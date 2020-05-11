За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 41 особа, - Командування Медсил

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 39 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 07.00 11 травня в Збройних Силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 54 особи та 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 39 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

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