В Іспанії поліція оформила 837 тис. штрафів за порушення карантину, у Франції - 915 тис., в Італії - 418 тис.

В Іспанії за порушення карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, поліція виписала 837 000 штрафів. У Франції оформлено 915 000 порушень.

За час пандемії коронавірусу іспанська поліція виписала 837 000 штрафів. Розмір штрафу від 600 євро за прогулянку вулицею або виїзд з міста до 10 000 євро за більш серйозні порушення карантину. Крім штрафів, близько 7500 іспанців заарештовано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

В Італії місцева поліція з 11 березня по 3 травня встигла оформити 418 222 порушення. Розмір штрафу від 206 євро до 3000 євро або 3 місяці в'язниці.

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У Франції із середини березня до початку травня було оформлено 915 000 порушень карантину. Розмір штрафу 135 євро.