З 12 травня в Києві буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту за спецквитками, - КМДА
З 12 травня в столиці буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації КМДА Олександр Густєлєв.
"Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту ... Проїзд в транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків і засобів індивідуального захисту", - йдеться в повідомленні.
Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате. У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська" i тролейбусний маршрут № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас на компанію (200+ працівників) виділено всього 15 перепусток.
Простим працівникам, ясна річ, не дічґсталося