Зловмисник викрав автомобіль і наїхав на ньому на поліцейського в Харкові, правоохоронець у лікарні
Поліцейські Харкова розшукують невідомого за крадіжку з автомобіля
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію на вулиці Мінській надійшло в поліцію 10 травня близько 15:00.
"Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. З забоями поліцейського доставили до лікарні", - сказано в повідомленні.
Співробітник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши декілька пострілів по колесах автівки зловмисника. Однак, невідомий втік з місця події на автомобілі "Peugeot 206" сірого кольору іноземної реєстрації.
За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області по місту і прилеглих районах введено поліцейську операцію "Перехоплення".
Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кто пишет эти новости?
Хочешь, расскажу только что пришедший на ум анекдот? Ну, слушай: садится, как-то, Кличко в Пыжик 206...