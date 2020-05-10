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Новини Коронавірус і карантин
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22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА

22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА

У Вінницькій області зареєстровано 544 випадки COVID-19, видужала 291 особа, померло шестеро.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"На сьогодні в області одужали 291 особа, в тому числі 21 дитина та 107 медпрацівників, що підтверджено негативними результатами повторних лабораторних досліджень. За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України, станом на 10 травня в області з початку спостережень зареєстровано 865 підозр на коронавірусну інфекцію. У 544 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 39 дітей. Зокрема, COVID – 19 виявлено у 27 дітей з м.Вінниці, у чотирьох – з м.Гайсина. У Вінницькому районі лабораторно підтверджено 2 випадки захворювання на коронавірус серед дитячого населення, а в Калинівському, Барському, Літинському, Томашпільському, Тростянецькому районах та в Чернівцях – по одному", - повідомив Владислав Скальський.

"Всього зараз в лабораторіях Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України протестовано 10822 зразків матеріалів. У результаті досліджень у 544 осіб був виявлений коронавірус, в 10278 випадках результати досліджень були негативні", - зауважив Владислав Скальський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зливи на Вінниччині: потік води і мулу змив з дороги велосипедиста, чоловік загинув, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У віці 62 років 9 травня від COVID - 19 помер чоловік з м.Вінниці, який мав онкологічне захворювання.

Наразі на Вінниччині 6 летальних випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 9 травня на території Вінницької області зареєстровано 842 підозри на коронавірусну інфекцію, в 522 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 36 дітей. Разом з тим, одужали 289 осіб.

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Вінниця (627) Вінницька область (1034) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Если Цензор будет публиковать статистику по райцентрам - будет еще веселей. Нету новостей, есть обязательство или приказ о раскраске в ад адовый, чтоб нарид в страхе держать.
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10.05.2020 19:37 Відповісти
+5
Дуель Дідовик -Зеленський відбудеться на піаніно.
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10.05.2020 19:37 Відповісти
+5
И те, кто топил за зелю, не думая о последствиях тоже ответят
https://censor.net/user/359826

Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-844d-7175-bbca-e75a3e9f9ef8
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10.05.2020 19:41 Відповісти
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Це багато чи мало?
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10.05.2020 19:23 Відповісти
297 - 544, це більш менш, незабаром вийдуть на плато.
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10.05.2020 19:38 Відповісти
много, мало, но срочно возобновить жесточайший карантин, запретить выходить всем из дома, закрыть все магазины, в том числе продуктовые
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10.05.2020 20:02 Відповісти
Це ж чому ви зробили такий висновок?
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10.05.2020 20:30 Відповісти
тебе и правда интересно?
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11.05.2020 10:05 Відповісти
youtube в беспрецедентном масштабе банит ролики врачей со всего мира, которые высказывают возмущение происходящим беспределом и открытым попранием основного врачебного принципа "не навреди". Нарушаются основные противоэпидемические принципы в связи со свозом до кучи всех пациентов и массовым перепрофилированием клиник под ковид. Которые по-стахановски наполняются путем целенаправленного поиска ковид+ даже тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Поликлиникам поставлена задача обзвона нескольких категорий пациентов: 65+, инвалидов, хронических больных. Цель: выяснить нет ли жалоб. Наверное, скоро от обзвона перейдут к поквартирному обходу с полицией и взламыванием дверей. По закрытым социальным учреждениям уже прошлись и что там на самом деле происходит - страшно подумать. Такая забота о гражданах, что аж не вспомню когда такое было последний раз на памяти. Одни, вместо того чтобы лечиться дома, - свозятся в стационары, там утяжеляются, заражаясь иными всевозможными инфекциями внутрибольнично
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10.05.2020 21:09 Відповісти
Нема питання це мало чи багато, я цю людину знав, це нового чоловіка моєї тещі сват, тесть мій давно помер, всі кто з ним жив здали аналізи, якшо в сина тещиного сожителя найдут короновірус то моя теща повина здавати аналізи а зней останім часом спілкувалась жінчена сестра з якою недавно спілкувалась моя жінка, так шо появляється ціла нитка питань, і статистика тут вже другоряден питання
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10.05.2020 21:10 Відповісти
якщо немає симптомів навіщо щось здавати? вживайте вітаміни гуляйте на свіжовому повітрі на сонечку і все і коронапсихоз пропаде
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10.05.2020 21:18 Відповісти
Людина немаючи сімтоми може бути просто носієм який не хворіє но заражає інших.
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10.05.2020 23:05 Відповісти
та да, от спида с 1985 года уже вообще все умерли на земле. Человечество вымерло уже
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11.05.2020 10:07 Відповісти
Надоело.
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10.05.2020 19:30 Відповісти
Если Цензор будет публиковать статистику по райцентрам - будет еще веселей. Нету новостей, есть обязательство или приказ о раскраске в ад адовый, чтоб нарид в страхе держать.
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10.05.2020 19:37 Відповісти
Цена Пандемии Страха огромна. За это ответит конкретно Зеленский.
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10.05.2020 19:33 Відповісти
Дуель Дідовик -Зеленський відбудеться на піаніно.
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10.05.2020 19:37 Відповісти
И те, кто топил за зелю, не думая о последствиях тоже ответят
https://censor.net/user/359826

Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-844d-7175-bbca-e75a3e9f9ef8
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10.05.2020 19:41 Відповісти
Правда, на встречах с хутиным этот "жесткий переговорщик " ни хрена не напереговорил...
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10.05.2020 19:43 Відповісти
Хвалю, молодец. Все верно. До тех пор, пока Ахметов не взял неясным пока образом Зеленского за причинное место все было окей. Но никакие заслуги в прошлом не отменяют ответственности в настоящем. Ошейник в комплекте с намордником до сих пор носишь?
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10.05.2020 19:44 Відповісти
Ошейник только ты носишь.
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10.05.2020 19:47 Відповісти
Не, ну капец. Дядя два месяца всех тут агитировал подчинится хотелкам клоуна носить намордники с ошейниками , а теперь вот нагло в отрицалово пошел.
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10.05.2020 20:21 Відповісти
Кто тут топил и топит за Зе мы отлично знаем.
https://censor.net/user/410470

я могу провести дебаты с ЗЕ и доказать, что оно есть ,а вот с вами с чего я буду беседу вести. Вам он в лицо плюет, а вы плевки за божий знак принимаете. Лечитесь, голубчик от зеленства.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8459-7380-a961-42***************://censor.net/user/359826

Истерика как она есть... Не переймайтесь.. все буде добре.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8451-70b3-a488-3af119ab3a04
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10.05.2020 20:27 Відповісти
Абыдна, да? Мы тебе тоже про соплю говорили, но ты нас не слушал.
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10.05.2020 21:59 Відповісти
;Заслугі в прошлом;- Це ти про рояль, чи про Голобородька?
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10.05.2020 20:03 Відповісти
22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА - Цензор.НЕТ 9395
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10.05.2020 20:55 Відповісти
Говорят, из этого института в свое время был такой выхлоп какой то заразы, что коренным киевлянам никакой китайский вирус больше не страшен.
22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА - Цензор.НЕТ 2812
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10.05.2020 20:17 Відповісти
От каранОт карантина и последствий умрет больше. Прекратите вирусобесие
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10.05.2020 20:31 Відповісти
В Україні от епідемії лишилися розуму вся влада та СМІ.Мабуть треба їх всіх закрити в підвал на самоізоляцію,щоб не натворили більше біди.Нехай там сидять поки не здохнуть.
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10.05.2020 21:23 Відповісти
А сколько людей без работы и денег? Почему в Беларуси этого психоза нет?
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10.05.2020 21:34 Відповісти
Де москпархат там і зараза.
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10.05.2020 21:40 Відповісти
 
 