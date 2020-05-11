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В Іспанії поліція оформила 837 тис. штрафів за порушення карантину, у Франції - 915 тис., в Італії - 418 тис.
В Іспанії за порушення карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, поліція виписала 837 000 штрафів. У Франції оформлено 915 000 порушень.
За час пандемії коронавірусу іспанська поліція виписала 837 000 штрафів. Розмір штрафу від 600 євро за прогулянку вулицею або виїзд з міста до 10 000 євро за більш серйозні порушення карантину. Крім штрафів, близько 7500 іспанців заарештовано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
В Італії місцева поліція з 11 березня по 3 травня встигла оформити 418 222 порушення. Розмір штрафу від 206 євро до 3000 євро або 3 місяці в'язниці.
У Франції із середини березня до початку травня було оформлено 915 000 порушень карантину. Розмір штрафу 135 євро.
Топ коментарі
+4 Иван Пупкин #322791
показати весь коментар11.05.2020 08:40 Відповісти Посилання
+2 Полиграф Полиграхович-007
показати весь коментар11.05.2020 08:25 Відповісти Посилання
+2 Иван Стариков
показати весь коментар11.05.2020 08:37 Відповісти Посилання
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский Университет Джонса Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/05/2020/5***********************
Текущие данные по ссылке на университет
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
ольгінські ВСЕ знають..
і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
https://censor.net/comments/locate/3194658/019214f3-452e-7144-9744-5884d5518148 Ответить Мне нравится
Потому они и рассказывают, что #вывсёврёте
точнее - сиди в стойле и не мычи...
А год спустя это можно будет в ролик ему запилить)))
А вообще, потерпевший может и не признавать решения есчп.
пля - ну именно вот этого я нифига не понимаю.
Если было нарушение и государство выплатило (понесло убыток), то открывается уголовное дело по взысканию ущерба, нанесённого государству против чиновника, который нарушил закон.
Если это уголовное дело не было открыто, то открывается уголовное дело против чиновника, не открывшего уголовное дело - невыполнение должностных обязанностей повлекшее ущерб государству и взыскивается с того, кто не открыл уголовное дело.
Почему этого нет? Ведь это и есть отправная точка развала государства.
Это и есть точка когда в суды и прокуроры и менты и министры лезет всякая тупая срань, срущая "указами" налево и направо...
Но к ним приказано не подходить.
Зато простых смертных УЖЕ неоднократно штрафовали.