Заборони на виїзд українців за кордон немає, обмеження пов'язані із закриттям частини прикордонних пунктів, - МЗС

Міністерство закордонних справ України спростовує повідомлення посольства Великої Британії про нібито заборону на виїзд українців за кордон без дозволу МЗС.

Про це сказано в офіційному роз'ясненні пресслужби МЗС, наданому виданню "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС наполягають, що обмеження стосуються тільки перетину кордону в "закритих" пунктах перетину, насамперед в аеропортах.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема для повітряного сполучення", - йдеться у поясненні. "МЗС проінформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні" лише про перелік цих пунктів, пояснили у міністерстві.

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У МЗС пояснюють, що вони не надають дозволів чи відмов у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам."Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у пресслужбі дипвідомства.

Водночас МЗС є комунікатором, що передає інформацію від посольств в інші органи влади, які мають право ухвалювати необхідні рішення.

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"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", - пояснили у дипвідомстві.

Раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ нібито повідомив партнерам про заборону на виїзд своїх громадян без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.