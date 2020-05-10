У двох військовослужбовців виявили COVID-19 за минулу добу, загалом у ЗСУ хворіє 41 особа

Станом на ранок неділі, 10 травня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 41 особа, зокрема два випадки зареєстровано за минулу добу, повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 7:00 10 травня в Збройних силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 54 особи, 2 летальні випадки. Упродовж минулої доби зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.

Військові медики наголосили, що на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 33 людини.

Крім того, наголошується, що хворі (один військовослужбовець Криворізького гарнізону і один працівник ЗС України Вінницького гарнізону) лікуються вдома під наглядом медичної служби. "Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні", - уточнили в ЗСУ.

Медики також зазначили, що аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що "найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями і рідними), які не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

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