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Новини Коронавірус і карантин
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Ще 56 нових випадків коронавірусу виявили 10 травня на Буковині, - голова ОДА Осачук

Ще 56 нових випадків коронавірусу виявили 10 травня на Буковині, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області 10 травня лабораторно підтвердили 56 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це у Facebook повідомив голова обласної адміністрації Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чернівецькій області одужали 356 осіб! ПЛР-тести сьогодні показали двічі негативний результат 21 буковинцю. Водночас є і нові випадки зараження. Сьогодні, 10 травня, лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу в області. З них 23 - у Чернівцях. Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині з першого встановленого випадку становить 2324 особи", - заявив він.

Читайте також: За добу в Чернівецькій області виявили 89 нових випадків COVID-19, усього - 2268, - ОДА

Ще 56 нових випадків коронавірусу виявили 10 травня на Буковині, - голова ОДА Осачук 01

Нагадаємо, на ранок 10 травня зафіксовано 522 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3060 осіб. У Чернівецькій області, за даними Міністерства охорони здоров'я, було 2268 випадків коронавірусу.

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 900
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11.05.2020 06:45 Відповісти
+3
Якщо ще й реальна можливість поширювати вірус х допомогою тестів. То це золота жила для керування стадом. Поки люди не почнуть нищити житло і яхти мільярдерів поки будуть віруси і карантини!
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11.05.2020 02:46 Відповісти
+3
Поки влада не почне дохнути пачками,ні в яку епідемію не вірю.
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11.05.2020 03:11 Відповісти
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Мабуть поки усі не перехворіють, то цей вірус не зупиниться.
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11.05.2020 02:28 Відповісти
Хто придумав цю аферу з тестами, той розумів що це можливість керувати стадо карантинами на довгий час. Тепер можна вигадувати віруси кожного року і тестувати на ці віруси. Це кінець нормальному життю. Еліта планети вирішила піти на шлях депопуляції.
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11.05.2020 02:43 Відповісти
Якщо ще й реальна можливість поширювати вірус х допомогою тестів. То це золота жила для керування стадом. Поки люди не почнуть нищити житло і яхти мільярдерів поки будуть віруси і карантини!
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11.05.2020 02:46 Відповісти
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 900
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11.05.2020 06:45 Відповісти
Зелєпупу на гілляку.
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11.05.2020 02:40 Відповісти
Зеленяку ...
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11.05.2020 05:02 Відповісти
Поки влада не почне дохнути пачками,ні в яку епідемію не вірю.
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11.05.2020 03:11 Відповісти
У нас в Одесс,е как правило,только 2-3 случая в сутки. Правда вчера 3 медика заболели.
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11.05.2020 05:21 Відповісти
Буковинці,розкажіть шо у вас там твориться,а то нас Буковиною уже всіх запугали.
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11.05.2020 05:35 Відповісти
Біда чорна, через тиждень підуть полуниця і черешня.
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11.05.2020 07:47 Відповісти
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2987
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11.05.2020 06:56 Відповісти
Шмыгаль выполняет приказ Ахметова не выпускать рабов
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11.05.2020 07:05 Відповісти
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 32
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11.05.2020 07:14 Відповісти
Я не знаю, что происходит, но я беспокоюсь из-за количества психов вокруг меня.😷
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11.05.2020 07:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BjK4q5xWIZ0
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11.05.2020 07:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BjK4q5xWIZ0
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11.05.2020 07:38 Відповісти
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1246
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11.05.2020 07:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eva9uim2GJk
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11.05.2020 07:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eva9uim2GJk
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11.05.2020 07:39 Відповісти
Кошмар. Нужно жёсткий карантин до конца года)))
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11.05.2020 07:31 Відповісти
Щоразу, як зростання епідемії знижується, втручається бацила рускава міра - то пасочники, то поминальники, то пабєдабєси.
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11.05.2020 07:34 Відповісти
 
 