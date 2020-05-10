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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

В Україні за добу зафіксували 525 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 15 232 випадки захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 391 людина померла, 3 060 одужали.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 11 781 особа, що на 356 більше, ніж днем раніше.

Читайте також: Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
помню-помню... "пик-пик-пик": все давали прогнозы на пик, который постоянно убегал вдаль... однако ж запугать муфлонов удалось на славу.
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10.05.2020 09:58 Відповісти
+8
Короно-грипп лютует...хорошо, что эту срань 90% переносят бессимптомно, в отличие от обычного гриппа! Заканчивайте это вирусобесие!
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10.05.2020 09:47 Відповісти
+7
Сколько умерло из-за отложенных плановых операций?
Сколько пострадало в результате роста домашнего насилия?
Сколько клинически свихнулось на почве вирусобесия?
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10.05.2020 09:33 Відповісти
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Да нет - как раз в других странах опасный эксперимент. Беларусь идёт самым, что ни на есть традиционным путём. Кстати, в Швеции уже пошло на спад.
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11.05.2020 08:51 Відповісти
вообще интересна ситуация по беларуси, где никакого карантина не было, там, например проводятся футбольные матчи со зрителями и другие массовые мероприятия...и по всей логике там уже должна быть италия-испания с тысячами жертв...но пока не слышно...не думаю, что такое "шило" можно утаить
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10.05.2020 10:07 Відповісти
300-500 чоловік на матчі це мізер, Італія проводила з 40 000 на матч, от і різниця.
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10.05.2020 10:10 Відповісти
ну хз, если верить, что один больной может заразить 4 здоровых, то рано или поздно без карантинных мер тысячи больных и должны появиться, тем более, как показывает парад, на массовых мероприятиях в беларуси маску носят немногие
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10.05.2020 10:15 Відповісти
Глядачі носили, коробки звісно ні, побачимо, все одно якась інфа вилізе.
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10.05.2020 10:17 Відповісти
ну кому ты втираешь?я ж смотрел тот парад, большинство зрителей были без масок
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10.05.2020 10:18 Відповісти
Я теж дивився, були люди і в масках.
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10.05.2020 10:20 Відповісти
Большинство - это слишком неточно) Смотрела весь парад: человек 5 увидела. Это несколько странно, т.к. не на параде людей в масках гораздо больше.
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10.05.2020 12:48 Відповісти
плохой способ расчёта
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10.05.2020 10:18 Відповісти
1) процеси там лише наростають,крім того "совєтські традиції приховування статистики "РУЛЯТЬ.
2)Бєлорусь хоче ШВЕЦІЮ -отримає Іспанію Італію..НЕ ЗАВЖДИ ОТРИМУЄШ ТЕ,ЩО ПЛАНУЄШ.
Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action

Білорусь,росія,Пакистан,Індія,Бангладеш,Перу,Чилі,Єгипт,Бразилія, МЕксика -ЖОПА ТАМ ЛИШЕ НАРОСТАЄ.
У КНДР ,Туркменистані ЖОПА НЕВІДОМА.
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10.05.2020 10:46 Відповісти
Да, инетересна. Поначалу Беларусь отставала от Украины на 5 дней (по первой сотне заболевших.) Сейчас в Беларуси на 30% больше общих случаев заражения и примерно на 80% больше ежедневно выявляемых случаев.
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10.05.2020 10:49 Відповісти
что ж ты умолчал о числе тестируемых и не сравнил смертности?
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10.05.2020 11:49 Відповісти
Ой я и забыл, что диссертацию обещал Вам написать по этой теме... Не напомните, когда? С ссылочкой, плиз...
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10.05.2020 11:53 Відповісти
как говорится, раз сказал "а", то говори уже и "б"...просто очень часто манипулируют статистикой именно по числу заболевших, а надо смотреть или число тяжелых случаев или смертей--это реальный показатель, так как уже не для кого не секрет, что в большинстве случаев короновирус протекает или бессимтомно или с легкой симптоматикой...понятно, что если широко тестировать таких больных можно выявить, и большое число больных может удручать
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10.05.2020 11:59 Відповісти
Наиболее адекватный показатель - число заболевших на 100 тыс населения.

Ukraine
Incidence rate: 34,83 per 100,000 people
Belarus
Incidence rate: 233,37 per 100,000 peopleА число смертей или число выздоровевших сильно зависит от национальных протоколов. Одни страны тестируют на коронавирус всех умерших в районах, охваченных эпидемией, другие - только умерших с опр. симптомами, а некоторые - не тестируют вообще. И по выздоровевшим - одни признают после одного отр. ПЦР теста, а другие - по двум с разрывом в неделю-две. От этого статистика в разных странах идет с большими перекосами и сравнение этих показателей дает искаженную картину.
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10.05.2020 12:08 Відповісти
как говорится "ниочем", с учетом того, что я привел выше...протестируйте полУкраины, так там будут намного большие цифры...понятно, что карантинные меры все в некоторой мере снижают все эти показатели, главное не перегибать с карантином палку, как это у нас происходит
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10.05.2020 12:11 Відповісти
Пока тестов на всю Украину нет. Тестируют тех, кто біл в контакте с заболевшими. В Беларуси 22052 случаев, в Украине 15 232. Понятно, что контактеров в Беларуси больше, значит надо больше тестов проводить. А населения в 4 раза меньше. Вот и получается число тестов на 100тыс населения в Беларуси намного большее.
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10.05.2020 12:23 Відповісти
https://horosho-tam.ru/belarus/coronavirus
ребята рапортуют о 250 тыс тестов, у нас на 20 апреля я нашел 58 тыщ, и сомневаюсь что сейчас достигли хотя бы 100 тыщ, вот тебе и корреляция--больше тестов--больше больных
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10.05.2020 12:31 Відповісти
И Вы свято верите, что проведение этих тестов они из статистики вычеркнули ?
https://www.kommersant.ru/doc/4325890 Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту
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10.05.2020 12:53 Відповісти
А я нашел
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/1896706027120783/?type=3&theater Усього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.
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10.05.2020 13:02 Відповісти
И это еще без учета ИФА тестов...
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10.05.2020 13:05 Відповісти
Є така приказка: Раніше сядемо - раніше вийдемо.
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10.05.2020 21:29 Відповісти
у Білорусі деякі команди подорожують на матчі у кількості 10 осіб...
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10.05.2020 10:52 Відповісти
білорусь ось-ось зрівняється з "прикладом" всіх "прихильників змови" Швецією,і безумовно ,випередить її...
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10.05.2020 11:27 Відповісти
тебе за каждый пост платят, что ты тут так разошелся?
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10.05.2020 11:50 Відповісти
https://lb.ua/world/2020/05/01/456574_voz_nazval_temp_prirosta_bolnih.html ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
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10.05.2020 11:57 Відповісти
а что там по уровню смертности?догнали уже италию?или может хотя бы Украину?
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10.05.2020 12:01 Відповісти
Украину уже обогнали
Уровень смертности от коронавируса
Украина 0.895 человек на 100000 населения
Беларусь 1.330 человек на 100000 населения
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10.05.2020 12:16 Відповісти
ты ж суди на число больных короновирусом---у белорусов больных больше(из за объемов тестирования), а смертей меньше--126 против наших 391...хотя согласен, что нужна единая методология того, как оценивать смертность от короновируса
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10.05.2020 12:23 Відповісти
Это уже не смертность, а летальность, она считается после окончания эпидемии. Учи матчасть и грамотно задавай вопросы.
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10.05.2020 12:24 Відповісти
ты все же хочешь диссертацию защитить по этой теме, я смотрю
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10.05.2020 12:32 Відповісти
Ой, да Вы еще и коррекцию ошибок у несведущих людей с написанием диссертации путаете...
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10.05.2020 12:48 Відповісти
Смертность и летальность никоим образом не связана с карантином. Это проблема исключительно медицинская. Зависит этот показатель и от метода статистического учета в конкретной стране.
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10.05.2020 14:40 Відповісти
А почему Вы этому деятелю об этом не написали?

https://censor.net/user/166989

а что там по уровню смертности?догнали уже италию?или может хотя бы Украину?
https://censor.net/comments/locate/3194588/019214f3-7ed3-71ed-95c3-4467bc169751

Я нигде не утверждал, того, на что Вы порываетесь мне ответить. Я и сам ту же мыслль высказывал, но несколько ранее.
https://censor.net/comments/locate/3194588/019214f3-7ed3-71ed-95c3-4467bc1c7ce9
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10.05.2020 14:48 Відповісти
Я совершенно не претендую на эксклюзивность своего мнения, просто еще раз напомнил об этом. А пошло как ответ Вам просто случайно потому, что автоматически нажал кнопку ответить. Ничего личного.
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10.05.2020 15:41 Відповісти
от Белоруси правду не услышишь никогда. Тоталитарные режимы правду не любят. А инсайдеры говорят, что там уже 60 тысяч больных, на 9 миллионов населения. Это как 240 тысяч для Украины
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10.05.2020 23:16 Відповісти
_Ну ага. Прямо представляю картину: белорусское Министерство Правды информирует... говорят все радиостанции...
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10.05.2020 10:08 Відповісти
А нашему подобному министерству безгранично доверяете?
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10.05.2020 14:43 Відповісти
Зачем вы на месяц закрыли многодетную здоровую семью в Н. Каховке? Ладно - антипрививочники они, но конституцию не нарушают, а вы нарушаете.
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10.05.2020 10:04 Відповісти
Виктор Ляшко заявил,что эпидемия вируса вышла на плато.
Дай Бог покатиться с него вниз !
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10.05.2020 10:05 Відповісти
Ляшку - пусть катится.
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10.05.2020 10:07 Відповісти
Плато це коли кількість одужавших + померлих не менше за кількість відкритих випадків, у нас 3282 проти 11425, до плато ще далеко.
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10.05.2020 10:08 Відповісти
Нет,это относительная стабильность по количеству ежесуточно заболевших.
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10.05.2020 10:10 Відповісти
Ні, мається на увазі загальна кількість а не добова.
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10.05.2020 10:13 Відповісти
Цитирую Виктора Ляшко от 08.05.2020г , программа "Свобода слова саика Шустера " :
" Эпидемия коронавируса в Украине находится на плато -когда количество случаев
новых заражений относительно стабильное.
Сегодня мы примерно 20-й день регистрируем 350-550 новых случаев
коронавирусной инфекции в сутки "
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10.05.2020 11:15 Відповісти
Опечатка ,разумеется, Савика.Шустера.
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10.05.2020 11:16 Відповісти
унас не зовсім плато..."канадський варіант"... наростання невелике(3-5 відсотків),але є..На жаль...
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10.05.2020 10:48 Відповісти
Количество умирающих ежесуточно не снижается,а нарастает.Берегите своих близких из зоны риска!
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10.05.2020 10:15 Відповісти
А де кількість по регіонах України? Степанов бухав вчора.
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10.05.2020 10:15 Відповісти
https://censor.net/forum/3194591/chomu_karantin_v_ukran_ne_poluchivsya карантин знімати,на жаль,рано.. ((
І ще невідома динаміка заражень після Великодня і "праздніка побєдобєсія"...
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10.05.2020 10:39 Відповісти
Да какое плато, всё только начинается
Просто зебилье вынужденно пойти у тупоголового истеричного быдла на поводу и смягчать карантин. При этом настоящего карантина как в Италии или Испании и близко не было.
Все шастали без масок кто куда хотел, большинство продолжали работу.
И вот из-за истеричных придурков и лохов, которые верят во всякие заговоры и нас ждет карантин до конца года
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10.05.2020 10:48 Відповісти
маски не знімає навіть Південна Корея..
і не планує..Забудьте про це на рік-два...

нам би це(а також соціальної дистанції) дотримуватись хоч би у закритих приміщеннях.. (
і тоді можна би було робити "швецію".. (( на жаль,у нас дуже "волелюбне " суспільство...
КОТРЕ взагалі-то ПОХЄРИЛО Карантин ((
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10.05.2020 10:57 Відповісти
И правильно сделало. В карантин отпрвлять положено только больных, в обсервациию - только контактировавших с больными, а маски здоровым вообще бесполезны.
«В сообществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны. Носить маски мы рекомендуем только тем людям, которые больны и находятся дома, и тем, кто ухаживает за больными людьми дома». - эпидемиолог по инфекционным заболеваниям в ВОЗ, доктор Мария Ван Керхове.
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10.05.2020 15:04 Відповісти
Що там лютує Менше 1% захворіло Цікава математична прогресія: 366, 505, 515, на сьогодні 522... Можливо такий "спалах" перед тим, як відмінити "карантин"???
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10.05.2020 10:45 Відповісти
немає спадної тенденції-,Як у країнах що планують(і мають підстави) послабити карантин...На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб - Цензор.НЕТ 6901
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10.05.2020 10:50 Відповісти
так воно ще й так і рік буде 400-500 пізніше може 200-300 але буде он новина щов Ухані після тривалого затишшя знов виявили коронавирус https://espreso.tv/news/2020/05/10/v_ukhani_vyyavyly_novogo_vazhko_khvorogo_na_koronarnu_pnevmoniyu так що все позакривати знов
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10.05.2020 11:00 Відповісти
Закрывать парки и скверы на период карантина для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19 с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.

«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
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10.05.2020 12:00 Відповісти
Ну что, в Украине заболеваемость растёт, как и предполагалось, из-за московского патриархата, из за того, что они устроили на Пасху..
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10.05.2020 12:12 Відповісти
особой вспышки после пасхи не произошло, происходят колебания в районе 300-500, поэтому формально прекращать карантин как бы и нельзя, но у людей уже деньги заканчиваются, предприниматели, да госбюджет несут ощутимые убытки...поэтому придется осторожно , но работать
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10.05.2020 12:17 Відповісти
Новый антирекорд 84 в Киеве за сутки.
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10.05.2020 13:23 Відповісти
повна хрень така статистика, як що не брешуть ,то за 58 днів карантину провели 58 тис тестів, тобто по 1000 тестів в день, для 40 млн країни, це взагалі не показник для пандеміїї і вихвалятися тим ,що держава бореться з вірусом- смішно, потрібно проводити 30 000 тестів що дня, щоб зрозуміти потрібність карантину і в якій формі, а так це не боротьба, а споглядання за картинкою ,яку самі собі змалювали і вихвалятися що ми когось перемогли
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10.05.2020 14:23 Відповісти
Что-то сценаристы- прогнозисты замолчали о пике. Погадали, потрепались, поняли что обосрались и судя по ослаблению карантина решили пустить всё на волю случая, буть что будет. Вот ведь и Трамп сказал, что вирус сам исчезнет, чем не оправдание безрезультатной показухи.
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10.05.2020 14:50 Відповісти
Коронабесие продолжается...
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10.05.2020 18:30 Відповісти
Нужно отменять карантин и тогда поднимется заболеваемость более тысячи за сутки. Народ бестолковый и тупой, каждый считает, что его не касается и начинает понимать лишь тогда, когда корчится от боли.
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10.05.2020 22:47 Відповісти
Аж 300 умерших за мес! От водки за мес умирает 3 тыс от недиагностированного рака-примерно 10 тыс в мес которых можно было спасти,от сердечно-сосудистых-тоже 10 тыс в мес.
Но тупорылое украинское население повелось на эту пропоганду-истерию СМИ и угробит экономику Украины и от этого умрет еще больше людей.
Неужели за 5 тыс лет человечество не стало умнее? Конечно есть вирус и смертность в 10 раз больше чем от обычного гриппа но всеравно это МИЗЕР. Рекация общества настолько неадекватная как у лохов которые бегают по лодке страраясь ее перевернуть
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10.05.2020 23:26 Відповісти
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