Заборони на виїзд українців за кордон немає, обмеження пов'язані із закриттям частини прикордонних пунктів, - МЗС
Міністерство закордонних справ України спростовує повідомлення посольства Великої Британії про нібито заборону на виїзд українців за кордон без дозволу МЗС.
Про це сказано в офіційному роз'ясненні пресслужби МЗС, наданому виданню "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС наполягають, що обмеження стосуються тільки перетину кордону в "закритих" пунктах перетину, насамперед в аеропортах.
"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема для повітряного сполучення", - йдеться у поясненні. "МЗС проінформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні" лише про перелік цих пунктів, пояснили у міністерстві.
У МЗС пояснюють, що вони не надають дозволів чи відмов у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам."Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у пресслужбі дипвідомства.
Водночас МЗС є комунікатором, що передає інформацію від посольств в інші органи влади, які мають право ухвалювати необхідні рішення.
Читайте також: Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників
"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", - пояснили у дипвідомстві.
Раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ нібито повідомив партнерам про заборону на виїзд своїх громадян без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Авакову или лично Зе?
"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять...
Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net/n3194526
Один на одного тепер перекладають відповідальність
А вы и не заметили
-Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?
- Я думаю, Моня, если он ученый, то цепь для того, шобы он не эмигрировал.
- Где ты нашел такое слово, Изечка?
- У Пушкина.
- Странно... недавно перечитьывал Пушкина, такого слова не встречал...
- А учительница нам читала вслух:
"И днем, и ночью кот ученый
Все ходит, поц, эпи кругом".
- марьиванна, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи."
Обкласти податком.
, КОТОРУЮ ЕМУ ПРЕДЪЯВИТЬ ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАЮЩИЙ ,
разорялся, или это был «квартал95» ?
Громадо, зустрічайте нового кацапомовного троля з українським ніком https://censor.net/user/130310
Наші бурхливі аплодисменти (по кнопці "СПАМ").
чтобы давку на оставшихся создать ?
кулеба и дрыстайко брехливые нажратые
слуги слуг народа
Насколько я знаю британцев (в частности сотрудников посольств Соединенного королевства, а так же сотрудников UKBA) за ними брехни замечено никогда не было. А с ними приходиться работать уже на протяжении 22 лет. А вот брехня из уст наших чиновников - дело, как раз таки, обычное.
Гнать зеленского лжеца в Ростов,пущай там карантины вводит,дебил
Запрета нет, но и разрешения нет.
- Вы не сказали: "нет" (с)
запрета на выезд нет, НО ВСЕ пункты выезда ЗАКРЫТЫ на ремонт...))))
редкая дешовка моника-влада ))))))
..."Звертаємо увагу, що українська влада повідомила нам, що тільки українці з постійним помешканням в зарубіжних країнах зможуть покинути Україну.
Тому ми не можемо допомогти жодним українським громадянам з іншими візами Великої Британії або дозволами на вихід з України. Вам слід звернутися до Державної прикордонної служби України за номером + 380 44 527 63 63 чи варто мати додаткові запити з цього приводу"...
Т.Е. рабочие визы не действуюут ни при каких работодателях, как постоянных, так и сезонных, как и для учебы. Почти все их имеющие не могут иметь постоянное место жительства в Великобритании. Но самое интересное что "В МИД настаивают, что ограничения касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах"(https://censor.net/n3194610)" Идти пешком до Лондона как то Ну и "українці з постійним помешканням в зарубіжних країнах" И чартеры помогают плохо
По приезду, группа должна работать и проживать отдельно, в течении 14 дней. Выход за территорю, где группа проводит карантин не разрешается.
...тут же закрываются аэропорты...
Предлагаю в словосочетании "из стран бывшего СССР", удалить слово "бывшего"... ...и всё станет на свои места... ...а кое-где и ляжет...