УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11488 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
14 547 43

На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб

На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб

В Україні за добу зафіксували 416 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 15 648 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 408 осіб померли, з них 17 за минулу добу, 3288 одужали, з них 228 за минулу добу.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 11 952 особи, що на 171 більше, ніж напередодні.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили в Києві (66 випадків), Чернівецькій області (56 випадків), Рівненській області (52 випадки) і Львівській області (45 випадків).

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області (2324 випадки), Києві (1871 випадок), Івано-Франківській області (1126 випадків) та Тернопільській області (1018 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 553 випадки;
Волинська область — 482 випадки;
Дніпропетровська область — 731 випадок;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 523 випадки;
Закарпатська область — 730 випадків;
Запорізька область — 329 випадків;
Івано-Франківська область — 1126 випадків;
Кіровоградська область — 420 випадків;
м. Київ — 1871 випадок;
Київська область — 1000 випадків;
Львівська область — 798 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 223 випадки;
Одеська область — 646 випадків;
Полтавська область — 247 випадків;
Рівненська область — 978 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 1018 випадків;
Харківська область — 595 випадків;
Херсонська область — 161 випадок;
Хмельницька область — 178 випадків;
Чернівецька область — 2324 випадки;
Черкаська область — 342 випадки;
Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб 01

На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб 02
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб 03
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб 04
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб 05

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
коронавірусна маска
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2970
показати весь коментар
11.05.2020 09:18 Відповісти
+4
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2596
показати весь коментар
11.05.2020 09:21 Відповісти
+4
Выходные, тестов сделали меньше - вот и спад
показати весь коментар
11.05.2020 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.05.2020 09:15 Відповісти
та да, нужно срочно ужесточить карантин!!!
показати весь коментар
11.05.2020 10:17 Відповісти
та да, нужно срочно ужесточить карантин!!!

Не согласных отослать в РФ на Колыму, а перепуганных расстреливать на месте!...
показати весь коментар
11.05.2020 10:31 Відповісти
Нафига в статистику больных считать количество выздоровевших..?? Математика сАвсЭм страннЫЙ..
показати весь коментар
11.05.2020 09:17 Відповісти
коронавірусна маска
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2970
показати весь коментар
11.05.2020 09:18 Відповісти
Вот это ротик!!!
показати весь коментар
11.05.2020 11:31 Відповісти
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2596
показати весь коментар
11.05.2020 09:21 Відповісти
Журналюги пытались найти хоть одного больного в самой "загруженной" Черновицкой больнице.
Нашли 3 человека, пьющих чай в спортивных костюмах. Ни одного врача и только несколько медсестер.
На воротах приемного отделения висит амбарный замок.
показати весь коментар
11.05.2020 09:23 Відповісти
Выходные, тестов сделали меньше - вот и спад
показати весь коментар
11.05.2020 09:26 Відповісти
Серьезно? Так уже ж третий день выходные, а вчера было на сотню с лишним больше
показати весь коментар
11.05.2020 09:30 Відповісти
Да?
Так медики-лаборанты могут один день, полтора из трёх в условиях пандемии отдохнуть?
показати весь коментар
11.05.2020 09:34 Відповісти
Выходные, тестов сделали меньше - вот и спад

Тесты это 50 на 50. А по большому счету, пандемии нет, идет промывание мозгов- кто глупый- верит,а у кого есть здравый смысл,тот понимает , что это всемирный цирк...
показати весь коментар
11.05.2020 10:34 Відповісти
Про тесты - да хоть 1 на 100. Меньше сделали - меньше результат.
показати весь коментар
11.05.2020 10:49 Відповісти
на 100 меньше, чем вчера.
показати весь коментар
11.05.2020 09:29 Відповісти
Кажется закрепились на плато ,т.е. количество заболевших за последние
30 дней не превышает 550 человек. Плато ,по словам Виктора Ляшко,-это
350 - 550 новых заболеваний в сутки.
Похоже даже начали спуск ,дай-то Боже !
показати весь коментар
11.05.2020 09:33 Відповісти
А может банальный дефицит тестов? Ведь реально мало тестируют.
показати весь коментар
11.05.2020 09:37 Відповісти
Может и так,даже скорее всего. Я высказываю не своё мнение ,а заключение В.Ляшко.
показати весь коментар
11.05.2020 10:53 Відповісти
Плато? Вы хоть в курсе, что оно такое?
Идем на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Смотрим Daily New Cases in Ukraine (это количество новых нормированное числом тестов).
Это похоже на двуручную пилу с обломанными зубами, а не на плато.
показати весь коментар
11.05.2020 09:48 Відповісти
Я процитировала заключение Главного сан.врача Виктора Ляшко .
Какие ко мне замечания? Относительно плато - это возвышенная равнина в горах,
а в медицине -стабилизация количества заболевших.
Касательно сравнений с пилой обращайтесь к Ляшко.
показати весь коментар
11.05.2020 10:47 Відповісти
Закон Мерфи. Если дела идут плохо, то в скором времени они пойдут ещё хуже. Если обстановка улучшается - значит вы чего то не замечаете.
показати весь коментар
11.05.2020 09:56 Відповісти
Я оптимист.
показати весь коментар
11.05.2020 10:54 Відповісти
Кажется закрепились на плато ,

если человек недалекий,то ему что угодно можно внушить - Боже,царя храни, Да здравствует коммунизм/ капитализм, придумать "врагов нврода, капиталистическое окружение и много еще чего...
показати весь коментар
11.05.2020 10:29 Відповісти
Если человек далёкий...от элементарного воспитания,то приписывает оппоненту
то,чего он не говорил.
Да,я человек верующий в Бога ,при чём здесь вся Ваша,притянутая за уши,абракадабра ?
показати весь коментар
11.05.2020 10:51 Відповісти
"Кажется закрепились на плато"
Позволь догадаться.
Ты до 30 лет верила в деда мороза, а после начала верить в Голобородько и даже голосовала за него на президентских выборах в 2019-м?
показати весь коментар
11.05.2020 12:07 Відповісти
Мимо,в молоко.
показати весь коментар
11.05.2020 12:51 Відповісти
Это мой комментарий от 18 марта.
Закрыть не проблема. Главное было обеспечить подушку безопасности для этих людей. Продуктовые рынки при этом работают. Люди ходят без масок, и этих людей очень много.

Все это больше похоже на панику. Люди , оставшиеся без работы, должны как-то кормить свои семьи.

Панические решения непродуманные - хотя и вызваны благими намерениями ,не приведут ни к чему хорошему.

Все одесситы хорошо плавают в основном, и все мы знаем, что будет, если ты, например, как в детстве, заплыл далеко за буйки, и вдруг начинаешь паниковать. Утонешь с большой вероятностью.
Я бы не закрывала ничего. Ограничения по количеству посетителей закрытых помещений, закрытые учебные заведения , без ограничений- открытые площадки- только средства индивидуальной защиты.

Но если введены такие жесткие ограничения, то нужны налоговые каникулы, решение вопроса с кредитами- а этого нет пока. Государство в таком случае ожидает коллапс. Цепочка невыплат потянет за собой все структуры. И коронавирус покажется тогда не последним злом.
https://censor.net/comments/locate/3182263/0192150f-f8c0-7014-a7d0-************Ответить
Мне нравится 2
показати весь коментар
11.05.2020 09:33 Відповісти
З сьогодні пом*якшення карантину ..то можливе збільшення .!
показати весь коментар
11.05.2020 09:36 Відповісти
Стаистика подсчета что сродни ДТП читают сколько разбилось на бусиках сколько на легковушках
показати весь коментар
11.05.2020 09:47 Відповісти
Огласите пожалуйста ситуацию по онкозаболеваниям,туберкулезу,СПИДу и голодным смертям
показати весь коментар
11.05.2020 09:50 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
показати весь коментар
11.05.2020 10:35 Відповісти
Эти данные ,наверное,просчитаны по той методике ,по которой
бывший премьер-министр Гончарук проводил перепись населения.
показати весь коментар
11.05.2020 13:31 Відповісти
Просыпаюсь утром рано-
Нет Луиса Корвалана,
Карантин не соблюдал,
И в покойники попал!

Даже древние герои
От Олимпа и до Трои,
Все от гриппа погибали,
Греки все от нас скрывали!...
показати весь коментар
11.05.2020 09:52 Відповісти
408/15648=2,6%- какая пандемия? А с учетом нашей статистики, работающей под власть ,там 0,8-1%-обычный естественный фон убыли населения.
показати весь коментар
11.05.2020 10:39 Відповісти
408/15648=2,6%- какая пандемия? А с учетом нашей статистики, работающей под власть ,там 0,8-1%-обычный естественный фон убыли населения.
показати весь коментар
11.05.2020 10:41 Відповісти
А может это как раз что перекрыли транспортные коммуникации между населенными пунктами и сократили местный транспорт? Да, это очень тяжело для людей, итальянского варианта мы похоже избежали.
показати весь коментар
11.05.2020 11:43 Відповісти
кацапы в тройке лучших уже с +11,656 за сутки еще немного и догоните ненависную Америку
показати весь коментар
11.05.2020 10:47 Відповісти
Идет накрутка статистики, что в россии что в США. В США особенно в тех штатах где демократы. В республиканских штатах коронавируса в десять раз меньше. Тоесть коронавирус обирає політичну приналежність штатів
показати весь коментар
11.05.2020 12:14 Відповісти
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб - Цензор.НЕТ 7467
показати весь коментар
11.05.2020 14:00 Відповісти
После ослабления карантина посмотрим статистику через 10 дней, наверняка заболевших будет в два раза больше чем на сегодня.
показати весь коментар
11.05.2020 22:12 Відповісти
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб - Цензор.НЕТ 3188
показати весь коментар
11.05.2020 23:21 Відповісти
?
показати весь коментар
12.05.2020 06:56 Відповісти
 
 