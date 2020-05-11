Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували 4 102 955 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 282 719 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 79 528, захворілих - 1 329 799.

Іспанія повідомляє про 224 350 випадків COVID-19, 26 621 особа померла.

В Італії зафіксовано 219 070 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 30 560 летальні.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 31 930 осіб, у Франції - 26 383, у Німеччині - 7569, в Ірані - 6640, у Туреччині - 3786, у Бельгії - 8656, в Нідерландах - 5459, Канаді - 4991.

У РФ кількість заражених досягла 209 688 осіб, у тому числі 1915 померли, в Білорусі - 22 973, померли - 131; в Польщі - 15 996 померли - 800; у Молдові - 4927, померли - 169; в Угорщині - 3263, померли - 413; в Румунії - 15 362, померли - 961; в Словаччині - 1457, померли - 26.

Нагадаємо, в Україні на ранок 10 травня зафіксовано 522 нові випадки COVID-19: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3060 осіб.