Мене від початку хотіли призначити на цю посаду, а не віцепрем'єром, - Саакашвілі
Глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі стверджує, що спочатку не йшлося про призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра.
Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"Ідея пропонувати цю посаду була не моя. Спочатку в Офісі президента була ідея пропонувати саме її (посаду глави Виконавчого комітету реформ. - Ред.), а не віцепрем'єра. Коли ж вони запропонували віцепрем'єра, то потім побачили, як їм чинили опір. Ті, що за статус-кво, які є майже в кожній фракції в парламенті, взагалі противляться будь-яким змінам. Вони якраз відкрили вогонь першими. У мене було враження, що це було несподівано і для президента", - розповів Саакашвілі.
Відповідаючи на запитання, хто був проти його призначення у фракції "Слуга народу", Саакашвілі сказав, що "це були люди, яких більшість керівництва і особисто президент не знали".
Він додав, що, коли збирається нова політична сила, туди потрапляють люди, "які відрізняються щонайменше своїми поглядами, а більшість із них відрізняються тим, що вони вже під кимось".
Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.
28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав із Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.
30 квітня голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що для Саакашвілі в процесі консультацій із президентом "знайшли інший формат, у якому вони працюватимуть, - нова посада".
7 травня Саакашвілі указом президента було призначено главою Виконавчого комітету реформ.
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Смешно уже, да ?
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Подумайте вас устраивает такой оператор ?
я не пойму у нас что уже как на рАсии своего нет ни чего и даже мобильного оператора ?
Посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.
Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.
"Українська влада повідомила, що лише громадяни України з постійним місцем проживання у інших державах матимуть можливість залишити територію України", - зазначає посольство.
Бодо Шефер.европейский банковский и финансовый консультант.писатель.
13 апреля парламент по просьбе Зеленского внес в госбюджет-2020 изменения, которыми увеличил объем внешних заимствований в текущем году до 265 млрд грн, что эквивалентно около $10 млрд. А теперь эти аппетиты придется урезать в несколько раз. МВФ в ближайшие месяцы даст около $1 млрд и ЕС около 600 млн евро. И еще приблизительно столько же они пообещают дать в следующем году, но дыру в бюджете-2020 этими обещаниями, понятно, не залатаешь.
И вот тут Зеленскому понадобится Саакашвили, который начнет рассказывать о необходимости "жестко говорить с МВФ" и даже "послать МВФ с его требованиями". А как только отношения Украины с МВФ будут окончательно испорчены и, как следствие, серьезно подпортятся отношения с США и ЕС, тогда Саакашвили начнет рассказывать о том, что, дескать, "Запад отвернулся от Украины и бросил ее на произвол судьбы".
Это очень похоже на то, как в 2013-м Янукович, Азаров и Арбузов обосновывали свой разворот в сторону России. Но есть и разница: Янукович прямо взял курс на Таможенный союз и потому получил от Путина $3 млрд. А Зеленский сейчас не получит от Путина ничего и за бесплатно выполнит российскую программу-минимум по Украине. То есть проведет фиктивную "реинтеграцию" Донбасса на российских условиях.
Саакашвили нужен Зеленскому для того, чтобы публично обосновать ссору с Западом до того, как Банковая согласится на все условия Кремля. Саакашвили должен будет убедить украинцев: мол, "Зеленский сделал все, что мог, чтобы договориться с Западом, но Запад все равно кинул Украину".
Зачем это Зеленскому? Ну как же, он ведь "выполнит свое обещание - вернет Донбасс, прекратит войну". Это единственный козырь, который он сможет предъявить, поскольку "конец эпохи бедности" оказался блефом. И ради этого козыря Зеленский с помощью Саакашвили действительно готов радикально поссориться с Западом.https://www.dsnews.ua/politics/ssoritsya-s-zapadom-zachem-na-samom-dele-saakashvili-ponadobilsya-08052020220000
(2020 пенсия в Грузии 90$)
Питання в іншому. Чого цей грузинський рехВОРматор так так рветься до влади в Україні? В США Обама, Клінтон, Буш відбули свої терміни і їх ніхто не чує. Ви чули щоб експрезиденти Польщі, Литви, Латвії, Естонії рвались до влади у сусідніх країнах? А Саакашвілі вигнали з Грузії, вірніше він втік з Грузії ще до завершення свого терміну, зразу після виборів, навіть не діждався оголошення офіційних результатів. Після втечі з Грузії він два місяці пошатався у США, потім у Литві, Польщі, Угорщині і ніде йому не знайшлося пристановища. Порошенко дав грузинському втікачеві притулок, бо США попросили.Тепер він всілякими способами чіпляється за владу у нас, бо Україна - це не малесенька і бідна Грузія. Україна - величезна і багатюща. Він це зрозумів коли був головою ОДА і побачив для себе необмежені можливості для власного збагачення. Тому він сюди так рветься, бо нюхом чує, що прикриваючись гаслами реформ можна нарехВОРмувати собі, дітям, внукам і прапраправнукам. Саакашвілі - це типовий політик для пострадянського простору, - совок, аферист, пройдисвіт і барига. І що він тут нареформує, покаже час. А як він рехВОРмував ОПЗ і одеську митницю, як своїм підписом виділив 0,75 га землі для діяльності Збройних сил України, а натомість там виросла елітна багатоповерхівка, в якій Саакашвілі пощастило оселитись, всі вже бачили. https://www.youtube.com/watch?v=LfYytWuFZmo
Чого відбувася скандал Авакова і Саакашвілі? Бе-бе-бе артист-циркач
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Нагадаю упоротим зебобикам і зомбі-свідкам ******* втікача грузинського, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
За рік президенства Зеленського Рада реформ не збиралась жодного разу. Виконавчого комітету з реформ не було, Зеленський створив його для Саакашвілі посаду без конкретних повноважень, без права самостійно приймати рішення і діяти. Його завданням буде бігати по тв каналах та вихваляти Бубочку щоб рейтинг не падав.
Професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань вважає рішення запросити Саакашвілі в український уряд сумнівним через його авантюризм і конфліктність.
"Я, чесно кажучи, шокований цією ідеєю. Головна причина полягає в тому, що Саакашвілі під час перебування на посаді голови Одеської ОДА показав, що він не готовий займатися конкретною клопіткою роботою, шукати політичну підтримку, створювати базу підтримки необхідних реформ. Замість цього він займався поїздками по регіону, тобто просто займався звичайним піаром. І він також порушував етику державного службовця, тому що, будучи держслужбовцем, він при цьому займався нищівною критикою прем'єр-міністра. А це було пряме порушення функцій державного службовця", - згадує Гарань конфлікт Саакашвілі з Яценюком.
За словами експерта, дії Саакашвілі після його звільнення були справжніми діями авантюриста - незаконний прорив державного кордону України, а також дестабілізація ситуації в центрі Києва з наметовим містечком. Ще одним негативним аспектом є те, що Саакашвілі втратив підтримку Заходу щодо реформ.
"Більш того, ми можемо сказати, що Саакашвілі зараз не має належної репутації на Заході, тобто якщо раніше у нього була репутація реформатора... і що він в Грузії, принаймні на початку свого президентства, дійсно робив реформи, які підтримував Захід, то потім він цю підтримку втратив. І зараз до нього немає ставлення як до реформатора", - зазначив Гарань.
Політолог Кость Бондаренко вважає Саакашвілі "вельми токсичним персонажем", який навряд чи додасть "плюсів" Зеленському.
С 15 мая https://twitter.com/Vodafone_UA Vodafone повышает стоимость тарифов на 20% из-за того, что во время пандемии COVID-19 у компании снизились доходы от роуминга.
Гражданство ему дал Порошенко в нарушении процедуры.
Назначен вопреки воли народных депутатов и кабмина, вопреки народному недовольству.
Гадаю що так...
Реформував би турникет до дзеркального блиску...