вообще. И по выздоровевшим - одни признают после одного отр. ПЦР теста, а другие - по двум с разрывом в неделю-две. От этого статистика в разных странах идет с большими перекосами и сравнение этих показателей дает искаженную картину.
ребята рапортуют о 250 тыс тестов, у нас на 20 апреля я нашел 58 тыщ, и сомневаюсь что сейчас достигли хотя бы 100 тыщ, вот тебе и корреляция--больше тестов--больше больных
https://www.kommersant.ru/doc/4325890 Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/1896706027120783/?type=3&theater Усього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.
Уровень смертности от коронавируса
Украина 0.895 человек на 100000 населения
Беларусь 1.330 человек на 100000 населения
https://censor.net/user/166989
а что там по уровню смертности?догнали уже италию?или может хотя бы Украину?
https://censor.net/comments/locate/3194588/019214f3-7ed3-71ed-95c3-4467bc169751
Я нигде не утверждал, того, на что Вы порываетесь мне ответить. Я и сам ту же мыслль высказывал, но несколько ранее.
https://censor.net/comments/locate/3194588/019214f3-7ed3-71ed-95c3-4467bc1c7ce9
Дай Бог покатиться с него вниз !
" Эпидемия коронавируса в Украине находится на плато -когда количество случаев
новых заражений относительно стабильное.
Сегодня мы примерно 20-й день регистрируем 350-550 новых случаев
коронавирусной инфекции в сутки "
І ще невідома динаміка заражень після Великодня і "праздніка побєдобєсія"...
Просто зебилье вынужденно пойти у тупоголового истеричного быдла на поводу и смягчать карантин. При этом настоящего карантина как в Италии или Испании и близко не было.
Все шастали без масок кто куда хотел, большинство продолжали работу.
И вот из-за истеричных придурков и лохов, которые верят во всякие заговоры и нас ждет карантин до конца года
і не планує..Забудьте про це на рік-два...
нам би це(а також соціальної дистанції) дотримуватись хоч би у закритих приміщеннях.. (
і тоді можна би було робити "швецію".. (( на жаль,у нас дуже "волелюбне " суспільство...
КОТРЕ взагалі-то ПОХЄРИЛО Карантин ((
«В сообществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны. Носить маски мы рекомендуем только тем людям, которые больны и находятся дома, и тем, кто ухаживает за больными людьми дома». - эпидемиолог по инфекционным заболеваниям в ВОЗ, доктор Мария Ван Керхове.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.
«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
Но тупорылое украинское население повелось на эту пропоганду-истерию СМИ и угробит экономику Украины и от этого умрет еще больше людей.
Неужели за 5 тыс лет человечество не стало умнее? Конечно есть вирус и смертность в 10 раз больше чем от обычного гриппа но всеравно это МИЗЕР. Рекация общества настолько неадекватная как у лохов которые бегают по лодке страраясь ее перевернуть