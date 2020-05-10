Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн
Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом неділі - 279 тис. 321 людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.
Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 неділі налічувалося 4 млн 024 тис. 321 інфікований COVID-19, приріст за добу становить 85 тис. 202 випадки інфікування.
Повністю вилікувалися понад 1 млн 375 тис. осіб.
Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 309 тис. 541 (78 тис. 794 померли), Іспанії - 223 тис. 578 (26 тис. 478), Італії - 218 тис. 268 (30 тис. 395), Великій Британії - 216 тис. 525 (31 тис. 662), Франції - 176 тис. 782 (26 тис. 313), Німеччині - 171 тис. 324 (7 тис. 549), Бразилії - 156 тис. 061 (10 тис. 656), Туреччині - 137 тис. 115 (3 тис. 739), Ірані - 106 тис. 220 (6 тис. 589), Росії - 198 тис. 676 (1 тис. 827).
Загалом у світі коронавірус зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.
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Moлодец. Хорошо учился в школе. Читать умеешь.
Что такое пандемия?
Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
чего там нет.
лише з "жителей запада ":
https://censor.net/ua/user/63125
https://censor.net/ua/user/86868
https://censor.net/ua/user/469515
ах да, не православные же - вон, у нас вообще почти нету вируса, т.к. православный каждый второй, а заболевают только еретики(в душЕ, даже если на вид православный) или грешники(и никто не докажет шо я вру, или лгу))))
https://petition.president.gov.ua/petition/95528?fbclid=IwAR0UrcZv-A96JwsHr-h3i6klvjXUPsJTNfHZj55xZ-n_Fn1KeAGBBi-F_jM
и в тему=))
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/3652202604795098/
Вчора 7952
Сьогодні "-1000"
На телегам каналі МОЗ проведено тестів 176403 (+9296)
ну на сотни миллиардов долларов ...
деякі ольгінські такі забавні.. )))))
А на счёт ботоксного карлика, на рассее, этих похожих друг на друга удмуртов не меряно.
сказать шо Мишустин болен, или Джонсон, это просто - одно заявление. ну и конечно потом они выздоравливают = тоже одно заявление.
Вот как Ющенок - мол суперсмертельная доза была диоксина и победил.(лапша вкусная)
Баста!, [10.05.20 10:15]
Читатели пишут о новых очагах коронавируса в Брестской области. На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали вопрос использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных
"Центральная городская больница в Бресте полностью занята коронавирусными больными. Брестчане, пожалуйста, будьте осторожнее", - сообщает врач из Бреста.
"Барановичи, гимназия №2 по улице Космодемьянской, 45. Еще в апреле заболели двое учителей. 1 мая одна из учительниц вышла на работу после того, как переболела пневмонией и лежала в больнице. Работник школы сообщила, что сегодня стало известно о её положительном результате на коронавирус. С 1 мая и по сегодняшний день учительница была на работе, вела урок, общалась с другими работниками школы. Второй учитель до сих пор не вышел. Так же заболела уборщица школы", - пишет жительница Барановичей.
"На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали предложение от главврачей больниц об использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных в случае, если в ближайшие дни не удастся ограничить распространение эпидемии в городе", - пишет врач из Барановичей.
"Иваново, Брестская область. Зять местного православного священника и второй священник переболели коронавирусом. Основной очаг распространения инфекции на сегодняшний день - церковь баптистов", - пишет житель города.
"Пинский район, деревня Березцы. Медики в противочумных костюмах забрали на скорой мужчину пару дней назад", - сообщает подписчик.--------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕ.. за кілька днів вільні(переобладнанні ліжка в Білорусі закінчаться"..прийдеться додому виписувати хворих з "легкими пневмоніями".