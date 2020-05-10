Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами головного санітарного лікаря, масковий режим може завершитися до кінця літа за умови зниження кількості нових випадків COVID-19 у період карантину в Україні.

"Якщо кількість випадків буде знижуватися, ситуація поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді балансуватимемо на цих 350-500 випадках і маска стане нашим невід'ємним другом до кінця цього року", - сказав він.

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Ляшко додав, що наступний перегляд режиму карантину відбудеться 22 травня.

"Доки буде карантин, доти ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися, як розвиватиметься епідситуація", - зазначив Ляшко.