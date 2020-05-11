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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг

НАТО залишатиметься

НАТО прагне до миру без ядерної зброї, але поки вона існує, організація залишатиметься альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це йдеться в статті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій у неділю в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Світ, у якому Росія, Китай та інші держави володітимуть атомною зброєю, а НАТО ні, не буде безпечним, - вважає він. - У зв'язку з цим усі партнери по альянсу домовилися про те, що НАТО залишатиметься ядерним альянсом доти, поки існує атомна зброя".

Водночас Столтенберг вчергове заявив, що НАТО - "це оборонний альянс".

"Атомна зброя НАТО не націлена на те, щоб провокувати конфлікти, але націлена на збереження миру і стримування агресивних дій", - йдеться в статті.

Генсек зазначив, що, попри пандемію коронавірусу, існують і інші глобальні проблеми: "Зберігаються терористичні загрози, авторитарні режими кидають виклик демократіям, ми бачимо розвиток атомної зброї в таких країнах, як КНДР, а також агресивні акції Росії".

"Росія останніми роками інвестувала значні кошти у свої військові потужності, особливо в ядерний арсенал, розмістила здатні нести атомну зброю ракети в Калінінграді", а також "загрожувала Данії, Польщі та Румунії атомними ударами".

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Він також нагадав про ситуацію навколо Криму, звинувативши Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який з ініціативи США припинив свою дію 2 серпня 2019 року.

"На противагу цьому НАТО прагне до миру без ядерної зброї за допомогою здійснення контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", - стверджує генсек альянсу.

"Ядерні угоди НАТО сьогодні так само важливі, як і раніше", - підсумував Столтенберг.

На його думку, якби альянс відмовився від атомної зброї в межах своєї стратегічної концепції із залякування потенційних противників, то більше країн стали б прагнути до створення власної атомної бомби.

Автор: 

Китай (4742) НАТО (6641) росія (66502) ядерна зброя (1199) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
"Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами". Источник: https://censor.net.ua/n3194652
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Столтенберг спеціально забув, що росія погрожувала ЯЗ Україні, а США примусила Україну ліквідувати свою ЯЗ!
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11.05.2020 07:28 Відповісти
+6
При нашій дійсності біологічна зброя краще, НАТО збирається відповісти москалям за біологічну атаку?
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11.05.2020 07:49 Відповісти
+5
Поки у США, НАТО не хочуть озвучувати інформацію щодо вини росії у цій біологічній атаці! Це все тому, що інакше дійсно потрібна буде відповідь, яку вони не хочуть робити!
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11.05.2020 07:52 Відповісти
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А нато не хочет разоружиться,как они навязали Украине,а Китай и РФ дадут им чемтное слово не нападать
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11.05.2020 07:28 Відповісти
Честное слово кацапа дешевле собачьего дерьма.
Так что будет НАТО жить.
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11.05.2020 07:46 Відповісти
Они могут дать ещё чемтное и благородное
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11.05.2020 08:07 Відповісти
ти звідки букофки малюєш??
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11.05.2020 08:18 Відповісти
"Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами". Источник: https://censor.net.ua/n3194652
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Столтенберг спеціально забув, що росія погрожувала ЯЗ Україні, а США примусила Україну ліквідувати свою ЯЗ!
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11.05.2020 07:28 Відповісти
"Враг коварно напал на наши самолеты,в то время,как они мирно бомбили его города".
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11.05.2020 07:34 Відповісти
НАТО будет оставаться "ядерным альянсом", пока параша не уничтожена. Так точнее.
А остальные гнойники типа КНДР и Ирана сдохнут сами после параши.
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11.05.2020 07:34 Відповісти
, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие"....а можно это оружие подвинуть к российской границе,украинцы не желают чтобы в случае конфликта НАТО с китайско мордовским населением ,не летали с обеих сторон над мирными городами Украины ядерные ракеты. Источник: https://censor.net/n3194652
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11.05.2020 07:36 Відповісти
При нашій дійсності біологічна зброя краще, НАТО збирається відповісти москалям за біологічну атаку?
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11.05.2020 07:49 Відповісти
Поки у США, НАТО не хочуть озвучувати інформацію щодо вини росії у цій біологічній атаці! Це все тому, що інакше дійсно потрібна буде відповідь, яку вони не хочуть робити!
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11.05.2020 07:52 Відповісти
Анекдот:
"Иран заявил,шо если на них нападет НАТО,он выпустит все ракеты по Израилю.Страны-члены НАТО,кроме Израиля,призадумались."
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11.05.2020 07:52 Відповісти
це посил до України, що треба робити її...
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11.05.2020 08:22 Відповісти
НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5906
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11.05.2020 08:53 Відповісти
НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6203
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11.05.2020 09:05 Відповісти
Так что лапти, можете начинать его интенсивно грызть..
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11.05.2020 09:14 Відповісти
Смотрите, как бы Украина не подтянулась. Будапештский меморандум нарушен - имеем полное право восставновить ЯО.
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11.05.2020 10:04 Відповісти
 
 