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Новини Коронавірус і карантин
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Українці мають навчитися жити і працювати в нових умовах, щоб карантин знову не посилили, - Шмигаль

Українці мають навчитися жити і працювати в нових умовах, щоб карантин знову не посилили, - Шмигаль

З 11 травня в Україні розпочнеться послаблення карантину.

Про це в фейсбуці нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже завтра в Україні будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного карантину.

Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження", - зазначив він.

"Простий приклад: уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні

Окремо хочу подякувати всім українцям, які сумлінно дотримуються карантинних правил ці 2 місяці. Я знаю, що це було не просто, проте ви дійсно врятували тисячі життів та дали змогу краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії.

Зараз наступає найбільш відповідальний момент, адже послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - підкреслив Шмигаль.

Українці мають навчитися жити і працювати в нових умовах, щоб карантин знову не посилили, - Шмигаль 01

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.

карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
В Україні одна проблема. Зебіли, які обирають таку владу.
Українці мають навчитися жити і працювати в нових умовах, щоб карантин знову не посилили, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4065
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11.05.2020 00:01 Відповісти
+23
Украинцы должны научиться жить и работать в новых условиях без Шмыгаля, чтобьі карантин не был снова усилен.
Я трохи виправив заголовок😊
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11.05.2020 00:45 Відповісти
+17
ШМЫГАЛЬ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОДСТАВКУ ОН УКРАИНЦАМ НЕ НУЖЕН
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10.05.2020 23:51 Відповісти
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Даже если не будет вирусняка - то они нас с карантина не выпустят уже никогда!! от слова совсем !! .. им понравилось делать свои грязные дела без нас - Мы им уже не нужны перед последним хапком перед бегами...
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11.05.2020 00:29 Відповісти
Нет,просто я внимательно прослушал интеревью Ариэля Марона о Мировом кризисе по всем параметрам,от воды до продуктов питания...,а он знает о чем говорит...
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11.05.2020 00:29 Відповісти
шмигля, пішло ти в сраку зі своїм ковірусом та своїм дурантіном. І зєлюка безмозкого з собою забери.
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11.05.2020 07:35 Відповісти
Чмыгаль, давай до свидания.. и карантин с собой зацепи и Вову, если он нормально не понимает..
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11.05.2020 00:31 Відповісти
Карантин - геноцид УКРАИНСКОГО НАРОДА..
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11.05.2020 00:33 Відповісти
"Мы с тобой будем дружно жить,
Ты-работать,я-руководить.
Великий перелом,новый почин,
Карантин-дело умных музчин."
/Алиса/
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11.05.2020 04:16 Відповісти
Проект «СКАНЕР», [10.05.20 20:46]
[ Відео ]
В Австралии взбунтовались е*анутые. Они протестуют против карантинных ограничений и установки базовых станций 5g, которые, по их мнению, распространяют коронавирус.
Это не фотошоп, я видел такое в горах Северной Осетии.
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11.05.2020 08:47 Відповісти
Если бы власть приняла меры самые жесткие сразу, то тогда бы заплатили копейки, а с бестолковым руководством велся слабый карантин, что все гуляют и теперь еще и ослабляют карантин, когда заражаются по 500 в день, то теперь экономика за это заплатит десятки миллиардов! Потому что это еще не конец, это еще только начало эпидемии! Сейчас ослабят карантин и зараженных будет по полторы тысячи в день, а через неделю будет по 5 тысяч и т.д. Выживут только сильнейшие в этих условиях! Нужно учиться выживать в новых условиях. Нужно выработать правила новые выживания! Меньше нужно людям гулять, услуги все нужно делать онлайн и с доставкой, перемещение новое должно быть персонализированное, то бишь общественный транспорт общий должен уйти в прошлое, и нужно налаживать производство электро такси и делать его дешевым и после каждого клиента должна быть обработка, а водитель должен быть отгорожен защитным стеклом! И в народе должно быть правило не сближаться с людьми близко. Вообще хорошо бы наладить производство аппаратов, которые смогут делать полный тест химических веществ человека и выявлять норму и не норму. чтобы выявлять вирусы есть у человека. Нужно разделить также города, чтобы никто не мог перевозить вирус и распространять его! Люди должны работать в своих локациях! А на пике заразы нужно даже разбить города на районы и не давать выходить за пределы своего района, и открывать районы между собой только те, в которых в двух есть граница и нет зараженных. И таким образом локализовать заразу и где ее нет и там искоренять ее, а в не зараженных районах свободно работать и потом присоединять районы в которых нет больше новых зараженных. А те зоны, где зараженные были выявлены закрывать на карантин и вводить там правила с перемещением специальным, с доставками продовольствия. Разбивать районы на микрорайоны тоже, чтобы если в микрорайоне нет зараженных, то его к здоровым присоединять и там можно будет уже и общий транспорт запускать и обычную жизнь. Меня тревожит вот что, что Смотрел интервью Илона Маска и он сказал, что коронавирус - это подготовка человечества к еще более сильному вирусу в скором будущем, тоже самое на днях сказал в другом интервью Насим Талеб, то бишь уже мир не станет таким, как раньше и нужно готовится к страшным вирусам. Возможно даже у них в высших кругах есть информация какая то, может это даже заговор какой то элит мировых и это они эти вирусы создают. Если этот вирус так по нам жахнул, то что будет, когда в ближайшем будущем еще сильнее вирус будет. и еще видно алгоритм такой, что сначала были куриный грипп, потом свиной, потом эбола, сейчас коронавирус, и вирусы каждый раз все сильнее. Можно предполагать, что через лет так от 5 до 15 вылетит вирус еще мощнее и будет косить и всех, а не только больных и старых, а и детей и здоровых спортивных людей! Если логически предположить то, зачем у мировых элит мотив выпускать такой вирус, то ответ один, что людей на планете стало слишком много и число населения земли растет бешеными темпами. И элита мировая хочет это остановить. Потому что прокормить сложно будет всех людей и про поить, и земля уничтожается и дыры в озоновом шаре и ледники тают и море беды от перенаселения планеты. Нужно готовится к зомбиапокалипсису! ИМХО
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11.05.2020 00:36 Відповісти
На штаб-квартиру "илиты" упадёт Томагавк, и никаких "пандемий" больше не будет.
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11.05.2020 00:39 Відповісти
Прими успокоительное. как говорил классик - будут бить, будете плакать.
Полторы тысячи заболевших нет?И не предвидится? Чего орать?
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11.05.2020 02:29 Відповісти
а ты посмотри статистики по другим странам, как там происходил рост. тут же все просто понять по ним то, как будет у нас.
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11.05.2020 03:39 Відповісти
Меньше верь пропаганде "закулисья".
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11.05.2020 07:01 Відповісти
читал на специализированном форуме.один реаниматор писал - на работе полная жопа . реанимации забиты .скорые везут каждый день десятками. врачи выбывают каждый день по несколько человек . уже крайне критически. скоро вообще работать просто некому будет . \ москва \ недаром путя уже студентов медиков с четвёртого курса в принудительном гонит в больницы работать
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11.05.2020 08:32 Відповісти
Попроси у них статистику за 2017-2020 за перший квартал або імена "хворих" чи "заражених" - і вони будуть мовчати як в ром гімна набрали!
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11.05.2020 07:41 Відповісти
чомусь в Китаї "побороли" і не чув статистики з Індії
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11.05.2020 07:52 Відповісти
а кто там в индии считает . пару миллионов + - . если они вообще численность своего населения до сих пор не знают .
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11.05.2020 08:18 Відповісти
Китай коммунисты и они скрывают свои потери!
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11.05.2020 08:56 Відповісти
як гною ольгінських у темі..
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11.05.2020 08:51 Відповісти
Да людей действительно очень много особенно в Азии они там размножаются как кролики
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11.05.2020 07:01 Відповісти
Хорош беса гнать На чем сидишь, что тебя так штырит?)
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11.05.2020 09:03 Відповісти
Это называется концлагерь, в США резервация.
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11.05.2020 12:17 Відповісти
Шмыгаль, ты имей ввиду: следующая власть отменит все ништяки с привилегированными СИЗО-камерами. Будуте вместе с моникой одну шконку делить.
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11.05.2020 00:41 Відповісти
Украинцы должны научиться жить и работать в новых условиях без Шмыгаля, чтобьі карантин не был снова усилен.
Я трохи виправив заголовок😊
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11.05.2020 00:45 Відповісти
А таки-так ! Дійсно краще !
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11.05.2020 05:50 Відповісти
Если бы то проблема была только в одном Шмыгале.
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11.05.2020 06:50 Відповісти
Напівкацапи в Україні навіть бояться запустити свіже повітря в приміщення хоча перевітрення це самий найдешевший засіб захисту.

Тотальна безграмотність - звідти і хвороби.
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11.05.2020 00:45 Відповісти
в 1917 когда пришли к власти предки шмыгалей, украинцы жрали своих детей спустя 13 лет, эти ***** работают в турборежиме - решили справиться за 2-3 года. Чем быстрее эту зеленую падаль перевешаем - тем меньше умрет украинцев от нищеты и голода
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11.05.2020 01:02 Відповісти
Вони голосували за Зе, а тепер ображені на Зе і тому проголосують за Рабіновича🐸
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11.05.2020 01:20 Відповісти
Понимаю ваш пессимизм, но надежда все-таки остается. Даже вирус приспосабливается чтоб не съедать своего носителя, иначе сам умрет
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11.05.2020 02:35 Відповісти
Це вже шантаж.
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11.05.2020 01:04 Відповісти
Помните, как Вы меня пинали, когда я писал пару месяцев назад, что идёт наступление на права человека под вирусочек?
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11.05.2020 01:22 Відповісти
А як мене минали, коли я говорив, що зевлада та зебіли погрожують людям?
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11.05.2020 01:26 Відповісти
А як мене пресували...
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11.05.2020 01:27 Відповісти
Ну я же этого не делал.
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11.05.2020 01:30 Відповісти
Ви не робили, а зебіли постійно писали про репресії. Тепер вони обісралися і роблять вигляд, що за Зе не голосували!
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11.05.2020 01:37 Відповісти
О да! Они взахлёб писали, как они сейчас всех... Мерзкая была картина. Впрочем, зебил мерзок при любой погоде и при любом освещении.
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11.05.2020 01:39 Відповісти
100%
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11.05.2020 01:51 Відповісти
Так это лучший выход из ситуации. Боже упаси, чтоб они довели свои фантазии до реальности. Но они не только тупоголовые , но и рукожепые Поздравляю с этим всех нас и зедебилов в отдельности
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11.05.2020 02:39 Відповісти
Казали що начитався путінської пропаганди.
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11.05.2020 07:43 Відповісти
Ніт, не пам'ятаю.
Пффф, а пам'ятаєте, як ви мене пинали, коли я казала, шо Зе - проект *******.
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11.05.2020 01:50 Відповісти
не было такого. этот персонаж мне был крайне неприятен с самого момента извинений перед кадыркиным. может ещё раньше.
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11.05.2020 01:52 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли чотири мільйони людей, 280 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли за два місяці карантину понад 14 тисяч, померли 360. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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11.05.2020 01:54 Відповісти
Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно....Украинцы Чернобыль пережили и переживут эту заразу,и другие тоже,всё будет хорошо!
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11.05.2020 05:22 Відповісти
Як і всіляка інша фуйня - карантин приїдається і люди просто його перестають виконувати. Та й крім фуйні команда Зелепупи ще нічого в Україні не зробила. Цензор взагалі став свинячим стойлом - крім карантину нічого не віщає. Можна закривати, й вікна забивати дошками.
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11.05.2020 02:39 Відповісти
"Украинцы должны научиться жить и работать в новых условиях, чтобы карантин не был снова усилен, - Шмыгаль"

Всё то все этой влати зеленой должны, одни ни никому ничего делать не обязаны!
Давай, Шмыгаль, излагай, что сделало правительство чтобы "украинцы могли жить и работать в новых условиях", а мы послушаем.
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11.05.2020 06:30 Відповісти
Так они кому должны - всем прощают.
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11.05.2020 06:52 Відповісти
Вірусобєсіє якесь...
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11.05.2020 07:03 Відповісти
********
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11.05.2020 07:39 Відповісти
Карантин повинен бути гармонічно поєднаний з роботою економіки, а в іншому випадку буде геноцид і голод. Потрібно запускати економіку , транспорт, метро щоб все запрацювало, хто хоче нехай сидить в бункері як Путін, чи тікає до теплих країн, бо хто ж буде лікувати, коли одні борги і колапс всього ?
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11.05.2020 07:45 Відповісти
Еще один способ психологического давления на население. Снова шантаж и запугивание.
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11.05.2020 08:10 Відповісти
Украинцы должны то, украинцы должны сё...
Шмыгаль, выгляни в окно и внимателно смотри. украинцы УЖЕ научились выживать в ваших "велюровых условиях" каратина, в условиях разрушенной экономики и беспроедельн7ой коррупции. Только уже задолбало, что вы - зеполитики всё разрушаете, а украинцы восстанавливают. И почему то мы-украинцы должны, а ты-Шмыгаль - не должен.
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11.05.2020 08:25 Відповісти
а что собственно сделал за эти два месяца сам шмыгаль?
где деньги мвф? где рос экономики?
может пришло время уже и ему отчитаться за проделанную работу?
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11.05.2020 08:28 Відповісти
Проект «СКАНЕР», [10.05.20 20:30]
[ Фото ]
Завтра Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
И, видимо, будут продлевать... Хотя изначально Путин не собирался, списав все на губернаторов.
Что ж ты, фраер, сдал назад!
Проект «СКАНЕР», [10.05.20 20:58]
[ Фото ]
ЦБ напечатает триллион, чтобы залатать дыру в бюджете.
Банк России запускает «печатный станок», (https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/nabiullinu-priglasili-porabotat-u-stanka-cb-napechataet-trillion-chtoby-kreml-ne-tratil-fnb-1029185180) чтобы сотнями миллиардов рублей денежной эмиссии залить дыру в федеральном бюджете, который из-за крушения нефти и кризиса в экономике потерял каждый пятый заложенный рубль.
Подобный ход конём подхлеснет инфляцию, а также позволит выполнить поручения Путина путем легального и скрытого отъёма денег у населения.
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11.05.2020 08:49 Відповісти
Что бы уменьшить количество заболевших коронавирусом - нужно увеличить количество переболевших!
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11.05.2020 09:01 Відповісти
Учитель, ггггггг
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11.05.2020 09:10 Відповісти
Пішов ти нахер шмигаль! разом зі своїми "новими умовами"! Хер вам в рот!
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11.05.2020 09:18 Відповісти
Де Шмигаль стригся весь цей час?
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11.05.2020 10:37 Відповісти
Власть стала какая-то удаленная. В отсутствие прессы,общественности можно навидосить что хочешь. Поотвечать на вопросы - зачем? Поэтому нет общения , только команды из мессенджеров , где нет вообще гарантии, что этот чудак не нарисованный. Власть не хочет диалога,а зря. Когда-то могло бы приготиться , но тогда уже не будет желающих с ней разговаривать.
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11.05.2020 11:18 Відповісти
зачем ослаблять карантин, если каждый день куча заражений происходит. сейчас люди по вылазят массово на улицу и будут заражать друг-друга и тогда будет опять ужесточать будут карантин, но уже зараженных будут десятки ли сотни тысяч. Ибо зараза передается очень быстро. нужно не ослаблять карантин, а ввести ЧП и военный стан и невыпускать никого на улицу 3 недели и тогда никто не заразится новый и можно будет снимать полностью карантин и жить нормальной жизнью. А сейчас они глупости делают ослабляя карантин.
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11.05.2020 11:36 Відповісти
они не смогут это организовать, да и пожлобятся бабки тратить и рейтинг
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11.05.2020 11:58 Відповісти
Українці мають навчитися жити і працювати в нових умовах, щоб карантин знову не посилили, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1337
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11.05.2020 12:13 Відповісти
Какое-такое ещё, лядь, «продление/усиление карантина»???!!!...
Ведь ещё - 24.03.20. «Лист від аналітичних центрів до Уряду, ВРУ та Президента щодо карантинних заходів та їх впливу на економіку» http://iset-ua.org/ua/novini/podatki/item/163-lyst-vid-analitychnykh-tsentriv-do-uriadu ;
25.03.20. «В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/25/658506/ ;
02.04.20. «51% предприятий в условиях карантина способны продержаться всего 1 месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/2/658865/ ;
«Але, гараж! Сегодня дата уже какая!»… А что дальше (???!!!) - голодомор зеленомор/голодные бунты/массовая (и скорее всего - вооружённая) уличная преступность и анархия?...
…Такое впечатление, что «руководство» Украины сознательно/преднамеренно/целенаправленно добивает экономику, мелких предпринимателей а лохторат рядовых граждан Украины стремится превратить в толпу ожидающих подачки на пропитание рабов!...
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11.05.2020 13:44 Відповісти
"Мало того", онЕ ещё:
а) сперва - призывали заробитчан умирать (и «заражать» остальных) дома, открыли настежь границы, потом объявлявили о тотальном закрытии границы, и гарантированно всосали в Украину пару сот тысяч потенциально заражённых!... И самое главное - без всяких проверок, карантинов, обсерваций дали коронавирусу им расползтись по стране; (слава Богу - это не очень "сработало")
А нам-лохторату - «на уши лапшичку навесили»: закрытые границы - это стабильность/ безопасность/ спокойствие!...
б) К Пасхе придумали обсервацию обязательную... За счёт самих «понаехавших»…
в) Твёрдо решили и старательно придерживались правила: врачам и вообще в больницы - индивидуальных средств защиты - не давать/давать как можно меньше!!!
г) ) Создали в Украине самый уникальный карантин в мире: с пробками на улицах, подпольными ресторанами и работающими торговыми центрами, если они связаны с властью.
д) А ещё - https://www.facebook.com/anatoliy.amelin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBrdw3pKI5rLi-ayq3YIjC-q-IzMIKm_JEFeY4TaNbxRSPXj0w3LoICghu4cwgI_aRESg5dBRyHNET2&hc_ref=ARTbL65NOv2pWGggNia4damH0bJ4dLMsSM1hX1kZRzrMFzQxLp6AT6R0EKwN3RErqdo&fref=nf Anatoliy Amelin https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/3240803445950643 15 ч. - «Что не так с коронавирусом в Украине»
И всё это - прямое нарушение должностными лицами Законов Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html ; и «Про захист населення від інфекційних хвороб» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html ;Но это - «мелочи жизни»! Да и что нам всем, привыкать, что-ли?...
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11.05.2020 13:49 Відповісти
Ну, ничего, ничего, пусть себе ПОКА покуражаться напоследок!
Я, вот спросить хочу: а «суды Линча» над чиновниками всех уровней нынешней власти не ожидаются?... Не?... Ну, то таке…
И - «я вас умоляю»!... Какие там «угрозы/призывы»???! Я ж - просто так… спросить…
Но это/такое вполне может случиться в будущем, а пока небольшая «разминка» (и это - только самые резонансные преимущественно замалчиваемые олигархическими СМИ события):
а) В качестве "вступления" - https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-oVDrFBG2gAtzsA_c1oeL9mv7oXcKCUtG8QHu_AD99aMMJyE2-sPweV_Op4NivQ-3X-nGHg-Oq1sG&hc_ref=ARTVV3Egh-rL7dYuwWxxtSUCjR1lN9ebXJA2a8VQJOzrq5J5phFJf6gx_pNal_VPX2Q&fref=nf Юрий Романенко https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3068326929855684 6 апреля в 14:46 «Что точно известно о коронавирусе»;
б) О протестах/массовых акциях предпринимателей, о фронде «мэров» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов - «я, даже, не буду!»…
А теперь "основная часть":
в) «Да здравствует советский украинский суд! Самый справедливый суд в мире!» -
08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/;
г) «Получи, фашист дорогой Кабмин, гранату!» - https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ;
д) А вообще-то - криминальные производства на должностных лиц Кабмина из-за актиконституционности их постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ;
(И повторяю для «особо невнимательных»: в лживых олигархичных официальных украинских СМИ об этом - почему-то почти ни слова!)
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11.05.2020 13:59 Відповісти
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