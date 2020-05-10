Якщо у мене не буде результатів, жодних інших посад теж не буде, - Саакашвілі

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі каже, що ця посада для нього - черговий інструмент для досягнення результату.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця посада для мене - черговий інструмент досягнути результату. Якщо буде результат, мені посад не потрібно. Якщо не буде результатів, жодних інших посад теж не буде", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, результат для нього буде, "якщо не олігархи, а прості рядові українські підприємці, люди, які створюють добробут країни, скажуть, що в той період ініціювали проєкти, які ініціював президент Зеленський, але де брав участь і Саакашвілі чи хтось, хто з ним працює, але це проєкти Зеленського. Скажуть, що завдяки цьому рішенню ми змогли вижити під час кризи, уникнути гіршого".

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28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав із Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.

30 квітня голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що для Саакашвілі в процесі консультацій із президентом "знайшли інший формат, у якому вони працюватимуть, - нова посада".

7 травня Саакашвілі указом президента було призначено главою Виконавчого комітету реформ.