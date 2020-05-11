За добу у восьми областях України хворих на COVID-19 стало менше, у чотирьох - залишилося стільки само, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість осіб, що захворіли за минулу добу, у восьми областях України, і кількість хворих на туберкульоз таким чином там знизилася, а ще в чотирьох областях кількість активних випадків захворювання COVID-19 залишилася незмінною.

Водночас, згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в понеділок, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях та в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 9 нових випадків захворювання на COVID-19 і 18 випадків одужання (від початку пандемії - 553 хворих, 6 померлих і 309 осіб видужали), зараз в області хворіє 238 осіб (за добу на 9 менше);

у Волинській області - 12 нових випадків захворювання і 1 - смерті (за весь час - 482 особи захворіли, 11 померли і 119 одужали), зараз хворіє 352 особи (за добу на 11 більше);

у Дніпропетровській області - 27 нових випадків захворювання, померлих і видужалих не було (з початку пандемії 731 особа захворіла, 6 померли і 75 одужали), зараз хворіє 650 осіб;

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у Донецькій області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу немає (від початку пандемії - 100 хворих, 3 померлих і 20 осіб видужали), зараз хворіє 77 осіб;

у Житомирській області - 6 нових випадків захворювання, померлих і видужалих не було (523 особи захворіли, 11 померли і 54 одужали від початку пандемії), зараз хворіє 458 осіб;

у Закарпатській області - 35 нових випадків захворювання і 1 - смерті (за весь час 730 хворих, 17 померлих і 99 осіб видужали), зараз хворіє 614 осіб (за добу на 34 більше);

у Запорізькій області - 1 новий випадок захворювання і 5 - одужання (загалом 329 хворих, 7 померлих і 125 осіб видужали), зараз хворіє 197 осіб (на 4 менше за добу);

в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19 і 71 - одужання (1126 хворих, 61 померлий і 289 осіб видужали від початку пандемії), зараз хворіє 776 осіб (на 61 менше за добу);

у м.Києві - 66 нових випадків захворювання, померлих і видужалих не було (загалом 1871 випадок захворювання, 37 - смерті і 138 - одужання з початку пандемії), зараз в столиці хворіє 1696 осіб;

у Київській області - 28 нових випадків захворювання і 49 - одужання (з початку пандемії 1000 захворіли, 20 померли і 168 одужали), зараз хворіють 812 осіб (за добу на 21 менше);

у Кіровоградській області - 4 нові випадки захворювання та 3 - одужання (за весь час 420 осівб захворіли, 20 померли і 242 одужали), зараз хворіє 158 осіб (на 1 більше за добу);

у Луганській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу немає (з початку пандемії 42 особи захворіли і 14 одужали, померлих не було), зараз хворіє 28 осіб;

у Львівській області - 45 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 5 - одужання (за весь час - 798, 20 і 157 відповідно), зараз хворіє 621 особа (на 39 більше за день);

у Миколаївській області - 2 нові випадки захворювання, померлих і видужалих не було (за весь час 223 хворих, 5 померлих і 49 осіб видужали), зараз хворіє 169 осіб;

в Одеській області - 10 нових випадків захворювання і 3 - одужання (за весь час 646 осіб захворіли, 5 померли і 35 одужали), зараз хворіє 606 осіб (на 7 більше, ніж напередодні);

у Полтавській області - 1 новий випадок захворювання і 2 - одужання (247 хворих, 8 померлих і 108 осіб видужали за весь час), хворіє 131 особа (за добу на 1 менше);

у Рівненській області за добу підтверджено 52 нові випадки захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 7 випадків одужання (за весь час від початку пандемії - 978 хворих, 21 померлих і 149 осіб видужали), зараз хворіє 808 осіб (на 40 більше за добу) ;

у Сумській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу немає (за весь час 154 особи захворіли, 4 померли і 74 одужали), зараз хворіє 76 осіб;

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у Тернопільській області - 19 нових випадків захворювання і 27 - одужання (за все час - 1018, 18 і 337 відповідно), зараз хворіє 663 особи (за добу на 8 менше);

у Харківській області - 23 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті і 6 - одужання (за весь час - 595, 19 і 73 відповідно), зараз хворіє 503 особи (за добу на 14 більше);

у Херсонській області - 2 нові випадки захворювання, померлих і видужалих не було (від початку пандемії 161 хворий, 2 померлих і 80 осіб видужали), зараз хворіє 79 осіб;

у Хмельницькій області 3 нові випадки захворювання та 4 - одужання (за весь час 178 хворих, 7 померлих і 53 особи видужали), зараз хворіє 118 осіб (на 1 менше за добу);

у Черкаській області - 1 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 3 - одужання (з початку пандемії - 342, 13 і 147 відповідно), зараз хворіє 182 особи (на 3 менше за добу);

у Чернівецькій області за минулу добу 56 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 21 випадок одужання (2324 хворих, 81 померлий і 359 осіб видужали за весь час), зараз в області хворіє 1884 особи (на 30 більше, ніж напередодні);

у Чернігівській області - 4 нових хворих і 4 особи видужали (з початку пандемії - 77 хворих, 6 померлих і 15 осіб видужали), зараз хворіє 56 осіб, як і напередодні.

Як повідомлялося, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, 17 осіб серед тих, хто раніше захворів, померли, 228 одужали. Нині в Україні хворіє на COVID-19 11 тис. 952 особи, що на 171 більше, ніж добою раніше.