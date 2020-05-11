На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб
В Україні за добу зафіксували 416 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.
Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 15 648 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 408 осіб померли, з них 17 за минулу добу, 3288 одужали, з них 228 за минулу добу.
Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 11 952 особи, що на 171 більше, ніж напередодні.
Найбільше випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили в Києві (66 випадків), Чернівецькій області (56 випадків), Рівненській області (52 випадки) і Львівській області (45 випадків).
Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області (2324 випадки), Києві (1871 випадок), Івано-Франківській області (1126 випадків) та Тернопільській області (1018 випадків).
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 553 випадки;
Волинська область — 482 випадки;
Дніпропетровська область — 731 випадок;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 523 випадки;
Закарпатська область — 730 випадків;
Запорізька область — 329 випадків;
Івано-Франківська область — 1126 випадків;
Кіровоградська область — 420 випадків;
м. Київ — 1871 випадок;
Київська область — 1000 випадків;
Львівська область — 798 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 223 випадки;
Одеська область — 646 випадків;
Полтавська область — 247 випадків;
Рівненська область — 978 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 1018 випадків;
Харківська область — 595 випадків;
Херсонська область — 161 випадок;
Хмельницька область — 178 випадків;
Чернівецька область — 2324 випадки;
Черкаська область — 342 випадки;
Чернігівська область — 77 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не согласных отослать в РФ на Колыму, а перепуганных расстреливать на месте!...
Нашли 3 человека, пьющих чай в спортивных костюмах. Ни одного врача и только несколько медсестер.
На воротах приемного отделения висит амбарный замок.
Так медики-лаборанты могут один день, полтора из трёх в условиях пандемии отдохнуть?
Тесты это 50 на 50. А по большому счету, пандемии нет, идет промывание мозгов- кто глупый- верит,а у кого есть здравый смысл,тот понимает , что это всемирный цирк...
30 дней не превышает 550 человек. Плато ,по словам Виктора Ляшко,-это
350 - 550 новых заболеваний в сутки.
Похоже даже начали спуск ,дай-то Боже !
Идем на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Смотрим Daily New Cases in Ukraine (это количество новых нормированное числом тестов).
Это похоже на двуручную пилу с обломанными зубами, а не на плато.
Какие ко мне замечания? Относительно плато - это возвышенная равнина в горах,
а в медицине -стабилизация количества заболевших.
Касательно сравнений с пилой обращайтесь к Ляшко.
если человек недалекий,то ему что угодно можно внушить - Боже,царя храни, Да здравствует коммунизм/ капитализм, придумать "врагов нврода, капиталистическое окружение и много еще чего...
то,чего он не говорил.
Да,я человек верующий в Бога ,при чём здесь вся Ваша,притянутая за уши,абракадабра ?
Позволь догадаться.
Ты до 30 лет верила в деда мороза, а после начала верить в Голобородько и даже голосовала за него на президентских выборах в 2019-м?
Закрыть не проблема. Главное было обеспечить подушку безопасности для этих людей. Продуктовые рынки при этом работают. Люди ходят без масок, и этих людей очень много.
Все это больше похоже на панику. Люди , оставшиеся без работы, должны как-то кормить свои семьи.
Панические решения непродуманные - хотя и вызваны благими намерениями ,не приведут ни к чему хорошему.
Все одесситы хорошо плавают в основном, и все мы знаем, что будет, если ты, например, как в детстве, заплыл далеко за буйки, и вдруг начинаешь паниковать. Утонешь с большой вероятностью.
Я бы не закрывала ничего. Ограничения по количеству посетителей закрытых помещений, закрытые учебные заведения , без ограничений- открытые площадки- только средства индивидуальной защиты.
Но если введены такие жесткие ограничения, то нужны налоговые каникулы, решение вопроса с кредитами- а этого нет пока. Государство в таком случае ожидает коллапс. Цепочка невыплат потянет за собой все структуры. И коронавирус покажется тогда не последним злом.
https://censor.net/comments/locate/3182263/0192150f-f8c0-7014-a7d0-************Ответить
Мне нравится 2
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
бывший премьер-министр Гончарук проводил перепись населения.
Нет Луиса Корвалана,
Карантин не соблюдал,
И в покойники попал!
Даже древние герои
От Олимпа и до Трои,
Все от гриппа погибали,
Греки все от нас скрывали!...