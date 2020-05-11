У Польщі анонсували послаблення карантину: з 18 травня зможуть відкритися перукарні та салони краси

У профільному міністерства Польщі констатують, що загальна ситуація в країні хороша, хоча є спалахи коронавірусу в Сілезії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Якщо не станеться нічого надзвичайного, починаючи з 18 травня будемо знімати чергові обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу", - заявив віцеміністр здоров’я Вальдемар Краска. Політик сказав, що поступово і з певними обмеженнями відкриватимуться ресторани.

"Думаю, що незабаром матимемо можливість відновити діяльність деяких галузей економіки. Безперечно, обов’язок дотримуватися санітарного режиму залишається, це - основа безпеки. Але, гадаю, що опрацьований нами план відкриття чергових галузей, якщо не станеться нічого надзвичайного, будемо втілювати в життя", - сказав віцеміністр здоров'я.

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Третій етап зняття обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусу, передбачає відкриття перукарень та косметичних салонів. Надалі чинним залишається обов’язок дотримання соціального дистанціювання на 2 метри та прикриття нижньої частини обличчя масками або шалями.

Зазначимо, що, за даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Польщі зафіксовано 15 996 випадків коронавірусу, померли 800 осіб, одужали 5698.