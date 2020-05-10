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Новини Агресія Росії проти України
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Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр

Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр

Підрозділи окупантів РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Оріхового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранення та ще троє – бойових травмувань.

Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", - інформують у пресцентрі.

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Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр 01

Нагадаємо, раніше в зведенні операції Об'єднаних сил повідомлялося, що ворог шість разів відкривав вогонь на Донбасі з початку доби 10 травня, втрат немає.

обстріл (29596) поранення (2824) Донбас (22358) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Досить наживатись на війні.
Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1892
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10.05.2020 23:12 Відповісти
+15
Одужання нашим воїнам
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10.05.2020 23:16 Відповісти
+12
найскорішого одужання, воїнам і повного відновлення...тримайтеся, синочки!
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10.05.2020 23:20 Відповісти
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Это где-то между Ленинградом и мацквой?
Или это под Золотым?
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10.05.2020 23:11 Відповісти
Досить наживатись на війні.
Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1892
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10.05.2020 23:12 Відповісти
Зедебил - сцыкло!!!
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10.05.2020 23:14 Відповісти
щось не чув я того штатного..Треба нештатним.120 та152 мм..як тоді коли Порох був..щоб земля здригалась..і весь Кіровськ..звідти стріляють...з підвалів не вилазив..а коли виліз подякував ,,своім мальчікам"....шо отвєтка прилетіла
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10.05.2020 23:15 Відповісти
Утверждаешь, что ВСУ обстреливали детсады и школы?
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10.05.2020 23:17 Відповісти
.я живу недалеко і знаю де садки і де школи і де окопи і і звідки стріляють Нема там ні садків ні шкіл 3 вулиці та терікон ...з за якого шмаляють
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10.05.2020 23:32 Відповісти
Так ті мальчікі скажуть шо це вони дають отвєтку.
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10.05.2020 23:20 Відповісти
а то місцеві сліпі та грухі ? Все вони бачать і чують і знають хто куди лупе і з чого...6 років війна..по свисту визначаєшь шо і куди летить
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10.05.2020 23:33 Відповісти
Одужання нашим воїнам
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10.05.2020 23:16 Відповісти
все карантинные ограничения напрвлены на то, чтобы загробить малый бизнес. Зе-власть оправдывает это тем, что с крупных компаний администрирование налогов проще
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10.05.2020 23:17 Відповісти
І тому продовжуються обстріли.
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10.05.2020 23:21 Відповісти
найскорішого одужання, воїнам і повного відновлення...тримайтеся, синочки!
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10.05.2020 23:20 Відповісти
Спасибо нашим воинам - героям. Выздоровления им....Украина молится за них!
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10.05.2020 23:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uKgBEEpd7Zw За ЧТО ты ВОЕВАЛ ??? Донецкий ПОВОЕВАВШИЙ.
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10.05.2020 23:32 Відповісти
вы со своим подлым новоязом совсем охренели, - 1 ранен, 3 трамвировали, - читай 4 ранены.
Сволочье ермаковское!
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11.05.2020 00:13 Відповісти
Откуда знаешь или ты по фотографиям лечишь?
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11.05.2020 03:10 Відповісти
Якщо не помиляюся, Горіхове - зона відведення. Колишня.
Все за зе-наказиками.
А це просто =правакация=

Одужання нашим пораненим воїнам.

Люта смерть ворогам України !
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11.05.2020 04:40 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.

Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4460
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11.05.2020 08:07 Відповісти
 
 