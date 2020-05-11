Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували 4 102 955 випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 282 719 смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 79 528, захворілих - 1 329 799.
Іспанія повідомляє про 224 350 випадків COVID-19, 26 621 особа померла.
В Італії зафіксовано 219 070 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 30 560 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.
У Великій Британії померли 31 930 осіб, у Франції - 26 383, у Німеччині - 7569, в Ірані - 6640, у Туреччині - 3786, у Бельгії - 8656, в Нідерландах - 5459, Канаді - 4991.
У РФ кількість заражених досягла 209 688 осіб, у тому числі 1915 померли, в Білорусі - 22 973, померли - 131; в Польщі - 15 996 померли - 800; у Молдові - 4927, померли - 169; в Угорщині - 3263, померли - 413; в Румунії - 15 362, померли - 961; в Словаччині - 1457, померли - 26.
Нагадаємо, в Україні на ранок 10 травня зафіксовано 522 нові випадки COVID-19: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3060 осіб.
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Количество смертельных случаев 2200 на 1,2 млрд населения.
людина запрограмована на покращення та спрощення свого побуту та збільшення вимог до задоволення потреб. Це все через мозок, доречі. Горе от ума, так сказать. Найкраще пристосовані до виживання на Землі-примітивні організми.
глобальні зміни клімату виправлять ситуацію з густотою населення в Росії, так само, як і в Україні. скільки при Пушкіні жило людей на планеті -мільярд. скільки років пройшло з тих пір -всього двісті, а вже 7,5 мільярдів . кількість збільшення мутацій, епідемій, війн за ресурси -на жаль, не минуча.
А вот общаюсь я сейчас, видимо, с дятлом. Свободен, можешь клюв больше не напрягать.
Количество смертельных случаев 1900 на 9 млн. населения.
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