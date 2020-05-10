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Один українець загинув і три постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС

Один українець загинув і три постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС

Один громадянин України загинув і троє мають травми, в тому числі важкі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в м.Вязьма Смоленської області РФ.

Про це директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У Вязьмі Смоленської області сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією Головного управління МНС Росії у Смоленській області, внаслідок ДТП загинув 1 громадянин України і 3 українці дістали тілесних ушкоджень. Тіло загиблого доставили в Вяземську центральну районну лікарню", - сказав він.

За словами Погорельцева, один постраждалий дістав легких ушкоджень. Другий українець - травм середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

"Посольство України в Російській Федерації підтримує зв'язок із місцевою поліцією, медичним закладом і вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого і постраждалих українців. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в РФ", - розповів він.

Російське інформагентство "О чем говорит Смоленск" повідомляє, що в ДТП загинула дівчина-пасажирка.

За його даними, "Шевроле Круз" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з "Маздою" і "Ладою Калиною". Основний удар припав на "Ладу Калину".

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"Водій і троє пасажирів на задньому сидінні авто  мають серйозні травми. Дівчину, яка в момент аварії перебувала на передньому пасажирському сидінні, врятувати не вдалося. Очевидці повідомили, що тіло пасажирки без ознак життя рятувальники вилучили шляхом розпилу металевого каркаса", - пише ЗМІ.

ДТП (4497) МЗС (4205) росія (66502) смерть (6789) українці (2554) Погорельцев Сергій (30)


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Топ коментарі
+54
Украинцы на россию не ездят. Только малоросы.
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10.05.2020 16:33 Відповісти
+45
На росіянії нема Українців,то манкурти та зрадники.
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10.05.2020 16:34 Відповісти
+29
https://twitter.com/mykhaylokaz
https://twitter.com/mykhaylokaz

Mike Kazarenko

@mykhaylokaz


Сім'я, яку не маємо права забути! Волонтери Олена та Володимир Куліш. Були розстріляні російськими окупантами за те, що везли їсти захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами за життя. Тепер вони дивляться на нас із неба.
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
Один українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 5337
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10.05.2020 17:34 Відповісти
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Дружно; "нехай щастыть"...
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10.05.2020 16:32 Відповісти
а шо такоє, кацап не любить ватяних українців ?
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10.05.2020 16:43 Відповісти
Нефіг за поребрік шастать !
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10.05.2020 17:15 Відповісти
так і буде.
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10.05.2020 17:50 Відповісти
Какая разніца.
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10.05.2020 16:33 Відповісти
Начало статьи правильно начинается " граждане Украины"
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10.05.2020 16:33 Відповісти
Украинцы на россию не ездят. Только малоросы.
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10.05.2020 16:33 Відповісти
На росіянії нема Українців,то манкурти та зрадники.
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10.05.2020 16:34 Відповісти
нехай щастить!
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10.05.2020 16:39 Відповісти
Достали шастать нарасею, у нас в Чернигове 4 первичных случая ковида из 4-х привезены из раши ватными заробитчанами
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10.05.2020 16:41 Відповісти
Та да ,сперва впустити- мы заразу принесли надо нас лечить,а теперь выпустите а то так работать хочется что аж кушать не где,пустите переночевать, а как заразятся впустите обратно- ненька лечи, мы твои дети.
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10.05.2020 16:48 Відповісти
та у вас там ещё и Беларусь рядом где кол-во инфицированных превышает показатели у нас в стране.
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10.05.2020 18:28 Відповісти
наверное строили что то там москалям.....
теперь ни мертвому ни живым не заплатят ничего....

- мамо, как мой батя погиб?
- в Московии сынко, в аварии - сортиры там строил во время войны...
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10.05.2020 16:44 Відповісти
Кот дурак, курит табак.
По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся Источник: https://censor.net/n3194620
С бабой ехали.
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10.05.2020 16:59 Відповісти
Под вЯзьмой украинцам делать нечего ... , а вот "граждане с паспортами Украины" ( в любом состоянии ) мало интересуют ....
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10.05.2020 16:47 Відповісти
вопрос один. какого хрена они там делали?
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10.05.2020 16:50 Відповісти
Может Молодая Гвардия?
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10.05.2020 16:55 Відповісти
Готувалися голосувати за Рабиновича😊
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10.05.2020 16:57 Відповісти
Праздновать поехали.
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10.05.2020 17:14 Відповісти
Это не Украинцы!! Это, как их называют кацапсячее стадо - ванючие хахлы!
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10.05.2020 16:52 Відповісти
Один українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 9117
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10.05.2020 16:54 Відповісти
Це не українці, а сепари з ордло!
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10.05.2020 16:56 Відповісти
***** шо там їхати було на росію, хоча... Подивився на той ватний шабаш у Одесі вчора - і думаю, краще б воні усім отим кодлом поїхали туди і порозбивалися в аваріях.
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10.05.2020 16:58 Відповісти
доїздилися по тому **********. Кацапи вас вбивають не тільки на донбасі, а й у себе у гостях, придурки хохловатноголові!
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10.05.2020 17:01 Відповісти
а почему нихрена не жалко...
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10.05.2020 19:22 Відповісти
людину завжди жалко, та хто ж їм лікар, якщо вони самі у той мордор їдуть?
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10.05.2020 20:29 Відповісти
Дошастались...
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10.05.2020 17:04 Відповісти
Цікаво, презедент висловить співчуття родинам?
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10.05.2020 17:06 Відповісти
Так украинец или гражданин Украины? Это может быть большая разница.
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10.05.2020 17:09 Відповісти
Водитель и три пассажира на заднем сидении авто получили серьезные травмы. Девушку, которая находилась на переднем пассажирском сидении.

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы

один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии Источник: https://censor.net/n3194620
Пропал один человек. С барсеткой наверно. ***** кацапские добили видно и прикопали на обочине.
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10.05.2020 17:10 Відповісти
Алеж в смоленській області українців немає . То якісь самозванці , хер на них .
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10.05.2020 17:13 Відповісти
С чего вы взяли что то был украинец? Среди множества паспортов вы нашли у него так же украинский паспорт? Так ето ничего не значит. Сейчас паспорт за $500 можно любой купить
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10.05.2020 17:14 Відповісти
Классика жанра -
" --В конце концов я могу показать паспорт...
-- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? " (с)
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10.05.2020 17:41 Відповісти
https://twitter.com/mykhaylokaz
https://twitter.com/mykhaylokaz

Mike Kazarenko

@mykhaylokaz


Сім'я, яку не маємо права забути! Волонтери Олена та Володимир Куліш. Були розстріляні російськими окупантами за те, що везли їсти захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами за життя. Тепер вони дивляться на нас із неба.
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
Один українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 5337
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10.05.2020 17:34 Відповісти
Напоминать вате постоянно! Царствие небесное невинно убиенным рашо-кацапом
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10.05.2020 17:36 Відповісти
смерть рашистьким окупантам
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10.05.2020 18:01 Відповісти
Я их знал до войны ,часто встречал,и был шокирован когда узнал что их убили.
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11.05.2020 00:48 Відповісти
Аткель в Смаленскай области взялися украинцы?
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10.05.2020 17:35 Відповісти
Жрати хочуть.
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10.05.2020 17:41 Відповісти
некуй шастать
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10.05.2020 18:00 Відповісти
Такие новости о смерти кого-то на вражеской территории....Если бы украинцы погибли , выполняя задание Зеленского по взрыву завода, моста, электростанции или бункера путина, тогда это - событие. Об этом надо писать и говорить. А этот случай - ничто.Ни о чём... Пусть мрут на паРаше хоть все одновременно, хоть по одному в муках - не трогает и не волнует....
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10.05.2020 18:05 Відповісти
Нє хадітє дєті в Афріку гулять.. В Афрікє горіли... Злия кракаділи...
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10.05.2020 18:09 Відповісти
Ці гражданє їхали на "ладє калінє"? Патріотичненько.
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10.05.2020 18:13 Відповісти
хохли ,а не українці
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10.05.2020 18:16 Відповісти
Бажаю всім рузьгємірцям здохнути так.
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10.05.2020 18:20 Відповісти
Вот и наступило 10 мая. Чуда не произошло. "Победители", с зарплатами и пенсиями в 10 раз меньше, чем у "побежденных", проснулись в стране с разрушенными дорогами, убитым здравоохранением, без науки, культуры, образования, и с украденным будущим.

Зато 75 раз "победили" Германию!
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10.05.2020 18:50 Відповісти
В Сирии в провинции #Алеппо на фугасе подорвали машину с русскими, членами спецбанды "сил специальных операций". Сообщается об уничтожении 4 путинских спецбандитов. Местные источники сообщают, что это была группа офицеров-снайперов #ФС
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10.05.2020 18:51 Відповісти
и кто же это сделал ?
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10.05.2020 21:26 Відповісти
воины света!
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10.05.2020 21:34 Відповісти
"Посольство Украины в Российской Федерации"??? Это на 7 году войны(((.Источник: https://censor.net/n3194620
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10.05.2020 19:03 Відповісти
там были украинские паспорта ... а настоящие Украинцы на шестом году войны туда бы не поехали ... прости Господи но туда им дорога !!
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10.05.2020 19:19 Відповісти
и хрен с ними
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10.05.2020 19:36 Відповісти
Как говорил Кот Матроскин, "в такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят '
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10.05.2020 19:44 Відповісти
Они, когда выезжали из Украины, тоже показывали на границе контракт минимум на три месяца !?
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10.05.2020 20:58 Відповісти
Украинцы в р.ф.?
Не верю!
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10.05.2020 21:34 Відповісти
 
 