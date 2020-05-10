22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА
У Вінницькій області зареєстровано 544 випадки COVID-19, видужала 291 особа, померло шестеро.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
"На сьогодні в області одужали 291 особа, в тому числі 21 дитина та 107 медпрацівників, що підтверджено негативними результатами повторних лабораторних досліджень. За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України, станом на 10 травня в області з початку спостережень зареєстровано 865 підозр на коронавірусну інфекцію. У 544 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 39 дітей. Зокрема, COVID – 19 виявлено у 27 дітей з м.Вінниці, у чотирьох – з м.Гайсина. У Вінницькому районі лабораторно підтверджено 2 випадки захворювання на коронавірус серед дитячого населення, а в Калинівському, Барському, Літинському, Томашпільському, Тростянецькому районах та в Чернівцях – по одному", - повідомив Владислав Скальський.
"Всього зараз в лабораторіях Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України протестовано 10822 зразків матеріалів. У результаті досліджень у 544 осіб був виявлений коронавірус, в 10278 випадках результати досліджень були негативні", - зауважив Владислав Скальський.
У віці 62 років 9 травня від COVID - 19 помер чоловік з м.Вінниці, який мав онкологічне захворювання.
Наразі на Вінниччині 6 летальних випадків.
Нагадаємо, станом на ранок 9 травня на території Вінницької області зареєстровано 842 підозри на коронавірусну інфекцію, в 522 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 36 дітей. Разом з тим, одужали 289 осіб.
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https://censor.net/user/359826
Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-844d-7175-bbca-e75a3e9f9ef8
https://censor.net/user/410470
я могу провести дебаты с ЗЕ и доказать, что оно есть ,а вот с вами с чего я буду беседу вести. Вам он в лицо плюет, а вы плевки за божий знак принимаете. Лечитесь, голубчик от зеленства.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8459-7380-a961-42***************://censor.net/user/359826
Истерика как она есть... Не переймайтесь.. все буде добре.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8451-70b3-a488-3af119ab3a04