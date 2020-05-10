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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 200 тис., за добу майже 11 тис. нових випадків

Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 200 тис., за добу майже 11 тис. нових випадків

За добу в Росії зафіксовано 10 997 нових випадків інфікування коронавірусом. Отже загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 209 377 осіб.

Про це свідчать дані на сайті стопкоронавірус.рф, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ними, за добу найбільше інфікувань виявили в Москві - 5 551 особа (разом - 109 740 випадків), в Московській області - 1 133, у Петербурзі - 414, в Нижньогородській області - 262, в Свердловській - 139.

Дивіться також: У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею. ФОТО

Померли в Росії за останню добу 88 осіб, одужали 2 380. Загалом від початку епідемії, за офіційними даними, померли від інфекції 1 911 осіб, одужали 34 218.

Росія залишається на п'ятому місці за кількістю хворих після США, Італії, Іспанії та Великої Британії.

Читайте також: На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

Автор: 

карантин (18172) росія (66502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+45
вы фсеврети...никакого коронавируса нет.это фсе билгейтс чипы вставлять хочет

Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 2739
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10.05.2020 15:30 Відповісти
+5
Еще бы сказали сколько тысяч ватников вчера погибли в вяликих сражениях с противным буржуйским....., ой изобретением - водкой, сколько захлебнулись блевотиной и сколько были зарезаны скрепными собутыльниками, которые отправятся в тюрьму потом, ну и по-мелочи - упал на сковородку, 30 раз, жена докажет, уснул в тайге, закушан медведем, упал на бутылку и мужественно, за дидов, не захотел встать.....
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10.05.2020 15:34 Відповісти
+5
Не заметил дефектов. Можно к ДОСу вернуться, он, правда, тоже сделан им же с товарищем. Ну... ещё можно на перфоленте попробовать. А если у тебя есть выбор и тебе нравится 7-ка (я тоже на ней) - то какого хрена тебе нужно, хороняка? Бери и пользуйся, для того и выбор. Я уже в летах, винду знаю от 3.1.... ты такую видел? Она загружалась с 11-ти дискет 3-х дюймовых. И были явно говённые - миллениум, например. Но их просто игнорили и всё. Так что... да, можно ещё калькулятор, счёты... сначала пусть параша что-нить создаст приемлемое, потом потолкуем? Не так ли?
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10.05.2020 15:52 Відповісти
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Тенденція позитивна, але МАЛОВАТО! Треба повторити кілька сотень разів! І летальних випадків більше! Усі до раю, там бояри дохмуя!
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10.05.2020 18:29 Відповісти
гонка между сша и рф продолжается...
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11.05.2020 00:17 Відповісти
дебилоиды радуются, только нигде в статье не написано количество протестированных в рашке. По спутнику на кацапском канале сказали что на 10 мая протестировано почти 5,5 миллионов человек. Потому и прирост по 10-11 тысяч в сутки. У нас бы в Украине 5 лимонов тестов сделали. Все бы и охренели от цифр. А так у нас типа все хорошо. Читаю местную прессу. Местная лаборатория сможет делать 1тысячу ПЦР тестов в МЕСЯЦ если обеспечат расходными.
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11.05.2020 06:15 Відповісти
Писать, не мешки ворочать.
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11.05.2020 07:17 Відповісти
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