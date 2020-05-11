У Великі Британії почали послаблювати карантин: дозволяють гуляти вулицями і в парках

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з телевізійним зверненням до жителів, в якому розповів, як країна виходитиме з карантину.

Серед іншого запроваджується система попередження про небезпеку зараження COVID-19 за типом терористичної загрози, пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами Джонсона, реалізація плану залежить від того, як розвиватиметься боротьба із захворюванням, зокрема, від базового показника R, який визначає середню кількість людей, яких заражає один інфікований COVID-19. Зараз, як зазначив прем'єр-міністр, цей показник становить від 0,5 до 0,9.

"Ми не можемо просто скасувати локдаун на цьому тижні. Замість цього ми робимо перші обережні кроки, які вносять зміни у наші обмеження, - сказав Джонсон. - Ми будемо керуватися науковими даними і громадським здоров'ям. І я маю знову наголосити, що все це залежить від виконання цілої низки важливих умов".

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Згідно із запровадженою системою, рівень загрози зараження буде визначатися за шкалою від зеленого (1-й) до червоного (5-й) і змінюватися залежно від одержуваних даних. Джонсон оголосив, що зараз країна перебуває на 4-му рівні, "однак зараз ми можемо почати рухатися в бік третього рівня".

Про рівень небезпеки буде оповіщати Спільний центр з біобезпеки, який також займатиметься визначенням ступеня небезпеки зараження коронавірусом у різних частинах країни. Це означає, що рівень загрози в одному місті може суттєво відрізнятися від рівня в інших місцях. Система також інформуватиме про зміни в обмеженнях, що діють у різних районах Англії.

Інші заходи, про які оголосив прем'єр-міністр Великої Британії:

З понеділка людям, які не можуть працювати з дому, наприклад, будівельникам, рекомендують відправлятися на роботу. Зараз вони можуть робити це тільки в разі крайньої необхідності. При цьому співробітники мають намагатися уникати громадського транспорту.

Із середи наступного тижня жителям Англії дозволять займатися спортом на вулиці без обмежень. Зараз вони можуть виходити для фізичних вправ тільки раз на день.

Британці зможуть відвідувати парки, засмагати в них, а також користуватися своїми автомобілями для подорожей.

Початкові школи можуть почати відкриватися з 1 червня, розпочнеться також поетапне відкриття магазинів.

Водночас заходи соціального дистанціювання мають зберігатися, а для порушників запроваджуються збільшені штрафи.

Паби, ресторани, готелі та інші громадські місця можуть почати відкриватися не раніше липня, "але лише в тому разі, якщо на користь цього свідчитиме статистика".

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Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила в неділю, що в цій частині Великої Британії з понеділка людям дозволять займатися спортом на вулиці частіше, ніж раз на день. Це буде єдиним послабленням карантину в Шотландії.

Зазначається, що в неділю, 10 травня, в Британії було зареєстровано ще 269 смертей від COVID-19, загалом у країні померло 31 855 осіб з коронавірусною інфекцією.