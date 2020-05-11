Спалах COVID-19 виявили на Волині: інфіковані відвідували церкву на Великдень, захворів настоятель храму
У місті Ковелі Волинської області упродовж останніх днів коронавірус підтвердили у більш ніж 30 осіб, 18 випадків - після відвідин храму на Великдень.
Про це вчора на брифінгу повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами Янко, в Ковелі коронавірус останніми днями виявлено у 18 осіб, які відвідували церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП) у великодні та поминальні дні. Вона наголосила, що це вписується в інкубаційний період у 14 днів.
Захворів також настоятель храму, а жінка, яка прибирала в церкві, померла.
Крім цього, в місті зареєстровано спалах інфекції на швейній фабриці, де коронавірус підтверджено вже у семи осіб. Фабрика зупинила роботу.
Загалом у Ковельському районі зареєстровано 80 випадків COVID-19, у Ковелі - 77.
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- вчера ходила в лес. изнасиловали.
- сегодня ходила. изнасиловали.
- завтра опять пойду.
Певно це МП.
вчера видел девченку с йорком. йорк в маске, девченка - нет.
погибают люди с другими болезнями, где корона выступает катализатором.
немало идиотов ходят на поклон кремлядям,
я понимаю ещё Кременчуг, где рузгий норма ,
но Волынь, там пора перевешать уже московских попов