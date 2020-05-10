Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом неділі - 279 тис. 321 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 неділі налічувалося 4 млн 024 тис. 321 інфікований COVID-19, приріст за добу становить 85 тис. 202 випадки інфікування.

Повністю вилікувалися понад 1 млн 375 тис. осіб.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 309 тис. 541 (78 тис. 794 померли), Іспанії - 223 тис. 578 (26 тис. 478), Італії - 218 тис. 268 (30 тис. 395), Великій Британії - 216 тис. 525 (31 тис. 662), Франції - 176 тис. 782 (26 тис. 313), Німеччині - 171 тис. 324 (7 тис. 549), Бразилії - 156 тис. 061 (10 тис. 656), Туреччині - 137 тис. 115 (3 тис. 739), Ірані - 106 тис. 220 (6 тис. 589), Росії - 198 тис. 676 (1 тис. 827).

Загалом у світі коронавірус зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

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