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Новини Коронавірус і карантин
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З 12 травня в Києві буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту за спецквитками, - КМДА

З 12 травня в Києві буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту за спецквитками, - КМДА

З 12 травня в столиці буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації КМДА Олександр Густєлєв.

"Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту ... Проїзд в транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків і засобів індивідуального захисту", - йдеться в повідомленні.

Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате. У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська" i тролейбусний маршрут № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка".

Також читайте: Найактивніше COVID-19 поширюється у Дарницькому та Деснянському районах столиці, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2382) Київ (19796) транспорт (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Густєлєв Олександр (7)


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Топ коментарі
+3
Педалики просто выполняют политический заказ банковой на блокировку пермещения людей, к "карантину" это имеет такое же отношение, как и прошлогодний снег. В Харькове транспорт ездит (и рынки работают) и никакого "вслеска" там из-за этого нет - наоборот там заболеваемость ниже чем в окарантиненном педаликом Киеве.
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11.05.2020 10:24 Відповісти
+2
а спецбилеты по чем, виталий?
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11.05.2020 09:49 Відповісти
+2
Работало дольше всех, но от страха получить пример демонстрации дурости закрытия метро в Киеве, кабминн насильно закрыл и его. Кернес не хотел этого делать, но заставили.
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11.05.2020 10:42 Відповісти
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а спецбилеты по чем, виталий?
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11.05.2020 09:49 Відповісти
Ти па чьом брал?
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11.05.2020 09:51 Відповісти
с какой целью врешь. что я брал ?
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11.05.2020 09:58 Відповісти
а с какой целью інтірісуєся?
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11.05.2020 10:17 Відповісти
Ти можеш відповісти на питання ?
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11.05.2020 13:03 Відповісти
Тільки для вас! Прочитайте закон 211.
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11.05.2020 09:55 Відповісти
Может ещё и на фракции нас поделят?
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11.05.2020 09:52 Відповісти
Вже поділили!
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11.05.2020 10:01 Відповісти
400грн. за шт. від КМДА.
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11.05.2020 10:09 Відповісти
Безкоштовно!
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11.05.2020 10:13 Відповісти
Користувачам дійсно безкоштовно. А чи платить за них підприємство, що їх потім видає працівникам не цікавився.
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11.05.2020 10:19 Відповісти
не платит. это ответственность работодателя. если ты ему нужен на работе, приди в бухгалтерию, забери.
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11.05.2020 10:23 Відповісти
На скільки знаю, все одно це проходить через КМДА.
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11.05.2020 10:26 Відповісти
Окупанты во время войны аусвайсы на передвижение тоже выдавали только в городской управой.
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11.05.2020 10:48 Відповісти
Дайте посилання, я куплю. Серйозно.
У нас на компанію (200+ працівників) виділено всього 15 перепусток.
Простим працівникам, ясна річ, не дічґсталося
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11.05.2020 13:35 Відповісти
Педалики просто выполняют политический заказ банковой на блокировку пермещения людей, к "карантину" это имеет такое же отношение, как и прошлогодний снег. В Харькове транспорт ездит (и рынки работают) и никакого "вслеска" там из-за этого нет - наоборот там заболеваемость ниже чем в окарантиненном педаликом Киеве.
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11.05.2020 10:24 Відповісти
і мєтро в Харькавє работаєт?
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11.05.2020 10:28 Відповісти
Весь наземный только с ограничением по числу пассажиров?
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11.05.2020 11:09 Відповісти
Работало дольше всех, но от страха получить пример демонстрации дурости закрытия метро в Киеве, кабминн насильно закрыл и его. Кернес не хотел этого делать, но заставили.
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11.05.2020 10:42 Відповісти
 
 