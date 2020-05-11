Другий день зростає кількість заражень коронавірусом у Німеччині: за добу - 668 випадків

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за добу в Німеччині виявлено 668 нових випадків зараження SARS-CoV-2, загальна кількість інфікованих становить 169 218 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, 144 400 з них вже одужали. RKI інформує про 13 летальних випадків за 24 години. Загалом у Німеччині від COVID-19 померли 7395 осіб.

Також DW із посиланням на щоденний звіт Інституту імені Роберта Коха (RKI) повідомляє, що в Німеччині другий день поспіль зростає активність заражень коронавірусом. У п'ятницю так зване базове репродуктивне число Ro становило 0,83. У суботу воно зросло до 1,10. Це означає, що 10 інфікованих зараз заражають 11 осіб. У неділю відбулося зростання репродуктивного числа до 1,13. Вчені вважають, що говорити про спад пандемії можна буде тільки тоді, коли число Ro стабільно триматиметься на рівні нижче 1,0.

Водночас, нагадує видання, із 6 травня Німеччина перейшла до другого етапу зняття карантину. Було вирішено відкрити всі магазини, відновити заняття масовим і професійним спортом. Також відкрилися перукарні, музеї та зоопарки, поступово повертаються до занять школярі. Однак влада не відкидає повернення локальних локдаунів у разі нових спалахів інфекції.

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Зазначається, що зростає кількість людей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає пневмонію COVID-19, і у світі. За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, від початку пандемії загальна кількість заражених перевищила 4,1 млн осіб. З них від наслідків захворювання померли понад 283 тисячі, одужали майже 1,5 млн осіб. DW стежить за розвитком подій 11 травня.