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Заборони на виїзд українців за кордон немає, обмеження пов'язані із закриттям частини прикордонних пунктів, - МЗС

Заборони на виїзд українців за кордон немає, обмеження пов'язані із закриттям частини прикордонних пунктів, - МЗС

Міністерство закордонних справ України спростовує повідомлення посольства Великої Британії про нібито заборону на виїзд українців за кордон без дозволу МЗС.

Про це сказано в офіційному роз'ясненні пресслужби МЗС, наданому виданню "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС наполягають, що обмеження стосуються тільки перетину кордону в "закритих" пунктах перетину, насамперед в аеропортах.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема для повітряного сполучення", - йдеться у поясненні. "МЗС проінформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні" лише про перелік цих пунктів, пояснили у міністерстві.

Читайте також: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великої Британії

У МЗС пояснюють, що вони не надають дозволів чи відмов у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам."Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у пресслужбі дипвідомства.

Водночас МЗС є комунікатором, що передає інформацію від посольств в інші органи влади, які мають право ухвалювати необхідні рішення.

Читайте також: Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", - пояснили у дипвідомстві.

Раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ нібито повідомив партнерам про заборону на виїзд своїх громадян без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.

Автор: 

Велика Британія (5688) МЗС (4205) посольство (950) українці (2554) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+56
хаха.. т.е. мид Украины обвиняет во ЛЖИ - МИД Британии?)) зебилы такие тупыыые))
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10.05.2020 14:24 Відповісти
+44
англичане врут, канешна...
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10.05.2020 14:22 Відповісти
+32
Кому тогда нужно показьівать копии контрактов на работу, о которьіх вещает преЗедент?
Авакову или лично Зе?

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять...
Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net/n3194526
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10.05.2020 14:24 Відповісти
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англичане врут, канешна...
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10.05.2020 14:22 Відповісти
Можна "перелітати", купити крила, "переповзати" на животі, "перепливати" на байдарках прямісінько до Англії, вона ж ось недалеко тут. Ніхто ж не забороняє пливіть.
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10.05.2020 14:32 Відповісти
хаха.. т.е. мид Украины обвиняет во ЛЖИ - МИД Британии?)) зебилы такие тупыыые))
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10.05.2020 14:24 Відповісти
зеМІД всралося...
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10.05.2020 14:24 Відповісти
Кому тогда нужно показьівать копии контрактов на работу, о которьіх вещает преЗедент?
Авакову или лично Зе?

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять...
Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net/n3194526
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10.05.2020 14:24 Відповісти
Мы отпускаем ....кем оно себя возобнило
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11.05.2020 04:53 Відповісти
Я не пойму, какое собачье дело зе!ле до тех кто выезжает? Плесень зе!леная. Просто сужают права и свободы граждан в наглую.
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11.05.2020 12:37 Відповісти
Очередное дно пробито!
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10.05.2020 14:25 Відповісти
Ой, ну, смішно же "МЗС не забороняв ...". Та яке значення має хто із зелених заборонив?
Один на одного тепер перекладають відповідальність
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10.05.2020 14:25 Відповісти
Короче, кому надо - узнавайте рейсы из Польши и едьте туда машиной.
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10.05.2020 14:26 Відповісти
Тогда почему бы нашему вельмиразумному МИДу не дать в СМИ официальное разъяснение порядка выезда за границу украинцам. Где попунктово изложить последовательность действий, которые должен сделать тот кто собрался выехать за границу.
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10.05.2020 14:28 Відповісти
ага...щаз...бюрократия не убиваемая...
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10.05.2020 14:37 Відповісти
Эта бумажка будет прямо противоречить конституции, а это статья
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10.05.2020 16:28 Відповісти
Ага. Конечно же легче не запрещать, но и документы не оформлять.
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10.05.2020 16:34 Відповісти
Именно.
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10.05.2020 19:34 Відповісти
А что не понятно? Это так же как и с кафе. Вот вам порядок: обоснование необходимости выезда за границу во время карантина, обосновать где взял деньги на поездку с приложением подтверждающих документов, предъявить нотариально заверенное отсутствие возражений всех без исключения соседей по дому, предъявить билет туда и обратно, залог в 10000 тыс долларов, на случай если не вернешься вовремя. Чтото типа того
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11.05.2020 12:35 Відповісти
Як там з Оманом справи?
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10.05.2020 14:28 Відповісти
МИД не запрещал выезд украинцев за границу, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - министерство - Цензор.НЕТ 5599
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10.05.2020 14:30 Відповісти
Значицца вреть посольство Великобритании! Ох уж эти англосаксы! Не занесли нифуя!
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10.05.2020 14:29 Відповісти
Железний занавес под надуманым предлогом
А вы и не заметили
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10.05.2020 14:31 Відповісти
😀😀😀

-Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?
- Я думаю, Моня, если он ученый, то цепь для того, шобы он не эмигрировал.
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10.05.2020 14:32 Відповісти
- Папа, что такое "эпи"?
- Где ты нашел такое слово, Изечка?
- У Пушкина.
- Странно... недавно перечитьывал Пушкина, такого слова не встречал...
- А учительница нам читала вслух:
"И днем, и ночью кот ученый
Все ходит, поц, эпи кругом".
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10.05.2020 22:06 Відповісти
"- дети, запишите предложение: «в углу скребёт мышь.»
- марьиванна, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи."
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10.05.2020 22:18 Відповісти
"при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы"- Зеленський.

Обкласти податком.
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10.05.2020 14:32 Відповісти
играющий кой чем на рояле не далее как вчерась про копию «КАНТРАКТА»
, КОТОРУЮ ЕМУ ПРЕДЪЯВИТЬ ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАЮЩИЙ ,
разорялся, или это был «квартал95» ?
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10.05.2020 14:35 Відповісти
Тоска по совковым порядкам не дает чиновникам Зеленского (во главе конечно с самим Зеленским) покоя, когда выезд за границу был только с высочайшего позволения. А как же конституция, свобода передвижения? Или это только для вас, которым и здесь хорошо?
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10.05.2020 14:35 Відповісти
зато не порошенко!
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10.05.2020 14:38 Відповісти
А кто это?
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10.05.2020 14:45 Відповісти
Злой бог пантеона зебобиков.
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10.05.2020 14:57 Відповісти
Лахто, ти спалився.
Громадо, зустрічайте нового кацапомовного троля з українським ніком https://censor.net/user/130310
Наші бурхливі аплодисменти (по кнопці "СПАМ").
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10.05.2020 22:08 Відповісти
...МИД не запрещал выезд украинцев за границу, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - министерство - у меня ж не у одного такое впечатление что у министерства на этот раз железные аргументы правды)......блад...ь!)патология уже
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10.05.2020 14:39 Відповісти
и кто-то все таки врет... и думаю навряд ли это посольство Великобритании
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10.05.2020 14:40 Відповісти
+100500
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11.05.2020 12:21 Відповісти
а пункты пропуска для чего закрыли ?
чтобы давку на оставшихся создать ?
кулеба и дрыстайко брехливые нажратые
слуги слуг народа
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10.05.2020 14:40 Відповісти
у такому разі мид йде накуй разом з усією зеленою шоблою
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10.05.2020 14:50 Відповісти
Гарант нарушения конституции как только не топтал конституцию. А ми только ММЕЕЕЕЕ!!!! БЕЕЕЕ!
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10.05.2020 14:53 Відповісти
власть запрещающая народу зарабатывать кусок хлеба в другой стране, и которая не дает заработать такой же кусок хлеба в стране,где она есть властю - не есть властью этой страны а есть грабителями народа этой страны,которые отнимают у народа последнее...
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10.05.2020 14:54 Відповісти
И зачем МИДу Великобритании врать? Тем более что получить рабочею визу в Англию очень не просто
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10.05.2020 14:56 Відповісти
Т.е. британцы лгут, а "янелох", говорит правду. "Терзают меня смутные сомнения."
Насколько я знаю британцев (в частности сотрудников посольств Соединенного королевства, а так же сотрудников UKBA) за ними брехни замечено никогда не было. А с ними приходиться работать уже на протяжении 22 лет. А вот брехня из уст наших чиновников - дело, как раз таки, обычное.
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10.05.2020 14:56 Відповісти
Брешут собаки! Англичанам больше верю.
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10.05.2020 14:58 Відповісти
Это и не обсуждается вообще. Зе!лёная плиснява врет каждый раз как откроет рот.
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11.05.2020 12:20 Відповісти
ЗЕздуны!
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10.05.2020 15:01 Відповісти
прищемили бриты мидовским тайным планам хвост. крутиться змеёныш ))
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10.05.2020 15:10 Відповісти
Зеленский ты мдк
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10.05.2020 15:12 Відповісти
вот и возвращение железного занавеса, ура товарищи.....
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10.05.2020 15:13 Відповісти
Я фигею, Янук курит в стороне)
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10.05.2020 15:13 Відповісти
янык только пытался просунуть свои законы. А эти и без законов обошлись. Карантин панимаешшшшшшь... Постанова кабмина и все норм, можно резать права и свободы как угодно. "Учись студент!"(с)
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11.05.2020 12:19 Відповісти
А шо, рабы выбрали кого надо. Да зебилы?
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10.05.2020 15:15 Відповісти
Скоро вас ес поставит раком с кредитами. Помечтайте
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10.05.2020 15:17 Відповісти
Ну що бидло? будете тепер працювати за миску баланди.
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10.05.2020 15:19 Відповісти
Опа!
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10.05.2020 15:21 Відповісти
переведите мне ето на человеческий - запрета нет, но пограничные пункты закрыты.
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10.05.2020 15:23 Відповісти
Самэ так. Выехать можно, но нельзя, так как пункты закрыты в связи с карантином, в котором нам, по словам шмыгаля, нужно учиться жить по новому, по правилам установленным зе!лёной плесенью, и карантин будет еще долго. Уж они-то постараются, чтоб он был долго. Это и ограничения прав и свобод оправдывает, и коллапс экономики. А чё, мыто причем? Этож всё корона виновата. Как они просто истекали, когда Порох ввел военное положение, как вопили, что это начало узурпации власти. И это при том, что в страна ведет войну. Зато теперь все в тряпочку молчат.
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11.05.2020 12:17 Відповісти
ТОЛЬКО АНГЛИЧАНЕ МОГУТ ПРАВДУ СКАЗАТЬ
Гнать зеленского лжеца в Ростов,пущай там карантины вводит,дебил
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10.05.2020 15:33 Відповісти
АЛЕ ... дозвіл на виїзд за кордон буде надавати МЗС. Повертаємо кріпатство
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10.05.2020 15:35 Відповісти
Зелю Геть
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10.05.2020 15:36 Відповісти
Запрета на выезд украинцев за границу нет, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - МИД


Запрета нет, но и разрешения нет.
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10.05.2020 15:45 Відповісти
- Я не сказала:"да", милорд,
- Вы не сказали: "нет" (с)
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10.05.2020 16:16 Відповісти
Именно. Выехать можно, но сейчас нельзя, так как техничка моет пункт пропуска с хлорочкой.
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11.05.2020 12:11 Відповісти
следующая стадия зеко-манды:
запрета на выезд нет, НО ВСЕ пункты выезда ЗАКРЫТЫ на ремонт...))))
редкая дешовка моника-влада ))))))
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10.05.2020 16:15 Відповісти
Почему это дишовка? Я бы так не сказал... Очень лживые, наглые и циничные товарищи. Отхватят, под благовидным предлогом, столько прав и свобод, сколько смогут, и ты попробуй потом забери обратно.
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11.05.2020 12:10 Відповісти
Не понимаю лохи Че вы так возмутились Маланский смехотунчик зеля не токмо о своих подданых нищебродах радеет Но и англичан узял под свое маланское крыло Ну дабы не не доведи господь неразумные хохлы по недомыслию не позаражали англичан Вот оно и распростерло свою мощную маланскую длань на англичан Почему вы ему запрещаете это делать ?
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10.05.2020 16:24 Відповісти
Вроде кажется какое дело зе!ле до тех кто выезжает? Бери, контролируй въезжающих и все тебе. Так нет, и выезжать тоже нельзя. Какое проявление удивительной альтруистической заботы о наших партнерах. Да я говорю: всем уже понятно, зе!лёная наволоч узурпирует власть и сужает права и свободы украинцев.
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11.05.2020 12:07 Відповісти
хуже не будет??? наивные )))
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10.05.2020 16:25 Відповісти
Англичане врут конечно. Мы верим бубочке как никогда раньше....
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10.05.2020 16:31 Відповісти
Только за запрет выездов.Тогда те ,кто вернулись из-за границы,через пару месяцев сами снесут эту власть,Порох будет только наблюдать,как проголосовавшие зе Бубочку,будут сами рвать их на куски.
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10.05.2020 16:38 Відповісти
Заборони немає. Просто ми не випускаємо транспорт без договорів. А за договори потрібно башляти. А так немає.
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10.05.2020 17:06 Відповісти
шо там в стамбуле рынок уже открылся невольничьй?
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10.05.2020 17:15 Відповісти
В МИД настаивают, что ограничения касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.Источник: https://censor.net/n3194610Источник: https://censor.net/n3194610Из cтраницы Посольства Великобритании в переводе (Об этом посольство Великобритании сообщает на своей странице https://www.facebook.com/ukinukraine/photos/a.268284779859045/3153867161300778/ в Facebook , информирует http://www.censor.net/ Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net/n3194605)
..."Звертаємо увагу, що українська влада повідомила нам, що тільки українці з постійним помешканням в зарубіжних країнах зможуть покинути Україну.
Тому ми не можемо допомогти жодним українським громадянам з іншими візами Великої Британії або дозволами на вихід з України. Вам слід звернутися до Державної прикордонної служби України за номером + 380 44 527 63 63 чи варто мати додаткові запити з цього приводу"...
Т.Е. рабочие визы не действуюут ни при каких работодателях, как постоянных, так и сезонных, как и для учебы. Почти все их имеющие не могут иметь постоянное место жительства в Великобритании. Но самое интересное что "В МИД настаивают, что ограничения касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах"(https://censor.net/n3194610)" Идти пешком до Лондона как то Ну и "українці з постійним помешканням в зарубіжних країнах" И чартеры помогают плохо
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10.05.2020 17:56 Відповісти
Зеленим уродам вже ніхто не вірить.
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10.05.2020 18:40 Відповісти
Некоторые страны ЕС, в частности и Германия, разрешила въезд сезонных рабочих из стран бывшего СССР, но -- только группами по приглашению работодателя и только самолётом!
По приезду, группа должна работать и проживать отдельно, в течении 14 дней. Выход за территорю, где группа проводит карантин не разрешается.
...тут же закрываются аэропорты...
Предлагаю в словосочетании "из стран бывшего СССР", удалить слово "бывшего"... ...и всё станет на свои места... ...а кое-где и ляжет...
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10.05.2020 19:31 Відповісти
Ой! Какой-то бред, через пару дней прояснится.
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10.05.2020 19:36 Відповісти
Запитую одного , як ти на карантині ...да був троє суток на роботі до паски, на камнешліф. машині шеф дав премію 200 гр. потім після троє суток після паски також 200 грн. Зарплату каже потім...а процес каже відгрузки товару не зупиняється.... Вотака качєрга зебобіки.Все в перді ой впереді.
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10.05.2020 21:01 Відповісти
Шмыгаль сказал-же-Теперь я контролирую заробитчан,все через меня))))))Зелохи не хотят платить дань)))))))))))))
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11.05.2020 03:41 Відповісти
Чтото зе!леная банда слишком много всего поограничивала, суто в связи с короной, для вящего блага граждан. Выезд не ограниченный, кроме как через "закрытые" пункты пересечения и чисто в связи с короной и карантином, а карантин будет еще долго, так что... Что-то не слышно истошного воя тех, кто рассказывал, что порох узурпирует власть)) А, да! Я забыл, это же не узурпация власти сейчас, зе!леной плесенью, а просто противоэпидемиологические меры)) Аааааа!!! Ну конечно, это же все меняет)) И вот уже Шмыгаль рассказывает, что украинцы ДОЛЖНЫ (вот так вот ) привыкать жить по новому)) Если это не узурпация, прикрываясь карантином, то что?
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11.05.2020 11:59 Відповісти
 
 