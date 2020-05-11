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Новини
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У Польщі виборча комісія підтвердила, що президентські вибори не відбулися

У Польщі виборча комісія підтвердила, що президентські вибори не відбулися

Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що заплановані на 10 травня вибори президента країни не відбулися.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що виборча комісія констатувала, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів.

Тепер у маршалка польського Сейму Ельжбет Вітек є 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда 8 травня підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда підписав закон про проведення виборів президента Польщі поштою

Автор: 

вибори (6727) Польща (8670)


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А про що думали раніше?
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11.05.2020 10:15 Відповісти
Комбіновали-комбіновали і нічого не викомбіновали.
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11.05.2020 10:55 Відповісти
Знал бы Петя что так можно - завез бы вирус в Украину годом ранее, а не придумывал клоунаду с военным положением.
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11.05.2020 10:30 Відповісти
Ну, без "Пети" ніяк. Навіть, якщо про Польщу мова.
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11.05.2020 10:34 Відповісти
Так він і завіз, зелений вірус.
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11.05.2020 11:32 Відповісти
Теперь и Польша для нас - терра инкогнита! Даже если получишь рабочку, семью не вывезешь. И те кто остались в Польше с контрактом, тоже приплыли. Семьи остались в заложниках. Как это продуманно. Просто урологи со скрипачами и ювелирами подсуетились.
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11.05.2020 11:50 Відповісти
Голосование надо проводить по телефону, как за Евровиденье У каждого избирателя должен быть свой 8-значный номер, после которого идет номер кандидата по списку. И тогда выборы в любом случае состоятся. Готов продать идею полякам за недорого!
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11.05.2020 16:21 Відповісти
 
 