За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 41 особа, - Командування Медсил
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 39 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.
"Станом на 07.00 11 травня в Збройних Силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 54 особи та 2 летальні випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 39 осіб.
За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар11.05.2020 09:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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