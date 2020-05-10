У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не забувати про агресію Російської Федерації проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра.
Він зазначив, що на цьому тижні 17 українських військових були поранені.
"На щастя, на цьому тижні ніхто не загинув. У ці дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій війні, закликаю вас не забувати про війну, яка триває в Європі", - пише Кулеба.
Нагадаємо, 8 і 9 травня світ відзначає річницю перемоги союзників у Другій світовій війні.
Топ коментарі
+8 мурчик #467549
показати весь коментар10.05.2020 22:50 Відповісти Посилання
+7 kelman muksat
показати весь коментар10.05.2020 22:53 Відповісти Посилання
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показати весь коментар10.05.2020 22:53 Відповісти Посилання
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МИД что-то адекватное говорит.
Я так думаю, что пора поднимать вопрос о том, что вторая мировая еще не окончилась....а приостановилась на 75 лет.
Ведь второй инициатор войны не только не истреблен, а продолжает войны спустя эти 75 лет.
Кто-то должен сказать это с высоких трибун и начинать копать.
Конечно, не наше временное уродское зебильё, а кто-то из адекватных людей.
20 лютого 1938 року фюрер виступає перед
Радою ФедераціїРейхстагом щодо австрійського питання. Кричить у мікрофон про дискримінацію «німецької меншини» за кордоном, яка хоче возз'єднатися з Германским Миром, а кляті гнобителі не дають.
Тому «Німецький Рейх оголошує про захист [зарубіжних] німців, які живуть уздовж наших кордонів». Шах і мат, германофоби!
Через 80 років МЗС Росії https://theins.ru/parafraz/123699 цитуватиме цю промову Гітлера слово в слово.
Гібридна логіка перетворює численну діаспору на політичну зброю. Розмовляєш німецькою, юзернейм? Все, ми йдемо тебе захищати. Ти вже не одна з національних меншин, забудь. Ти - унікальний, ти - часточка величної імперії переможців. Колись ми врятували цивілізацію, можемо повторити.
...У тому ж 1938 році Гітлер оголошує https://en.wikipedia.org/wiki/Heim_ins_Reich програму «[Повернення] додому до Рейху». А оскільки це був гібридний проект, його назва означала зовсім інше.
Не йшлося про виїзд німців з інших країн до Німеччини. Навпаки, фюрер пропонував зарубіжним фольксдойче [російський офіціоз використовує аналогічний термін соотечественники] приєднуватися до фатерлянду цілими регіонами.
Пізніше кожне таке розширення німецьких державних кордонів супроводжувалося пропагандистською кампанією. Її ключове гасло залишалося незмінним: «Регіон N повертається додому!»
Пам'ятаєте «Хоть камни с неба, мы на Родине!», «Крым вернулся домой», «...в родную гавань» тощо? Програмна віха путінського агітпропу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC._%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 фільм про гібридну військову окупацію чужої території має назву Путь на Родину.
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Роман Донік
@donikroman
Москвичам не понравился салют. Страшно. Адское зарево, говорят. Они не знают, что это психологическая подготовка. Их приучают к артобстрелам. Так что вдыхайте полной грудью и запоминайте ощущения. Украинцев так 6 лет убивают. Российскими пушками, расчетами и российскими снарядами
Хлопці в масках. Мабуть, коронавіруса боялися.
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/671992870302891/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXPh-T4PkrhR58Tf9PHmHxN7jxnVrTTlLD1qNdofxBuWfEuC8MQyUKg6Q15QLSWWPB5umBiA6vPRzpOE0WfVQWmurMFX2bwFnH37iiJ1pAWGnociFSImfYlPSLkV85_0ZYlvC26zCmaGkGLWTT_el6M5pGs0lxG8VH4KfAxXVcj4kPkHAwHAzyPnNSLx5PP3WI7bN2mNQ0M-pz70mo_iZNhxOVyP7ycqcvDJstC4ZzUoKz270hLXxA9JglP-mOtI5YxvdZy2exUf9iaGKhr206hTCPiFQOsG5_qbKpR-5shmnwGJKFGQ-yKrLmhbvpyV4DWmL5_hwxqgQKn_q4nM&__tn__=-R Вчера в 08:30 · https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/671992870302891/#
Ми тут з видавництвом активно шукали перекладачів на англійську. (Спойлер: все гаразд, знайшли, дякую). І що мене вразило у процесі: двоє людей відмовилися від роботи над книгою тільки тому, що ідеться про воєнну тематику. Дослівно: я вірю, що роман класний, але «це ніяк не скасовує важкості самої теми».
Це таке дивне відчуття, коли ти раптом виявляєш, що живеш у світі рожевих поні. І що твої співгромадяни - як квіти сакури. Ніжні, тендітні, пливуть собі на хвилях дзену.
Це так мило. Ні, я рада, правда.
Рада за вічно вагітних людей, яким протипоказано дивитися на некрасиве. Які можуть собі дозволити у воюючій - сім років воюючій! - країні не розстроюватися.
Не бруднити руки. Та що там, про які руки ви говорите? Я думаю, вони у всіх інших відношеннях оправляються ромашками.
А війна - це таке фу. Таке неблагородне, прямо скажемо, плебейське слово. Ні, ну іще бутоньєрка маку на лацкані - куди не йшло. Це іще можна пережити, он, королева Британії такої маки вдягає. Зрештою, можна оздобити стразіками і замовити такий дизайнерський стильний мачок.
А от наша поведінка, прямо скажемо, якась не туди. Треба ж стримувати свої фізіологічні пориви, правда? А не пхатися із цим ось потом, грязюкою, заскорузлими шкарпетками, із кров'ю і гноєм прямо поперед очі шановного панства. Потрібно ж знати своє місце, правда? А не розмотувати онучі прямо за столом, можна сказати, посеред бенкету.
Я не знаю і не хочу знати, як насправді ведеться у обіймах зефірної вати. І чи існує там життя взагалі.
Я тільки знаю, що ось цей вибір пацифізму не співпадає ні з політичним вибором, ні з якимись іншими уподобаннями. Те що серед «зеленої» більшості таких більшість - це правда.
Але і серед наших вистачає.
І тих, хто насправді воює, нікчемно, катастрофічно мало. Воює у прямому значенні, із потом, кров'ю та опіками від зброї. І що їхня кількість скорочується щодня, тому що платформу, на якій вони окопалися і стоять, підгризаєте ви. Ті, для кого це досі «не моя війна».
Тільки знаєте що, дорогі мої епікурейці? Кожна мильна бульбашка рано чи пізно лопається. Це така її природна властивість, лопатися, вона у цьому не винна. І після цього «упс…» настає зустріч з реальністю. У вашому випадку дуже болісна зустріч.
«Ніколи знову» думаєте ви? А хтось із вас взагалі поцікавився, що входить у пакет «знову-все-включено»? І чому це «знову» не настане?
Варіант «тому що я не хочу» не пропонувати.
Автор: Тамара Горіха Зерня
Мабуть, у германській верхівці було лише два дійсно розумних хлопця, що дивилися на речі тверезо й глобально - Гейдріх та Шелленберг. І якби Райні відкрито очолив Райх, коли Гітлер остаточно ******** - історія була б зовсім іншою... і райх зовсім іншим.
"Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность… Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет её знать. В эти минуты я окончательно пришёл к выводу, что не по плечу этому человеку столь объёмные, сложные и ответственные обязанности, и горе войскам, ему вверенным" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 К. К. Рокоссовский
Украину добивали с 1991 года, сделали абсолютно нищей, потребовали не сопротивляться в 2014-м году. Разве это друзья ?
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___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
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