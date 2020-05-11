Ще 56 нових випадків коронавірусу виявили 10 травня на Буковині, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області 10 травня лабораторно підтвердили 56 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це у Facebook повідомив голова обласної адміністрації Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чернівецькій області одужали 356 осіб! ПЛР-тести сьогодні показали двічі негативний результат 21 буковинцю. Водночас є і нові випадки зараження. Сьогодні, 10 травня, лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу в області. З них 23 - у Чернівцях. Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині з першого встановленого випадку становить 2324 особи", - заявив він.

Читайте також: За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА

Нагадаємо, на ранок 10 травня зафіксовано 522 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3060 осіб. У Чернівецькій області, за даними Міністерства охорони здоров'я, було 2268 випадків коронавірусу.