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Новини Коронавірус і карантин
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Троє дітей у Нью-Йорку померли від синдрому, пов'язаного із COVID-19, ще 85 подібних випадків розслідують

Троє дітей у Нью-Йорку померли від синдрому, пов'язаного із COVID-19, ще 85 подібних випадків розслідують

Експерти вже не впевнені в тому, що коронавірус не несе смертельної небезпеки для дітей. Владі штату Нью-Йорк зараз відомо про 85 випадків, коли у дітей, що заразилися COVID-19, спостерігався запальний синдром.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, троє дітей у Нью-Йорку померли від рідкісного запального синдрому, який, як вважається, пов'язаний із новим коронавірусом.

Губернатор штату Ендрю Куомо повідомив про смерть п'ятирічної дитини, хворої на коронавірус, який у результаті призвів до ускладнення у вигляді синдрому із симптомами токсичного шоку і хвороби Кавасакі. Загалом у штаті коронавірус забрав життя щонайменше трьох молодих людей. Губернатор не надав детальної інформації про їхній вік або обставини їхньої смерті.

За словами Куомо, він стурбований тим, що останній випадок з появою синдрому у дитини означає збільшення ризику для дітей, які раніше вважалися значною мірою несприйнятливими до важких форм COVID-19, респіраторного захворювання, що викликається коронавірусом.

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Губернатор розповів, що владі штату зараз відомо про 73 випадки, коли у дітей, що заразилися COVID-19, спостерігалися прояви симптомів того ж синдрому - насамперед запалення кровоносних судин, що своєю чергою може викликати проблеми із серцем. У неділю чиновник повідомив у Twitter, що розслідуються 85 випадків.

Троє дітей у Нью-Йорку померли від синдрому, повязаного із COVID-19, ще 85 подібних випадків розслідують 01

Куомо сказав, що у хворих дітей під час тестування на COVID-19 було отримано позитивний результат, проте симптоми, за його словами, з'явилися вже після того, коли пацієнти були госпіталізовані.

Назвавши це "справді тривожною" подією, губернатор сказав, що експерти раніше вважали, що молоді люди не схильні до ризику коронавірусу.

"Ми більше не впевнені в цьому, - сказав він - Цілком можливо, що це тривало протягом декількох тижнів, і [цей синдром] не діагностований як пов'язаний із COVID".

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За словами Куомо, департамент охорони здоров'я Нью-Йорка разом із Нью-Йоркським геномним центром і Університетом Рокфеллера намагається з'ясувати, чи існує генетична основа для появи синдрому, випадки якого вперше були зареєстровані у Великій Британії, Італії та Іспанії.

Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань попросили Нью-Йорк розробити національні критерії для виявлення синдрому.

Синдром викликає симптоми токсичного шоку, а також схожий із хворобою Кавасакі, яка призводить до лихоманки, шкірних висипань, набряків залоз, а у важких випадках - до запалення серцевих артерій. Хвороба Кавасакі вражає переважно немовлят і дітей віком від 1 до 5 років, її походження невідоме.

Учені все ще намагаються визначити, чи пов'язаний синдром з новим коронавірусом, бо не у всіх дітей із цим синдромом був діагностований COVID-19.

Автор: 

діти (5188) карантин (18172) Нью-Йорк (129) смерть (6789) США (23623) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Чи є хоч один симптом у медицині, який на спостерігається при ковіді? Бо вже й понос був, і тромбоз, а тепер ще й запалення сердечних артерій. Якесь захворювання-універсал.
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11.05.2020 01:29 Відповісти
+6
Че то меня чем дальше , тем больше терзают сомнения по поводу искусственного нагнетания страха в теме вируса. По Украине эпидемиологический порог превышен не был. Но шухер стоит грандиозный.
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11.05.2020 01:42 Відповісти
+6
Як в тому анекдоті:
- Сарочка, на следующих выборах нужно голосовать за Рабиновича.
- За какого Рабиновича?

- Да за любого.
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11.05.2020 01:57 Відповісти
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Население перестаёт верить в ковид, вот беда...
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11.05.2020 00:45 Відповісти
Обидно только, что ковид не перестал верить в население.
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11.05.2020 00:50 Відповісти
Ну, на войне как на войне. Стреляй первым, или тебя убьют.
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11.05.2020 01:08 Відповісти
Да, рептилоиды теряют позиции
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11.05.2020 00:55 Відповісти
По тому что они успели уже сделать - можно представить: какой апокалипсис они реально планировали. По сравнению с ними, Сталин и Гитлер - щенки шелудивые были.
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11.05.2020 01:10 Відповісти
Это - сарказм?
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11.05.2020 07:47 Відповісти
Суровая реальность.
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11.05.2020 10:40 Відповісти
Тепер по всьому Світу треба заборонити дітям виходити на вулицю!
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11.05.2020 01:00 Відповісти
та ходим....
соседей тока близко к детям не подпускаем, та они и сами не подходят,
издалека хайкаются....)))
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11.05.2020 01:05 Відповісти
Сусідів теж треба не випускати на вулицю🤪
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11.05.2020 01:07 Відповісти
то шо им и говорю - сидите дома!
не прутся....
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11.05.2020 01:10 Відповісти
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11.05.2020 01:12 Відповісти
на самом деле людей много на улице, но дистансция, как ето ***-кое слово?
а вот - блюдется...
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11.05.2020 01:23 Відповісти
Людей теж не треба випускати на вулицю!
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11.05.2020 01:29 Відповісти
шо правда все так грустно в Украине?
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11.05.2020 01:32 Відповісти
Готуємося до президента Рабіновича, якого оберуть 73%🐸
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11.05.2020 01:34 Відповісти
Тю на вас
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11.05.2020 01:38 Відповісти
Тю на тих, хто це буде робити🐸 І до речі це мені сказали виборці Зе🐸 Так, що тюкайте поки погано не стане😰
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11.05.2020 01:43 Відповісти
Коли обрали Зе, то це не тю?
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11.05.2020 01:46 Відповісти
Це не до мене, хоча самого перетрушуе,як згадаю про цей вибир зедебилив
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11.05.2020 01:53 Відповісти
Тоді зрозумійте, що про Рабіновича я не жартую!
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11.05.2020 02:04 Відповісти
А мени б дуже хотилось вважати це за жарт. Таку перспективу я мабуть зможу пережити тильки в екзили.
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11.05.2020 02:15 Відповісти
Тоді готуйтеся до екзиля, бо зебілізм безмежний, а ваше життя коротке.😋
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11.05.2020 04:16 Відповісти
упрямые - вас зеленский-украинец не устраивает?
непременно нужен рабинович?
шо бы уже даже глухие услышали?
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11.05.2020 01:39 Відповісти
Ну положим Зеленский в отношении национальности тоже так сказать...
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11.05.2020 01:42 Відповісти
ну и как сказать?
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11.05.2020 01:50 Відповісти
вы шо та призадумались?
ну назовем его моникой...
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11.05.2020 02:18 Відповісти
А-ааа!Эта пять с плюсом. Хотя , вислюк в омани мне очень нравилось
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11.05.2020 02:22 Відповісти
А Лолита на скоко тянет?
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11.05.2020 13:56 Відповісти
Я не призадумался. Просто не заглядывал на форум. Я периодически сюда заглядываю для развлечения. Я тут не работаю. Ну а так по национальности Зеленский, вроде такие слухи ходят, не совсем чистокровный украинец. И что в его крови есть таки кровь богоизбранного народа. А там ХЗ.
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11.05.2020 13:59 Відповісти
Рабінович президент 73%🐸😄
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11.05.2020 01:45 Відповісти
буба 2 - даже не сомневаюсь, шо мы можем!
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11.05.2020 01:48 Відповісти
А как же. Процесс обрезания должен быть обнародован при инаугурации. С воплями кандидата. Пейсы сдаются на хранение на срок каденции
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11.05.2020 01:47 Відповісти
Обрізати треба 73% до виборів.
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11.05.2020 01:49 Відповісти
иногда такая глуповня в башку залазит, шо вроде уже ....
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11.05.2020 01:52 Відповісти
лоботомия - процесс сложный и длительный.
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11.05.2020 01:54 Відповісти
Необхідний!
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11.05.2020 02:04 Відповісти
На жаль, нереальний в такому обсязи. Вибачайте за выдсутнисть укршрифту, в мене то й росыйського нема, друкую по памяти.
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11.05.2020 02:18 Відповісти
Так встановіть українську розкладку. Це робиться на всіх телефонах і компах.
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11.05.2020 04:18 Відповісти
І шо воно йому дасть, коли на клавіатурі немає українських символів? Хоча три літери можна й запам'ятать. Але коли в нього тільки латиниця, то дуже важко буде друкувати. Ну можна врешті решт і наліпки купити. Я так сину свому на його бук зробив.
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11.05.2020 14:02 Відповісти
Ну це не лячно. Ви вже готувалися до президента Порошенка на другий термін.
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11.05.2020 01:41 Відповісти
Я і кажу, що ви тепер оберете Рабіновича і знову почнете рюмсати🐸
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11.05.2020 01:44 Відповісти
З якого переляку? У Робіновича шансів ще менше ніж у Порошенка обраним бути.
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11.05.2020 01:50 Відповісти
Не з переляку (ви обирали від образи на Порошенка), а з вашої образи на Зе!🐸 Бо ви лайно українцям знайдете.
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11.05.2020 02:06 Відповісти
Ну якщо особисто про мене, то я Порошенка не з брази не обирав. Я його дуже добра знаю. Тому й першого разу у 2014 теж за нього не голосував.
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11.05.2020 14:04 Відповісти
Ни в якому рази. Ще досить великий видсоток тих, хто кайфуе вид споглядив власного зеленого лайна
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11.05.2020 01:51 Відповісти
Як в тому анекдоті:
- Сарочка, на следующих выборах нужно голосовать за Рабиновича.
- За какого Рабиновича?

- Да за любого.
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11.05.2020 01:57 Відповісти
Тільки це правда, а не анекдот.
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11.05.2020 02:07 Відповісти
Отож, як кажуть зебилы "хуже не будит"
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11.05.2020 02:20 Відповісти
Они еще не определились, так, прощупывают, еще недавно они овоща хотели, там вариантов - сам знаешь.
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11.05.2020 07:14 Відповісти
От тільки не треба нас зайвий раз лякати. Проведіть дослідження, а потім вже оголошуйте інформацію. Задовбали.
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11.05.2020 01:11 Відповісти
Є два варіанти:
- вони нас не випускають;
- ми їх не випускаємо.
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11.05.2020 01:18 Відповісти
Другий - найкращий.
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11.05.2020 01:28 Відповісти
Переболеют все, но в лёгкой форме, если будут носить маски и соблюдать дистанцию...
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11.05.2020 07:50 Відповісти
Чи є хоч один симптом у медицині, який на спостерігається при ковіді? Бо вже й понос був, і тромбоз, а тепер ще й запалення сердечних артерій. Якесь захворювання-універсал.
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11.05.2020 01:29 Відповісти
Є симптом бажання у зевлади красти і отримувати великі зарплати🐸 Ті, хто обирав Зе планують голосувати за Рабіновича, бо Порох барига! Гірше не буде чи буде, а яка різниця🤪🐸
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11.05.2020 01:33 Відповісти
ето доказывает тока одно - ничего никто про етот вирусняк не знает...
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11.05.2020 01:36 Відповісти
А ті хто знають - мовчать, сцукі.
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11.05.2020 01:54 Відповісти
Зато они очень красноречиво лазят по ресторанам без масок, например, или тягают коробки с тестами под минздравом Того же гепу возьми - он очень щепетильный в отношении своего здоровьичка, но маску на заседании натянул только после замечания.
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11.05.2020 07:18 Відповісти
Так при всяких исследованиях чего-то неизвестного, а часто приходится и новые методики исследований разрабатывать для исследования этого нового.
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11.05.2020 07:52 Відповісти
Как аккуратно сказано - "умерли от синдрома связанного с ковид" - т.е. не от ковида, а от какого-то синдрома.
Напомню, в США ежедневно умирает около 87 детей в возрасте от 0 до 5 лет. Ежедневно, без всякого коронавируса. А тут за несколько недель умерло 3 ребенка причем не факт что именно от вируса - и все, прям паника.
Новые данны ео вирусе должны поступать от медиков, а не от политиков которым надо нагнать побольше страха чтобы избиратели уверовали как он о них печется и избрали на 2-й срок.
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11.05.2020 01:32 Відповісти
Че то меня чем дальше , тем больше терзают сомнения по поводу искусственного нагнетания страха в теме вируса. По Украине эпидемиологический порог превышен не был. Но шухер стоит грандиозный.
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11.05.2020 01:42 Відповісти
А чого сумніви, якщо епідемію зевлада використовує точно для обмеження прав людей?
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11.05.2020 01:48 Відповісти
Так это к доктору не ходи. Если эти зеленые суки умудряются на копеечных масках миллионы отжать, так нажиться на рабсиле за границу как говорят - сам бог велел
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11.05.2020 01:59 Відповісти
Не превышен??? Просто не протестирован! Выявляют только тех, кто тяжело переносит болезнь, и обратился за помощью. А сколько бессимптомных переносчиков ходит неизвестно!
С учётом что вирус мутирует, симптомы тоже меняются. Коварный вирус! И будет как с другими вирусами Гриппа, версия 1,2,3,4,5,... И нужны разные прививки.
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11.05.2020 03:13 Відповісти
Если нет симптомов то и живи не здоровье,нет тебе надо себя зашугать и жить истеричкой
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11.05.2020 07:33 Відповісти
И заражай тех, кто в группе риска, может и ты с помощью короновируса узнаешь, что у тебя есть хронические болезни. Нет здоровых людей, есть недообследованные
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11.05.2020 07:55 Відповісти
Пока Маск судится с властями округа из-за карантина и переезжает с Теслой в Техас, Н-Йорк держит оборону.
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11.05.2020 07:20 Відповісти
и вообще ето была реклама намордников...
75000 трупаков тока в Америке немедленно все ето подвердят,,,
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11.05.2020 02:33 Відповісти
Эффективно в США сокращают количество эмигрантов нищих.
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11.05.2020 03:22 Відповісти
sho tu ******* dyrak
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11.05.2020 06:58 Відповісти
В Украине и других странах совкового типа, правды не узнаешь, сколько на самом деле от осложнений от вируса уходит народа. Во первых тест денег стоит, во вторых не желают правительства показывать свою несостоятельность, и бунтов народа.
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11.05.2020 03:28 Відповісти
Время тупых посредственных людишек которые прикрываясь политкорректностью узурпировали власть и порождают страх невежество и всякую хрень придуманную комунистами
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11.05.2020 07:07 Відповісти
 
 