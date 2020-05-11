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Новини Будні поліції
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Зловмисник викрав автомобіль і наїхав на ньому на поліцейського в Харкові, правоохоронець у лікарні

Зловмисник викрав автомобіль і наїхав на ньому на поліцейського в Харкові, правоохоронець у лікарні

Поліцейські Харкова розшукують невідомого за крадіжку з автомобіля

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію на вулиці Мінській надійшло в поліцію 10 травня близько 15:00.

"Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. З забоями поліцейського доставили до лікарні", - сказано в повідомленні.

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Співробітник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши декілька пострілів по колесах автівки зловмисника. Однак, невідомий втік з місця події на автомобілі "Peugeot 206" сірого кольору іноземної реєстрації.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області по місту і прилеглих районах введено поліцейську операцію "Перехоплення".

Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Автор: 

авто (6259) Нацполіція (15327) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+10
Меня тоже многое смутило в мусорской версии... заметили, как злоумышленник разбивает стекло, т.е., у него не было ключа. Но он настолько молниеносно сел за руль и запустил двигатель, что мусор и отскочить не успел... мне ситуация видится вв пределах 30 секунд, от замеченного взлома и до покидания места происшествия... и, разумеется, в эту версию я поверить не могу
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11.05.2020 09:30 Відповісти
+4
А злоумышленник должен быть в могиле.
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11.05.2020 09:16 Відповісти
+3
а пуля в лоб могла остановить и этого и последующих..
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11.05.2020 09:14 Відповісти
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а пуля в лоб могла остановить и этого и последующих..
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11.05.2020 09:14 Відповісти
Лучше - из автомата. После чего счастливый владелец машины радостно отмывал бы ее от кровищи и пересчитывал дырки от пуль.
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11.05.2020 09:35 Відповісти
может это противник евроблях..
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11.05.2020 09:16 Відповісти
надо покарать владельца... таскать Пыжик 206 из Эуропы в Украину... это как особый статус бамбасу
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11.05.2020 09:33 Відповісти
А злоумышленник должен быть в могиле.
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11.05.2020 09:16 Відповісти
кражу из автомобиля.

кто пишет эти новости?
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11.05.2020 09:25 Відповісти
прикольно. есть автомобиль из. его можно угнать.
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11.05.2020 09:27 Відповісти
Можно же еще куда-то погрузить, а так - изнутри получается)))
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11.05.2020 09:29 Відповісти
Меня тоже многое смутило в мусорской версии... заметили, как злоумышленник разбивает стекло, т.е., у него не было ключа. Но он настолько молниеносно сел за руль и запустил двигатель, что мусор и отскочить не успел... мне ситуация видится вв пределах 30 секунд, от замеченного взлома и до покидания места происшествия... и, разумеется, в эту версию я поверить не могу
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11.05.2020 09:30 Відповісти
Владельцу машины не позавидуешь - мало того, что угнали машину, еще стекло разбили и из пистолета расстреляли.
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11.05.2020 09:31 Відповісти
Пыжик 206??? Жалко??? Лучше на мопеде...
Хочешь, расскажу только что пришедший на ум анекдот? Ну, слушай: садится, как-то, Кличко в Пыжик 206...
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11.05.2020 09:35 Відповісти
Лучше на трамвае, тогда, если его расстреляют полицейские, тот совсем не жалко.
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11.05.2020 09:37 Відповісти
ой, а я люблю трамваи... еще с той поры, когда проезд стоил 3 коп, и по вагону ходила неряшливая толстая кондукторша с кожаной сумкой на груди и продетыми на палец билетами... в цифрах на билете скрывалась удача... нет, положительно, люблю трамваи... ностальжик, *****...
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11.05.2020 09:50 Відповісти
Коп сам виноват, неверно оценил ситуацию, подверг угрозе свою жизнь, получил травмы, стрелял по колесам. В полицию что только голосовавших за Зе берут?
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11.05.2020 10:04 Відповісти
Что не указали в рапорте,засекречено:Увидев грабителя,полицейский спросил:это ваша машина? Конечно ,ответил злоумышленник,я потерял ключи поэтому разбиваю окно.При этом толкнул копа,тот упал без сознания так как ударился сильно головой,угонщик понял ,что уйти от потерявшего сознания копа можно только на авто ,да и заказчик накажет,сев за руль ,путем нехитрых 2-3 минутных манипуляций завел авто,решив что свидетелей нельзя оставлять,решил развернутся и наехать на копа,от болевого шока,коп пришел в сознание,достал табельное оружие и начал стрелять.
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11.05.2020 12:29 Відповісти
 
 