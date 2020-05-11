Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що по українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці п'ять разів відкривали вогонь. Загалом тут ворог випустив 41 міну з мінометів 120-мм і 82-мм калібрів і застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів по захисниках Оріхового із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Загалом збройні формування РФ використали 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм і 54 міни 120-мм і 82-мм калібрів. Крім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Позиції Об'єднаних сил поряд з Новотошківським окупанти обстріляли тричі - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120-мм і 82-мм мінометів.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, троє – бойових травм.

Утримуючи оборону і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність", - зазначено в повідомленні.

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За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п'ятьох російських окупантів.

Об'єднані сили і надалі адекватно і без вагань відповідатимуть на кожен ворожий обстріл, який несе загрозу життю і здоров'ю як військовослужбовців так і мирних жителів.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



