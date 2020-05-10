Мене від початку хотіли призначити на цю посаду, а не віцепрем'єром, - Саакашвілі

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі стверджує, що спочатку не йшлося про призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ідея пропонувати цю посаду була не моя. Спочатку в Офісі президента була ідея пропонувати саме її (посаду глави Виконавчого комітету реформ. - Ред.), а не віцепрем'єра. Коли ж вони запропонували віцепрем'єра, то потім побачили, як їм чинили опір. Ті, що за статус-кво, які є майже в кожній фракції в парламенті, взагалі противляться будь-яким змінам. Вони якраз відкрили вогонь першими. У мене було враження, що це було несподівано і для президента", - розповів Саакашвілі.

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Відповідаючи на запитання, хто був проти його призначення у фракції "Слуга народу", Саакашвілі сказав, що "це були люди, яких більшість керівництва і особисто президент не знали".

Він додав, що, коли збирається нова політична сила, туди потрапляють люди, "які відрізняються щонайменше своїми поглядами, а більшість із них відрізняються тим, що вони вже під кимось".

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Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

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28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав із Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.

30 квітня голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що для Саакашвілі в процесі консультацій із президентом "знайшли інший формат, у якому вони працюватимуть, - нова посада".

7 травня Саакашвілі указом президента було призначено главою Виконавчого комітету реформ.