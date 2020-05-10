Метро планується відкрити, коли протягом 10 днів поспіль кількість випадків COVID-19 буде менше п'яти на область, - Ляшко
Метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За словами Ляшка, відкриття українських метрополітенів планується на четвертому етапі послаблення карантину в Україні.
"Метро ми передбачали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область. Оскільки ми говоримо про метро, то це місто Київ, Харків та Дніпро", - заявив Ляшко.
Головний санлікар зазначив, що ухвалення рішення про відкриття метро буде цілком залежати від епідемічної ситуації в країні.
"Якщо говорити про 5 не пов'язаних випадків, то зрозуміло, що в такому випадку епідемія остаточно йде на спад. Подивимось, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії та відслідковування кількості випадків, готовності системи охорони здоров’я їх приймати", - додав він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метро в Україні точно не відкриють до 22 травня. Глава уряду наголошував, що ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням коронавірусу.
Крім того, головний санлікар Ляшко прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом. Уряд планує переглянути карантин 22 травня.
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Україна єдина країна в світі, де метро закрили ради карантину.
43 штата открываются - вниз там и близко нет, а от дауны есть точно!
и чихать мы без маски хотели на тех врачиков.
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Власть панически боится не вируса, а массовых протестов.
Нужно брать пример с немцев
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного https://odesskieanekdoty.com.ua/virusnye-anekdoty-pro-koronovirus-covid-19-karantin-i-samoizolyatsiyu/ коронавируса.
Сейчас был на родительском собрании. На удалёнке. Первый раз присутствую на собрании в рубашке и трусах. Иногда отключал камеру, чтобы глотнуть пива. Причём, судя по мельканию камер, не я один такой. Мне понравилось
мвф уже сказал - денег не будет
Так вот, спросить хочется: а «суды Линча» над чиновниками всех уровней нынешней власти не ожидаются?... Не?... Ну, то, - теж, - таке…И - «я вас умоляю»!... Какие там «угрозы/призывы»???! Я ж - просто так… спросить…
Но это/такое вполне может случиться в будущем, а пока - «разминка» (и это - только самые
резонансныезамалчиваемые олигархическими СМИ события):
а) О протестах предпринимателей, о фронде «мэров» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов - «я, даже, не буду!»…
б) «Да здравствует
советскийукраинский суд! Самый справедливый суд в мире!» -
08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/;
в) «Получи,
фашистдорогой Кабмин, гранату!» - https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ.;
г) А вообще-то - криминальные производства на должностных лиц Кабмина из-за актиконституционности их постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ;
(И повторяю для «особо невнимательных»: в
лживых олигархичныхофициальных украинских СМИ об этом - почти ни слова!)
Звісно, Карантинко.
А розкажіть!