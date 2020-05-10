Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр

Підрозділи окупантів РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Оріхового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранення та ще троє – бойових травмувань.



Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.



Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", - інформують у пресцентрі.

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Нагадаємо, раніше в зведенні операції Об'єднаних сил повідомлялося, що ворог шість разів відкривав вогонь на Донбасі з початку доби 10 травня, втрат немає.