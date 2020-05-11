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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі анонсували послаблення карантину: з 18 травня зможуть відкритися перукарні та салони краси

У Польщі анонсували послаблення карантину: з 18 травня зможуть відкритися перукарні та салони краси

У профільному міністерства Польщі констатують, що загальна ситуація в країні хороша, хоча є спалахи коронавірусу в Сілезії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Якщо не станеться нічого надзвичайного, починаючи з 18 травня будемо знімати чергові обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу", - заявив віцеміністр здоров’я Вальдемар Краска. Політик сказав, що поступово і з певними обмеженнями відкриватимуться ресторани.

"Думаю, що незабаром матимемо можливість відновити діяльність деяких галузей економіки. Безперечно, обов’язок дотримуватися санітарного режиму залишається, це - основа безпеки. Але, гадаю, що опрацьований нами план відкриття чергових галузей, якщо не станеться нічого надзвичайного, будемо втілювати в життя", - сказав віцеміністр здоров'я.

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Третій етап зняття обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусу, передбачає відкриття перукарень та косметичних салонів. Надалі чинним залишається обов’язок дотримання соціального дистанціювання на 2 метри та прикриття нижньої частини обличчя масками або шалями.

Зазначимо, що, за даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Польщі зафіксовано 15 996 випадків коронавірусу, померли 800 осіб, одужали 5698.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8670) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Просто факт - Везде где ослабили карантин - сразу идет вспышка... И я сделал вывод - что даже если меня на 99% убедят, что вируса нет, для меня ничего не изменится: маска, спирт, мыло и дистанция - пусть даже на долгие месяцы, и это дешевле лежания в больнице, и не так уж трудно. Ну а если и умирать от вирусняка, то хотя бы не из-за своего ***********..
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11.05.2020 00:25 Відповісти
+7
Так может всем в Польшу выехать на ПМЖ?К в Украине останутся Зеленский ииШмыгаль со своим карантином
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11.05.2020 00:14 Відповісти
+5
Ті, хто голосував за Зе тепер голосують за Рабіновича🐸
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11.05.2020 00:40 Відповісти
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Так может всем в Польшу выехать на ПМЖ?К в Украине останутся Зеленский ииШмыгаль со своим карантином
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11.05.2020 00:14 Відповісти
Тим більше, що Шмигаль починає погрожувати🐸
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11.05.2020 00:23 Відповісти
Угу. Интересно как выехать? Вон знакомая до сих пор к мужу и детям не может выехать. Хотя и виза есть, а формить документы на выезд не может. ОВИРы закрыты.
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11.05.2020 00:36 Відповісти
В Польшу виза не нужна,собираются желающие на границе и дружной толпой, выполняют свою конституционное право о свободе передвижения
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11.05.2020 00:44 Відповісти
Я не знаю, как там что. Но ей воевуда пришла, но там что-то еще нужно с ОВИРа нашего чтобы уехать.
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11.05.2020 01:22 Відповісти
Рабинович , Бойко и весь опаблок только об этом и мечтают правда без Шмыгаля и Зе
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11.05.2020 00:38 Відповісти
Ті, хто голосував за Зе тепер голосують за Рабіновича🐸
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11.05.2020 00:40 Відповісти
Ну если честно и как есть, то опаблок куда опаснее всех вместе взятых и не дай бог дать ему дорваться до власти , зе покажеться ребёнком и путь в совок обеспечен
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11.05.2020 00:48 Відповісти
Між ними нема різниці, бо це однакова кацапська сволота.
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11.05.2020 00:54 Відповісти
Вот тебе список некоторых известных людей в Украине выбери одного на твоё усмотрение лучшего из лучших и одного самого ублюдка и мне будет понятна твоя суть а так же где и на каких выборах произошла самая большая историческая ошибка в выборе народа Украины
Л Кравчук В Черновол Л Кучма В Ющенко Ю Тимошенко В Янукович П Поршенко В Зеленский
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11.05.2020 01:29 Відповісти
В'ячеслав Чорновіл.
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11.05.2020 04:21 Відповісти
И я того же мнения, а значит мы одинаково мыслим,здоровья и успехов тебе и твоим родным и близким, с уважением R C
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11.05.2020 21:53 Відповісти
Если по поводу кацапская то здесь скорее маланская а иван на печи сидит и раб послушный ,проанализируй кто стоит у власти во многих странах и ты найдёшь нечто интересное кроме того просчитай украинцев в нашем правительстве с эпохи Кравчука и в раше аналогично русских со времён Ельцина на фамилии не реагируй пример Медведев и Медведчук и учитывай кто с кем в браке типа Ельцин не еврей но жена Наина успехов тебе и отпишись
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11.05.2020 01:38 Відповісти
Якщо кожного добряче трусити, то якесь лайно витрусиш😏 Не жодного, хто не має різної іншої крові з початку створення України. До нас тут жили трипільці, сармати, скіфи, тюркські народи... В Україну включили землі колишньої Хазарії та колишньої Османської імперії... Так, що маємо те, що маємо (Кравчук).
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11.05.2020 04:31 Відповісти
Ты уверен,например я работаю с людьми разных категорий и классов(клиенты по долгу работы) и не сказал бы что так есть, среди тех кто голосовал за зе есть тупо много просто бедных у которых не хватает порой на жрачку и копят они на услугу ремонта домашней техники пару месяцев(400-600грн) , им сложно что то в голову вдолбить было, они готовы были просто на любое изменение, встречались сельские украиноязычные понятно недалёкие но по сути добрые бабушки пенсионерки с пустым холодильником, которые несли вот такую вот чушь" Сынок, а может хай пукин уже будет нашим президентом" и это во время войны с рашей в 14-15 годах ,а тут ещё коданули украинские каналы на спутниковом тв кстати 112 медведь не кодировал и село обучается смотря соловья скабейку и киселя в нужном кремлю направлении и всем насрать,а это просто жесть
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11.05.2020 01:17 Відповісти
Це я бачу і сам. Але пробачати не збираюся, бо кожен відповідає за себе і свій вибір.
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11.05.2020 04:24 Відповісти
Плевать о чем они мечтают каждый должен думать о себе
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11.05.2020 00:45 Відповісти
Та на ПМЖ неохота,а постричся можно сьездить.
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11.05.2020 06:15 Відповісти
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11.05.2020 07:58 Відповісти
Сім год мак не родив і голоду не було.
Будем ходить красивыми , но истощенными.
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11.05.2020 08:26 Відповісти
Ослабление карантинных мер было плохо подготовлено, говорят специалисты.
По всему миру общее число официально подтвержденных заболевших Covid-19 превысило 4 миллиона человек, от болезни скончались более 280 тыс. пациентов. В некоторых странах, ранее объявивших о смягчении карантинных ограничений, отмечен новый рост числа инфицированных, пишет https://www.bbc.com/russian/news-52608332 BBC .
В Южной Корее власти возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны в связи с возникновением нового очага инфицирования после того, как молодой мужчина с подтвержденным диагнозом посетил ряд увеселительных заведений Сеула.
Власти сообщают о 34 новых случаях заражения - это самое высокое число за последний месяц. Из них 26 случаев имеют местное происхождение и 8 завезены из-за границы. Президент Мун Чжэ Ин предупредил о возможной второй волне эпидемии к концу года.
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11.05.2020 09:18 Відповісти
Просто факт - Везде где ослабили карантин - сразу идет вспышка... И я сделал вывод - что даже если меня на 99% убедят, что вируса нет, для меня ничего не изменится: маска, спирт, мыло и дистанция - пусть даже на долгие месяцы, и это дешевле лежания в больнице, и не так уж трудно. Ну а если и умирать от вирусняка, то хотя бы не из-за своего ***********..
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11.05.2020 00:25 Відповісти
Спирт для внутрішнього вживання?))
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11.05.2020 00:31 Відповісти
Ага. Щонайменше віскі.
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11.05.2020 00:37 Відповісти
нет.. я не пью совсем.... я беру и смачиваю вату-тампон и сую в жоппу - ну и жду прихода...
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11.05.2020 00:37 Відповісти
Тогда уже лучше насвай подойдёт , ну короче тот ,что узбеки под язык закладывают и ждут прихода
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11.05.2020 00:43 Відповісти
Так только жену с дорожной полицией обманывать. Типа выхлопа нет, значит не пьяный.
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11.05.2020 00:47 Відповісти
ПНХ,бот!
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11.05.2020 09:21 Відповісти
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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11.05.2020 09:44 Відповісти
Мизофобия это термин, используемый для описания патологического страха перед микробами, бактериями, нечистотой, загрязнением и инфекцией
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11.05.2020 00:47 Відповісти
акуеть.. так ты уже практикующий политолог-вирусолог!!! Наша заслуга что мы не больны вирусом не в том что мы носим маски(я например ее ношу только из уважения к окружающим) и т.д. - а лишь в том что мы еще не повстречали на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя !!
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11.05.2020 01:10 Відповісти
РПЦ(ФСБ) ВАМ СТАВИТ ЛАЙК!
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11.05.2020 09:19 Відповісти
до кремационных огненных печей верил глеб что вирус это фейк и выдумка врачей
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11.05.2020 00:57 Відповісти
а кто тебе сказал что я сижу дома!? я ограничил контакты с окружающими до минимума..
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11.05.2020 01:05 Відповісти
И главное до 18 числа ни одна сволочь не пойдёт поднимать сельское хозяйство! Всё гастарбайтеров ждут.
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11.05.2020 00:35 Відповісти
Чмыгаль на клубнику не нужен??
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11.05.2020 01:07 Відповісти
І тих, хто за Шмигаля теж туди треба на перевиховання!
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11.05.2020 01:09 Відповісти
Ну нафіга ці салони краси відкривати? Це саме небезпечне місце, де клієнт та майстер знаходяться на відстані поцілунку. Все одно у зачиненій труні будуть ховати померлого від корони і його красу ніхто не побачить.
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11.05.2020 04:21 Відповісти
Краще домовлятися із знайомою перукарню.
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11.05.2020 04:34 Відповісти
Звичайно, чи робити все самій. Невже так важко зробити манікюр, пофарбувати волосся чи зробити епіляцію. Кожна жінка повинна вміти все це робити. А чоловіків нехай дружини чи донькі стрежуть.
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11.05.2020 04:39 Відповісти
До стоматолога теж якось стрьомно йти
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11.05.2020 08:00 Відповісти
 
 