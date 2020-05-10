На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

В Україні за добу зафіксували 525 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 15 232 випадки захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 391 людина померла, 3 060 одужали.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 11 781 особа, що на 356 більше, ніж днем раніше.

Читайте також: Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов