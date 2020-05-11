Спалах COVID-19 виявили на Волині: інфіковані відвідували церкву на Великдень, захворів настоятель храму

У місті Ковелі Волинської області упродовж останніх днів коронавірус підтвердили у більш ніж 30 осіб, 18 випадків - після відвідин храму на Великдень.

Про це вчора на брифінгу повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Янко, в Ковелі коронавірус останніми днями виявлено у 18 осіб, які відвідували церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП) у великодні та поминальні дні. Вона наголосила, що це вписується в інкубаційний період у 14 днів.

Захворів також настоятель храму, а жінка, яка прибирала в церкві, померла.

Крім цього, в місті зареєстровано спалах інфекції на швейній фабриці, де коронавірус підтверджено вже у семи осіб. Фабрика зупинила роботу.

Загалом у Ковельському районі зареєстровано 80 випадків COVID-19, у Ковелі - 77.

Також читайте: Спалах коронавірусу зафіксовано в психлікарні на Волині: 1 людина померла, 15 інфіковано