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Якщо у мене не буде результатів, жодних інших посад теж не буде, - Саакашвілі

Якщо у мене не буде результатів, жодних інших посад теж не буде, - Саакашвілі

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі каже, що ця посада для нього - черговий інструмент для досягнення результату.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця посада для мене - черговий інструмент досягнути результату. Якщо буде результат, мені посад не потрібно. Якщо не буде результатів, жодних інших посад теж не буде", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, результат для нього буде, "якщо не олігархи, а прості рядові українські підприємці, люди, які створюють добробут країни, скажуть, що в той період ініціювали проєкти, які ініціював президент Зеленський, але де брав участь і Саакашвілі чи хтось, хто з ним працює, але це проєкти Зеленського. Скажуть, що завдяки цьому рішенню ми змогли вижити під час кризи, уникнути гіршого".

Читайте також: Мене від початку хотіли призначити на цю посаду, а не віцепрем'єром, - Саакашвілі

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав із Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.

30 квітня голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що для Саакашвілі в процесі консультацій із президентом "знайшли інший формат, у якому вони працюватимуть, - нова посада".

7 травня Саакашвілі указом президента було призначено главою Виконавчого комітету реформ.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3214)


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Топ коментарі
+28
Трепло кокаиновое.
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10.05.2020 14:20 Відповісти
+27
Если у меня не будет результатов – никаких других постов тоже не будет, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9528
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10.05.2020 14:31 Відповісти
+18
Миша, мы это уже слышали от твоего шефа год назад,
но он соврал
вот это "если что не так, так я сразу...!" - джентельменский набор популиста ?

кстати, это только у меня отключены коменты под поздравлением нашего уважаемого Зеленского с Днем матери или у всех ?

Скажите, отключение коментов под выступлением Президента только по случаю Дня Матери или теперь уже навсегда ?
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10.05.2020 14:30 Відповісти
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Что там слышно о красивом законе о банках? Неужели он некрасивый, что его не хотят принять, чтобы не исполнять?
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10.05.2020 14:56 Відповісти
а в контексте какой красивой реформы этот красивый закон?
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10.05.2020 15:06 Відповісти
Какая разница! Ведь всё-равно не имеет значения, как ты утверждаешь, - какой закон.
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10.05.2020 15:10 Відповісти
я утверждаю, что красивых законов тьма (кроме закона о банках), но их адин хрен никто не выполняет... такие реалии нынешней Украины
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10.05.2020 15:12 Відповісти
Ты совсем не понимаешь - что несёшь? Законы не исполняются, но их содержание имеет значение?
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10.05.2020 15:18 Відповісти
даже в фейсбучеке?так ты ж не выдержишь,михуэль
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10.05.2020 14:43 Відповісти
"Если не будет результатов - никаких других постов тоже не будет"

Естественно других постов не будет потому что Зеля превратится в барыгу и придется ждать следующего президента Украины, который предложит новую должность и который тоже вскоре превратится в барыгу.
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10.05.2020 14:46 Відповісти
Зе никогда не превратится в барыгу к счастью.
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10.05.2020 14:47 Відповісти
Никогда не говори никогда
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10.05.2020 14:48 Відповісти
он из другого мира.
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10.05.2020 14:50 Відповісти
Инопланетянин что-ли ? Привидение? Или что ты имеешь в виду?
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10.05.2020 14:52 Відповісти
Вот если бы ты доказал, что Порошенко - вор и мародёр, то он бы не украл у честного Зе 300 миллиардов...
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10.05.2020 14:58 Відповісти
ахахаха! зедебил во всей красе! у моники вилла в италии за 200 млн, офшорные счета, несколько бизнесов в рахе, фильмы моники спонсирует военком рф, его друзья продали заграницу все маски из госрезерва, все антисептические средства, его друзья продают гуманитарную помощь от Китая, но он не барыга...
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10.05.2020 15:11 Відповісти
да, куда дальше то? Хотя, возможно, ты прав - редко какой экспедитор Эдбдорадо дорастает до Барыги
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10.05.2020 23:57 Відповісти
Міхо любить Україну, нехай бере, що дають, і живе у своє задоволення.
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18.08.2020 08:21 Відповісти
Це нам розказує аферист без будь-яких повноважень,з підлаштованою під нього посадою.
Може хто не в курсі,Саак за Пороха очолював Дорадчу міжнародну раду реформ (дивно,чому наш реформатор не повідомив про власні успіхи на цій роботі).
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10.05.2020 14:51 Відповісти
Реформы Умный Бендукидзе делал. А это только лицом торговало. Но дурачки,решившие,что кто то должен все сделать за них,продолжают верить и кричать,,халява прийди,,
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10.05.2020 15:25 Відповісти
троье порохнявое...почасово платят?
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11.05.2020 00:43 Відповісти
Не думаю,що їм платять-вони дупи шоколадних статуй лижуть у сотнях рошеновських поросеферм і тим задоволені.Зомбовані 5-ою аналою навіть не усвідомлюють,що влада має бути відокремлена від барижного бізнесу.
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11.05.2020 01:24 Відповісти
Вы явно сгущаете краски...Неужели все так плохо? Неужели молодые не имеют своих мыслей и мировоззрения? Я думаю,им все таки платят иначе не могу обьяснить почему с такой горячностью поддерживают порохнявого..
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11.05.2020 03:32 Відповісти
В олігархічно-клановій мафіозній системі України,де влада держави і бізнес підприємця в державі зрощені- троль поросенчий нічим не відрізняється від троля- путлераса.У цивілізованому світі влада і бізнес є розділеними,наче небо і земля атмосферою-прозорими законами і правилами.Тому зомбі на службі олігархату задовольняються помиями з барського стола,а не свідомою здоровою їжею вільного патріотичного вибору.Прикладом такому ствердженню є 5-ть років війни,коли жодний(!)з поросячих дупотатів ВР не загинув на фронті,а навпаки-прихватив,як поросенко 122тис.га с/г землі для власного агрокомплекса під Вінницею,бо знав,що та "війна"-договірна змова під столом.
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11.05.2020 03:54 Відповісти
Дурень ти, царя небесного, що ти верзеш? Що таке "барижний бізнес", може, спекуляція? Порошенко -- не "барига", а промисловець і підприємець, а також меценат і справжній Президент України. На таких тримається держава. "...влада має бути відокремлена"... Це щоб країною керував некомпетентний тип, який не здатен розділити трьом свиням корму, а береться нагодувати народ? До речі, зеля також має і бізнес і офшори. Порошенко хоч чесний, і не оформляв на підставних.
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18.08.2020 08:42 Відповісти
крыша, вода и ни в коем случае не прыгать - знаем, видели...
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10.05.2020 14:55 Відповісти
Пошел на куй, морда черножопая.
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10.05.2020 14:56 Відповісти
хорошо ты о себе написал. одобряю.
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10.05.2020 15:07 Відповісти
Был бы Зеля умным взял бы при условии « если не получится отправлю в Грузию»
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10.05.2020 18:30 Відповісти
молодец. всё верно сказал.
блеянием мармеладных и кацапов доволен.
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10.05.2020 15:08 Відповісти
Зеркало протри
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10.05.2020 15:26 Відповісти
не я, а ты, зурбиена, Зеркало протри
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10.05.2020 15:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Og0FwkmW0fU

Женя красавчик !!!
Миша,начинай с этого болота !!!
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10.05.2020 15:49 Відповісти
Ты зачем соседа по столу кацапам назвал)))
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10.05.2020 18:28 Відповісти
Да ладно а твоей родной Йошкар Оле нет друзей у тебя.?
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10.05.2020 18:40 Відповісти
Магдалена, как ты умудрилась Юрием стать? Только не пиши про свое зеркало!
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10.05.2020 22:03 Відповісти
Шоу будет интересным, правда для Украины финал будет плохим. Порошенко с трудом его выпер за кордон, Клоун не осилит, терпеть придётся украинцам. Не думаю, что вытерпят...
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10.05.2020 15:14 Відповісти
Другий сезон серіалу: Карлсон випирає клоуна за кордон.
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10.05.2020 16:01 Відповісти
Ухаха! Еще один последователь зе, завравшийся популист. Фу мерзко, уже заранее поднимают тему, что у них не получится. Сами себя сдают.
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10.05.2020 15:20 Відповісти
Пи**болы для отвлечения внимания от своих обсеров по всем фронтам решили нанять еще более неэфективного но еще более разговорчивого пи**бола. Вопрос,сколько нужно времени,что бы поклонники нынешнего поняли,что их опять поимели?
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10.05.2020 15:21 Відповісти
миша, ты чьмо. пшел нх.
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10.05.2020 15:34 Відповісти
З огляду на те, як порошенківці тіпаються в конвульсіях психічного припадку, Саакашвілі вже зробив значний крок в очищенні України від залишків совдепії.
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10.05.2020 15:53 Відповісти
Вам проплаченным зеботам положено по статусу переть на порошенковцев, а на самом деле в конвульсиях типается реальное стадо зебаранов от снижения субсидии, роста тарифов, неиндексированной пенсии и прочего "конца зубожиння".
А ты пиши, пиши...
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10.05.2020 16:12 Відповісти
Оля, дивлюся на платіжки і що бачу: при пороху, з його роттердамом + 8 грн за куб газу, при зеботах 4 з хвостиком. Про яке підняття тарифів ти мелеш, вбоге?
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10.05.2020 17:56 Відповісти
Анатолію Фінському - так нафта ниже нуля, а газ привязаний до неї. То газ має бути 2-3 гривні, а скільки він коштує?
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10.05.2020 18:02 Відповісти
То може ці питання треба в грубій формі задавати олігархічній мафії? Чи один Зеленсьський має соплі кожному витирати?
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10.05.2020 18:04 Відповісти
Порох же должен был вам всем сопли вытирать, а чем зечмо лучше?
Дурачком то не прикидывайся, помнишь прекрасно, как на Пороха всех собак вешали и сейчас продолжают, и ты в том числе. Так что слушайте все что ваше зеро заслуживает.
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10.05.2020 18:14 Відповісти
Хоть кому-то счастье привалило, я рада за тебя.
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10.05.2020 18:11 Відповісти
Менше брехати треба, буде й тобі щастя.
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10.05.2020 18:14 Відповісти
В отличие от зебаранов, я халяву от власти никогда не жду.
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10.05.2020 18:17 Відповісти
Утикай,Петро!Михо кинджал точит!
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11.05.2020 00:17 Відповісти
Двічі в одну річну не ввійдеш. В Одесі ти вже показав "результат".

Всі пам'ятають скандал Авакова і Саакашвілі: Бе-бе-бе артист-циркач
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Тільки мало хто пригадає через що почалась та сварка. Нагадаю, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
Як рехВОРмував ОПЗ і одеську митницю, як своїм підписом виділив 0,75 га землі для діяльності Збройних сил України, а натомість там виросла елітна багатоповерхівка, в якій Саакашвілі пощастило оселитись, всі вже бачили. https://www.youtube.com/watch?v=LfYytWuFZmo
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10.05.2020 16:07 Відповісти
https://www.facebook.com/Nikolozz.gabelaia/videos/667762144008994/
https://www.facebook.com/620146268169121/videos/247110643318399/
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10.05.2020 16:50 Відповісти
Зюзя тоже говорил, что если что не так, я уйду. И что?
Много чего у него уже не так, а оно уходить не собирается.
Так будет и с Саакой.
Где ж оно харчеваться в Украине будет? Не на завод же пойдет?
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10.05.2020 16:58 Відповісти
Аааааа))))) так вот в чем "должность"михи -вылизывать зад зели от дерьма...
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10.05.2020 16:58 Відповісти
Це ж краще, ніж сидіти на шиї у тестя на чужині... А щодо іншого, то була інформація, що його дід був кгбістом, а дядько і зараз у фсб... Нічого дивного, до президентського крісла не допустили б "чужого".
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18.08.2020 09:01 Відповісти
Результат буде - вже лайно у відра понабирав і є на кого лити - ціль одна і вона відома. А що для українців - розводняк. Оце і весь результат. Бе-бе-бе - бариги, бе-бе-бе - мародери. Дядьо Ігор за роботу заплатить.
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10.05.2020 17:09 Відповісти
Пиявке дай только присмоктаться, потом х...й оторвешь. На себе испытал.
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10.05.2020 17:16 Відповісти
"Сами мы не местные ... и "Если не будет результатов - никаких других постов тоже не будет". Так и останется главой Исполнительного комитета реформ! Браво Зе ки и Зе чки!
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10.05.2020 17:19 Відповісти
#кулуарные_слухи
Пошли слухи в кулуарах Офиса Президента, так мы писали (https://t.me/skosoi/1626), что готовятся уже постоянные митинги и протесты, а на осень готовят массовые протесты. Кейс «майдана» не ушел, а наоборот начал набирать обороты. На осень будут готовить майдан.
Почему "призрак майдана", стал ещё более актуален в наше время. Источник поясняет, что команда Президента за это время должна была информационно убить Порошенко и его имидж, вскрыв все его коррупционные схемы, но вместо этого они «продали эти дела», а сами вошли во все коррупционные схемы. Коррупционеры не сидят, донбасский кейс скорее всего будет заморожен и вернется в стадию обоюдных обвинений.
Определенные финансовые группы будут пытаться вынудить Зеленского уйти в отставку и организовать полную перезагрузку власти.
Все считают партию Слуга Народа недоразумением, как и самого Зеленского на посту Президента. Этот политический сезон будет очень насыщен.

Комусь жаль Зе ,що його восени "попруть" ?Мені ні.. Основного він не зробив,чого від нього чекав Народ -ПОРОШЕНКО НЕ ПОСАДИВ.
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10.05.2020 17:48 Відповісти
Якийсь дурний народ, аж соромно на весь світ...
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18.08.2020 09:06 Відповісти
Миша! Никто и не сомневается что ты душу вложишь в новую работу..а если и не получится то это будет не твой провал..это будет провал команды Зе!
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10.05.2020 17:59 Відповісти
Він не душу, а балаканику на різних каналах вкладе. Це єдине, на що він здатний в Україні. Ну ще проривати кордон і організовувати гулянки своїх прихильників по вулицях Києва. Вже бачили його можливості.
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10.05.2020 18:32 Відповісти
Я хочу вам напомнить что Саакашвили ЕДИНСТВЕННЫЙ успешный реформатор на всем постсоветском пространтстве который делом доказал что действительно может преобразовать отсталую страну в демократическую, передовую..И не надо становится в позу всезнайки и говорить "що вин ни на що не здатний"..Ну,вам нужно тогда прямиком в правительство Украины и заниматься отбором кадров...
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10.05.2020 20:11 Відповісти
В Грузії робила команда, а він тільки на чолі. США багато коштів тоді виділили. Грузія маленька в порівнянні з Україною. В умовах України він нічого не зробить. Ні, на словах успіхів буде багато. Це він вміє не гірше за зелених. І ще. Якщо він перетворив свою країну на демократичну, чого він втік з неї? І він зовсім не - ЕДИНСТВЕННЫЙ. Балтійські країни теж рефоровані, я вже не кажу про Польщу, Угорщину, країни колишньпї Югославії. Те, що я бачила на протязі останніх років в виконанні саакашвілі в Україні викликає в мене велику неповагу до нього. Він - негідник.
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10.05.2020 22:47 Відповісти
Мне странно все это слышать...Не надо сравнивать несравнимое...Польша,Венгрия не были в СССР,им было намного легче, сознание людей не было настолько отравлено. И кто же в вашем понимании честный человек? "Не негидник"..порохнявый? Аваков? Бред какой то...Саакашвили "негидник"? Поищите еще таких "негидникив"..
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10.05.2020 23:24 Відповісти
Тільки негідник міг дозволити собі боротись з діючим президентом в країні, де йде війна. Я б вжила більш сильне слово, саакашвілі - подонок.
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11.05.2020 00:13 Відповісти
Пердаками риго-соевої петюшні задоволений.Михо.
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11.05.2020 00:27 Відповісти
Девушка, я чувствую что вы еще молоды и плохо разбираетесь в людях и в политике...Поэтому оставьте при себе ваше мнение...Мне не хочется толочь воду в ступе и обьяснять вам что то на пальцах..Поэтому не стану больше вам писать....
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11.05.2020 00:34 Відповісти
Саакашвілі призначили в Україні пасічником пасіки, на якій вже виздихали бджоли. Зе-команда їх заморила. Тепер пасічник буде просити гроші на нові бджоли, йому може їх і дадуть, але бджоли знову виздихають....і так по колу..... Ну такий вже з нього реформатор-пасічник. Галасу буде багато, грошей не буде..., бджіл не буде..., порожні вулики порозкрадають..., обіцянки меду будуть.... весело буде....меду не буде. А час іде..... ПРОЦЕС....??????!!!!!!
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10.05.2020 18:08 Відповісти
Ой, какие результаты, Михо!
Враги однозначно помешают!
Лучше заранее ремонтируй окрестные чердаки и крыши!
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10.05.2020 19:49 Відповісти
ЗАКАНЧИВАЯ ТЕМУ МИХО...
Для грузин, не забывающих разгон демонстрации 7 октября 2007 года, рассказывающих об "элитной коррупции", естественным актом справедливости являются возбужденные уголовные дела против Михо, обвиняемого в коррупции, превышении служебных полномочий etc
Зе выбрал Сааки. Потому, что управление государством находится на потрясающе дилетантском уровне. Потому, что после ухода Богдана, который мог хоть как-то расшевелить это профнепригодное болото, Зермак увидел, что команда "новых лиц" или ничего не умеет или кладёт на него большой с прибором - от губернаторов и депутатов до министров. И это при кажущейсе полноте моностадной власти. Вот он и решил, что нашёл нового Богдана. Ещё и потому, что Михо проталкивает РинАх (новый куратор преЗЕдента от олигархата), видящий в беглом грузине оружие против основных конкурентов. Об этом свидетельствуют многочисленные тёплые ванны для Михо на каналах Ахметова. Плюс интерес Трампа, который почему-то увидел в нём человека, могущего повлиять на реанимацию дела по сыну Байдена.
Но это иллюзии. Кто хочет, может сохранить этот пост, ибо я совершенно уверен - кроме нервозности, медийного пиара, срача всех со всеми, тотальных обвинений и безграничной самовлюблённости, мы не увидим ни-че-го. Уже не говорю о том стыде, который я испытываю за тех, кому "лишь бы не Порошенко". Которые сначала выбрали киноперсонажа в президенты страны, а потом возносят в её руководство беглого иностранца. Мало умных и профессиональных украинцев? Но кто их будет искать, когда задачи стоят совершенно другие: устроить на работу всех "квартальцев" - от мужа бухгалтерши до зятя гримёрши. А потом назначить волшебника для исправления их косяков. Так поступают трусы, дураки или враги.

Автор: Helgi Sharp, FB, https://spektrnews.in.ua/news/zakanchivaya-temu-miho---oleg-sharp/96927
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10.05.2020 20:23 Відповісти
Михо не понимает, с кем имеет дело - "зекоманда", Аваков и Беня - его щиро ненавидят.
И хотят заткнуть рот, загнав в угол и максимально дискредитировав.
В лучшем случае он снова со скандалом уйдёт, сославшись на саботаж "помощников".
В худшем его выставят несостоятельным политиком, у которого случайно получилось,
что-то поменять, да и то - только в условиях Грузии.
Сааашвили надо дистанцироваться коломойской банды - пока у него есть репутация.
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10.05.2020 21:20 Відповісти
пока у него есть репутация.

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11.05.2020 03:56 Відповісти
Лезгинку опять надо учить и Сулико...
Якщо у мене не буде результатів, жодних інших посад теж не буде, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9344
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10.05.2020 21:50 Відповісти
Миша попал в осиный рой.
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10.05.2020 22:07 Відповісти
Тупость зе банды дна не имеет. Быдлу в тремя сроками... в управление государством Украина... Это неуважение судебной системы и народа Грузии, в первую очередь. Ну, и демонстрация отсутствия мозгов у янелоха - во вторую. Зебилы! А зачем вам мозг? Спинной. В голове у вас пусто...
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10.05.2020 23:11 Відповісти
От заголосили петюшки.Ще й дрота в рило Михо Пітрі не встромив за кіднепінг,а вони вже шоколадним серуть?Нічого-не вони одні такі-колорадні козли,що під пи... моржовою також не в захваті-кізяки лопатами вигрібають та на вентилятора кидають.
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10.05.2020 23:36 Відповісти
Міха затроллить соевату)))
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11.05.2020 00:26 Відповісти
З четверга (дня =призначення=) злочинця на державну посаду в Україні - воно вже не закривається.
Щодня чергова порція потоку "свідомості".
І не заткнеться, поки не випруть в =рідну= Грузію.
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11.05.2020 03:40 Відповісти
Хіба що до Джорджії, бо Грузія його точно не прийме.
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11.05.2020 04:04 Відповісти
Гарачій грузинський джигіт на білому коні буде керувати парадом, а через деякій час нам вже буде шо обговорювати. Міхуіл ще ніколи розчаровував своїми акторськими та ораторськими талантами.
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11.05.2020 04:08 Відповісти
Що,лафа закінчилася? Михо буде дрючити?Готуйтеся пітер... Саак людина справи-скоро відкриють ворота в'язниць для корупціонерів.https://www.youtube.com/watch?v=d-H3CV8vLjI
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11.05.2020 04:57 Відповісти
выдайте ему палатку и отправьте на трассу.
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11.05.2020 07:41 Відповісти
Я конечно верю что Михо будет активно вертеть рулём реформ и громко бибикать!!!Но что бы авто реформ двигалось,нужно что бы кто то вертел колёса(исполнял черновую работу),следил за уровнем масла и бензина,за состояние колёс и тд!!!ГДЕ ЭТИ ЛЮДИ и КТО?!
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11.05.2020 10:46 Відповісти
Никаких позитивных результатов работы этого не адеквата саакашвили нет и не может быть и не будет, потому , что саакашвили брехло, приспособленец, бездарь и лентяй. По нём давно плачет тюрьма в Грузии. Главное не дать Саакашвили сразу много полномочий, а то он таких дров наломает!!! Максимум - дать торговать туалетной бумагой у общественного туалета!!! И то надо его строго контролировать, а то обдурит!!
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11.05.2020 13:29 Відповісти
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