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Новини Коронавірус і карантин
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У Великі Британії почали послаблювати карантин: дозволяють гуляти вулицями і в парках

У Великі Британії почали послаблювати карантин: дозволяють гуляти вулицями і в парках

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з телевізійним зверненням до жителів, в якому розповів, як країна виходитиме з карантину.

Серед іншого запроваджується система попередження про небезпеку зараження COVID-19 за типом терористичної загрози, пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами Джонсона, реалізація плану залежить від того, як розвиватиметься боротьба із захворюванням, зокрема, від базового показника R, який визначає середню кількість людей, яких заражає один інфікований COVID-19. Зараз, як зазначив прем'єр-міністр, цей показник становить від 0,5 до 0,9.

"Ми не можемо просто скасувати локдаун на цьому тижні. Замість цього ми робимо перші обережні кроки, які вносять зміни у наші обмеження, - сказав Джонсон. - Ми будемо керуватися науковими даними і громадським здоров'ям. І я маю знову наголосити, що все це залежить від виконання цілої низки важливих умов".

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Згідно із запровадженою системою, рівень загрози зараження буде визначатися за шкалою від зеленого (1-й) до червоного (5-й) і змінюватися залежно від одержуваних даних. Джонсон оголосив, що зараз країна перебуває на 4-му рівні, "однак зараз ми можемо почати рухатися в бік третього рівня".

Про рівень небезпеки буде оповіщати Спільний центр з біобезпеки, який також займатиметься визначенням ступеня небезпеки зараження коронавірусом у різних частинах країни. Це означає, що рівень загрози в одному місті може суттєво відрізнятися від рівня в інших місцях. Система також інформуватиме про зміни в обмеженнях, що діють у різних районах Англії.

Інші заходи, про які оголосив прем'єр-міністр Великої Британії:

  • З понеділка людям, які не можуть працювати з дому, наприклад, будівельникам, рекомендують відправлятися на роботу. Зараз вони можуть робити це тільки в разі крайньої необхідності. При цьому співробітники мають намагатися уникати громадського транспорту.
  • Із середи наступного тижня жителям Англії дозволять займатися спортом на вулиці без обмежень. Зараз вони можуть виходити для фізичних вправ тільки раз на день.
  • Британці зможуть відвідувати парки, засмагати в них, а також користуватися своїми автомобілями для подорожей.
  • Початкові школи можуть почати відкриватися з 1 червня, розпочнеться також поетапне відкриття магазинів.
  • Водночас заходи соціального дистанціювання мають зберігатися, а для порушників запроваджуються збільшені штрафи.
  • Паби, ресторани, готелі та інші громадські місця можуть почати відкриватися не раніше липня, "але лише в тому разі, якщо на користь цього свідчитиме статистика".

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Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила в неділю, що в цій частині Великої Британії з понеділка людям дозволять займатися спортом на вулиці частіше, ніж раз на день. Це буде єдиним послабленням карантину в Шотландії.

Зазначається, що в неділю, 10 травня, в Британії було зареєстровано ще 269 смертей від COVID-19, загалом у країні померло 31 855 осіб з коронавірусною інфекцією.

Автор: 

Велика Британія (5688) карантин (18172) Джонсон Борис (584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А вы уверены на 100% ,что он болел или так надо было по сценарию
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11.05.2020 02:08 Відповісти
+4
Здогадуюсь, хоча зовнішність у нього типова ірландська. Чомусь думала, що він ірландського походження.

Згадалось:
Ми всІ трошечки євреї, просто ще не всі в цьому зізнались.
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11.05.2020 02:40 Відповісти
+3
73% алєнєй. Ти увєзі мєня алєнь в свою страну алєнью...
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11.05.2020 02:12 Відповісти
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Сер! З одужанням!
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11.05.2020 02:00 Відповісти
А вы уверены на 100% ,что он болел или так надо было по сценарию
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11.05.2020 02:08 Відповісти
Борюсіку я вірю, а от принцу Чарльзу - ніт. Якщо він обдурював саму знамениту знаменитість принцесу Діану, то обдурити весь світ йому легко. Доречі, принцу Альберу монакському я теж не вірю, що він хворів. От така у мене вибіркова система довіри.
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11.05.2020 02:19 Відповісти
Да никто с этих знаменитостей не болел. Просто лапша для стада овечок.
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11.05.2020 02:21 Відповісти
К тому же Боря не знаменитость, поведение и повадки не позволяют таковым считаться ,другое дело например Тетчер или Черчель
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11.05.2020 02:31 Відповісти
По сценарію для залякування людей він хворів. А як писали. Згадайте. " Реанімаційне відділення" більшість змі малювали картину, що він майже присмерті. Коронавіри тут співчували Бориса і вже пускали сльозу, а всі адекватні розуміли, що це шоу і не більше. І так і відбулося швидко і без проблем боря подолав смертельний вірус.
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11.05.2020 02:37 Відповісти
Черчель це круто, майже шершень, або чучель!
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11.05.2020 02:47 Відповісти
У евреев свои мансы и нам порой много над чем приходится задумываться и разгадывать кроссворды ,а вы знаете что Борюсик такой точно англичанин, как Зе- украинец , Макрон -француз а Меркель -немка
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11.05.2020 02:25 Відповісти
Здогадуюсь, хоча зовнішність у нього типова ірландська. Чомусь думала, що він ірландського походження.

Згадалось:
Ми всІ трошечки євреї, просто ще не всі в цьому зізнались.
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11.05.2020 02:40 Відповісти
А тим, хто вважає себе неєвреєм не усе розповідала мати про єврея сусіда😨
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11.05.2020 02:45 Відповісти
Есть типичные ну например Рабинович и Кацман , а есть замаскированные и не чистые например х-ло и его кум
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11.05.2020 02:52 Відповісти
Я вам скажу більше, є ще більш замасковані, наприклад, як Ленні Кравіц. Він у своєму походженні не тільки єврея приховав, але ще і українця. Обожнюю його творчість!!! 😍
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11.05.2020 03:00 Відповісти
Денні Кравіц єврей по батькові, а мати з Ямайки!
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11.05.2020 03:16 Відповісти
Так, його батько єврей українського походження, переїхав в Америку з України.
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11.05.2020 03:24 Відповісти
А я вот подозреваю шо Зеля и Пеця замаскированые негры.
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11.05.2020 06:01 Відповісти
Пока полагаю , что Али Хасан вроде как нет ,он скорее крымский татарин или прикалывается ,но парень хороший и скромный, за остальных не берусь утверждать
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11.05.2020 03:03 Відповісти
Алі - Українець з великої літери!
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11.05.2020 03:13 Відповісти
Тогда колите его на поездку в Лондон, он никуда не денется
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11.05.2020 03:19 Відповісти
Я хочу до родичів у Істанбул😔
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11.05.2020 03:24 Відповісти
А з вами шо робити? З собою брати? Визначайтеся, куди вам більше треба: до Алі у Київ чи у Лондон зі мною на Портабелло-роуд.
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11.05.2020 03:31 Відповісти
Беріть його, бо я ще трохи працюю у Києві.
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11.05.2020 03:43 Відповісти
Ну тогда конечно и безусловно с вами в Лондон ,но в кредит за его счёт,ввиду пандемии , он как я понял дядька богатый и даже по киевским нормам
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11.05.2020 03:44 Відповісти
Все відносно, бо у порівнянні з СН я просто "ніщеброд". Зробив би я морду старою і порепаною цеглиною та співав би осану Найвеличнішому лідеру **********, то можливо і були би гроші😟
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11.05.2020 03:49 Відповісти
Ты знаешь, а ведь куда лучше мирно шутить как мы сегодня ,чем сраться на форуме и обливать друг друга грязью как некоторые ,правда
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11.05.2020 03:54 Відповісти
Я наполовину українець з татарами, турками...
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11.05.2020 03:15 Відповісти
Значит любитель острых блюд и носишь бороду и усы кстати ,а в многоточии кого имел в виду?
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11.05.2020 03:23 Відповісти
Половців😊 І це не жарт.
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11.05.2020 03:26 Відповісти
Колись любив справжню абхазьку аджику, а тепер лише куницю по-стамбульскі😱
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11.05.2020 03:29 Відповісти
Курку😵 ще не вистачало з'їсти куницю😱
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11.05.2020 03:30 Відповісти
Вже чули. Ми всі Президенти. Та Зеля - скоро лусне, а інші презеденти, - сохнути почали.
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11.05.2020 08:09 Відповісти
Так вам і треба, Зебіли. Вже прийшов час вам починати пухнути ві голоду.
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11.05.2020 13:04 Відповісти
Ми всІ трошечки євреї/ Живущие в Украине этнические евреи должны капля по капле выдавливать из себя рабиновичей с коломойскими - воров,граждан Израиля-военного союзника Путина. Дожились: Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей,эмигрировавший в США. Громадяни України спочатку воїни -запорожці, а вже потім корчмарі-лихварі.
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11.05.2020 08:58 Відповісти
Не вір йому.
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11.05.2020 07:46 Відповісти
Когда он "заболел",я писал шо 101% выздоровеет.Это у них сценарий такой по всему миру.
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11.05.2020 05:42 Відповісти
Когда он заболел,я писал шо ставлю 101%,шо выздоровеет.Это у них такой сценарий по ясему миру
Это как нам в школе талдычили,шо Черчель в войну пил чай без заварки.
А щас Кличко скакает со шнуром от ноутбука.
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11.05.2020 05:58 Відповісти
А в Україні давно плюнули на заборону і спокійно гуляють у парках.
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11.05.2020 02:02 Відповісти
насчёт "спокійно" не согласен
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11.05.2020 02:05 Відповісти
Я спокійно гуляю і бачу таких самих відпочиваючих у парках🤫
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11.05.2020 02:13 Відповісти
Треба і собі вже починати гуляти у парках та вигулювати обновки, які я накупувала в Інтернеті під час карантину.
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11.05.2020 02:22 Відповісти
А вы предложите Али Хасану, а то я стесняюсь и поедем к нему на дачу отдыхать под Киевом
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11.05.2020 02:36 Відповісти
Будинок практично в Києві, а якщо приїдете, то там треба працювати!
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11.05.2020 02:37 Відповісти
У меня есть робот исполнитель с японской физиономией, много чего умеет пьёт только машинное масло
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11.05.2020 02:43 Відповісти
Таке не підходить, бо у мене там ручна робота😊
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11.05.2020 02:49 Відповісти
Вареники будет Иренка лепить
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11.05.2020 03:29 Відповісти
Так зять є у мене, а там мангал, на якому він професійно робить шашлики. Але там радити по саду дуже багато. Не хочу розповідати чому так.
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11.05.2020 03:35 Відповісти
я тоже гуляю, но это не особо спокойно. в принципе орлята могут вынырнуть в любой момент.... глубокого релакса не получается причём этот запрет противоэпидемического смысла не имеет. и лопоухий глист был настолько глуп, что заявил об этом публично, возможно не один раз: впервые я об этом читал примерно месяц назад.
есть хороший повод ненавидеть... а вот кого, нужно подумать. зелёная власть мерзость это само собой. но это не её ноу-хау.
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11.05.2020 02:22 Відповісти
Зробіть собі ксіву та гуляйте😊
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11.05.2020 02:33 Відповісти
Так ты ещё оказывается и депутат местных советов ,тогда дружим как никогда
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11.05.2020 02:38 Відповісти
Не депутат, але ксіву на транспорт зробив. Цього достатньо.
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11.05.2020 02:50 Відповісти
На струйнике распечатал, ладно я никому не расскажу
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11.05.2020 02:56 Відповісти
Як не дивно, але в мене справжня ксіва!
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11.05.2020 03:01 Відповісти
А на фото ксивы ты в кепке и с усами?
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11.05.2020 03:11 Відповісти
Майже вгадали! А ще у мене погляд, який не можна забути😁
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11.05.2020 03:13 Відповісти
Такой взгляд как у телохранителя индуса (именно таким тебя и представляю), мистера Крампе (рыба кит) в фильме "Укол зонтиком "значит и ножём владеешь в совершенстве как он
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11.05.2020 03:35 Відповісти
У індусів 120 націй, які іноді не розуміють один одного. Іноді смішно їх чути, як один індус говорив на іншого індуса, що він йому не земляк!
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11.05.2020 03:41 Відповісти
даже если такая и существует, до завтра не успею. а завтра она уже будет не нужна.
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11.05.2020 02:38 Відповісти
Ще не вечір, бо зебілізм безмежний😊
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11.05.2020 02:42 Відповісти
Алё Али, ты так и не ответил на посты ,я думал спать пошёл, а ты как огурчик давай
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11.05.2020 02:05 Відповісти
А я з телефону пишу, тому не завжди бачу кому відповідати. І до речі, я вже спав чотири години😔
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11.05.2020 02:11 Відповісти
І захворюваність зростає. Олені...
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11.05.2020 02:11 Відповісти
Захворюваність і буде зростати, ви це не зупините.
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11.05.2020 02:14 Відповісти
Що уже переобувся? Раніше був затятим карантинщиком
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11.05.2020 02:23 Відповісти
Спокойно ,если есть пистолет или приличная собачка килограмм за 30
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11.05.2020 03:27 Відповісти
А аленей выгуливать можно??
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11.05.2020 02:10 Відповісти
73% алєнєй. Ти увєзі мєня алєнь в свою страну алєнью...
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11.05.2020 02:12 Відповісти
Ех! Я б теж хотіла по Лондону прогулятися. А особисто по Портобелло-роуд.
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11.05.2020 02:27 Відповісти
Не так давно я розмовляв з людиною, яка три місяці проходила стажування в Лондоні. Все його спілкування там було з арабами і поляками😁
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11.05.2020 02:40 Відповісти
Про індусів забув. Там їх ще більше, ніж арабів.
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11.05.2020 03:04 Відповісти
Так я і в Києві маю друга індуса більше 30 років! До речі, він дуже приємна і нормальна людина, яка допомогла мені трохи вижити і прогодувати дитину у 90-ті роки!
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11.05.2020 03:20 Відповісти
А Лукашенко в Беларуси?
А он и не собирается выводить страну из карантина т.к. его и не вводил.
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11.05.2020 06:43 Відповісти
Білоруси вже 25 років на карантині.
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11.05.2020 07:00 Відповісти
Точно, рты они рукой прикрывать умеют.
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11.05.2020 08:19 Відповісти
Это социализм, а не карантин, не путай. Беларусь, в основной массе живут и прославляют батьку.
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11.05.2020 09:35 Відповісти
Молодець, Борис!!!
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11.05.2020 08:38 Відповісти
Интересно, что скажет Геращенко о британской власти, которая, оказывается, вводила ограничения не только для парков, но и передвижения по улице Правда, она может сказать, да кто такая эта ваша Британия, нашли с кем сравнивать Украину. Хотя, увы, действительно, где Британия, а где Украина
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11.05.2020 11:25 Відповісти
 
 