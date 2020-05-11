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За добу COVID-19 захворіли 27 дітей і 62 медики, загалом – 1083 дитини і 3026 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу проведено 5157 досліджень на коронавірус методом ПЛР.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 416 осіб, з них 27 дітей та 62 медпрацівники, були госпіталізовані 132 особи. За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків, 228 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії захворіли 15 648 осіб, з них 1083 дитини, а також 3026 медпрацівників. Загалом одужали 3288 осіб, а летальних випадків - 408. За минулу добу проведено 5157 досліджень методом ПЛР", - розповів Степанов.
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belge
показати весь коментар11.05.2020 10:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Марченко #470125
показати весь коментар11.05.2020 10:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар11.05.2020 10:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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