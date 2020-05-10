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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні

Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні

Станом на ранок 10 травня на Львівщині підтвердили 753 випадки інфікування COVID-19, з них - 20 летальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 54 жителів Львівщини", - йдеться в повідомленні. При цьому 38 з них - у Львові.

У повідомленні наголошується, що за весь час COVID-19 підтверджений у 753 осіб, померло 20 осіб, видужали 152 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування

Через зростання захворюваності, відповідають в пресслужбі, відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС. За підсумками засідання ухвалено рішення про продовження карантину без пом'якшувальних заходів до 15 травня.

"З огляду на збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.

11 березня  Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро планується відкрити, коли протягом 10 днів поспіль кількість випадків COVID-19 буде менше п'яти на область, - Ляшко

карантин (18172) Львів (3101) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2487)


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Топ коментарі
+7
Даже школьнику понятно, что карантин не прихоть, а следствие эпидемии нового вируса. Как-будто мы единственные в мире ввели карантин.
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10.05.2020 22:44 Відповісти
+5
Боюсь карантин теперь будет на весь срок правления ЗЕ шайки.если конечно клоун ума не наберется
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10.05.2020 22:38 Відповісти
+4
Папайю с овцой и перепелкой протестировали?
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10.05.2020 22:29 Відповісти
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так вроде ж до 22 мая продлен карантин по Украине? не??
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10.05.2020 22:26 Відповісти
Карантин то продлен, но собирались немного ослабить с завтрашнего дня.
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10.05.2020 22:31 Відповісти
ну да , ну да...
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10.05.2020 22:41 Відповісти
мы устали - мы вообще быстро от всего устаем...
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10.05.2020 22:47 Відповісти
либо привыкаем...хоть и устаем...но втягиваемся...главное - чтоб не совсем уж пофиг...
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10.05.2020 22:49 Відповісти
двойная вина властей и нарида. власть, преследуя свои цели, пособрала всех кого можно, не введя для них должного карантина, а у нарида, подстрекаемого пропагандонами, "эго" о правах человеков и мнимой спасении экономики закусило. не могли месяц-полтора следовать требованиям карантина. по сути с той же ракоуско и в Украине карантин одновременно ввели. только тут все полтора месяца почти строго отсидели по хатам и щас уже всё перезапущено. а там черти всех носили по церквам та эпицентрам. теперь эти по 400-500 новых в день и добавляют. хотя хз сколько в реале. и сколько месяцев теперь такое колличество в день будет сохранятся вообще непонятно. вышли "на плато", по советам пропагандонов "старшего брата" (((.
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10.05.2020 23:05 Відповісти
Ви ж зрозумійте,карантин не знімуть ще дуже довго.Готуйтеся до життя,на рівні совєтьського 50-60 років.
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10.05.2020 22:28 Відповісти
Боюсь карантин теперь будет на весь срок правления ЗЕ шайки.если конечно клоун ума не наберется
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10.05.2020 22:38 Відповісти
https://censor.net/user/467549 Тоді Україна точно скотиться.Я казав,що через рік-півтора після президентських виборів,буде повний піпець.Навіть хтось заскрінив.
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10.05.2020 22:41 Відповісти
Эх аврора аврора .... где ж был твой айсберг
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10.05.2020 22:48 Відповісти
Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні - Цензор.НЕТ 596
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11.05.2020 00:53 Відповісти
Таки да. Этот ёжик из тумана - реальное воплощение прахобота. Они блуждают в тумане своего невежества, ангажированности, упреждённости, а также, к глубочайшему сожалению, ненависти к своим же согражданам. На месте лошадки, я бы этого придурковатого ёжика хорошо бы лягнул копытом. И его колючки ему бы абсолютно не помогли в этом случае.
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11.05.2020 01:36 Відповісти
Даже школьнику понятно, что карантин не прихоть, а следствие эпидемии нового вируса. Как-будто мы единственные в мире ввели карантин.
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10.05.2020 22:44 Відповісти
Не ходите люди в церковь.... Ося Бендер говорил же ,что религия - -опиум- короновирус для народа
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10.05.2020 22:29 Відповісти
Мурчик, никуда не ходи. Сегодня к нам в церковь доктора приходили и на службе молились.
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10.05.2020 22:32 Відповісти
короновирус им в помощь
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10.05.2020 22:39 Відповісти
Коронавирус Зеле с кварталом в помощь. А врачи не идиоты лечиться по протоколам Минздрава.
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10.05.2020 22:48 Відповісти
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10.05.2020 22:52 Відповісти
якщо лікування всупереч протоколу приведе до смерті-то це кримінал..

але ольгінським провокаторам насрати на долю лікарів
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11.05.2020 08:28 Відповісти
Алекс Лука, ты сам себя лайкнул )))
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10.05.2020 22:49 Відповісти
Папайю с овцой и перепелкой протестировали?
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10.05.2020 22:29 Відповісти
Коронапсихоз навсегда!
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10.05.2020 22:40 Відповісти
як ольгінський хвилюється за економіку Львівщини...


ну просто кушать не может...
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11.05.2020 08:23 Відповісти
Пока не будет вакцины, всё будет продолжаться.
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10.05.2020 22:40 Відповісти
ну... или пока не переболеют все...чтоб обзавестись либо такими-сякими антителами к этой херне...ну или....(не дай Боже) персональным пэт. мешочком ...без церемонии и оркестра...
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10.05.2020 22:44 Відповісти
Вакцины не будет.
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10.05.2020 22:46 Відповісти
блин.....и что 4 000$ медикам тоже не будет ????? .... тут просто 73% спрашивают ...
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10.05.2020 23:22 Відповісти
Какая нафиг вакцина от респираторно-вирусных инфекций?
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11.05.2020 09:00 Відповісти
пакращення опять откладывается...лет на десять
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10.05.2020 22:43 Відповісти
а буба же обещаль... - ну и гад же тот порох.
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10.05.2020 22:57 Відповісти
Кожен з мерів хоче показати, що він пуп землі (місцевий царьок до якого піддані холопи повинні йти на поклін) - садовий не вийняток. Від ускладнень звичайного грипу за 2а місяці в Україні, зазвичай, вмирає не меньше ніж при "Cov-19". То кому вигідний цей карантин ???
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10.05.2020 22:47 Відповісти
Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні - Цензор.НЕТ 5529
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10.05.2020 22:47 Відповісти
Илон Маск планирует перенести производство из Калифорнии в Техас.

«Узурпация власти округа Аламеда не только противоречит приказам губернатора, но и оскорбляет федеральную и калифорнийскую конституцию», - говорится в иске, сообщает Mercury News из Сан-Хосе.

В предыдущем твите Маск сказал, что Тесла подаст иск против округа Аламеда по поводу того, что компании не разрешено открываться из-за правил, связанных с коронавирусом.

«Неизбранный и невежественный «Временный офицер здравоохранения» Аламеды действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу», - написал Маск.
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10.05.2020 22:50 Відповісти
тараканьи бега...
как президент сказал - нам придется заплатить жизнями.
и ето верно - почему не его первая?
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10.05.2020 23:08 Відповісти
я тут же за ним вторым пойду...
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10.05.2020 23:11 Відповісти
В интрнет вбросили фото клетки КоронвиRUSа снятое с электронного микроскопа,ну во первых если он элетронный,то клетка помрет моментально....,от передозировки наркотика элетронного... во вторых ее не существует от слова совсем,в третьих хватит рекламировать атипичную пневмонию от 2003 года....
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10.05.2020 23:25 Відповісти
ольгінські!

не тупіть!)
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11.05.2020 08:25 Відповісти
 
 