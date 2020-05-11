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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 захворіли 27 дітей і 62 медики, загалом – 1083 дитини і 3026 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 захворіли 27 дітей і 62 медики, загалом – 1083 дитини і 3026 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу проведено 5157 досліджень на коронавірус методом ПЛР.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 416 осіб, з них 27 дітей та 62 медпрацівники, були госпіталізовані 132 особи. За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків, 228 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії захворіли 15 648 осіб, з них 1083 дитини, а також 3026 медпрацівників. Загалом одужали 3288 осіб, а летальних випадків - 408. За минулу добу проведено 5157 досліджень методом ПЛР", - розповів Степанов.

Читайте також: За добу у восьми областях України хворих на COVID-19 стало менше, у чотирьох - залишилося стільки само, - РНБО

Автор: 

діти (5188) карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Украинский врач во время коронавируса живёт не дольше, чем пушка на танковом направлении.
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11.05.2020 10:31 Відповісти
Даааа.. на душу населения, количество больных детей и врачей у нас наверное больше всех.. ипать позор..
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11.05.2020 10:31 Відповісти
Всім швидкого одужання
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11.05.2020 10:32 Відповісти
 
 