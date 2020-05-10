"Автострада" інвестувала 2020-го в техніку для будівництва доріг у Житомирській області 7 млн доларів, - Шкіль
Група компаній "Автострада", яка спеціалізується на будівництві й ремонті доріг, з початку 2020 року вже проінвестувала в Житомирську область близько 7 млн доларів. У разі перемоги "Автостради" в державних закупівлях в рамках "Великого будівництва" президента група компаній готова вже найближчим часом побудувати на Житомирщині дороги європейської якості.
Про це йдеться в публікації РБК-Україна "Велике будівництво: як "Автострада" розвиває в регіонах дорожню інфраструктуру", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають в компанії, яка була створена спільно з німецькими фахівцями, їхня матеріально-технічна база включає 13 сучасних комплексів та 8 власних асфальтобетонних заводів. Як стверджують в компанії, це дозволяє їм забезпечувати безперебійну подачу високоякісних асфальтобетонних сумішей та самостійно виконувати усі етапи дорожньо-будівельних робіт потрібної якості.
Крім того, нещодавно компанією було введено в експлуатацію ще один асфальтобетонний завод у Житомирській області, виробнича потужність якого складає 200 т/год. Варто зазначити, що завод споруджено на базі Бехівського гранітного кар'єра, який відкрився у 2006 році. Як розповідають в "Автостраді", робочий процес на заводі організовано таким чином, щоб звести до мінімуму негативний вплив на довкілля й відфільтрувати повітря від пилу та газу на 99,8%.
За словами власника компанії Максима Шкіля, "Велике будівництво", в якому його компанія бере участь, допоможе реалізувати три важливі завдання: підтримати людей роботою; поліпшити якість доріг в Україні та підштовхнути розвиток економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають вагомий мультиплікативний ефект, тому відповідальний бізнес готовий інвестувати в подібні проєкти.
Бізнесмен також наголошує, що роботи на подібних об'єктах мають здійснюватися із суворим дотриманням всіх технологічних вимог й контролюватися на кожному етапі, тому гарантійний термін надійної експлуатації доріг від "Автостради" – 5 років. Водночас, на його думку, бізнес має відповідально ставитися й до нових світових викликів й, в першу чергу, думати про безпеку персоналу та дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, щоби унеможливити поширення коронавірусу.
Відтак, додають в групі компаній, в разі перемоги "Автостради" в публічних закупівлях в Житомирській області вже найближчим часом будуть збудовані дороги європейської якості.
Окрім участі в публічних закупівлях в Житомирській області, "Автострада" представлена ще в семи областях України, де вже виконує будівельні роботи в рамках проєкту транснаціонального транспортного коридору Go HIghWay та, власне, "Великого будівництва" уряду та Зеленського.
"Велике будівництво" - спільний проєкт президента і уряду України, мета якого - побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт буде реалізований на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.
Група компаній "Автострада" - підприємства дорожньо-будівельної галузі, які здійснюють капітальний ремонт і будівництво доріг різних категорій і будь-якої складності. Компанія має сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001, що підтверджує високий рівень сервісу і організованості внутрішніх бізнес-процесів. Також є асоційованим членом AECU і найбільшої міжнародної організації в сфері будівельного консультування FIDIC.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
строят качественно."магистраль-юг"
але,чувак...уже капитализьм.выживает тот,кто при минимальных затратах выдает качественный продукт.
да не твое это дело-указывать частной фирме,где покупать оборудование.покупают там,где целесообразно.и это заботы продавца-сделать продаваемым свой товар.а не покупателя.совковый сациализм тут неприменим.
И поддерживают своих производителей при помощи госзакупок и госзаказов (в США насколько я помню вообще запрещено тратить госсредства на закупку иностранных товаров) практически во всем мире, и только идиоты и воры позволяют уничтожать свою промышленность за откаты от иностранцев.
до того ж КрАЗ є одним із бізнесів Петра Порошенка... тебе не перекосой*бить від такої співпраці, експерде?
Нічого розумнішого ти не подужав видати?
1. купил технику для себя. пропиарился.
2. взял многомиллионный подряд на строительство.
но есть и плюсы. рабочие места, закупка сырья, уплата налогов.
круговорот бабла в природе.
срубят прибыля в 10 кратном размере - 70$ покладут в кипрский кашелек
потом ишшо раз следующей весной, когда ихний асфальт сойдет со снегом
и так каждый год тотальный распил
под названием ба-аальшое будевництво
ахахаха
Тобто покупка власного комп'ютера в офіс це тепер інвестування в ІТ галузь України?
Недобитки олігархічні. Знову хочуть до корита.
2 "материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей"