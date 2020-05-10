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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції

У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції

Російські найманці обстрілювали захисників України з мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Біля Авдіївки по українських військовослужбовцях російські найманці тричі відкривали вогонь, застосувавши 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Оріхового окупанти двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поруч з Новотошківським ворог застосував міномет 120-го калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі 3 обстріли, втрат немає, - Міноборони

"Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримується режим "Тиша".

У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції 01У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції 02
У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції 03
У зоні ООС від початку доби 6 обстрілів, втрат немає, - штаб Операції 04

обстріл (29596) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Вже тих Байрактарів росіяни назбивали більше 35 одиниць в Сирії та Лівії. Потрібні малі ударні БПЛА яка неможливо визначити в небі та збити керованою ракетою і такі БПЛА робить Касьянов компанія А-дронс. Вони до речі і апарат ШВЛ вже зробили, таке враження що Касьянов це український Ілон Маск. Тільки Генштаб ніяк не створить війська БПЛА і не виграє цю війну!
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10.05.2020 18:10 Відповісти
+2
А потом везут раненых, которые долго приходят в себя, и это еще повезет если не останутся инвалидами на всю жизнь. Так говорите потерь нет?
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10.05.2020 18:19 Відповісти
+1
"Українська народна пісня Хутін Пуйло"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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10.05.2020 19:11 Відповісти
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контрбатарейные радары(MADE IN USA) сразу засекли цели и дали координаты барражирующим неподалеку ударным Байрактарам(MADE IN TURKEY)
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10.05.2020 18:05 Відповісти
Вже тих Байрактарів росіяни назбивали більше 35 одиниць в Сирії та Лівії. Потрібні малі ударні БПЛА яка неможливо визначити в небі та збити керованою ракетою і такі БПЛА робить Касьянов компанія А-дронс. Вони до речі і апарат ШВЛ вже зробили, таке враження що Касьянов це український Ілон Маск. Тільки Генштаб ніяк не створить війська БПЛА і не виграє цю війну!
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10.05.2020 18:10 Відповісти
Вже тих Байрактарів росіяни назбивали більше 35 одиниць в Сирії та Лівії.

Есть ссылка на источник этой информации?
Но даже если это и так, то нужны бы и цифры по урону который успели нанести эти 35 сбитых аппаратов.
Теперь давай применим такую военную бухгалтерию - предположим стоит где-то танковый батальон с 40, например, танками и его прикрывает ЗРПК "Панцирь". Допустим чтобы в итоге его сжечь, придётся ему подставить пару Байрактаров - в деньгах это, на первый взгляд, будет разменом неравноценным, но! Но ведь сжигать Панцирь нужно не ради того чтобы ЕГО сжечь, а ради того, чтобы он не мешал сжечь танковый полк!
Вот и считай - даже если не пару, а штук пять БПЛА нужно будет потерять для того, чтобы сжечь напрочь или хотя бы раскурочить под неизбежный капремонт 40 танков, это того стоит или это не оправдано дорого?
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10.05.2020 22:00 Відповісти
В Україні є ще кращі БПЛА, які неможливо збити ракетою і вони можуть знищувати танки зі звичайних РПГ, що в рази дешевше ніж керовані бомби!
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11.05.2020 00:21 Відповісти
1. Я просил ссылку на источник давший цифру 35 сбитых.
2. можно ссылку на посмотреть картинку и почитать про ТТХ неубиваемых ракетами авиаРПГносцев?
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11.05.2020 21:18 Відповісти
В Киеве назвали оккупацию Россией Донбасса "тлеющим внутри российским кризисом Московии и её колоний"
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10.05.2020 18:10 Відповісти
А потом везут раненых, которые долго приходят в себя, и это еще повезет если не останутся инвалидами на всю жизнь. Так говорите потерь нет?
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10.05.2020 18:19 Відповісти
вот не пойму я этой войны.
ну лезут гоблины, так пустите.пусть ползут.
потом всех в котел и на фарш. там командовать некому?
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10.05.2020 18:25 Відповісти
"Українська народна пісня Хутін Пуйло"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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10.05.2020 19:11 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть маскалям!!
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10.05.2020 19:51 Відповісти
 
 