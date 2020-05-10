Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великої Британії

Щоб виїхати з України до Великої Британії, громадяни України мають отримати дозвіл свого Міністерства закордонних справ.

Про це посольство Великої Британії повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська влада повідомили нам, що лише українці, які постійно проживають за кордоном, зможуть покинути Україну", - сказано в повідомленні.

У посольстві просять українців, які мають посвідку на проживання у Великій Британії, але зараз перебувають в Україні, повідомити в дипмісію про плани відправитися до Сполученого Королівства не пізніше, ніж за 72 години до початку подорожі. Це потрібно, щоб посольство передало МЗС України інформацію про бажання цих громадян виїхати.

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"МЗС України може дозволяти виїзд українським громадянам, які мають посвідку на проживання у Великій Британії. Посольство Великої Британії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус резидента Сполученого Королівства", - повідомили в дипмісії.

Цей новий порядок стосується прямих перельотів до Великої Британії, перельотів в інші країни, звідки відкрито сполучення з Великою Британією, і виїздів через наземний кордон.

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Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку, захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

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29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, проводитиме віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.