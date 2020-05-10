В.о. глави ДФС Солодченко змінив майже всіх керівників територіальних органів

За підсумками рішення атестаційної комісії ДФС, призначено 23 заступники начальників головних управлінь ДФС в регіонах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на на пресслужбу ДФС.

"За рішенням в.о. голови ДФС Сергія Солодченка, під час відеоселекторної наради було повідомлено про зміну майже всіх керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної Служби України", - сказано в повідомленні.

Солодченко представив колективу 23 новопризначених заступників начальників головних управлінь ДФС в регіонах.

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""Для мене це не тільки зміна обличь, це зміна ідеології та принципів роботи Служби. ... "Кожен з вас має усвідомлювати відповідальність за свої дії. Розраховую на те, що серед сьогоднішніх призначень немає жодного помилкового", – звернувся до колег Солодченко.