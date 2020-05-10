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Новини Коронавірус і карантин
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Метро планується відкрити, коли протягом 10 днів поспіль кількість випадків COVID-19 буде менше п'яти на область, - Ляшко

Метро планується відкрити, коли протягом 10 днів поспіль кількість випадків COVID-19 буде менше п'яти на область, - Ляшко

Метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, відкриття українських метрополітенів планується на четвертому етапі послаблення карантину в Україні.

"Метро ми передбачали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область. Оскільки ми говоримо про метро, то це місто Київ, Харків та Дніпро", - заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що ухвалення рішення про відкриття метро буде цілком залежати від епідемічної ситуації в країні.

"Якщо говорити про 5 не пов'язаних випадків, то зрозуміло, що в такому випадку епідемія остаточно йде на спад. Подивимось, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії та відслідковування кількості випадків, готовності системи охорони здоров’я їх приймати", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метро в Україні точно не відкриють до 22 травня. Глава уряду наголошував, що ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням коронавірусу.

Крім того, головний санлікар Ляшко прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом. Уряд планує переглянути карантин 22 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко

карантин (18172) Метрополітен (1422) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Метро планируется открыть, когда в течение 10 дней подряд количество случаев COVID-19 будет меньше пяти на область, - Ляшко

То есть, никогда не планируют открывать метро.
Хотя нигде в мире, метро и не закрывали.
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10.05.2020 20:57 Відповісти
+17
Ну тогда в магазины предприниматели будут за свой счет не только продавцов но и покупателей подвозить. Да?
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10.05.2020 20:54 Відповісти
+17
Це певно буде з наступного року ...!
.
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10.05.2020 20:54 Відповісти
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а ты тесты перестань делать и у нас ВААЩЕ больных ковид не будет
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10.05.2020 21:51 Відповісти
Ляшко ты иеанутый
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10.05.2020 21:51 Відповісти
Карантин до останнього українця.
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10.05.2020 21:54 Відповісти
А запускать будуть наступним чином:спочатку на вхід,а через !4 днів на вихід
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10.05.2020 21:55 Відповісти
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11.05.2020 03:04 Відповісти
Я считаю что в МОЗе хватит 5 дармоедов а остальных уволить
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10.05.2020 21:56 Відповісти
Влада не збирається відновлювати роботу метро, тому що влада боїться акцій протесту. Карантин будуть продовжувати, до того поки їх не скинуть.
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10.05.2020 22:02 Відповісти
Я таки удивляюсь из киевлян, сколько вы будете терпеть этих дблв?
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10.05.2020 22:05 Відповісти
голобородьки, вы совсем очумели?
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10.05.2020 22:07 Відповісти
Ну нахрена им открывать метро, дотационный транспорт??
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10.05.2020 22:07 Відповісти
Не несите чушь - МЕТРОПОЛИТЕН ПРИБЫЛЬНЫЙ
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10.05.2020 23:12 Відповісти
ЯКЩО ВОЗИТИ по 20 осіб у вагоні (більше-це похєрити карантин)-то Метро збиткове...
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11.05.2020 08:34 Відповісти
Велике цабе, хочу відкриваю, хочу не відкриваю метро.
Україна єдина країна в світі, де метро закрили ради карантину.
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10.05.2020 22:12 Відповісти
Велике ЦЕБЕ имеет зарплату из бюджета , который складывается В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ ПРИБЫЛИ МЕТРО . А если прибыли не будет ? Ляшко будет без зарплаты, И Шмыгаль будет без зарплаты, и украинцы вытолкают их под зад за такую работу
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10.05.2020 23:11 Відповісти
Они никогда без зарплаты не будут.
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11.05.2020 08:47 Відповісти
у Грузії закрили.
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11.05.2020 08:35 Відповісти
По идеи частный транспорт наше все, где обещанная растаможка зелеболки?
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10.05.2020 22:13 Відповісти
Так ЗЕ уже автомафия перекупила
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10.05.2020 23:08 Відповісти
Эта легенда про Корону будет жить в веках и тысчелетиях.Типа все видели полеты НЛО,но никто не видел Летающие Тарелки инопланетян,точно так и с КоронвиRUSом,он есть но в лицо Амебу никто не видел... У страха Глаза что сам Вирус Велики...
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10.05.2020 22:13 Відповісти
https://m.dw.com/uk/na-miasokombinati-na-zakhodi-frn-zrostaie-kilkist-zarazhenykh-koronavirusom/a-53386003 какое метро может быть, зараза ужасная. В Москве 2 процента зараженных, по оценке собянина официально 110 тысяч. Вы чего ваще хотите
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10.05.2020 22:17 Відповісти
собянін казав про 300 тисяч інфікованих..
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11.05.2020 08:36 Відповісти
Шоб вони повиздихали!
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11.05.2020 08:51 Відповісти
14 дней кол-во зараженных идет вниз - можно открываться (рекомендации врачиков).
43 штата открываются - вниз там и близко нет, а от дауны есть точно!
и чихать мы без маски хотели на тех врачиков.
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10.05.2020 22:20 Відповісти
тому заражуваність у сша більше 1.
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11.05.2020 08:37 Відповісти
ИМХО - провокации бунтов: хаос так хаос.
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10.05.2020 22:20 Відповісти
Метро всё уже разворовали. И не откроют его уже никогда
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10.05.2020 22:21 Відповісти
и развелись крысы- они итак там бегали свободно, а сейчас и кабели все съедят.
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11.05.2020 00:48 Відповісти
сначала наживались радуцкий и зеленский продав все маски из госрезерва, потом эпицентры и велюры рубили бабло, когда их конкуренты карантинили, сейчас когда метро закрыто, наживаются таксисты. гнать всех этих зеленых мародеров.
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10.05.2020 22:21 Відповісти
Когда уже на майдан?
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10.05.2020 22:22 Відповісти
в киргизии?
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10.05.2020 22:46 Відповісти
Им и казахам уже не светит, бо про-ли
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11.05.2020 01:51 Відповісти
Завтра. Обувь почистим. Тебя возьмем и вперед!
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11.05.2020 08:57 Відповісти
Есть лекарства в аптеках, четкие протоколы, места в больнице, врачи? Смертность в Испании Италии 10 процентов. Не спешите на тот свет. Без метро меньше людей вылезут
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10.05.2020 22:23 Відповісти
Смертность в Испании Италии 10 процентов- це повна брехня.
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11.05.2020 02:35 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/ вверху есть yesterday, нажимаешь и смотри total dearth. Потом делишь на общее количество и умножаешь на 100. В Англии ещё хуже. Много вопросов как они считают, но это уже другая история
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11.05.2020 09:51 Відповісти
В Украине в январе тоже смертность была 6% от случаев "воспаления лёгких". Но лопоухие минздравовцы не поняли, что это короновирус.
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11.05.2020 10:28 Відповісти
Слава, ты у врачей лечишься ?
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10.05.2020 22:30 Відповісти
к зиме смотри и откроют
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10.05.2020 22:32 Відповісти
После Майдана уже.
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11.05.2020 10:29 Відповісти
Потрібно як в США виходити на вулицю та скасовувати карантин.
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10.05.2020 22:36 Відповісти
киевляне безхребетные. выросли в тепличных условиях на балконе и ноют. чуть что грузить так по перчатки в эпицентр едут)))))))) а как дело дошло до поднять груз так ниче поднять то и не могут)))
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10.05.2020 23:02 Відповісти
Ну если это идет разговор о 5 выявленных новых зараженных в день на область, в течении 10 дней подряд, то могу обрадовать жителей мегаполисов с метро, метро им не видать года два- три. Покупайте велосипеды( потому что пробки из за машин не позволят вам добраться куда либо)
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10.05.2020 23:04 Відповісти
Німеччиною прокотилася хвиля протестів проти карантину
-
Власть панически боится не вируса, а массовых протестов.
Нужно брать пример с немцев
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10.05.2020 23:16 Відповісти
😀😀😀

Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного https://odesskieanekdoty.com.ua/virusnye-anekdoty-pro-koronovirus-covid-19-karantin-i-samoizolyatsiyu/ коронавируса.
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10.05.2020 23:19 Відповісти
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10.05.2020 23:28 Відповісти
Если вы проснулись утром, и у вас ничего не болит, значит вы уже умерли
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11.05.2020 01:14 Відповісти
Метро откроется и карантин прекратится тогда, когда люди этого захотят. Вот два месяца назад я говорил тут - "Ребята! Если позволите надеть на себя ярмо карантина, то вот просто так его никто вам снять с себя не позволит". Многие считали что это неделька , две , а вот фигушки - это навсегда. Только прямой бунт, прямое действие позволит нам снять с себя это ярмо.
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10.05.2020 23:23 Відповісти
😀😀😀

Сейчас был на родительском собрании. На удалёнке. Первый раз присутствую на собрании в рубашке и трусах. Иногда отключал камеру, чтобы глотнуть пива. Причём, судя по мельканию камер, не я один такой. Мне понравилось
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10.05.2020 23:24 Відповісти
Значит забудьте что такое метро навсегда!
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10.05.2020 23:32 Відповісти
за чей счет весь этот банкет?
мвф уже сказал - денег не будет
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10.05.2020 23:36 Відповісти
Метро = музей
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11.05.2020 00:22 Відповісти
ляшко2 с какой-то параллельной реальности.. хотя гоню, наверное с перпендикулярной..
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11.05.2020 00:43 Відповісти
Мировой сионизм проводит командно штабные учения по дрессировке населения перед приходом антихриста.
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11.05.2020 01:40 Відповісти
Команду дебілів обирали по конкурсу шляхом відсіву усіх більщ-менш професійних лікарів і взагалі розумних людей. Так що хронічних придурків можна винести хіба вперед ногами.
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11.05.2020 02:46 Відповісти
Вы все больны бессимптомным гриппом
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11.05.2020 06:27 Відповісти
Влада думає, що таким чином уникне Майдану.
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11.05.2020 10:02 Відповісти
Ничего, ничего!... (Правда совсем не понятно - причём здесь связь количества заболевших в области с городским транспортом... Ну, то таке...)
Так вот, спросить хочется: а «суды Линча» над чиновниками всех уровней нынешней власти не ожидаются?... Не?... Ну, то, - теж, - таке…И - «я вас умоляю»!... Какие там «угрозы/призывы»???! Я ж - просто так… спросить…
Но это/такое вполне может случиться в будущем, а пока - «разминка» (и это - только самые резонансные замалчиваемые олигархическими СМИ события):
а) О протестах предпринимателей, о фронде «мэров» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов - «я, даже, не буду!»…
б) «Да здравствует советский украинский суд! Самый справедливый суд в мире!» -
08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/;
в) «Получи, фашист дорогой Кабмин, гранату!» - https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ.;
г) А вообще-то - криминальные производства на должностных лиц Кабмина из-за актиконституционности их постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ;
(И повторяю для «особо невнимательных»: в лживых олигархичных официальных украинских СМИ об этом - почти ни слова!)
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11.05.2020 13:34 Відповісти
Діду, а Ви в метро їздили?
Звісно, Карантинко.
А розкажіть!
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11.05.2020 18:51 Відповісти
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