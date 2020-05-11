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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 41 особа, - Командування Медсил

За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 41 особа, - Командування Медсил

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 39 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 07.00 11 травня в Збройних Силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 54 особи та 2 летальні випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 39 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб

Автор: 

армія (3782) карантин (18172) ЗСУ (7723) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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11.05.2020 09:36 Відповісти
 
 