Один українець загинув і три постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС

Один громадянин України загинув і троє мають травми, в тому числі важкі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в м.Вязьма Смоленської області РФ.

Про це директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У Вязьмі Смоленської області сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією Головного управління МНС Росії у Смоленській області, внаслідок ДТП загинув 1 громадянин України і 3 українці дістали тілесних ушкоджень. Тіло загиблого доставили в Вяземську центральну районну лікарню", - сказав він.

За словами Погорельцева, один постраждалий дістав легких ушкоджень. Другий українець - травм середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

"Посольство України в Російській Федерації підтримує зв'язок із місцевою поліцією, медичним закладом і вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого і постраждалих українців. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в РФ", - розповів він.

Російське інформагентство "О чем говорит Смоленск" повідомляє, що в ДТП загинула дівчина-пасажирка.

За його даними, "Шевроле Круз" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з "Маздою" і "Ладою Калиною". Основний удар припав на "Ладу Калину".

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"Водій і троє пасажирів на задньому сидінні авто мають серйозні травми. Дівчину, яка в момент аварії перебувала на передньому пасажирському сидінні, врятувати не вдалося. Очевидці повідомили, що тіло пасажирки без ознак життя рятувальники вилучили шляхом розпилу металевого каркаса", - пише ЗМІ.