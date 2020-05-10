Потрібно перепрошити систему держуправління в бік розуміння того, що гуманітарна політика є системоутворюючою, - директор УКФ Федів

У першому "кризовому бюджеті" фінансування культурної галузі запропонували радиклаьно урізати, бо держава не розуміє системоутворюючої ролі гуманітарної сфери.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

"Мені здається, що це системне питання. Воно не стосується конкретних особистостей, а пов’язане із системою державного управління в Україні. На мою думку, вона діє ще за правилами ХХ століття. Тоді існувало індустріальне суспільство, і основними галузями, що запускали економіку, були важка промисловість і сільське господарство, а соцсферу асоціювали суто з Міністерством соціальної політики. Сприйняття державного управління через призму цих галузей призводить до того, що коли постає питання економії, то ріжуть галузі, які не сприймаються на рівні держави як системоутворюючі. Тому потрібно просто перепрошити систему державного управління у бік розуміння того, що сфери гуманітарної політики є такими ж важливими, як й інші, - зазначила вона. - Друга проблема: держава поки дивиться на культуру як на розважальну галузь. Ми це бачимо за кодами економічної класифікації та за тим, якою термінологією оперують управлінці. Коли я очолила Український культурний фонд і почала спілкуватися з Держказначейством та Міністерством фінансів, то зіткнулася з трактуванням, що наша інституція підтримує заходи (так є і в економічній класифікації). І коли в умовах пандемії та карантину є заборона масових заходів, то складається логічний ланцюжок, що нам скасовують фінансування на заходи, які й так не будуть можливими.

Але насправді ми підтримуємо мистецькі проєкти, які несуть додану вартість для розвитку суспільства. Тобто в управлінців немає глобального поняття, що культура – це більше, ніж розважальне видовище. Тому потрібно доносити системоутворюючу роль культурної сфери. Культура формує світогляд, економічну систему, соціально-політичні відносини. Культура формує світогляд людей і сприйняття себе як громадянина, розуміння держави, у якій живеш, і розуміння свого ближнього. І якщо ми будемо економити на культурі, то розмова про те, куди ми рухаємося, буде не на часі, тому що Україна без культури, можливо, не буде Україною. Відправною точкою є культура, адже якщо держава знає, куди рухається, то далі визначає свою політику в інших сферах - у безпеці, в економіці тощо. Тому я думаю, що цю проблему потрібно порушувати на високому рівні, можливо, через Міністерство".

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