У Польщі виборча комісія підтвердила, що президентські вибори не відбулися
Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що заплановані на 10 травня вибори президента країни не відбулися.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що виборча комісія констатувала, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів.
Тепер у маршалка польського Сейму Ельжбет Вітек є 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.
Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда 8 травня підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу.
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