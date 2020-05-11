НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг

НАТО прагне до миру без ядерної зброї, але поки вона існує, організація залишатиметься альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це йдеться в статті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій у неділю в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Світ, у якому Росія, Китай та інші держави володітимуть атомною зброєю, а НАТО ні, не буде безпечним, - вважає він. - У зв'язку з цим усі партнери по альянсу домовилися про те, що НАТО залишатиметься ядерним альянсом доти, поки існує атомна зброя".

Водночас Столтенберг вчергове заявив, що НАТО - "це оборонний альянс".

"Атомна зброя НАТО не націлена на те, щоб провокувати конфлікти, але націлена на збереження миру і стримування агресивних дій", - йдеться в статті.

Генсек зазначив, що, попри пандемію коронавірусу, існують і інші глобальні проблеми: "Зберігаються терористичні загрози, авторитарні режими кидають виклик демократіям, ми бачимо розвиток атомної зброї в таких країнах, як КНДР, а також агресивні акції Росії".

"Росія останніми роками інвестувала значні кошти у свої військові потужності, особливо в ядерний арсенал, розмістила здатні нести атомну зброю ракети в Калінінграді", а також "загрожувала Данії, Польщі та Румунії атомними ударами".

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Він також нагадав про ситуацію навколо Криму, звинувативши Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який з ініціативи США припинив свою дію 2 серпня 2019 року.

"На противагу цьому НАТО прагне до миру без ядерної зброї за допомогою здійснення контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", - стверджує генсек альянсу.

"Ядерні угоди НАТО сьогодні так само важливі, як і раніше", - підсумував Столтенберг.

На його думку, якби альянс відмовився від атомної зброї в межах своєї стратегічної концепції із залякування потенційних противників, то більше країн стали б прагнути до створення власної атомної бомби.