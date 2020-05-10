Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа.
Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами головного санітарного лікаря, масковий режим може завершитися до кінця літа за умови зниження кількості нових випадків COVID-19 у період карантину в Україні.
"Якщо кількість випадків буде знижуватися, ситуація поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді балансуватимемо на цих 350-500 випадках і маска стане нашим невід'ємним другом до кінця цього року", - сказав він.
Ляшко додав, що наступний перегляд режиму карантину відбудеться 22 травня.
"Доки буде карантин, доти ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися, як розвиватиметься епідситуація", - зазначив Ляшко.
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea/south-koreas-moon-warns-of-covid-19-second-wave-as-cases-rebound-idUSKBN22M028?fbclid=IwAR2o7CqKjpCQVmI9oemMumxgS6I-2Si07nQBmBFTOJy_AG3RDxwvIc34lhk SEOUL (Reuters) - South Korea warned of a second wave of the new coronavirus on Sunday as infections rebounded to a one-month high, just as the authorities were starting to ease some pandemic restrictions.
Знай свое место, смерд! Быдло не может рассуждать, ибо ваш скотский удел - работать на нас, элиту!
Спецслужбы, медицина, детсады, школа - на всех этапах отслеживаются талантливые
гойские дети - вот для чего обязательные прививки и остальные прелести "управляемой медицины". В интернете можно набрать: Пpoграмма eничтожения pyccкой нации (1989, Москва) - сразу станет понятно, что она касается и украинцев.
Это как психоз или просто генетическая дебильность?
А насчет стада, коим является т. н. социальное общество, так его индивидам не нравится, когда я использую этот термин. Хотя на церковь они же не обижаются, но там их скотом кличут испокон веков и даже для ясности указывают кто именно есть пастух, а кто стадо-паства. И Членин их постоянно массой называл, так они этим гордились.
А как я говорю "скотомасса", то обижаются не пойму на что...
а против нерофессионализма властей, решивших разместить людей из заражённой зоны в густонаселённом пункте. В Кончу-Заспу их надо было подселить.