Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні
Станом на ранок 10 травня на Львівщині підтвердили 753 випадки інфікування COVID-19, з них - 20 летальних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 54 жителів Львівщини", - йдеться в повідомленні. При цьому 38 з них - у Львові.
У повідомленні наголошується, що за весь час COVID-19 підтверджений у 753 осіб, померло 20 осіб, видужали 152 людини.
Через зростання захворюваності, відповідають в пресслужбі, відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС. За підсумками засідання ухвалено рішення про продовження карантину без пом'якшувальних заходів до 15 травня.
"З огляду на збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.
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але ольгінським провокаторам насрати на долю лікарів
ну просто кушать не может...
«Узурпация власти округа Аламеда не только противоречит приказам губернатора, но и оскорбляет федеральную и калифорнийскую конституцию», - говорится в иске, сообщает Mercury News из Сан-Хосе.
В предыдущем твите Маск сказал, что Тесла подаст иск против округа Аламеда по поводу того, что компании не разрешено открываться из-за правил, связанных с коронавирусом.
«Неизбранный и невежественный «Временный офицер здравоохранения» Аламеды действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу», - написал Маск.
как президент сказал - нам придется заплатить жизнями.
и ето верно - почему не его первая?
не тупіть!)