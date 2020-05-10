Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні

Станом на ранок 10 травня на Львівщині підтвердили 753 випадки інфікування COVID-19, з них - 20 летальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 54 жителів Львівщини", - йдеться в повідомленні. При цьому 38 з них - у Львові.

У повідомленні наголошується, що за весь час COVID-19 підтверджений у 753 осіб, померло 20 осіб, видужали 152 людини.

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Через зростання захворюваності, відповідають в пресслужбі, відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС. За підсумками засідання ухвалено рішення про продовження карантину без пом'якшувальних заходів до 15 травня.

"З огляду на збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.

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