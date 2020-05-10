22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА

У Вінницькій області зареєстровано 544 випадки COVID-19, видужала 291 особа, померло шестеро.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"На сьогодні в області одужали 291 особа, в тому числі 21 дитина та 107 медпрацівників, що підтверджено негативними результатами повторних лабораторних досліджень. За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України, станом на 10 травня в області з початку спостережень зареєстровано 865 підозр на коронавірусну інфекцію. У 544 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 39 дітей. Зокрема, COVID – 19 виявлено у 27 дітей з м.Вінниці, у чотирьох – з м.Гайсина. У Вінницькому районі лабораторно підтверджено 2 випадки захворювання на коронавірус серед дитячого населення, а в Калинівському, Барському, Літинському, Томашпільському, Тростянецькому районах та в Чернівцях – по одному", - повідомив Владислав Скальський.

"Всього зараз в лабораторіях Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України протестовано 10822 зразків матеріалів. У результаті досліджень у 544 осіб був виявлений коронавірус, в 10278 випадках результати досліджень були негативні", - зауважив Владислав Скальський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зливи на Вінниччині: потік води і мулу змив з дороги велосипедиста, чоловік загинув, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У віці 62 років 9 травня від COVID - 19 помер чоловік з м.Вінниці, який мав онкологічне захворювання.

Наразі на Вінниччині 6 летальних випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 9 травня на території Вінницької області зареєстровано 842 підозри на коронавірусну інфекцію, в 522 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 36 дітей. Разом з тим, одужали 289 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заповнюваність ліжок для лікування COVID-19 не перевищує 15%, - Степанов