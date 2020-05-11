З 12 травня в Києві буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту за спецквитками, - КМДА

З 12 травня в столиці буде збільшено кількість окремих рейсів громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації КМДА Олександр Густєлєв.

"Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту ... Проїзд в транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків і засобів індивідуального захисту", - йдеться в повідомленні.

Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате. У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська" i тролейбусний маршрут № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка".

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