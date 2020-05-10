У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції

Російські найманці обстрілювали захисників України з мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Біля Авдіївки по українських військовослужбовцях російські найманці тричі відкривали вогонь, застосувавши 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Оріхового окупанти двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поруч з Новотошківським ворог застосував міномет 120-го калібру.

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"Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримується режим "Тиша".





