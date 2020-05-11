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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що по українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці п'ять разів відкривали вогонь. Загалом тут ворог випустив 41 міну з мінометів 120-мм і 82-мм калібрів і застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів по захисниках Оріхового із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Загалом збройні формування РФ використали 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм і 54 міни 120-мм і 82-мм калібрів. Крім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Позиції Об'єднаних сил поряд з Новотошківським окупанти обстріляли тричі - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120-мм і 82-мм мінометів.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, троє – бойових травм.

Утримуючи оборону і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність", - зазначено в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр

За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п'ятьох російських окупантів.

Об'єднані сили і надалі адекватно і без вагань відповідатимуть на кожен ворожий обстріл, який несе загрозу життю і здоров'ю як військовослужбовців так і мирних жителів.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29596) зброя (7569) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Одужання хлопцям........
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11.05.2020 07:37 Відповісти
+9
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1667
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11.05.2020 07:41 Відповісти
+5
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 297
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11.05.2020 07:42 Відповісти
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Одужання хлопцям........
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11.05.2020 07:37 Відповісти
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1667
показати весь коментар
11.05.2020 07:41 Відповісти
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 297
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11.05.2020 07:42 Відповісти
індульгєнція, і денере бєз кавичєк
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11.05.2020 11:05 Відповісти
Боец ДНР , блд!! 1.5 метра мирной украинской земли над головой , является путёвкой в "русский мир"
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11.05.2020 07:47 Відповісти
смерть сепарам
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11.05.2020 07:50 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть российским агрессорам! Смерть русским тварям!
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 25
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11.05.2020 08:05 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!! 79 снарядів та мін біля Орехово, це вже не обстріл, це бій був!!!???
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11.05.2020 08:11 Відповісти
07:11https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3022882-za-dobu-okupanti-obstrilali-sili-oos-15-raziv-cotiroh-nasih-bijciv-poraneno.html За добу окупанти обстріляли сили ООС 15 разів: четверо бійців поранені
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3022882-za-dobu-okupanti-obstrilali-sili-oos-15-raziv-cotiroh-nasih-bijciv-poraneno.html
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1145
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11.05.2020 09:01 Відповісти
цензор уперто продовжує публікувати зведення "як є" - окремо "поранених", окремо "бойові травми" - то хай пояснять читачам різницю, бо сприймається так, ніби "бойова травма" це шось менш серйозне ніж поранення.

Новий класифікатор ВСТ 01.305.003 військових втрат розрізняйє: 1) бойові ураження 2) небойові травми 3) захворювання.
Бойових травм в тому класифікаторі нема.
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11.05.2020 11:17 Відповісти
і ше по "втрат нема" - втрати розрізняють на незворотні та тимчасові. Незворотні - це загибель. Поранення - по класифікації теж втрати, якшо боєць в результаті уражень (навіть бойового шоку) втратив працездатність та госпіталізований більш ніж на добу.
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11.05.2020 11:27 Відповісти
Класифікатор втрат особового складу призначений в тому числі і для інформаційних систем та звітності. Штаб ООС використовує самопридумані тлумачення "втрат" та "бойових травм"
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11.05.2020 11:35 Відповісти
 
 