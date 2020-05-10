УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини
32 775 229

Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великої Британії

Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великої Британії

Щоб виїхати з України до Великої Британії, громадяни України мають отримати дозвіл свого Міністерства закордонних справ.

Про це посольство Великої Британії повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська влада повідомили нам, що лише українці, які постійно проживають за кордоном, зможуть покинути Україну", - сказано в повідомленні.

У посольстві просять українців, які мають посвідку на проживання у Великій Британії, але зараз перебувають в Україні, повідомити в дипмісію про плани відправитися до Сполученого Королівства не пізніше, ніж за 72 години до початку подорожі. Це потрібно, щоб посольство передало МЗС України інформацію про бажання цих громадян виїхати.

Читайте також: Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

"МЗС України може дозволяти виїзд українським громадянам, які мають посвідку на проживання у Великій Британії. Посольство Великої Британії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус резидента Сполученого Королівства", - повідомили в дипмісії.

Цей новий порядок стосується прямих перельотів до Великої Британії, перельотів в інші країни, звідки відкрито сполучення з Великою Британією, і виїздів через наземний кордон.

Читайте також: 145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 63 - вилікувалися, - МЗС

Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку, захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

Читайте також: Фінляндія розраховує залучити 15 тисяч працівників з України, - Кабмін

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, проводитиме віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Автор: 

Велика Британія (5688) МЗС (4205) посольство (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+99
от кто врет - британцы или моника - это даже не вопрос))))) крепостные граждане Украины при зеленском - кошмар
показати весь коментар
10.05.2020 13:42 Відповісти
+84
Это абсолютно незаконно и за это Зеленский и его банда должны ответить!
показати весь коментар
10.05.2020 13:42 Відповісти
+71
Порох дав українцям безвіз, а Нелох "візи" на виїзд
показати весь коментар
10.05.2020 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Петр, соль не в тексте, а в фактах:
- во множестве humps (обозначенные дорожными знаками, округлые выпуклости на дорогах Запада, вынуждающие вас снизить скорость) на пути Украины, возникших с приходом 73-х процентного;
- в тенденции, к которой ведет нас власть Зе со стратегией реваншизма и слива Украины в совок.
показати весь коментар
10.05.2020 21:12 Відповісти
За Порошенка було рабство з ''безвізом'', а за зеленського - свобода з ''безвиїздом''. Молодці українці, правильний вибір зробили.
показати весь коментар
10.05.2020 18:36 Відповісти
Император Александр II: Манифест об отмене крепостного права 3 марта 1961.
Порошенко: Армия, ассоциация с ЕС, безвиз, децентрализация и Томос.
Зеленский: Теряет все.
показати весь коментар
10.05.2020 18:57 Відповісти
Ссср железный занавес 2.0? Что за насмешка
показати весь коментар
10.05.2020 19:05 Відповісти
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великої Британії - Цензор.НЕТ 4798
показати весь коментар
10.05.2020 19:41 Відповісти
Ура! Привет совок.
показати весь коментар
10.05.2020 19:50 Відповісти
Ну, що, манкурти ? Я впевнена, що ви щасливі.
Ви ж не українці, які для яких важлива свобода, воля, гідність.
Продали себе ж**ві - тіштеся.
Так вам і треба.
=хуже нє будєт= і =сдєлалі сєбя вмєстє=.
Вас попереджали.
І просили ДУМАТИ !
показати весь коментар
10.05.2020 20:15 Відповісти
Может еще в СБУ разрешение брать?При союзе без КГБ выехать нельзя было!
показати весь коментар
10.05.2020 20:56 Відповісти
ты в кгб за разрешением ходил? Проверяли каждого, также как и сейчас при выдаче паспорта, ещё и отпечатки берут
показати весь коментар
11.05.2020 07:54 Відповісти
Как раз довелось общаться. У меня родители были несколько лет в командировке за границей. В 1987 году я пришел из армии , а они в 1988 должны были домой ехать и сделали мне вызов ,что бы я съездил посмотрел и с ними назад приехал. Сдал в Москве документы на загранпаспорт и т.д. Через какое то время звонок . Надо встретиться. Встречались как в фильмах про шпионов , на улице . Разговор на темы моральной устойчивости и т.д. Инструктаж как себя вести и на что смотреть. После поездки опять звонок, встреча и разговор что видел и т.д. В общем совок! Да и ,кстати, был кгбист!
показати весь коментар
11.05.2020 10:49 Відповісти
с 86 года езжу, в собеседовании ничего страшного не вижу. Может и правильно, что рассказывают как вести себя. Русиш швайн видно из далека
показати весь коментар
11.05.2020 12:42 Відповісти
Собеседования эти организации пусть засунут себе в задницу , я достаточно взрослый человек ,что бы отчитываться за свои действия перед всяким ворьем,которое сливает государство соседу и само разоряет его. И на эти организации у меня аллергия , особенно на ту ситуацию ,что сейчас в рашке , я считаю Путина- ****** , а наших правителей - близкими к нему , просто еще не успели дойти до этого, но очень стараются , народ не дает ,время от времени бунтует. Я свободный человек и им останусь!Чего желаю и всем землякам украинцам!
показати весь коментар
11.05.2020 14:55 Відповісти
зелене лайно думає про Ростов??? Скотиняяка
показати весь коментар
10.05.2020 21:17 Відповісти
Всех впускать никого не выпускать. А потом всех кого впустили в сибирь.
показати весь коментар
10.05.2020 21:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HJLg4eUh2OA вот вам и Лукашенко
показати весь коментар
11.05.2020 00:51 Відповісти
Вы шо не понимаете что страной 30 лет управляют Начальники базара!!!!!!
показати весь коментар
11.05.2020 02:23 Відповісти
В следующий раз будете думать, как к этим кретинам обратно возвращаться. И налоги им не платите, пусть сначала мозги пробуханные прочистят и посадят всех Коломойских и Порошенок
показати весь коментар
11.05.2020 07:37 Відповісти
ось і дупа настала...
показати весь коментар
11.05.2020 08:44 Відповісти
Какой бред! Границы для автотранспорта не закрыты! Выезжаешь к батьке и из Минска вперед! Точно так же прилетел в Минск и граница настолько условная,что и через переход можно не идти. Через лес или реку вплавь
показати весь коментар
11.05.2020 09:07 Відповісти
А там вплавь через Ла-манш и ты в Англии, всего то делов!
Эпоха счастья от ZE
показати весь коментар
11.05.2020 09:40 Відповісти
Соседи говорят, что и с бутылкой в жопе жить можно.
показати весь коментар
11.05.2020 09:57 Відповісти
Зелохи зробили це разом!
показати весь коментар
11.05.2020 09:18 Відповісти
А нефиг пользоваться безвизом, которого добился проклятый барыга. Эпоха безвиза закончилась, идите кланяться зеленый мид.
показати весь коментар
11.05.2020 09:37 Відповісти
Великобритания вышла из ЕС, какой безвиз?
показати весь коментар
11.05.2020 10:39 Відповісти
Крепостное право?
показати весь коментар
11.05.2020 11:22 Відповісти
"Безвиз на хлеб не намажешь..."(с) Теперь кушайТЕ, не обляпайТЕсь
показати весь коментар
11.05.2020 11:39 Відповісти
- За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчааать!!!!
показати весь коментар
11.05.2020 12:14 Відповісти
А интересно, на выезд в Орду тоже требуется разрешение МИД? Если нет, то это дискриминация!
показати весь коментар
11.05.2020 12:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 