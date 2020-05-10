УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11720 відвідувачів онлайн
Новини
21 379 329

МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі

Росія обурена "спробою спотворення" "підсумків розгрому нацизму" та її "вирішального внеску" в це.

Таку заяву оприлюднило 10 травня Міністерство закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни (до 1991 року Російської Федерації не існувало, у Другій світовій війні брав участь СРСР, куди входили й інші держави, що пізніше отримали незалежність. - Ред.), які не припиняються в Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею Перемоги", - йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Приводом для такої заяви Москви стало повідомлення в інстаграмі Білого дому: "8 травня 1945 року Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає".

МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі 01

"Маємо на увазі провести серйозну розмову з цього приводу з американськими офіційними особами", - підкреслили в МЗС РФ.

Нагадаємо, в 1939 році Радянський Союз уклав з нацистською Німеччиною "пакт Молотова-Ріббентропа", за яким в тому ж році обидві держави захопили частини Польщі, тим самим почавши Другу світову війну. Після нападу Німеччини на СРСР в 1941 році Радянський Союз об'єднався зі Сполученими Штатами і європейськими державами проти Рейху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба

8 і 9 травня світ відзначає річницю перемоги союзників у Другій світовій війні.

Друга світова війна (302) День Перемоги (458) МЗС рф (973) США (23623)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+64
Ребятка, вы хоть помните, что был ЛЕНД-ЛИЗ
показати весь коментар
10.05.2020 21:30 Відповісти
+52
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 7363
показати весь коментар
10.05.2020 21:49 Відповісти
+50
Мнение мерзости в виде р.ф. уже никого в мире не интересует.
И это правильно.
показати весь коментар
10.05.2020 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Москалі і є фашисти по своєї природі, так що війна триває.
показати весь коментар
10.05.2020 23:40 Відповісти
во первых: ссср был союзником фашистов и гитлера! - это факт!!! Во вторых он не победил фашизм! Он его унаследовал.... да и вообще : срусские.... беспросветные тупари, дикие сущности, на всегда потерявшие какую либо связь с Homo sapiens!!! Даже в аду им места нету! Только полная аннигиляция их протухших, смердючих, мерзейших душонок!!!!
показати весь коментар
10.05.2020 23:44 Відповісти
Если бы СССР не победил, то на 75% тебя бы вообще не было, именно на такую величину должны были бы уничтожены славянские народы по затее Гитлера - почитай "Майн камп".
показати весь коментар
11.05.2020 07:27 Відповісти
если бы ссср и сросии не существовало вообще .... могли бы жить сотни милионов людей !
показати весь коментар
11.05.2020 12:22 Відповісти
придурь, если бы твой сесесер и усатый упырь сталин не помогал Германии, rкоторая была под санкциями и репарациями, не слал ей продовольствие, зерно, отнятое у убитых голодом украинских крестьян, не слал горючее, не не водил бы хороводы с Гитлером, не помогал Гитлеру укрепится во власти, вплоть до выдачи Гитлеру немецких коммунистов, не напал бы совместно с Гитлером на Польшу, а до этого на страны Балтики и Финляндию, ВМВ возможно бы вообще не было.

так шта, все это гадание на кофейной гуще...и совок и гитлер повинны в развязывании ВМВ в одинаковой мере.
показати весь коментар
13.05.2020 12:39 Відповісти
Кацапе, у тебе прапорець відклеївся. Тут совкодрочево не проходить, побігай з картонним танком на голові по красній площі. Срлдіваюся ти не забув написати "На Берлин!" на своєму іржавому Опелі чи Фольксвагені, який ти доїжджаєш за онуком зольдата Вермахту.
показати весь коментар
13.05.2020 12:48 Відповісти
*********, уперед за уРодину, за Сцарька-лысогнома и его банду Озеро ! ура-яяяяя!!!

МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 1569
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 1347
показати весь коментар
10.05.2020 23:46 Відповісти
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 3162
показати весь коментар
10.05.2020 23:48 Відповісти
казламордый - казламордаму:
- Валодь, помнишь те бальшие белые кастрюли, каторые мы c хахляцких катеров-та скиздили?
- Ну ... и чё?- Ничё, я в них такие щи научился варить. В аккурат на атделение хватает. Хитрая однака канструкция у хахлов-та, но удобная, бакавую дырку накланяешь и насыпаешь, парционна. Но, чё главнае-та - быстра закипает...
показати весь коментар
11.05.2020 00:09 Відповісти
https://glavcom.ua/ru/news/gitler-bez-usov-po-oshibke-stal-geroem-voyny-v-rossii-678492.html Гитлер без усов по ошибке стал "героем войны" в Козломордоре

Неизвестный отправил для публикации отредактированную фотографию Гитлера, представив его как своего деда
В рамках проекта "Имена героев" в Челябинске скрепоносцам показали отредактированный черно-белый снимок фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. SMM-специалисты не узнали его, так как на картинке нацистский лидер изображен без усов, сообщают лаптерылые СМИ.
Начальник отдела маркетинга челябинского торгово-развлекательного центра "Космос" Ильдар Ярулин заявил, что ранее фотографию прислали по электронной почте, имя отправителя неизвестно. По его словам, SMM-специалистов, проглядевших фюрера, в наказание за невнимательность лишили премии.
Неизвестный пользователь отправил фотографию Гитлера, представил его как своего деда и добавил: "В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции". Фотография была выложена в сообществе во «ВКонтакте» с подписью "Пусть город знает своих героев!" в рамках проекта в память о героях Великой Отечественной войны.

МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 5862
показати весь коментар
11.05.2020 00:24 Відповісти
Не надо было наезжать на Украину. Теперь же можно жалобы писать хоть в Спортлото.
показати весь коментар
11.05.2020 00:47 Відповісти
РФія є правоприємницею Перемоги...........
Йой, щось не стикується.
Це в їх розумінні якщо Орда у свій час захопила території, подавилась і розвалилась , а тепер РФія, як правонаступник Орди хоче щоби ці території були визнані її власністю.
показати весь коментар
11.05.2020 00:48 Відповісти
копайте глубже. если главный колаборант Руси алексашка невский ездил с челобитной к хану в Монголию, то Главный Хурал Монголии должен кокцапам предьявить предьяву.
показати весь коментар
11.05.2020 03:49 Відповісти
Монголия покорила полмира своей электроникой.
показати весь коментар
11.05.2020 06:37 Відповісти
МИД РФ возмутился, что Белый Дом не указал заслуг "ссср" в подготовке гитлеровских войск.
Лётчиков тренировали, танкистов тренировали, снабжали топливом, легирующими металлами, зерном и ного чем другим. А Белый Дом всё это забыл !
показати весь коментар
11.05.2020 06:36 Відповісти
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 8579
показати весь коментар
13.05.2020 14:13 Відповісти
В качестве демарша Лавров должен потребовать, чтобы дочь отказалась от американского гражданства.
показати весь коментар
11.05.2020 06:46 Відповісти
А про величайшую победу над печенегами тоже промолчали проклятые пиндосы!
показати весь коментар
11.05.2020 07:35 Відповісти
Вот это рвануло у лаптей!!! Качественный троллинг.
показати весь коментар
11.05.2020 07:58 Відповісти
Весь мир знает и поддерживает факт, о том , что львинную долю в победе над фашизмом внесла Англия, которая ещё с 1939 года жестко воевала с германией!!
показати весь коментар
11.05.2020 13:21 Відповісти
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 8286
показати весь коментар
11.05.2020 15:07 Відповісти
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
показати весь коментар
11.05.2020 15:36 Відповісти
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 4885
показати весь коментар
11.05.2020 15:36 Відповісти
Русский мор называется.
показати весь коментар
11.05.2020 17:23 Відповісти
Пусть не переживают - скоро наступят времена, когда заслуги "Рассеи" оценят по-достоинству... В разжигании войн на планете... В том числе - и Второй Мировой...
показати весь коментар
11.05.2020 16:49 Відповісти
Нацизм уничтожил Трамп с Елизаветой.
показати весь коментар
11.05.2020 17:41 Відповісти
А причем здесь СССР? С восточного фронта заслуга в победе над Nazi лично товарища Сталина и товарища Жукова. Какой СССР? Тем более, что бабы уже новых нарожали... Пусть еще царя вспомнят. Вдруг, замироточит.
показати весь коментар
11.05.2020 17:44 Відповісти
Возможно и не указали,но почему ***** уже годами трындит что россияне победили фашизм если россиян в этой войне было не более 20% а остальное ,,братские,,народы о которых он тупо забыл и которые реально победили и в СССР есть страны по которым дважды прошла война и за это подавляющее большинство сгнило в сибирских лагерях.
показати весь коментар
11.05.2020 20:01 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 