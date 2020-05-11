Другий день зростає кількість заражень коронавірусом у Німеччині: за добу - 668 випадків
За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за добу в Німеччині виявлено 668 нових випадків зараження SARS-CoV-2, загальна кількість інфікованих становить 169 218 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, 144 400 з них вже одужали. RKI інформує про 13 летальних випадків за 24 години. Загалом у Німеччині від COVID-19 померли 7395 осіб.
Також DW із посиланням на щоденний звіт Інституту імені Роберта Коха (RKI) повідомляє, що в Німеччині другий день поспіль зростає активність заражень коронавірусом. У п'ятницю так зване базове репродуктивне число Ro становило 0,83. У суботу воно зросло до 1,10. Це означає, що 10 інфікованих зараз заражають 11 осіб. У неділю відбулося зростання репродуктивного числа до 1,13. Вчені вважають, що говорити про спад пандемії можна буде тільки тоді, коли число Ro стабільно триматиметься на рівні нижче 1,0.
Водночас, нагадує видання, із 6 травня Німеччина перейшла до другого етапу зняття карантину. Було вирішено відкрити всі магазини, відновити заняття масовим і професійним спортом. Також відкрилися перукарні, музеї та зоопарки, поступово повертаються до занять школярі. Однак влада не відкидає повернення локальних локдаунів у разі нових спалахів інфекції.
Зазначається, що зростає кількість людей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає пневмонію COVID-19, і у світі. За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, від початку пандемії загальна кількість заражених перевищила 4,1 млн осіб. З них від наслідків захворювання померли понад 283 тисячі, одужали майже 1,5 млн осіб. DW стежить за розвитком подій 11 травня.
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Никакой паники......
https://www.youtube.com/watch?v=xZ-Bw9zn4lY
Вы это смотрели?
Мне твой взгляд неподкупный знаком.
Может я это, только моложе,
Не всегда мы себя узнаем(с)😁
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE https://swprs.org/на-ковид-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE
...
Було б на 2 випадки менше, і заголовок звучав би містично й цеглогенеруюче
Кстати перед ослаблением предупредили, что если инфицированных будет за «барьером» 51 человек на 100 000 жителей в течении одной недели - то в этом районе снова введут ограничения.......
«Натепер з часу послаблення каранатинних обмежень в Німеччині уже п'ять округів перевищили встановлену владою межу в 50 нових випадків SARS-CoV-2 на 100 тисяч жителів протягом семи днів, після чого відновлюватимуться скасовані раніше заходи щодо обмеження контактів. Йдеться про округи Зоннеберг і Грайц у Тюрингії, Кесфельд у Північному Рейні-Вестфалії, Штайнбург у Шлезвіг-Гольштейні, а також баварське місто Розенхайм, що має статус округу.»(с) dw,de
На них никто не обращает внимания.
И это не экономические причины,тк работникам больших предприятий сделали оплачиваемые отпуска за счёт предприятия, как моей невестка.
Смысла не вижу!