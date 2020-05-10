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Потрібно перепрошити систему держуправління в бік розуміння того, що гуманітарна політика є системоутворюючою, - директор УКФ Федів

Потрібно перепрошити систему держуправління в бік розуміння того, що гуманітарна політика є системоутворюючою, - директор УКФ Федів

У першому "кризовому бюджеті" фінансування культурної галузі запропонували радиклаьно урізати, бо держава не розуміє системоутворюючої ролі гуманітарної сфери.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

"Мені здається, що це системне питання. Воно не стосується конкретних особистостей, а пов’язане із системою державного управління в Україні. На мою думку, вона діє ще за правилами ХХ століття. Тоді існувало індустріальне суспільство, і основними галузями, що запускали економіку, були важка промисловість і сільське господарство, а соцсферу асоціювали суто з Міністерством соціальної політики. Сприйняття державного управління через призму цих галузей призводить до того, що коли постає питання економії, то ріжуть галузі, які не сприймаються на рівні держави як системоутворюючі. Тому потрібно просто перепрошити систему державного управління у бік розуміння того, що сфери гуманітарної політики є такими ж важливими, як й інші, - зазначила вона. - Друга проблема: держава поки дивиться на культуру як на розважальну галузь. Ми це бачимо за кодами економічної класифікації та за тим, якою термінологією оперують управлінці. Коли я очолила Український культурний фонд і почала спілкуватися з Держказначейством та Міністерством фінансів, то зіткнулася з трактуванням, що наша інституція підтримує заходи (так є і в економічній класифікації). І коли в умовах пандемії та карантину є заборона масових заходів, то складається логічний ланцюжок, що нам скасовують фінансування на заходи, які й так не будуть можливими.

Але насправді ми підтримуємо мистецькі проєкти, які несуть додану вартість для розвитку суспільства. Тобто в управлінців немає глобального поняття, що культура – це більше, ніж розважальне видовище. Тому потрібно доносити системоутворюючу роль культурної сфери. Культура формує світогляд, економічну систему, соціально-політичні відносини. Культура формує світогляд людей і сприйняття себе як громадянина, розуміння держави, у якій живеш, і розуміння свого ближнього. І якщо ми будемо економити на культурі, то розмова про те, куди ми рухаємося, буде не на часі, тому що Україна без культури, можливо, не буде Україною. Відправною точкою є культура, адже якщо держава знає, куди рухається, то далі визначає свою політику в інших сферах  - у безпеці,  в економіці тощо. Тому я думаю, що цю проблему потрібно порушувати на високому рівні, можливо, через Міністерство".

Читайте також: Після секвестру бюджету Український культурний фонд у режимі економії збереже максимальну кількість проєктів, - виконавчий директор Федів

Повне інтерв'ю з Юлією Федів читайте тут.

Автор: 

держбюджет (2425) культура (438) УКФ (22) Федів Юлія (9)


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Топ коментарі
+2
Перепрошейте пожалуйста мозги Бубочки. Он думает что пошлятина 95 квартала важна для страны!
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10.05.2020 14:16 Відповісти
+2
как ты уже задолбал, платный писака
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10.05.2020 14:26 Відповісти
+1
я тебя поздравляю с новой тобой заработанной гривней
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10.05.2020 14:35 Відповісти
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Перепрошейте пожалуйста мозги Бубочки. Он думает что пошлятина 95 квартала важна для страны!
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10.05.2020 14:16 Відповісти
как ты уже задолбал, платный писака
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10.05.2020 14:26 Відповісти
я тебя поздравляю с новой тобой заработанной гривней
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10.05.2020 14:35 Відповісти
ну ты з по себе судишь
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10.05.2020 14:41 Відповісти
ты зебил ?
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10.05.2020 14:50 Відповісти
А коментарі закрили про Зелю.
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10.05.2020 14:27 Відповісти
Президент постоянно между Сциллой и Харибдой.Между ядовитой ,как жаба ,прессой ,********** и другой стороны вызовами времени и проклятой ордой,подпитывающей Сциллу .Шайтаны,рядящиеся шайтаны кругом.
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10.05.2020 14:32 Відповісти
Дуже хочеться спитати цю писаку: а держава - це конкретно хто? Держава не хоче, держава не розуміє і т.п. Сказала б ще, що Земля крутиться навколо Сонця, або треба мити руки перед їжею.
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10.05.2020 15:31 Відповісти
Радикально нужно сокращать налоги (бюджет), и сокращать вас паразитариев, бюрократов-казнокрадов, которые не способны ничего дать обществу в культурном и ином плане...
Государство своим левым поппулизмом и соцпроектами только усугубляет ситуацию... Везде в любой сфере, где замешано государство (чиновники) - там развал, деградация, коррупция и бардак!

Из социальной Украины убегают миллионы людей!
Бегут люди от вашей госкультуры, госмедицины, госпенсии, гособразования, госльгот, госсубсидий...
Все! Социальное государство - не работает! Украина - это страна нищих, бесправных, бескультурных рабов во главе с аморальными, подлыми, вороватыми, лживыми чиновниками-коррупционерами и оллигархами-монополистами (у которых комплекс - после меня хоть потоп)...
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10.05.2020 17:26 Відповісти
Если эта чиновница хочет "развивать культурные проекты", пусть открывает свою фирму, берет кредит в частном банке (или ищет другого спонсора) и развивает!!!

Сколько можно душить народ налогами под видом "благовидных целей"?)))
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10.05.2020 17:28 Відповісти
 
 