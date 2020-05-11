НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг
НАТО прагне до миру без ядерної зброї, але поки вона існує, організація залишатиметься альянсом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це йдеться в статті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій у неділю в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Світ, у якому Росія, Китай та інші держави володітимуть атомною зброєю, а НАТО ні, не буде безпечним, - вважає він. - У зв'язку з цим усі партнери по альянсу домовилися про те, що НАТО залишатиметься ядерним альянсом доти, поки існує атомна зброя".
Водночас Столтенберг вчергове заявив, що НАТО - "це оборонний альянс".
"Атомна зброя НАТО не націлена на те, щоб провокувати конфлікти, але націлена на збереження миру і стримування агресивних дій", - йдеться в статті.
Генсек зазначив, що, попри пандемію коронавірусу, існують і інші глобальні проблеми: "Зберігаються терористичні загрози, авторитарні режими кидають виклик демократіям, ми бачимо розвиток атомної зброї в таких країнах, як КНДР, а також агресивні акції Росії".
"Росія останніми роками інвестувала значні кошти у свої військові потужності, особливо в ядерний арсенал, розмістила здатні нести атомну зброю ракети в Калінінграді", а також "загрожувала Данії, Польщі та Румунії атомними ударами".
Він також нагадав про ситуацію навколо Криму, звинувативши Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який з ініціативи США припинив свою дію 2 серпня 2019 року.
"На противагу цьому НАТО прагне до миру без ядерної зброї за допомогою здійснення контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", - стверджує генсек альянсу.
"Ядерні угоди НАТО сьогодні так само важливі, як і раніше", - підсумував Столтенберг.
На його думку, якби альянс відмовився від атомної зброї в межах своєї стратегічної концепції із залякування потенційних противників, то більше країн стали б прагнути до створення власної атомної бомби.
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Так что будет НАТО жить.
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Столтенберг спеціально забув, що росія погрожувала ЯЗ Україні, а США примусила Україну ліквідувати свою ЯЗ!
А остальные гнойники типа КНДР и Ирана сдохнут сами после параши.
"Иран заявил,шо если на них нападет НАТО,он выпустит все ракеты по Израилю.Страны-члены НАТО,кроме Израиля,призадумались."