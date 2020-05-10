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Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 200 тис., за добу майже 11 тис. нових випадків
За добу в Росії зафіксовано 10 997 нових випадків інфікування коронавірусом. Отже загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 209 377 осіб.
Про це свідчать дані на сайті стопкоронавірус.рф, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з ними, за добу найбільше інфікувань виявили в Москві - 5 551 особа (разом - 109 740 випадків), в Московській області - 1 133, у Петербурзі - 414, в Нижньогородській області - 262, в Свердловській - 139.
Померли в Росії за останню добу 88 осіб, одужали 2 380. Загалом від початку епідемії, за офіційними даними, померли від інфекції 1 911 осіб, одужали 34 218.
Росія залишається на п'ятому місці за кількістю хворих після США, Італії, Іспанії та Великої Британії.
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