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Новини
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В.о. глави ДФС Солодченко змінив майже всіх керівників територіальних органів

В.о. глави ДФС Солодченко змінив майже всіх керівників територіальних органів

За підсумками рішення атестаційної комісії ДФС, призначено 23 заступники начальників головних управлінь ДФС в регіонах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на  на пресслужбу ДФС.

"За рішенням в.о. голови ДФС Сергія Солодченка, під час відеоселекторної наради було повідомлено про зміну майже всіх керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної Служби України", - сказано в повідомленні.

Солодченко представив колективу 23 новопризначених заступників начальників головних управлінь ДФС в регіонах.

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""Для мене це не тільки зміна обличь, це зміна ідеології та принципів роботи Служби. ... "Кожен з вас має усвідомлювати відповідальність за свої дії. Розраховую на те, що серед сьогоднішніх призначень немає жодного помилкового", – звернувся до колег  Солодченко.

ДФС (4048) Сергій Солодченко (5)


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Топ коментарі
+14
казалось бы - сменают одних паршивых неумеек зеленых на других - паршивых и воровитых неумеек зеленых - а виноват все равно - порох - смешно)))))))
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10.05.2020 17:34 Відповісти
+12
И.о. главы ГФС Солодченко сменил почти всех руководителей территориальных органов - Цензор.НЕТ 6332

...
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10.05.2020 17:37 Відповісти
+11
вы уже как русня - все провалили - а виноваты - пиндосы)))
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10.05.2020 17:36 Відповісти
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Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.
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10.05.2020 18:29 Відповісти
Чому? От Зе довів, що брехнею можна зайняти посаду президента. Брешіть і буде вам щастя!
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10.05.2020 18:39 Відповісти
Без жульничества тоже нельзя
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10.05.2020 18:50 Відповісти
Солодченко представил коллектив Источник: https://censor.net/n3194623\\\\\\\\\\

Китайских товарищей бы пригласить.... = расстреляно 500 дармоедов, будет конкурс еще на 200, а через месяц еще на 50.
ну и кто останется, то 20 хватит.
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10.05.2020 18:13 Відповісти
А потім розстріляти тих 20 і поставити нових, яких знову розстріляти...
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10.05.2020 18:16 Відповісти
Война будет, это как пить дать.
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10.05.2020 18:34 Відповісти
Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься.
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10.05.2020 18:52 Відповісти
"Втеча від Шмигаля: як уряд заохочує мігрантів здавати український паспорт"

Урядові заборони та спекуляції щодо виїзду трудових мігрантів за кордон призведуть до того, що все більше українців хотітиме залишити країну.

Тільки вже не на сезонні роботи, а назавжди.

Із початком епідемії коронавірусу мігранти мали вдосталь причин для хвилювань. І через умови карантину вдома та у країні, де вони працюють, і щодо того, чи лікуватимуть їх за кордоном, і через можливість, що родина в Україні захворіє. Ті, хто тільки планував поїхати на заробітки - не знав, чи знайде роботу на тих умовах, на які розраховував.

І якщо у останніх донедавна головний страх зводився до питання "чи впустить мене країна, яка видала дозвіл на роботу", то тепер на першому місці в українських мігрантів інший страх "чи зможу я виїхати з України"?

Десятиліттями українська держава дотримувалася неформального мовчазного соціального договору: влада нічим не може допомогти громадянам вдома, проте не заважає їм дбати про себе за кордоном.

Еміграція з України інтенсифікувалася після 2014 року - з одного боку, шукати кращої долі людей виштовхувала глибока економічна криза й окупація Росією Криму та Донбасу, з іншого - старіння суспільств та економічне зростання у країнах ЄС, яке змусило західних сусідів Києва заохочувати трудову міграцію. На початку цього року за кордоном працювали понад 2 млн громадян України, грошові перекази від них за даними Світового банку сягнули майже $16 млрд на рік, тобто понад 10% українського ВВП.

Трудові мігранти перетворилися на "інвестора №1" в Україні.

Перша ластівка, що державі набридло спостерігати, як такі гроші проходить повз неї, прилетіла рік тому - у березні 2019 депутат ВР Оксана Білозір (БПП) запропонувала проєкт закону, який передбачав запровадження в Україні філіппінської моделі контролю за трудовою еміграцією. На Філіппінах кожен мігрант зобов'язаний шукати роботу через спеціальне держагентство, яке, з одного боку, дбає про легальність працевлаштування за кордоном, але з іншого - штучно обмежує вибір працедавців і незалежність мігрантів. Ну і, звісно, бере за це від мігрантів гроші, фактично податок на право виїхати з країни.

Проєкт Білозір відкинули після критики з боку експертів і правозахисників. Проте до ідеї кардинально збільшити роль держави у міграційних процесах - і не поступово, а одномоментно - повернувся уряд Дениса Шмигаля, і пандемія стала йому в нагоді.

Я живу у Польщі вже 11 років.

За епопеєю з вильотом британського чартера з Борисполя спостерігала разом з українськими варшавськими друзями - з відчуттям нереальності того, що відбувається.

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Люди знайшли собі роботу за кордоном, які погодилися працювати у дискомфорті, вдалині від дома, на розлуку з родиною; їхні працедавці погодилися витратити десятки тисяч фунтів на організацію перельоту.

І уряд не хоче випускати цей рейс?!

Хоча я не сезонна працівниця, можу показати дозвіл на проживання за кордоном, довготерміновий трудовий договір, все одно легко уявляю себе на місці тих українців, хто приїхав на той злощасний літак. При чому, як показує нещодавнє повідомлення британського посольства у Києві, наявність residence permit однієї з європейських країн теж не гарантує можливості вільного вильоту з України, тільки - як повідомляє посольство - полегшує отримання відповідного урядового дозволу.

Пояснення Кабміну та МЗС, що українські працівники можуть захворіти за кордоном, і не буде кому про них дбати, не видаються щирими. Та й вони є просто неправдивими: європейські країни зробили лікування від коронавірусу безкоштовним для мігрантів.

Ще більш фальшиво звучать запевнення, що уряд в ручному режимі видаватиме дозволи на чартери щоб уникнути ситуації, коли звільнених мігрантів доведеться евакуювати коштом держави: у березні далеко не всі українці отримали бодай організаційну підтримку держави у поверненні додому, а ті що отримали - платили за авіаквитки власним коштом.

Уряд Шмигаля брутально розриває соціальний договір.

Перша його частина лишилася чинною: країна і далі не може подбати про своїх громадян вдома, але тепер не дає громадянам і самим подбати про себе. Громадяни тут не суб'єкти, тільки цінний ресурс у стосунках з Заходом.

Останніми тижням в ЄС падає попит на вугілля, нафту, електроніку та автомобілі. Але росте на essential workers - працівників роздрібної торгівлі, аграріїв, будівельників, кур'єрів, прибиральників та опікунів для хворих. Саме в цих секторах працює значна частка українців на Заході, і для них уряди Польщі, Німеччини, Британії ввели низку спрощень на час карантину.

У цьому контексті стратегія українського уряду на обмеження виїзду працівників за кордон (ніколи чітко не пояснена громадськості) виглядає як спроба спекуляції, доведення своєї цінності коштом власних громадян.

Мовляв, ми не можемо провести демократичні реформи, побороти корупцію, побудувати інноваційну економіку. Але маємо потрібні вам робочі руки. То що тепер скажете, хто виграв?

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Якщо для західних політиків та дипломатів дії уряду Шмигаля виглядають архаїчно та непослідовно (який сенс у блокаді саме авіарейсів, якщо українці досі можуть виїхати до сусідніх країн ЄС через наземний кордон?), то для український мігрантів - це знак, що зв'язки з власною державою треба обмежувати.

Бо невідомо, коли твій український паспорт перетвориться для держави на "сертифікат держвласності" на тебе.

Сьогодні не так багато українців мають громадянство країн ЄС. Навіть ті, хто за міграційним стажем міг би його отримати, часто не починають процедуру: не хочуть відмовлятися від українського громадянства, або потрапити у погано регламентовану законодавством ситуацію з паспортами двох країн. Чиїсь мотиви більш раціональні - нерухомість чи земля в Україні, чиїсь - патріотично-сентиментальні.

Але тепер ці люди отримали потужний стимул задуматися: український паспорт це можливість чи тягар? Що, дивлячись на останні заяви уряду, більш реальне: держава подбає про тебе за кордоном, чи в критичний момент позбавить навіть шансу самостійно подбати про себе і родину?

У ці тижні користувачі соцмереж нерідко жартома згадують про передвиборчу обіцянку президента Зеленського "повернути мігрантів додому". Але чим далі тим менше лишається приводів для жартів. Якщо абсурдна політика управління міграцією в ручному режимі не припиниться, Україна замість затримати "трудові ресурси" вдома - почне тільки швидше втрачати громадян, мотивуючи їх виїжджати, виходити з громадянства та штучно обриваючи їхній зв'язок із батьківщиною.

Україна ані на крок не наблизилася до того, щоб повернути мігрантів додому. Але як ніколи близька, аби втратити їх назавжди.
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10.05.2020 18:28 Відповісти
Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить.
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10.05.2020 18:32 Відповісти
Такий забулдига як ти?Згинь квакур в болото .
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10.05.2020 18:52 Відповісти
Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха. Потом меня поймали, и я симулировал паралитика в точности так, как их описывал профессор Геверох: укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.
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10.05.2020 18:53 Відповісти
😀Так ти звичайний шаріков .Тебе пожаліти???
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10.05.2020 18:59 Відповісти
По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это -- самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора
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10.05.2020 19:01 Відповісти
Все бы ничего, почти как санаторий, но ведь там колют всякую ерунду, после которой могут быть весьма печальные последствия для здоровья.
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10.05.2020 19:35 Відповісти
идет полномасштабный захват власти зе-кодлой.......
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10.05.2020 18:38 Відповісти
скоро разразится война?
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10.05.2020 18:56 Відповісти
какая? первая мировая, или вторая?
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10.05.2020 19:03 Відповісти
В далекие, далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.
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10.05.2020 19:06 Відповісти
Эту войну мы безусловно выиграем, еще раз повторяю, господа!
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10.05.2020 19:09 Відповісти
вы как-то так образно выражаетесь...., а нельзя ли поконкретней? мне аж интересно....
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10.05.2020 19:15 Відповісти
Это он плагиат гонит с "Бравого солдата Швейка", Ярослава Гашека...
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10.05.2020 21:50 Відповісти
ааа! вот так! чувак, получается, меня потроллил..... ну ладно.... а вообще читал я Гашека, когда маленький был... забыл все напрочь.... помню только, как Швейк лейтенанта Лукаша (кажись) "целительной водой" напоил.... ))
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10.05.2020 22:08 Відповісти
А Вы как думаете?
Возможен вариант стабильного болота по образцу и подобию Беларуси.
(Если 25% не решатся на Майдан)
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10.05.2020 19:32 Відповісти
Готовят админресурс.
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10.05.2020 18:50 Відповісти
Вы верите в конец света?
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10.05.2020 18:59 Відповісти
Всюду должны быть свои, главное двери перекрашивать и забор вовремя. Скоро налоги платить будут даже бомжи.
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10.05.2020 19:10 Відповісти
кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?
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10.05.2020 19:12 Відповісти
Наблюдения, очевидные. + Есть знакомые в банковском секторе, рассказывают ужасы. Верить им или нет, дело личное. Но многое сходится. Был план по обеспечению всех фоп ов фискальниками? был. А тут карантин, все как никогда лучше складывается. Скоро вы уважаемый чихнуть не сможете, что бы это кто то не узнал.
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10.05.2020 19:26 Відповісти
послушайте Андрея Пионтковского о политике США в отношении Украины, путине и украинской власти:
http://www.youtube.com/watch?v=qvdzs9FVkTo www.youtube.com/watch?v=qvdzs9FVkTo
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10.05.2020 19:23 Відповісти
А назначают кого ? Из тех кого должны были сократить или выгнать в Харьковской области налогового мента.Эта песня хороша начинай СНАЧАЛА
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10.05.2020 19:24 Відповісти
От перемены мест слагаемых сумма(взяток) не изменяется.
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10.05.2020 19:28 Відповісти
"Рассчитываю на то, что среди сегодняшних назначений нет ни одного ложного", - сказал Солодченко"
Что сие значит - ложное назначение?
На основании фальшивых документов?
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10.05.2020 19:56 Відповісти
Якщо не притягти до відповідальності попередніх то від нових нового не чекайте.Дали відійти одним крадунам і запросили наступних
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10.05.2020 21:46 Відповісти
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