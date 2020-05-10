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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн

Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом неділі - 279 тис. 321 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 неділі налічувалося 4 млн 024 тис. 321 інфікований COVID-19, приріст за добу становить 85 тис. 202 випадки інфікування.

Повністю вилікувалися понад 1 млн 375 тис. осіб.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 309 тис. 541 (78 тис. 794 померли), Іспанії - 223 тис. 578 (26 тис. 478), Італії - 218 тис. 268 (30 тис. 395), Великій Британії - 216 тис. 525 (31 тис. 662), Франції - 176 тис. 782 (26 тис. 313), Німеччині - 171 тис. 324 (7 тис. 549), Бразилії - 156 тис. 061 (10 тис. 656), Туреччині - 137 тис. 115 (3 тис. 739), Ірані - 106 тис. 220 (6 тис. 589), Росії - 198 тис. 676 (1 тис. 827).

Загалом у світі коронавірус зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

Читайте також: На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
нет никакой пандемии, вы уже черти ******* разгонять истерику. Почему никому не делают обязательный анализ на вирус гриппа? Хотя бы умершим. Потому, что у половины умерших ( а может и больше будет подтверждено наличие антител или вируса гриппа) - и что?
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10.05.2020 10:10 Відповісти
+4
Объём брехни растёт.
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10.05.2020 10:10 Відповісти
+4
Владе зеленского выгоден карантин это их фиговый листочек которым они прикнывают то
чего там нет.
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10.05.2020 10:16 Відповісти
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10.05.2020 10:04 Відповісти
Объём брехни растёт.
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10.05.2020 10:10 Відповісти
зарплати ольгінських "карантінонєтчіков" теж ростуть(від виробітку,але на жаль для них і на радість нам в рублях)
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10.05.2020 11:36 Відповісти
В России и Беларуси жертв почти нет.Весь мир переплюнули ,как всегда! Немцы умирают от зависти.
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10.05.2020 10:06 Відповісти
В Австралии тоже жертв почти нет. Как и в Новой Зеландии.
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10.05.2020 10:09 Відповісти
жаль шо ты не в этом "почти нет".
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10.05.2020 12:06 Відповісти
A чё так ? У тебя ко мне личная неприязнь ?
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10.05.2020 12:15 Відповісти
так бо скажи всяким этим, я вот читал, но не список - шо куча более-менее известных хомо-усапиенсов, усопла от вируса. иди, скажи их близким шо онивсеврут, онивселохи и вируса нет
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10.05.2020 12:39 Відповісти
>я вот читал,


Moлодец. Хорошо учился в школе. Читать умеешь.
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10.05.2020 12:41 Відповісти
Ви б ще дані пандемії кретинізму паралельно публікували.
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10.05.2020 10:07 Відповісти
Зато многие страны мира потренировались-как правильно вводить ч.п.и комендантские времена если надо будет душить демократию и митинги предвыборные.
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10.05.2020 10:08 Відповісти
И у кого не получалось, кому необходимы бил тренировки?
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10.05.2020 10:26 Відповісти
Пока у всех получилось.
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10.05.2020 10:31 Відповісти
Главное - верить !
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10.05.2020 10:09 Відповісти
нет никакой пандемии, вы уже черти ******* разгонять истерику. Почему никому не делают обязательный анализ на вирус гриппа? Хотя бы умершим. Потому, что у половины умерших ( а может и больше будет подтверждено наличие антител или вируса гриппа) - и что?
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10.05.2020 10:10 Відповісти
Конечно пандемия есть.
Что такое пандемия?

Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
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10.05.2020 10:29 Відповісти
в Мировых масштабах заболеваемость от короновируса меньше чем от грипа в Украине,
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10.05.2020 10:50 Відповісти
а от так тупо пи..єть нє надо !
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10.05.2020 11:37 Відповісти
Владе зеленского выгоден карантин это их фиговый листочек которым они прикнывают то
чего там нет.
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10.05.2020 10:16 Відповісти
Весь мир идёт не в ногу с Вами!Завидую.
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10.05.2020 10:17 Відповісти
Меньше смотрите и читайте таких новостей, потому как депрессия сведёт на нет ваш иммунитет. Кто-то очень заинтересован, чтобы погибало как можно больше.
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10.05.2020 10:28 Відповісти
тут на Цензорі вони відомі по ніках.. лише на цій сторінці :

лише з "жителей запада ":
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 2174 https://censor.net/ua/user/63125

https://censor.net/ua/user/86868

https://censor.net/ua/user/469515
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10.05.2020 11:42 Відповісти
Можешь меня в список добавить, хоть я и не с жителей "запада". С намого начала не воспринимал карантин как способ остановки даного типа вируса, так до сих пор меня ничего не переубедило.
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10.05.2020 12:03 Відповісти
Последний перл от Ляшко смотрели 8.05.20 на канале Украина24? Ссылку на жаль не могу скинуть, но в Телеграме уже есть.
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10.05.2020 12:51 Відповісти
Ви там всі іонулись? Приїдьте у Барселону. Відвідайте кремаційні танаторії. Печі не зупиняють.
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10.05.2020 10:29 Відповісти
технология...
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10.05.2020 10:31 Відповісти
Це фейк, насправді в крематоріях печуть круасани.
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10.05.2020 10:35 Відповісти
наиболее качественное враньё делают из правды
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10.05.2020 10:47 Відповісти
Сколько в среднем умирало в Барселоне до и сколько - сейчас. Популярны ли у них крематории вообще?
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10.05.2020 11:00 Відповісти
о б*же, там же все вроде христоеды - за что вам такое?
ах да, не православные же - вон, у нас вообще почти нету вируса, т.к. православный каждый второй, а заболевают только еретики(в душЕ, даже если на вид православный) или грешники(и никто не докажет шо я вру, или лгу))))
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10.05.2020 12:10 Відповісти
№22/095528-епПовернути до парламенту законопроект №3376-1 (щодо компенсації лікарям, що стали інвалідами в наслідок коронавірусу) !

https://petition.president.gov.ua/petition/95528?fbclid=IwAR0UrcZv-A96JwsHr-h3i6klvjXUPsJTNfHZj55xZ-n_Fn1KeAGBBi-F_jM

и в тему=))
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/3652202604795098/
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10.05.2020 10:38 Відповісти
А у нас як завжди. Все не то. Тепер зробили відємну кількість тестів
Вчора 7952
Сьогодні "-1000"
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 8081
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10.05.2020 11:26 Відповісти
Чи то "Українська правда" тупить? Уже вдруге
На телегам каналі МОЗ проведено тестів 176403 (+9296)
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 1671
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10.05.2020 11:37 Відповісти
Журналюги, псевдо эксперты и прочая шушера оседлали такую жирную тему как пандемия, самоизоляция и пр. И по черному эксплуатируют её. Нагоняют страху на не стойкое население, и сами же пугаются. Поистине, 96% населения земли имеют примитивное мышление, мышление от слова мышь. Кто-то очень хорошо нагреется на этой мировой панике. А пока экономика.. в, ну сами знаете где.
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10.05.2020 11:36 Відповісти
особенно "нагрелись" правительства Китая и СШа..


ну на сотни миллиардов долларов ...

деякі ольгінські такі забавні.. )))))
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10.05.2020 11:39 Відповісти
Ну бойтесь, Ваше право. Только ольгинскими меня не нужно оскорблять. Я высказал свою точку зрения.
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10.05.2020 11:42 Відповісти
если ви не ольгинский,то звиняйте,но "работаете" строго по их методичке
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10.05.2020 11:43 Відповісти
Забыли...
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10.05.2020 11:48 Відповісти
А причем здесь Китай и США? Рокфеллеры и прочие семьи реально управляющие мировой экономикой нагреются, не волнуйтесь за них. Они ведь не просчитывают, в лучшем случае на пол-шага, как Вы. На несколько шагов, да.
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10.05.2020 11:47 Відповісти
ща позвоню Борису Джонсону и скажу все шо о нем думаю - а вот если бы он погиб от вируса, тогда ваша версия - фуфло.... хотя, пишут шо делают такие маски для усопших, шо можно даже Путина превратить на погребении - в Валуева и никто не поймет что Путин жив(и не один, а все тройники)))
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10.05.2020 12:13 Відповісти
Ну так не помер же. Вообще, хорошая страшилка, заявить что какие-то известные личности заболели этой смертельной болезнью. Только, не помирают ведь.
А на счёт ботоксного карлика, на рассее, этих похожих друг на друга удмуртов не меряно.
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10.05.2020 12:26 Відповісти
я за ёто и говорил.
сказать шо Мишустин болен, или Джонсон, это просто - одно заявление. ну и конечно потом они выздоравливают = тоже одно заявление.
Вот как Ющенок - мол суперсмертельная доза была диоксина и победил.(лапша вкусная)
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10.05.2020 12:38 Відповісти
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 369
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10.05.2020 13:21 Відповісти
Давайте ежедневно публиковать статистику по СПИДу. Будет еще страшнее. Там ведь не временно заражаются а навсегда.
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10.05.2020 11:54 Відповісти
не хочеш статистику -лови для прикладу реальні ситуації з Білорусі...

Баста!, [10.05.20 10:15]

Читатели пишут о новых очагах коронавируса в Брестской области. На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали вопрос использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных

"Центральная городская больница в Бресте полностью занята коронавирусными больными. Брестчане, пожалуйста, будьте осторожнее", - сообщает врач из Бреста.
"Барановичи, гимназия №2 по улице Космодемьянской, 45. Еще в апреле заболели двое учителей. 1 мая одна из учительниц вышла на работу после того, как переболела пневмонией и лежала в больнице. Работник школы сообщила, что сегодня стало известно о её положительном результате на коронавирус. С 1 мая и по сегодняшний день учительница была на работе, вела урок, общалась с другими работниками школы. Второй учитель до сих пор не вышел. Так же заболела уборщица школы", - пишет жительница Барановичей.
"На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали предложение от главврачей больниц об использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных в случае, если в ближайшие дни не удастся ограничить распространение эпидемии в городе", - пишет врач из Барановичей.

"Иваново, Брестская область. Зять местного православного священника и второй священник переболели коронавирусом. Основной очаг распространения инфекции на сегодняшний день - церковь баптистов", - пишет житель города.

"Пинский район, деревня Березцы. Медики в противочумных костюмах забрали на скорой мужчину пару дней назад", - сообщает подписчик.--------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕ.. за кілька днів вільні(переобладнанні ліжка в Білорусі закінчаться"..прийдеться додому виписувати хворих з "легкими пневмоніями".
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10.05.2020 13:20 Відповісти
Лет чет через 5-10 выплывет правда. А пока что это все пшик, целью которого была просто смена мировых правил. Была бы пандемия, то все бы валялись на улицах. Если сопоставить данные, то как не странно но вирус очень любит попов церковных,всяких неугодных, особенно пенсионеров. Пугают, простую простуду списывают на корону, человек испуган, стресс, его колют непонятно чем, иммунитет падает, а человеку лучше не становится, его кладут под ивл, и держат там, пока чел ногами не дрыгнет. Истинную правду даже сами врачи не могут знать, а результаты всех лабораторных исследований ничего нигде не говорят.
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10.05.2020 15:45 Відповісти
 
 