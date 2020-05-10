МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі

Росія обурена "спробою спотворення" "підсумків розгрому нацизму" та її "вирішального внеску" в це.

Таку заяву оприлюднило 10 травня Міністерство закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни (до 1991 року Російської Федерації не існувало, у Другій світовій війні брав участь СРСР, куди входили й інші держави, що пізніше отримали незалежність. - Ред.), які не припиняються в Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею Перемоги", - йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Приводом для такої заяви Москви стало повідомлення в інстаграмі Білого дому: "8 травня 1945 року Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає".

"Маємо на увазі провести серйозну розмову з цього приводу з американськими офіційними особами", - підкреслили в МЗС РФ.

Нагадаємо, в 1939 році Радянський Союз уклав з нацистською Німеччиною "пакт Молотова-Ріббентропа", за яким в тому ж році обидві держави захопили частини Польщі, тим самим почавши Другу світову війну. Після нападу Німеччини на СРСР в 1941 році Радянський Союз об'єднався зі Сполученими Штатами і європейськими державами проти Рейху.

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