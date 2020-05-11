Троє дітей у Нью-Йорку померли від синдрому, пов'язаного із COVID-19, ще 85 подібних випадків розслідують

Експерти вже не впевнені в тому, що коронавірус не несе смертельної небезпеки для дітей. Владі штату Нью-Йорк зараз відомо про 85 випадків, коли у дітей, що заразилися COVID-19, спостерігався запальний синдром.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, троє дітей у Нью-Йорку померли від рідкісного запального синдрому, який, як вважається, пов'язаний із новим коронавірусом.

Губернатор штату Ендрю Куомо повідомив про смерть п'ятирічної дитини, хворої на коронавірус, який у результаті призвів до ускладнення у вигляді синдрому із симптомами токсичного шоку і хвороби Кавасакі. Загалом у штаті коронавірус забрав життя щонайменше трьох молодих людей. Губернатор не надав детальної інформації про їхній вік або обставини їхньої смерті.

За словами Куомо, він стурбований тим, що останній випадок з появою синдрому у дитини означає збільшення ризику для дітей, які раніше вважалися значною мірою несприйнятливими до важких форм COVID-19, респіраторного захворювання, що викликається коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус зникне і без вакцини, - Трамп

Губернатор розповів, що владі штату зараз відомо про 73 випадки, коли у дітей, що заразилися COVID-19, спостерігалися прояви симптомів того ж синдрому - насамперед запалення кровоносних судин, що своєю чергою може викликати проблеми із серцем. У неділю чиновник повідомив у Twitter, що розслідуються 85 випадків.

Куомо сказав, що у хворих дітей під час тестування на COVID-19 було отримано позитивний результат, проте симптоми, за його словами, з'явилися вже після того, коли пацієнти були госпіталізовані.

Назвавши це "справді тривожною" подією, губернатор сказав, що експерти раніше вважали, що молоді люди не схильні до ризику коронавірусу.

"Ми більше не впевнені в цьому, - сказав він - Цілком можливо, що це тривало протягом декількох тижнів, і [цей синдром] не діагностований як пов'язаний із COVID".

Також читайте: Камердинер Трампа заразився коронавірусом

За словами Куомо, департамент охорони здоров'я Нью-Йорка разом із Нью-Йоркським геномним центром і Університетом Рокфеллера намагається з'ясувати, чи існує генетична основа для появи синдрому, випадки якого вперше були зареєстровані у Великій Британії, Італії та Іспанії.

Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань попросили Нью-Йорк розробити національні критерії для виявлення синдрому.

Синдром викликає симптоми токсичного шоку, а також схожий із хворобою Кавасакі, яка призводить до лихоманки, шкірних висипань, набряків залоз, а у важких випадках - до запалення серцевих артерій. Хвороба Кавасакі вражає переважно немовлят і дітей віком від 1 до 5 років, її походження невідоме.

Учені все ще намагаються визначити, чи пов'язаний синдром з новим коронавірусом, бо не у всіх дітей із цим синдромом був діагностований COVID-19.