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Новини Коронавірус і карантин
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Другий день зростає кількість заражень коронавірусом у Німеччині: за добу - 668 випадків

Другий день зростає кількість заражень коронавірусом у Німеччині: за добу - 668 випадків

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за добу в Німеччині виявлено 668 нових випадків зараження SARS-CoV-2, загальна кількість інфікованих становить 169 218 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, 144 400 з них вже одужали. RKI інформує про 13 летальних випадків за 24 години. Загалом у Німеччині від COVID-19 померли 7395 осіб.

Також DW із посиланням на щоденний звіт Інституту імені Роберта Коха (RKI) повідомляє, що в Німеччині другий день поспіль зростає активність заражень коронавірусом. У п'ятницю так зване базове репродуктивне число Ro становило 0,83. У суботу воно зросло до 1,10. Це означає, що 10 інфікованих зараз заражають 11 осіб. У неділю відбулося зростання репродуктивного числа до 1,13. Вчені вважають, що говорити про спад пандемії можна буде тільки тоді, коли число Ro стабільно триматиметься на рівні нижче 1,0.

Водночас, нагадує видання, із 6 травня Німеччина перейшла до другого етапу зняття карантину. Було вирішено відкрити всі магазини, відновити заняття масовим і професійним спортом. Також відкрилися перукарні, музеї та зоопарки, поступово повертаються до занять школярі. Однак влада не відкидає повернення локальних локдаунів у разі нових спалахів інфекції.

Також читайте: У німецьких лабораторіях тестують українські медпрепарати для лікування СОVID-19, - посол Мельник

Зазначається, що зростає кількість людей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає пневмонію COVID-19, і у світі. За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, від початку пандемії загальна кількість заражених перевищила 4,1 млн осіб. З них від наслідків захворювання померли понад 283 тисячі, одужали майже 1,5 млн осіб. DW стежить за розвитком подій 11 травня.

Автор: 

Німеччина (7535) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
идити вы н..й со своим коронавирусом, под прикрытием коронавируса в турборежиме тдет подготовка к геноциду украинцев.... и что мы ждем? уважаемые украинцы?
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11.05.2020 01:36 Відповісти
+9
В Германии нет паники!!! Я живу в Германии. Не сочиняйте.... Ограничения были и ещё есть ..Маски в транспорте ,магазинах,многолюдных местах - обязательно! За прошедшие сутки увеличилось число инфицироапнных на 352 человека,умерло 22,выздоровевших увеличилось на1 300 человек. Это в стране с 83 000 000 населением.....
Никакой паники......
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11.05.2020 06:08 Відповісти
+8
Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев
...
Було б на 2 випадки менше, і заголовок звучав би містично й цеглогенеруюче
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11.05.2020 04:01 Відповісти
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Естественно: Людям убили иммунитет паникой, разгоняемой всеми СМИ, торчанием взаперти, и страхом перед глубочайшим экономическим кризисом.
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11.05.2020 01:32 Відповісти
Что ты несешь? В Германии нет никакой паники, и карантин там был нестрогий. какое "торчание *********"?
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11.05.2020 01:58 Відповісти
Несёшь ты. Послушай немецких блогеров.
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11.05.2020 02:03 Відповісти
Накой они мне?
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11.05.2020 02:09 Відповісти
чтоб не нести чушь
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11.05.2020 02:25 Відповісти
Карантин там никакой, и поголовно никого не тестируют, как тут пишут.
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11.05.2020 07:28 Відповісти
не совсем так. часть настолько была запугана, что... да и не очень он был "никакой"... один немецкий психиатр говорил: общество разделилось на 2 части и эти части начали ненавидеть друг друга. стучали на соседей. если сосед поехал на прогулку....
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11.05.2020 07:38 Відповісти
Ну такое у них всегда приветствовалось, как это называетсвя - гражданская ответственность или как у них?
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11.05.2020 07:44 Відповісти
стукач он везде стукач. главное - немцы дурантина хлебнули неслабо, хоть и меньше, чем "католики"
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11.05.2020 07:48 Відповісти
Да, да, да интересно, расскажи. А соседей мы уже едим или ещё нет?
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11.05.2020 08:31 Відповісти
как в Германии обычно называют аквариумных рыбок?
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11.05.2020 08:35 Відповісти
Не берите близко к сердцу. Это кремлеботы! У них методичка и выслуга лет
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11.05.2020 02:32 Відповісти
В Германии нет паники!!! Я живу в Германии. Не сочиняйте.... Ограничения были и ещё есть ..Маски в транспорте ,магазинах,многолюдных местах - обязательно! За прошедшие сутки увеличилось число инфицироапнных на 352 человека,умерло 22,выздоровевших увеличилось на1 300 человек. Это в стране с 83 000 000 населением.....
Никакой паники......
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11.05.2020 06:08 Відповісти
Пiдтверджую ..яка панiка ?? Всi на расслабонi
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11.05.2020 06:29 Відповісти
Паника только в Украине все слушают брехливые СМИ раздувпющие панику
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11.05.2020 06:31 Відповісти
На Цензоре процентов 80 "новостей" именно про корону!
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11.05.2020 09:10 Відповісти
идити вы н..й со своим коронавирусом, под прикрытием коронавируса в турборежиме тдет подготовка к геноциду украинцев.... и что мы ждем? уважаемые украинцы?
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11.05.2020 01:36 Відповісти
Ви звертаєтеся до 73%, які проголосують за Рабіновича?
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11.05.2020 01:41 Відповісти
кроме матов слов у меня уже нет... я начинаю думать, что голодомор 33го мог быть организован только в Украине - стране зебилов... и вот опять в 2020м... это какой-то п..ц
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11.05.2020 01:45 Відповісти
почему же? среди "наших" (тех, кто голосовал за Петра) поклонников дурантина тоже хватаИт...
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11.05.2020 01:45 Відповісти
Дурантин може бути різним🤐 Те, що зробили зебіли нагадує психлікарню, де недоліковані 73%.
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11.05.2020 01:57 Відповісти
Они тупо сдули у "демократических" европейцев. Даже ослабив. Правда сдули частично: "забыли" денюшку подкинуть.
https://www.youtube.com/watch?v=xZ-Bw9zn4lY

Вы это смотрели?
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11.05.2020 02:02 Відповісти
Я цього чичваркина давно знаю. Довго його не слухаю, бо багато від нього локшини. Я не забув його фірми продажу мобілок та його девіз...
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11.05.2020 03:10 Відповісти
Добре, ти теж з наляканих... А якби його не було, як в Білорусі?
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11.05.2020 07:34 Відповісти
Я наляканий? Ви помилилися, бо це вже неможливо🤫
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11.05.2020 07:38 Відповісти
Вже... авжеж))). Поживи подольше - узнаешь побольше это называется.
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11.05.2020 07:42 Відповісти
Пан Крисолов! Ви часом не Лещенко? Шо-то мені походка ваша знайома.
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11.05.2020 02:08 Відповісти
да
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11.05.2020 02:11 Відповісти
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11.05.2020 02:11 Відповісти
Оглянись, незнакомый прохожий,
Мне твой взгляд неподкупный знаком.
Может я это, только моложе,
Не всегда мы себя узнаем(с)😁
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11.05.2020 03:06 Відповісти
Деменція називається...
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11.05.2020 07:02 Відповісти
В Німеччині ходять чутки,що вакцина проти коронавірусу,буде обов'язкова.Без неї тебе не візьмуть на роботу і не випустять закордон.З цією вакциною.звісно ніякого чіпування і подавлення волі не буде.А от призвести до поступового зменшення народжуваності може,через побічні ефекти.
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11.05.2020 01:45 Відповісти
не просто ходят слухи, а звучат законопроекты
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11.05.2020 01:46 Відповісти
як це не буде подавлення волі? тобі проти волі вколять лайно, невідомо з якими наслідками, і це не подавлення волі? та третій рейх відпочиває порівняно з тим, що затіяли ******* нацисти
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11.05.2020 01:48 Відповісти
https://censor.net/user/447963 Ну це ж не викликано саме вакциною.Це викликано карантином,який ввела влада.
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11.05.2020 01:50 Відповісти
https://censor.net/user/447963 Вони не нацисти,а нові комуністи.
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11.05.2020 01:51 Відповісти
Да я так понял для элиты этого мира остро стал вопрос проблемы перенаселения земли.но этот вопрос пусть решают в Индии Китае при чем здесь бедная Украина
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11.05.2020 02:11 Відповісти
Вакциной можно просто сократить продолжительность жизни в Европе, с приростом населения у них как раз не очень хорошо, а пенсов много.
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11.05.2020 08:44 Відповісти
Так, російськомовні блогери, які живуть у Німеччині про це вже казали.
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11.05.2020 02:10 Відповісти
Да это говорят все адекватные люди, кроме любителей дурантинов)
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11.05.2020 02:12 Відповісти
Вы зря себя причислили к адекватным. И себе подобных. .......
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11.05.2020 06:24 Відповісти
Тебя уже чипирлвпли и тебе не помочь
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11.05.2020 06:34 Відповісти
А тебе остатки мозгов выскребли....и тебе уж точно ,даже трепанация,не поможет.... Успокойся.жертва неудачного геноцида....
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11.05.2020 08:31 Відповісти
Кто вам этот бред внушает? Или вы хотите кому-то эту хрень внушить?
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11.05.2020 06:20 Відповісти
Бред?Детей уже в школу без прививки не пускают,не знала? Геноцид в действии
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11.05.2020 06:38 Відповісти
Это ЗЕбелизм , у вас в голове, в действии....
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11.05.2020 08:27 Відповісти
https://censor.net/user/365933 Це не брид.Скоро подивимось,хто правий,а хто ні.
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11.05.2020 11:54 Відповісти
Билл Гейтс открыто говорил что с помощью вакцын надеется сократить прирост населения. По-этому странно, что много людей верят в святість вакцин.. вражає те, що він навіть не приховує це але всерівно багато людей хахомбованих чекає нових вакцин) а яку цензуру влаштував ютуб і фейсбук! Видаляється все що не відповідає нагнітанню паніки і страху. Всі адекватні відео, які спростовують смертельність корони, - видаляються і блокуються.
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11.05.2020 02:19 Відповісти
Швейцарський сайт з критичними узагальненими даними відносно коронапсихозу. Всі дані на багатьох мовах (є російською) з послідовним викладом по днях і місяцях.
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE https://swprs.org/на-ковид-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE
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11.05.2020 02:44 Відповісти
В Швейцарии кстати ГМО запрещено законом,там дураков нет,а вы жрите,на закуску специальная прививка
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11.05.2020 06:36 Відповісти
Продукты с ГМО выйдут из тебя так же, как и без, а вакцина - нет.
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11.05.2020 07:41 Відповісти
Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев
...
Було б на 2 випадки менше, і заголовок звучав би містично й цеглогенеруюче
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11.05.2020 04:01 Відповісти
это только начало! нам тоже не нужно ослаблять карантин! нужно выработать план по доставкам рабочих на работы в условиях карантина и делать им тесты и договориться о технике безопасности, что хочешь работать и получать бабки, тогда подписывай бумагу, что ты отказываешься от гуляний по улице! Также нужно выработать план по обеспечению питанием. нужно создать карту по выявлению коронавируса по районам городов и отсекать из них выход до тех пор, пока коронавирус не будет уничтоженный в данной локации! люди такое впечатление еще не одуплились с чем столкнулись и во власти также. чем мягче будет проходить борьба и чем она будет не организованней, тем дольше будет зараза делать вспышки и увеличивать ущерб! нельзя ослаблять карантин, его нужно сделать организованней нужно жить в условиях карантина и также работать в этих условиях, про прогулки можно забыть! Рестораны могут работать только перепрофилировались в доставку еды. все районы разбить на участки и перекрыть выходы из них, только по неотложным делам и спец пропускам. чистые зоны, где нет ни одного случая коронавируса можно снять с карантина и там внутри будет обычная жизнь и транспорт и прогулки и т.д. Только выехать никто не сможет! Дальше зоны с локации поборовшие карантин тоже можно снимать с карантина и к ближайшим локациям, если такие имеются не зараженные, то к ним открывать доступ. Но зараженные локации в которых хоть 1 случай был, то их не снимать с карантина и не того карантина, что сейчас, а нужно вводить особый карантин структурированный в котором все будут выполнять особые условия и даже с работой, но не выйдет локация из под карантина пока там есть хоть 1 зараженный! Нужно сейчас уже отрабатывать разные условия и улучшать их, потому что вскоре будет вирус выпущен и не один, и они будет во много раз страшнее коронавируса! Коронавирус - это репетиция, чтобы люди научились выживать в условиях страшных! Кто не выработает стратегии четкие по разбитию локаций, по доставке продавольствия, не создаст безопасные перевозки и транспорт для зараженных в которых водители не будет подвергаться опастности. страны, которые не создадут медицину для таких условий, чтобы обезопасить врачей. кто не создаст зоны под карантины для приезжих с других стран. И еще много уязвимых мест, которые должны быть проработаны! Должен быть план борьбы с эпидемией и не только уровня коронавируса, а план по борьбе с вирусом на уровень мощнее или даже на 10 уровней и по заражению и по смертности и т.д.
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11.05.2020 04:02 Відповісти
Вирус первым делом разъедает тупой мозг.
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11.05.2020 06:29 Відповісти
Эт точно! Прослеживаетсячётко в комментах к этой теме...
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11.05.2020 09:07 Відповісти
Очень самокритично это подтвердили.
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11.05.2020 11:39 Відповісти
DARK SIDE 35611cd8 ты сегодня пропустил укол?
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11.05.2020 09:17 Відповісти
Нужно опять жёсткий карантин на полтора года))) Шведы и Беларусь все всем показали.
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11.05.2020 07:34 Відповісти
Скажем так: что будет рости число инфицированных, в принципе - ожидаемо=>ослабили ограничения и многие «расслабились».......
Кстати перед ослаблением предупредили, что если инфицированных будет за «барьером» 51 человек на 100 000 жителей в течении одной недели - то в этом районе снова введут ограничения.......
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11.05.2020 07:44 Відповісти
То есть карантин навсегда.
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11.05.2020 08:21 Відповісти
Пока не найдут вакцину... Или пока не вымрут все ослабленные ... Некоторые переносят этот вирус имея симптомы лёгонькой простудки...
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11.05.2020 08:39 Відповісти
До вакцины или социального иммунитета (70% должны переболеть) и, конечно, до тех пор, пока слабоумные поймут, что эпидемия не закончена и поэтому продолжаем сохранять дистанцию, маски на работе, мытьё рук, не целоваться-обниматься, не собираться в толпы, ну и проч.
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11.05.2020 08:45 Відповісти
Внучка сегодня идет в гимназию (10 класс ) ,но заниматься будут по половине класса.Столы стоят на расстоянии 1,5 метров друг от друга . Неделю, прошлую , занимались другие из класса... Правда , меня интересует как будет ограничиваться контакт на переменах ... Большой вопрос!
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11.05.2020 09:04 Відповісти
Уже ввели в 3 -х городах. Только что прочла в dw.de. в новостях На западе...
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11.05.2020 08:36 Відповісти
Ответ ingrid
«Натепер з часу послаблення каранатинних обмежень в Німеччині уже п'ять округів перевищили встановлену владою межу в 50 нових випадків SARS-CoV-2 на 100 тисяч жителів протягом семи днів, після чого відновлюватимуться скасовані раніше заходи щодо обмеження контактів. Йдеться про округи Зоннеберг і Грайц у Тюрингії, Кесфельд у Північному Рейні-Вестфалії, Штайнбург у Шлезвіг-Гольштейні, а також баварське місто Розенхайм, що має статус округу.»(с) dw,de
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11.05.2020 09:31 Відповісти
За NRW еще в пятницу начали говорить=>там в West Fleisch больше чем 100 работников инфицированных (если не ошибаюсь(!) все из восточной Европы)......
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11.05.2020 11:31 Відповісти
Извиняюсь: почти(!!!) 100 работников ин
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11.05.2020 11:46 Відповісти
У них есть реальный шанс выжить......😐
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12.05.2020 03:38 Відповісти
А чому Цензор не розповідає про протести в Німеччині проти карантину?
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11.05.2020 09:17 Відповісти
Молодых идиотов,считающих что кирпич с крыши упадёт на голову кому угодно,но только не ему , в Германии вполне хватает. Как и во всём Мире!
На них никто не обращает внимания.
И это не экономические причины,тк работникам больших предприятий сделали оплачиваемые отпуска за счёт предприятия, как моей невестка.
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11.05.2020 09:39 Відповісти
Судя по вашим постам, там старых идиотов больше.
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11.05.2020 11:38 Відповісти
Ви пропонуєте сидіти на карантині два роки чи може п'ять? Чи до тиж пір коли з'являться ліки?
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11.05.2020 14:32 Відповісти
Вам,лично ,н и ч е г о.....
Смысла не вижу!
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12.05.2020 03:41 Відповісти
 
 