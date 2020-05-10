У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції
Російські найманці обстрілювали захисників України з мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
Біля Авдіївки по українських військовослужбовцях російські найманці тричі відкривали вогонь, застосувавши 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Оріхового окупанти двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поруч з Новотошківським ворог застосував міномет 120-го калібру.
"Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримується режим "Тиша".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть ссылка на источник этой информации?
Но даже если это и так, то нужны бы и цифры по урону который успели нанести эти 35 сбитых аппаратов.
Теперь давай применим такую военную бухгалтерию - предположим стоит где-то танковый батальон с 40, например, танками и его прикрывает ЗРПК "Панцирь". Допустим чтобы в итоге его сжечь, придётся ему подставить пару Байрактаров - в деньгах это, на первый взгляд, будет разменом неравноценным, но! Но ведь сжигать Панцирь нужно не ради того чтобы ЕГО сжечь, а ради того, чтобы он не мешал сжечь танковый полк!
Вот и считай - даже если не пару, а штук пять БПЛА нужно будет потерять для того, чтобы сжечь напрочь или хотя бы раскурочить под неизбежный капремонт 40 танков, это того стоит или это не оправдано дорого?
2. можно ссылку на посмотреть картинку и почитать про ТТХ неубиваемых ракетами авиаРПГносцев?
ну лезут гоблины, так пустите.пусть ползут.
потом всех в котел и на фарш. там командовать некому?
https://www.youtube.com/watch?v=***********