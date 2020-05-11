На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб

В Україні за добу зафіксували 416 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 15 648 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 408 осіб померли, з них 17 за минулу добу, 3288 одужали, з них 228 за минулу добу.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 11 952 особи, що на 171 більше, ніж напередодні.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили в Києві (66 випадків), Чернівецькій області (56 випадків), Рівненській області (52 випадки) і Львівській області (45 випадків).

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області (2324 випадки), Києві (1871 випадок), Івано-Франківській області (1126 випадків) та Тернопільській області (1018 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

м. Київ — 1871 випадок;

Київська область — 1000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на COVID-19.







