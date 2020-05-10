Українці мають навчитися жити і працювати в нових умовах, щоб карантин знову не посилили, - Шмигаль

З 11 травня в Україні розпочнеться послаблення карантину.

Про це в фейсбуці нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже завтра в Україні будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного карантину.

Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження", - зазначив він.

"Простий приклад: уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби.

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Окремо хочу подякувати всім українцям, які сумлінно дотримуються карантинних правил ці 2 місяці. Я знаю, що це було не просто, проте ви дійсно врятували тисячі життів та дали змогу краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії.

Зараз наступає найбільш відповідальний момент, адже послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.