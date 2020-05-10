МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі
Росія обурена "спробою спотворення" "підсумків розгрому нацизму" та її "вирішального внеску" в це.
Таку заяву оприлюднило 10 травня Міністерство закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.
"Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни (до 1991 року Російської Федерації не існувало, у Другій світовій війні брав участь СРСР, куди входили й інші держави, що пізніше отримали незалежність. - Ред.), які не припиняються в Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею Перемоги", - йдеться в заяві дипломатичного відомства.
Приводом для такої заяви Москви стало повідомлення в інстаграмі Білого дому: "8 травня 1945 року Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає".
"Маємо на увазі провести серйозну розмову з цього приводу з американськими офіційними особами", - підкреслили в МЗС РФ.
Нагадаємо, в 1939 році Радянський Союз уклав з нацистською Німеччиною "пакт Молотова-Ріббентропа", за яким в тому ж році обидві держави захопили частини Польщі, тим самим почавши Другу світову війну. Після нападу Німеччини на СРСР в 1941 році Радянський Союз об'єднався зі Сполученими Штатами і європейськими державами проти Рейху.
8 і 9 травня світ відзначає річницю перемоги союзників у Другій світовій війні.
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так шта, все это гадание на кофейной гуще...и совок и гитлер повинны в развязывании ВМВ в одинаковой мере.
- Валодь, помнишь те бальшие белые кастрюли, каторые мы c хахляцких катеров-та скиздили?
- Ну ... и чё?- Ничё, я в них такие щи научился варить. В аккурат на атделение хватает. Хитрая однака канструкция у хахлов-та, но удобная, бакавую дырку накланяешь и насыпаешь, парционна. Но, чё главнае-та - быстра закипает...
Неизвестный отправил для публикации отредактированную фотографию Гитлера, представив его как своего деда
В рамках проекта "Имена героев" в Челябинске скрепоносцам показали отредактированный черно-белый снимок фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. SMM-специалисты не узнали его, так как на картинке нацистский лидер изображен без усов, сообщают лаптерылые СМИ.
Начальник отдела маркетинга челябинского торгово-развлекательного центра "Космос" Ильдар Ярулин заявил, что ранее фотографию прислали по электронной почте, имя отправителя неизвестно. По его словам, SMM-специалистов, проглядевших фюрера, в наказание за невнимательность лишили премии.
Неизвестный пользователь отправил фотографию Гитлера, представил его как своего деда и добавил: "В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции". Фотография была выложена в сообществе во «ВКонтакте» с подписью "Пусть город знает своих героев!" в рамках проекта в память о героях Великой Отечественной войны.
Йой, щось не стикується.
Це в їх розумінні якщо Орда у свій час захопила території, подавилась і розвалилась , а тепер РФія, як правонаступник Орди хоче щоби ці території були визнані її власністю.
Лётчиков тренировали, танкистов тренировали, снабжали топливом, легирующими металлами, зерном и ного чем другим. А Белый Дом всё это забыл !
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.