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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 виявили на Волині: інфіковані відвідували церкву на Великдень, захворів настоятель храму

Спалах COVID-19 виявили на Волині: інфіковані відвідували церкву на Великдень, захворів настоятель храму

У місті Ковелі Волинської області упродовж останніх днів коронавірус підтвердили у більш ніж 30 осіб, 18 випадків - після відвідин храму на Великдень.

Про це вчора на брифінгу повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Янко, в Ковелі коронавірус останніми днями виявлено у 18 осіб, які відвідували церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП) у великодні та поминальні дні. Вона наголосила, що це вписується в інкубаційний період у 14 днів.

Захворів також настоятель храму, а жінка, яка прибирала в церкві, померла.

Крім цього, в місті зареєстровано спалах інфекції на швейній фабриці, де коронавірус підтверджено вже у семи осіб. Фабрика зупинила роботу.

Загалом у Ковельському районі зареєстровано 80 випадків COVID-19, у Ковелі - 77.

Також читайте: Спалах коронавірусу зафіксовано в психлікарні на Волині: 1 людина померла, 15 інфіковано

Автор: 

карантин (18172) Великдень (362) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+18
напомнило.
- вчера ходила в лес. изнасиловали.
- сегодня ходила. изнасиловали.
- завтра опять пойду.
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11.05.2020 09:30 Відповісти
+15
Мне вчера один сказку про белого бычка завёл - мне никто до сих пор не объяснил - зачем носить маску? Я ему объяснил, он опять... Наверно - прихожанин кремлёвской ПЦ...
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11.05.2020 09:41 Відповісти
+13
Вони не вірили в коронавірус.
Певно це МП.
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11.05.2020 09:31 Відповісти
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напомнило.
- вчера ходила в лес. изнасиловали.
- сегодня ходила. изнасиловали.
- завтра опять пойду.
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11.05.2020 09:30 Відповісти
МП -- ТВАРИ
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11.05.2020 09:33 Відповісти
тут главный вброс - УПЦ МП, а вы тут грызитесь )
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11.05.2020 10:09 Відповісти
Ради этих слов новость и запущена. Пятиминутка гнева.
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11.05.2020 10:21 Відповісти
не кажи ...правильно РПЦ ...
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11.05.2020 10:29 Відповісти
ты из раши? потому как в Украине Украинская православная церковь
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11.05.2020 10:35 Відповісти
в Україні ПЦУ ... і РПЦ ( бувша УПЦ МП ) ... правда прихильники сатани сильно збуджуються коли звіра називають його справжнім іменем
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11.05.2020 10:44 Відповісти
Це ти з паРаші.. українська церква називається ПЦУ, під такою назвою вона внесена у диптих православних церков світу. А так звана УПЦ (МП) не значиться навіть в диптиху РПЦ. Перевір)))
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11.05.2020 11:29 Відповісти
Церковь зарегистрирована в Украине как Украинская православная церковь
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11.05.2020 13:06 Відповісти
Вони не вірили в коронавірус.
Певно це МП.
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11.05.2020 09:31 Відповісти
Мне вчера один сказку про белого бычка завёл - мне никто до сих пор не объяснил - зачем носить маску? Я ему объяснил, он опять... Наверно - прихожанин кремлёвской ПЦ...
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11.05.2020 09:41 Відповісти
Про бика-альбіноса?
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11.05.2020 09:58 Відповісти
вера и знания не совместимы. это классика. корчащие из себя верующих, багажом знаний не отягощены. их учить - только портить )
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11.05.2020 10:10 Відповісти
маска- да.
вчера видел девченку с йорком. йорк в маске, девченка - нет.
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11.05.2020 10:10 Відповісти
И сейчас не верим. Никто не заболел.
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11.05.2020 09:41 Відповісти
греко-католики тоже болеют https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/8/7250995/ Коронавирусом заболели 4 священника и 2 сотрудника храма УГКЦ во Львове Везде, где скапливаются люди, распространяется коронавирус.
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11.05.2020 09:33 Відповісти
Щас заболеют все, кто пойдет стричься и лечить зубы . Ну и ?
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11.05.2020 09:42 Відповісти
Но не сразу одновременно.
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11.05.2020 09:51 Відповісти
Ну это как сказать.
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11.05.2020 09:53 Відповісти
вы член секты гундяева, торговца бухлом ?
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11.05.2020 10:09 Відповісти
А ты его пьешь, или трезвенник ?
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11.05.2020 10:23 Відповісти
в церкви - нет! 😁
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11.05.2020 12:14 Відповісти
А потом подтянутся дедывоевалы, с такими не жди конца карантина...
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11.05.2020 09:36 Відповісти
может проблема в другом?
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11.05.2020 10:10 Відповісти
мое мнение, что мы с вами давно переболели этой хренью.
погибают люди с другими болезнями, где корона выступает катализатором.
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11.05.2020 09:37 Відповісти
на цю срану корону просто списують.знаю про що кажу.
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11.05.2020 09:40 Відповісти
Не катализатором. Тесты находят фрагменты неактивного вируса еще долго, это корейцы сказали, но все тесты без клинических проявлений, без других исследований не служат поводом для постановки диагноза.
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11.05.2020 09:41 Відповісти
Путин решил обновить свою агентуру. Омолодить.
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11.05.2020 09:39 Відповісти
УПЦ МП! Це було зрозумілим заздалегідь!
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11.05.2020 09:39 Відповісти
На швейной фабрике тоже УПЦ мп ?
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11.05.2020 09:43 Відповісти
Про це я не знаю. А до чого таке питання?
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11.05.2020 09:46 Відповісти
Так в новости и про вспышку на швейной фабрике .
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11.05.2020 09:52 Відповісти
Про цю фабрику ви напишіть.
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11.05.2020 09:56 Відповісти
Батюшка проходил по соседней улице
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11.05.2020 10:23 Відповісти
Прихожани.
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11.05.2020 11:26 Відповісти
суки эти настоятели храмов не хотели пропустить навар козлы
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11.05.2020 09:40 Відповісти
От суки и козла слышу. Люди сейчас обеднели, и недоедают, о каком наваре речь.
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11.05.2020 09:45 Відповісти
Спочатку втратили розум, а потім збідніли. Чому дурний, бо бідний та навпаки!
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11.05.2020 09:48 Відповісти
да попы с мордами с большой таз обеднели и голодают
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11.05.2020 09:56 Відповісти
Янович, покажи свою морду, заценим.
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11.05.2020 09:58 Відповісти
какого прихода? УПЦ, УГКЦ или ПЦУ?
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11.05.2020 10:12 Відповісти
Нагнетают ненависть в сторону христианства. Без разницы, какой конфессии.
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11.05.2020 10:25 Відповісти
любой ,если допустил скопище значит козлина
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11.05.2020 10:27 Відповісти
Как ты мог так про Герегу?
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11.05.2020 10:28 Відповісти
ну вот...испортили всю... теорию мирового заговора...
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11.05.2020 09:48 Відповісти
ну чё, прогандонов происков закулисьи уже активировали, он как резво стучат по клавам чем могут ))
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11.05.2020 10:05 Відповісти
панапрідумалі всякіх вірусав...
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11.05.2020 09:50 Відповісти
Короновирус, это как педикулез в школе. Как не следи за ребенком, все равно раз в неделю притащит. Замучились ядами травить. ( У дочки коса длинная была ). А потом нашли универсальное средство. Два раза в неделю смочить волосы на пол часа убойным деревенским самогоном. И под пакет . Все гады дохли от алкогольной интоксикации.
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11.05.2020 09:50 Відповісти
Налысо.
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11.05.2020 09:53 Відповісти
По уму надо. Вот налысо- это сейчас методы борьбы минздрава с коронавирусом. А вумные доктора втихую сами ищут , чем это гуано лечится, принимают, и начальству не говорят. Знаю, о чем говорю.
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11.05.2020 09:56 Відповісти
Спалах COVID-19 виявили на Волині: інфіковані відвідували церкву на Великдень, захворів настоятель храму - Цензор.НЕТ 9487
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11.05.2020 10:03 Відповісти
Господь потихоньку убирает, подчищая Христианский мир от сатанистов кацапского МП.
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11.05.2020 10:04 Відповісти
а ты в какую церковь ходишь?
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11.05.2020 10:14 Відповісти
він ні в яку ...
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11.05.2020 10:30 Відповісти
а лєнін в какую хаділ?
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11.05.2020 10:31 Відповісти
куда ленин ходил, это у него спроси. А вообще то тебя никто ни о чём не спрашивал
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11.05.2020 10:37 Відповісти
і чіво такда атвічяєш? ти навєрна маладой - фільмя чяпаєв ні віділ.
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11.05.2020 10:43 Відповісти
тебя никто ни о чём не спрашивал
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11.05.2020 13:07 Відповісти
подумаеш, одним настоятелем свидетелей бояры больше, одним меньше. не велика потеря. гундяй с ****** ещё нарожают.
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11.05.2020 10:06 Відповісти
******** гундяев вложился в балаганы в Украине,
немало идиотов ходят на поклон кремлядям,
я понимаю ещё Кременчуг, где рузгий норма ,
но Волынь, там пора перевешать уже московских попов
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11.05.2020 10:07 Відповісти
Сеня, а ты какого сословия. Может и вас пора вешать ?
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11.05.2020 10:26 Відповісти
РПЦвУ - осатанілі камікадзе, готові самі захворіти, лиш би заразити більшу кількість Українців. Вони знають, що в разі чого їх будуть лікувати не в Ковелі та Драбові з Чутовим, а в Олександрівській лікарні Києва, як тих дідів у жіночих платтях х Почаєва.
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11.05.2020 10:08 Відповісти
А сама пасха була 26квітня.
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11.05.2020 10:13 Відповісти
московская церковь - выгребная яма
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11.05.2020 10:14 Відповісти
не любишь упц мп?
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11.05.2020 10:16 Відповісти
Сеня, пиши адрес, ящик мыла вышлю.
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11.05.2020 10:27 Відповісти
Может, это не по-христиански, но от души желаю этому козлобородому кремлевскому упырю в сутане, поскорее облачиться в саван и взять с собой самых упоротых прихожан МП!!!
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11.05.2020 10:39 Відповісти
С такими пожеланиями ты можешь и своих родственников недосчитаться. Карма, она такая.
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11.05.2020 12:16 Відповісти
Росія в себе ввела карантин жорсткіший за український (крім метро), а у своїх філіях (УПЦ МП та Білорусія) взагалі не вводила.
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11.05.2020 10:46 Відповісти
А зачем маски носить зачем карантин ... Давай те снимем ограничения ... Хотим коллективный иммунитет . Неужели людям не доходит, что нех шастать.
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11.05.2020 11:17 Відповісти
Потому, что у них Томаса животворящего нет.
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11.05.2020 12:22 Відповісти
Кремлівський сатанат.
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11.05.2020 13:41 Відповісти
 
 