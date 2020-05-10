У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не забувати про агресію Російської Федерації проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра.

Він зазначив, що на цьому тижні 17 українських військових були поранені.

"На щастя, на цьому тижні ніхто не загинув. У ці дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій війні, закликаю вас не забувати про війну, яка триває в Європі", - пише Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі

Нагадаємо, 8 і 9 травня світ відзначає річницю перемоги союзників у Другій світовій війні.