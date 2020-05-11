За добу на Львівщині виявили 45 нових випадків COVID-19, загалом в області 798 хворих, - міськрада

Станом на ранок 11 травня на Львівщині підтвердили 798 випадків інфікування COVID-19, з них - 20 летальних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 3282 особи, госпіталізовані - 478, на амбулаторному лікуванні - 2804 особи, виписані - 324 особи. Зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них в реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 798 осіб, 20 людей померли. 157 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 239 ПЛР-тестів, з яких 45 - позитивні (серед них - 28 це мешканці Львова).