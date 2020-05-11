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Новини Коронавірус і карантин
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В Іспанії поліція оформила 837 тис. штрафів за порушення карантину, у Франції - 915 тис., в Італії - 418 тис.

В Іспанії поліція оформила 837 тис. штрафів за порушення карантину, у Франції - 915 тис., в Італії - 418 тис.

В Іспанії за порушення карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, поліція виписала 837 000 штрафів. У Франції оформлено 915 000 порушень.

За час пандемії коронавірусу іспанська поліція виписала 837 000 штрафів. Розмір штрафу від 600 євро за прогулянку вулицею або виїзд з міста до 10 000 євро за більш серйозні порушення карантину. Крім штрафів, близько 7500 іспанців заарештовано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

В Італії місцева поліція з 11 березня по 3 травня встигла оформити 418 222 порушення. Розмір штрафу від 206 євро до 3000 євро або 3 місяці в'язниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА

У Франції із середини березня до початку травня було оформлено 915 000 порушень карантину. Розмір штрафу 135 євро.

Автор: 

Іспанія (934) Італія (1591) карантин (18172) Франція (3122) штраф (1893) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
а к чему эти циферки? нарид мало в Украине заплатил денег за корону?
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11.05.2020 08:40 Відповісти
+2
Вот как власть в разных странах во время карантина на людях нажилась.
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11.05.2020 08:25 Відповісти
+2
вот дураки! У них что, совсем нету пропагандонов, которые объясняют тут нам, что вирус фуфло, что карантин не нужен. что это всемирный заговор. Могут пару -тройку у нас импортировать, и сразу попустит. И возьмём недорого, ещё и доплатим
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11.05.2020 08:37 Відповісти
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рыбку жалко))
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11.05.2020 08:24 Відповісти
Вот как власть в разных странах во время карантина на людях нажилась.
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11.05.2020 08:25 Відповісти
Ну и нах эта статистика???
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11.05.2020 08:30 Відповісти
а это . что бы не писать как власть помогает. во Франции например за жкх людям списали пока на карантине .
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11.05.2020 08:35 Відповісти
щоб показати українському бидлу .що в нас нібито не все плохо.
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11.05.2020 09:08 Відповісти
Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек

https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский Университет Джонса Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/05/2020/5***********************

Текущие данные по ссылке на университет
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

282719
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11.05.2020 08:37 Відповісти
650000+250000=900000 . почти милион. А для коронавируса прошло всего 3 месяца. До конца года будет даже в условиях карантина вместе 1,5-2 милиона жертв.
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11.05.2020 08:48 Відповісти
Это при карантинах или при том, как люди сейчас его соблюдают - ношение масок и социальная дистанция. При такой статистике и продолжающихся истериках о, якобы, 0.2-0.3%, всего, погибших от короновируса, погибнет в 2 раза больше, чем от гриппа.
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11.05.2020 08:59 Відповісти
ольгінські ВСЕ знають..
і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
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11.05.2020 09:03 Відповісти
https://censor.net/ua/user/31269
ольгінські ВСЕ знають..
і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
https://censor.net/comments/locate/3194658/019214f3-452e-7144-9744-5884d5518148 Ответить Мне нравится

Потому они и рассказывают, что #вывсёврёте
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11.05.2020 09:05 Відповісти
вот дураки! У них что, совсем нету пропагандонов, которые объясняют тут нам, что вирус фуфло, что карантин не нужен. что это всемирный заговор. Могут пару -тройку у нас импортировать, и сразу попустит. И возьмём недорого, ещё и доплатим
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11.05.2020 08:37 Відповісти
сиди в подвале и не кукарекай.
точнее - сиди в стойле и не мычи...
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11.05.2020 08:40 Відповісти
и тебя туда же, с доплатой
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11.05.2020 08:58 Відповісти
а к чему эти циферки? нарид мало в Украине заплатил денег за корону?
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11.05.2020 08:40 Відповісти
Счас МВД прикинет цифру и окажется, что при величайшем потерпевшем мы заняли хорошее место)))
А год спустя это можно будет в ролик ему запилить)))
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11.05.2020 08:46 Відповісти
сейчас тонны в ЕСПЧ обращений пойдут по антиконституционным действиям "слуг". И будет этот "нарид" и мы с Вами платить по этим искам........ не "слуги" а мы.... плачевно на самом то деле......
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11.05.2020 08:49 Відповісти
Есчп вот именно - вопрос прав человека, а не нарушение по сути рассматривает. Кроме того, до обращения в есчп нужно "пройти" все ступеньки обжалования тут.
А вообще, потерпевший может и не признавать решения есчп.
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11.05.2020 09:08 Відповісти
"не "слуги" а мы.... "

пля - ну именно вот этого я нифига не понимаю.

Если было нарушение и государство выплатило (понесло убыток), то открывается уголовное дело по взысканию ущерба, нанесённого государству против чиновника, который нарушил закон.
Если это уголовное дело не было открыто, то открывается уголовное дело против чиновника, не открывшего уголовное дело - невыполнение должностных обязанностей повлекшее ущерб государству и взыскивается с того, кто не открыл уголовное дело.

Почему этого нет? Ведь это и есть отправная точка развала государства.
Это и есть точка когда в суды и прокуроры и менты и министры лезет всякая тупая срань, срущая "указами" налево и направо...
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11.05.2020 09:12 Відповісти
залякують
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11.05.2020 10:10 Відповісти
не это только у нас порохоботов ущемляют не дают им в Англию с награбленым на войне удрать
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11.05.2020 08:53 Відповісти
как не дают, судя по тому шо порох вернулся хоть и не с англии, а с Испании, то его сами же и назад пригласили бгггг, водки.нет , цап
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11.05.2020 09:01 Відповісти
Ндаааа недоработал Авакян... недоработал!))
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11.05.2020 08:54 Відповісти
Зрада пасем задних по штрафам.
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11.05.2020 09:32 Відповісти
Наша полиция 9 мая ОБЯЗАНА была массово штрафовать медведчуков, левочкиных, шляющхся толпами без масок.
Но к ним приказано не подходить.
Зато простых смертных УЖЕ неоднократно штрафовали.
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11.05.2020 11:09 Відповісти
Что- то эти штрафы там никак не повлияли на заболеваемость и смертность. Занимают первые места в мире.
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11.05.2020 11:16 Відповісти
 
 