Зловмисник викрав автомобіль і наїхав на ньому на поліцейського в Харкові, правоохоронець у лікарні

Поліцейські Харкова розшукують невідомого за крадіжку з автомобіля

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію на вулиці Мінській надійшло в поліцію 10 травня близько 15:00.

"Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. З забоями поліцейського доставили до лікарні", - сказано в повідомленні.

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Співробітник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши декілька пострілів по колесах автівки зловмисника. Однак, невідомий втік з місця події на автомобілі "Peugeot 206" сірого кольору іноземної реєстрації.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області по місту і прилеглих районах введено поліцейську операцію "Перехоплення".

Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.