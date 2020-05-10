Один українець загинув і три постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС
Один громадянин України загинув і троє мають травми, в тому числі важкі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в м.Вязьма Смоленської області РФ.
Про це директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"У Вязьмі Смоленської області сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією Головного управління МНС Росії у Смоленській області, внаслідок ДТП загинув 1 громадянин України і 3 українці дістали тілесних ушкоджень. Тіло загиблого доставили в Вяземську центральну районну лікарню", - сказав він.
За словами Погорельцева, один постраждалий дістав легких ушкоджень. Другий українець - травм середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.
"Посольство України в Російській Федерації підтримує зв'язок із місцевою поліцією, медичним закладом і вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого і постраждалих українців. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в РФ", - розповів він.
Російське інформагентство "О чем говорит Смоленск" повідомляє, що в ДТП загинула дівчина-пасажирка.
За його даними, "Шевроле Круз" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з "Маздою" і "Ладою Калиною". Основний удар припав на "Ладу Калину".
"Водій і троє пасажирів на задньому сидінні авто мають серйозні травми. Дівчину, яка в момент аварії перебувала на передньому пасажирському сидінні, врятувати не вдалося. Очевидці повідомили, що тіло пасажирки без ознак життя рятувальники вилучили шляхом розпилу металевого каркаса", - пише ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
теперь ни мертвому ни живым не заплатят ничего....
- мамо, как мой батя погиб?
- в Московии сынко, в аварии - сортиры там строил во время войны...
По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся Источник: https://censor.net/n3194620
С бабой ехали.
Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы
один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии Источник: https://censor.net/n3194620
Пропал один человек. С барсеткой наверно. ***** кацапские добили видно и прикопали на обочине.
" --В конце концов я могу показать паспорт...
-- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? " (с)
https://twitter.com/mykhaylokaz
Mike Kazarenko
@mykhaylokaz
Сім'я, яку не маємо права забути! Волонтери Олена та Володимир Куліш. Були розстріляні російськими окупантами за те, що везли їсти захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами за життя. Тепер вони дивляться на нас із неба.
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
Зато 75 раз "победили" Германию!
Не верю!