"Автострада" інвестувала 2020-го в техніку для будівництва доріг у Житомирській області 7 млн доларів, - Шкіль

Група компаній "Автострада", яка спеціалізується на будівництві й ремонті доріг, з початку 2020 року вже проінвестувала в Житомирську область близько 7 млн доларів. У разі перемоги "Автостради" в державних закупівлях в рамках "Великого будівництва" президента група компаній готова вже найближчим часом побудувати на Житомирщині дороги європейської якості.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна "Велике будівництво: як "Автострада" розвиває в регіонах дорожню інфраструктуру", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають в компанії, яка була створена спільно з німецькими фахівцями, їхня матеріально-технічна база включає 13 сучасних комплексів та 8 власних асфальтобетонних заводів. Як стверджують в компанії, це дозволяє їм забезпечувати безперебійну подачу високоякісних асфальтобетонних сумішей та самостійно виконувати усі етапи дорожньо-будівельних робіт потрібної якості.

Крім того, нещодавно компанією було введено в експлуатацію ще один асфальтобетонний завод у Житомирській області, виробнича потужність якого складає 200 т/год. Варто зазначити, що завод споруджено на базі Бехівського гранітного кар'єра, який відкрився у 2006 році. Як розповідають в "Автостраді", робочий процес на заводі організовано таким чином, щоб звести до мінімуму негативний вплив на довкілля й відфільтрувати повітря від пилу та газу на 99,8%.

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За словами власника компанії Максима Шкіля, "Велике будівництво", в якому його компанія бере участь, допоможе реалізувати три важливі завдання: підтримати людей роботою; поліпшити якість доріг в Україні та підштовхнути розвиток економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають вагомий мультиплікативний ефект, тому відповідальний бізнес готовий інвестувати в подібні проєкти.

Бізнесмен також наголошує, що роботи на подібних об'єктах мають здійснюватися із суворим дотриманням всіх технологічних вимог й контролюватися на кожному етапі, тому гарантійний термін надійної експлуатації доріг від "Автостради" – 5 років. Водночас, на його думку, бізнес має відповідально ставитися й до нових світових викликів й, в першу чергу, думати про безпеку персоналу та дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, щоби унеможливити поширення коронавірусу.

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Відтак, додають в групі компаній, в разі перемоги "Автостради" в публічних закупівлях в Житомирській області вже найближчим часом будуть збудовані дороги європейської якості.

Окрім участі в публічних закупівлях в Житомирській області, "Автострада" представлена ще в семи областях України, де вже виконує будівельні роботи в рамках проєкту транснаціонального транспортного коридору Go HIghWay та, власне, "Великого будівництва" уряду та Зеленського.

"Велике будівництво" - спільний проєкт президента і уряду України, мета якого - побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт буде реалізований на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.

Група компаній "Автострада" - підприємства дорожньо-будівельної галузі, які здійснюють капітальний ремонт і будівництво доріг різних категорій і будь-якої складності. Компанія має сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001, що підтверджує високий рівень сервісу і організованості внутрішніх бізнес-процесів. Також є асоційованим членом AECU і найбільшої міжнародної організації в сфері будівельного консультування FIDIC.