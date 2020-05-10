У двох військовослужбовців виявили COVID-19 за минулу добу, загалом у ЗСУ хворіє 41 особа
Станом на ранок неділі, 10 травня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 41 особа, зокрема два випадки зареєстровано за минулу добу, повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.
"Станом на 7:00 10 травня в Збройних силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 54 особи, 2 летальні випадки. Упродовж минулої доби зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.
Військові медики наголосили, що на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 33 людини.
Крім того, наголошується, що хворі (один військовослужбовець Криворізького гарнізону і один працівник ЗС України Вінницького гарнізону) лікуються вдома під наглядом медичної служби. "Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні", - уточнили в ЗСУ.
Медики також зазначили, що аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що "найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями і рідними), які не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".
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Шо лечим - нервы?
Как на армию затраты'
(Єжи Помяновський, «Дві Росії» // Kultura. - 1997. - № 1)
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.
«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.