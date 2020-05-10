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Новини Коронавірус і карантин
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У двох військовослужбовців виявили COVID-19 за минулу добу, загалом у ЗСУ хворіє 41 особа

У двох військовослужбовців виявили COVID-19 за минулу добу, загалом у ЗСУ хворіє 41 особа

Станом на ранок неділі, 10 травня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 41 особа, зокрема два випадки зареєстровано за минулу добу, повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 7:00 10 травня в Збройних силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 54 особи, 2 летальні випадки. Упродовж минулої доби зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.

Військові медики наголосили, що на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 33 людини.

Крім того, наголошується, що хворі (один військовослужбовець Криворізького гарнізону і один працівник ЗС України Вінницького гарнізону) лікуються вдома під наглядом медичної служби. "Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні", - уточнили в ЗСУ.

Медики також зазначили, що аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що "найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями і рідними), які не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

Читайте також: На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

У двох військовослужбовців виявили COVID-19 за минулу добу, загалом у ЗСУ хворіє 41 особа 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7723) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - уточнили в ВСУ.
Шо лечим - нервы?
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10.05.2020 11:04 Відповісти
А шо пора бы и армию на карантин отправить,больше тех не сбираться пограничникам в наряд только с одной сабакой. Коросе кто ответит за этот гешефт. На борьбу с вирусом
Как на армию затраты'
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10.05.2020 11:11 Відповісти
Одужання нашим воїнам!!!
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10.05.2020 11:19 Відповісти
Эти цифры ("выявленных") ни о чем не говорят!
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10.05.2020 11:33 Відповісти
Володіння чужими землями робило росіян постраховиськом усього континенту і не давало їм стати національною державою, подібною до інших. Розпад імперії є не втратою, а величезним шансом, першим, за багато століть в історії цього народу
(Єжи Помяновський, «Дві Росії» // Kultura. - 1997. - № 1)
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10.05.2020 11:42 Відповісти
Закрывать парки и скверы на период карантина для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19 с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.

«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
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10.05.2020 12:00 Відповісти
 
 