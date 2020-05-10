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"Автострада" інвестувала 2020-го в техніку для будівництва доріг у Житомирській області 7 млн доларів, - Шкіль

Група компаній "Автострада", яка спеціалізується на будівництві й ремонті доріг, з початку 2020 року вже проінвестувала в Житомирську область близько 7 млн доларів. У разі перемоги "Автостради" в державних закупівлях в рамках "Великого будівництва" президента група компаній готова вже найближчим часом побудувати на Житомирщині дороги європейської якості.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна "Велике будівництво: як "Автострада" розвиває в регіонах дорожню інфраструктуру", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають в компанії, яка була створена спільно з німецькими фахівцями, їхня матеріально-технічна база включає 13 сучасних комплексів та 8 власних асфальтобетонних заводів. Як стверджують в компанії, це дозволяє їм забезпечувати безперебійну подачу високоякісних асфальтобетонних сумішей та самостійно виконувати усі етапи дорожньо-будівельних робіт потрібної якості.

Крім  того, нещодавно компанією було введено в експлуатацію ще один асфальтобетонний завод у Житомирській області, виробнича потужність якого складає 200 т/год. Варто зазначити, що завод споруджено на базі Бехівського гранітного кар'єра, який відкрився у 2006 році. Як розповідають в "Автостраді", робочий процес на заводі організовано таким чином, щоб звести до мінімуму негативний вплив на довкілля й відфільтрувати повітря від пилу та газу на 99,8%.

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За словами власника компанії Максима Шкіля, "Велике будівництво", в якому його компанія бере участь, допоможе реалізувати три важливі завдання: підтримати людей роботою; поліпшити якість доріг в Україні та підштовхнути розвиток економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають вагомий мультиплікативний ефект, тому відповідальний бізнес готовий інвестувати в подібні проєкти.

Бізнесмен також наголошує, що роботи на подібних об'єктах мають здійснюватися із суворим дотриманням всіх технологічних вимог й контролюватися на кожному етапі, тому гарантійний термін надійної експлуатації доріг від "Автостради" – 5 років. Водночас, на його думку, бізнес має відповідально ставитися й до нових світових викликів й, в першу чергу, думати про безпеку персоналу та дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, щоби унеможливити поширення коронавірусу.

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Відтак, додають в групі компаній, в разі перемоги "Автостради" в публічних закупівлях в Житомирській області вже найближчим часом будуть збудовані дороги європейської якості.

Окрім участі в публічних закупівлях в Житомирській області, "Автострада" представлена ще в семи областях України, де вже виконує будівельні роботи в рамках проєкту транснаціонального транспортного коридору Go HIghWay та, власне, "Великого будівництва" уряду та Зеленського.

"Велике будівництво" - спільний проєкт президента і уряду України, мета якого - побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт буде реалізований на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.

Група компаній "Автострада" - підприємства дорожньо-будівельної галузі, які здійснюють капітальний ремонт і будівництво доріг різних категорій і будь-якої складності. Компанія має сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001, що підтверджує високий рівень сервісу і організованості внутрішніх бізнес-процесів. Також є асоційованим членом AECU і найбільшої міжнародної організації в сфері будівельного консультування FIDIC.

дороги (3080) інвестиції (2100) Укравтодор (1200) Максим Шкіль (9) автострада (7) Велике будівництво (742) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+4
Ваапщета, "Автострада" инвестировала в технику не для строительства дорог в Житомирской области", а в парк машин той самой "Автострады".
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10.05.2020 17:08 Відповісти
+4
ещё больше надо сказать, скорее всего она инвестировала в экономику Евросоюза!! Путём покупки там этой техники!! А вот как эти инвестиции отразятся на качестве выполненных работ, Огромный вопрос!!
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10.05.2020 17:24 Відповісти
+3
Годика через пол посмотрим на результаты. А пока что говорить об этом рано.
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10.05.2020 16:59 Відповісти
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Годика через пол посмотрим на результаты. А пока что говорить об этом рано.
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10.05.2020 16:59 Відповісти
смотрим и эксплуатируем уже три года.полет нормальный.
строят качественно."магистраль-юг"
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10.05.2020 17:53 Відповісти
Що таке 7 млн. доларів, витрачених на закупку тупих китайських вантажівок, коли йде мова про розподілення 100 млрд грн! Автострада могла б у Краза купити техніки на 7 млн. доларів, але ж ні, купили якесь вживане або китайське!
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10.05.2020 18:01 Відповісти
а они такое выпускают?твои кразовцы?
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10.05.2020 18:47 Відповісти
Шляхобудівні підприємства закуповують переважно нові китайські вантажівки щоб возити грунт, щебінь, пісок, асфальт. А вантажівки КРАЗ випускає по 1500 шт на рік і навіть більше! Але наші підприємці не хочуть купляти техніку КРАЗ, вони краще куплять 45-тонні вантажівки в Китаї і будуть вбивати наші дороги своїми перегрузами!
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10.05.2020 19:16 Відповісти
ну да...а нагрузку на ось кразовскую ты подсчитал?и сравнил ее с теми,что они закупают?а вся прибамбасы ,удобные в работе + хорошая скорость доставки?а виброкатки?а цены продавцов сравнил?
але,чувак...уже капитализьм.выживает тот,кто при минимальных затратах выдает качественный продукт.
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10.05.2020 19:31 Відповісти
Виживає той хто підтримує власне виробництво! А китайські вантажівки ніякої користі Україні не принесуть, тільки знищать українські дороги перегрузами! Катайська вантажівка бере по 45 тон і тому шляхобудівники купляють ці вантажівки! А між тим в кошторисах по яким рахують ціну робіт пораховані звичайні вантажівки Краз! А якщо вантажі будуть возити 45-тонними машинами, то і ціна за роботи буде менша! Але в Україні відбувається величезна афера - беруть гроші за капітальний ремонт доріг з заміною всієї інфраструктури під дорогами, а виконують тільки заміну асфальтового покриття, що є найдешевшою роботою! А хто буде замінювати дренажні та ливневі споруди під дорогами, переоблаштовувати підземні переходи комунікацій під дорогами, перекладати кабелі, газогони, водоводи? Будівництво доріг це глобальний злочін, бо порушуються всі існуючі будівельні та проектні норми, СНІП та ДБН! І використання машин зі збільшеною вантажопідйомністю має зменшувати ціну робіт, бо один водій працює за двох, отже одна зарплата, менше палива, менше екплуатаційних витрат! Але ніхто про це не думає - мафія тупо бере всі гроші і кладе в кишеню і не виконує повного обсягу робіт і знищує всі навколишні дороги біля будівництва!
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10.05.2020 19:58 Відповісти
ты как всегда,ищешь альтернативу...здравому смыслу,экономической целесообразности.
да не твое это дело-указывать частной фирме,где покупать оборудование.покупают там,где целесообразно.и это заботы продавца-сделать продаваемым свой товар.а не покупателя.совковый сациализм тут неприменим.
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10.05.2020 21:05 Відповісти
Ну вообще-то использование инфраструктурных проектов для разогрева экономики как раз и подразумевает максимальное использование отечественной техники, материалов и рабочей силы и только в таком случае они дают хоть какой-то эффект. А в данном случае мы субсидируем Китай, ЕС, США, но не свое машиностроение и это приводит только к увеличнию нашего внешнего долга, и краткострочной занятости нескольких тысяч человек (хотя китайцы вообще завозят как я понял своих рабочих) .
И поддерживают своих производителей при помощи госзакупок и госзаказов (в США насколько я помню вообще запрещено тратить госсредства на закупку иностранных товаров) практически во всем мире, и только идиоты и воры позволяют уничтожать свою промышленность за откаты от иностранцев.
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11.05.2020 04:14 Відповісти
а скажи експерде, в тебе є пруфи? бо той факт, що киздло, усім відомий
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10.05.2020 21:12 Відповісти
експерде, ти знову за своє? якого пуя ти приколупалося до приватного підприємства? це не державне підприємство, а для ремонту автошляхів потрібна спецтехніка - катки, асвальтоукладчики, грейдери... читаємо сторінку компанії: спільне україно-німецьке підприємство, яке співпрацює зі світовими брендами - вогель, ман, ДжіСІБі... техніці не більше трьох років!!! для прикладу, 4-х осний самоскид МАНН бере 30 тон, найкращі КрАЗівські кар'єрники 12-15
до того ж КрАЗ є одним із бізнесів Петра Порошенка... тебе не перекосой*бить від такої співпраці, експерде?
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10.05.2020 21:11 Відповісти
сорян, КрАЗ є одним із бізнесів Кості Жеваго... тебе не перекосой*бить від такої співпраці, експерде?
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10.05.2020 21:23 Відповісти
КРАЗ является УКРАИНСКИМ предприятием на котором работаю УКРАИНЦЫ и который платит налоги в НАШ бюджет. Только полные кретины покупают импортное , когда есть свое. Именно благодаря таким как ты полезным идиотам и уничтожили нашу промышленность, а мы превратились в самую бедную страну Европы.
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11.05.2020 04:16 Відповісти
А в Закарпатті Зе сам обіцяв будувати дороги! Правда не за свої гроші!
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10.05.2020 17:05 Відповісти
А от Свиночолий гетьман дороги будував за власні кошти! "Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль - Цензор.НЕТ 6424
Нічого розумнішого ти не подужав видати?
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10.05.2020 17:11 Відповісти
порошенко все свои капиталы вложил в строительство украинских дорог, даже деньги Марины втайне от нее снял с банковского счета и успел вложить в дорогу Козятин- Жмеринка. И все это бескорыстно, он говорил- головне щоб людям добре було
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10.05.2020 17:28 Відповісти
а пин-код карты подсмотрел? изверг. марина осталась без шубы.
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10.05.2020 17:58 Відповісти
Обещать он любит

"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль - Цензор.НЕТ 6538
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10.05.2020 17:15 Відповісти
Так в Закарпатті він теж обіцяв. Все, що він вміє то це обіцяти, що буде обіцяти, а потім говорити, що нічого не обіцяв🐸
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10.05.2020 17:25 Відповісти
Ваапщета, "Автострада" инвестировала в технику не для строительства дорог в Житомирской области", а в парк машин той самой "Автострады".
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10.05.2020 17:08 Відповісти
ещё больше надо сказать, скорее всего она инвестировала в экономику Евросоюза!! Путём покупки там этой техники!! А вот как эти инвестиции отразятся на качестве выполненных работ, Огромный вопрос!!
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10.05.2020 17:24 Відповісти
"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль - Цензор.НЕТ 1445
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10.05.2020 17:12 Відповісти
построить на Житомирщине дороги европейского качества- а потом по єтим дорогам пустить 100 тонние Камази с зерном.
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10.05.2020 17:40 Відповісти
От, холєра, а я вже подумав, що то Шкіль-француз будує шляхи в Україні. Але, бачиться, цей суперпатріот (Андрій Шкіль) так засів у Франції, що його звідти навіть на міністерську посаду не виманити
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10.05.2020 17:43 Відповісти
Пора бы уже дороги бетонные делать, а не асфальт саморазрушаемый класть.
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10.05.2020 17:44 Відповісти
Да причем объездные где часто идут грузовые машини
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10.05.2020 19:14 Відповісти
сколько отмыли , откаты,? это поинтересней и главное не надо никого бояться , а ну ка зарисуйтесь? покажите как надо
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10.05.2020 17:56 Відповісти
ну не столько построить сколько украсть
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10.05.2020 17:58 Відповісти
здесь два фактора.
1. купил технику для себя. пропиарился.
2. взял многомиллионный подряд на строительство.
но есть и плюсы. рабочие места, закупка сырья, уплата налогов.
круговорот бабла в природе.
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10.05.2020 18:17 Відповісти
"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн


срубят прибыля в 10 кратном размере - 70$ покладут в кипрский кашелек

потом ишшо раз следующей весной, когда ихний асфальт сойдет со снегом

и так каждый год тотальный распил
под названием ба-аальшое будевництво

ахахаха
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10.05.2020 18:30 Відповісти
То це тепер так називається?
Тобто покупка власного комп'ютера в офіс це тепер інвестування в ІТ галузь України?
Недобитки олігархічні. Знову хочуть до корита.
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10.05.2020 19:19 Відповісти
1." уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн долларов. "
2 "материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей"
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10.05.2020 19:39 Відповісти
Пора бы уже дороги бетонные делать, а не асфальт саморазрушаемый класть.
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10.05.2020 20:40 Відповісти
нужно покупать технику для строительства бетонных дорог и нужно в каждой области строить цементобетонные заводы, чтобы сразу дороги одновременно строились везде! и нужно строить дороги сразу с 2-х сторон навстречу друг-другу и по центру дороге тоже строить в две стороны бетонные дороги, чтобы быстрее они строились! бетонные дороги по всем параметрам выгоднее строить, потому что они не ламаются, как асфальт, а минимум 30 лет без ямок будут и они крепче в 13-15 раз и фуры их не разрушают. и колеса лучше зацеп к бетонной поверхности делают - это можно у любого стритрейсера спросить. асфальт дает пробуксовку, а за бетон зацеп колес лучше! железобетонные дороги, это как взлетная полоса или как сооружение! А асфальт имеет поры в которые заливается вода и зимой допустим вода замерзает и лед расширяется и асфальт весь разрушается! нахер он надо??? по статистике в Украине официальной непригодных дорог 90%. А почему так? а потому что они из асфальта! в нашем климате надо строить железобетонные дороги качественные!
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10.05.2020 23:12 Відповісти
Техника вся китайская, битум импортный, а что наше в этих дорогах, щебень и батраки и то не всегда? Зебильные мародеры просто спонсируют зарубежные машиностроительные компании, убивая остатки нашего машиностроения.
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11.05.2020 04:20 Відповісти
 
 