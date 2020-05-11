Skadden визнала виплату Тимошенко і Власенку по $5,5 млн компенсацій, - The New York Times
Американська фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, що готувала в 2012 році звіт для Міністерства юстиції України у справі Юлії Тимошенко, виплатила їй та її адвокату, нардепу Сергію Власенку, щонайменше 11 млн доларів у межах досудового врегулювання.
Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел видання, знайомих з обставинами досудового врегулювання, ця фірма виплатила принаймні 11 млн доларів, щоб уникнути судового позову.
У 2011 році Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році. У 2012 році Міністерство юстиції найняло Skadden для "незалежної оцінки" судового процесу над Тимошенко у зв'язку з її позовом проти України в ЄСПЛ. У висновках Skadden йшлося, що справа не була політично мотивованою.
Пізніше в компанії визнали, що доповідь у справі Тимошенко була суперечливою і писалася адвокатами "на замовлення Пола Манафорта в інтересах його клієнта Віктора Януковича".
Після цього Skadden вирішила виплатити їм компенсацію, яка надійшла в Україну через рахунки Reid Collins & Tsai. За підрахунками видання, Тимошенко і Власенко отримали по 5,5 млн доларів кожен. Депутат Власенко вказав ці надходження у своїх деклараціях як "іноземний дохід", а Тимошенко - як "компенсацію збитку, завданого політичними репресіями 2011-2014 роках".
Нагадаємо, раніше Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії.
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https://www.dialog.ua/ukraine/207075_1589190000 https://www.dialog.ua/ukraine/207075_1589190000
Саме Лі Куан Ю у 2010 році дав Азірову три поради як підняти економіку України. Порада номер три звучала так: "Усунути від влади Ю.Т., бо вона дуже дестракшн... соррі, дестрактів".
Є в офіційній стенограмі.
Даже не мечтайте. И ты, и такие, как Юля.
Не хвилюйся. В Лук'янівці збудували платні апартаменти для віп-в'язнів. Тобі перепаде найкраща. Звісно площою вона не буде пів мільона га, але все одно буде де повернутись.
процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ.
В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.
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Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался
адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".
После этого Skadden решила выплатить им компенсацию,
которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai
= = = = =
в этом мутняке ФАНТАСТИЧЕСКИМИ являются ДВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
1. необходимы публичные примеры , когда аудиторы выплачивают компенсацию
лицам , которые их ваще НЕ-НА-НИ-МА-ЛИ !
напомню что : нанимало Министерство юстиции, бюджетная государственная структура.
поэтому аудиторы компенсацию обязаны направлять в бюджет ;
2. если аудиторы Skadden выплачивают компенсацию ,
то при каких делах компенсация поступает от какой-то япономать "Reid Collins & Tsai" ?
рано заюльки в экстази бьются .
Весь этот мутняк только
доказывает что тимашёнка из того же паханата что и янык-парАшенко
Юля сама понимает, что пипл от неё рефлекторно Б Л Ю Ё Т .
Юля b сама понимает, что пипл от неё рефлекторно Б Л Ю Ё Т .
Юлеботы проспамили оппонентов и думают, что дело в шляпе - да, Sulima Ivan ?
Власенко - юрист, взвесил все сложности + необходимость предоставления документов, а также политическую составляющую и решил не заморачиваться. Если графа "иностранный доход", то высоковероятно пойдёт в налогообложение.
А Юля решила попробовать пожадничать - потому что если квалифицировать платёж как "возмещение убытков / вреда", тогда по налоговому законодательству нашему платить подоходный налог не надо. Но тогда надо доказывать природу платежа - документы предоставлять и т.п.
И ещё один вопрос у меня - по правилам е-декларирования (ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции") надо не только о выплате дохода свыше 50 прожиточных минимумов указывать, но и об открытии счетов за границей. Хотелось бы понимать, Вона от юрфирмы деньги получила на свой украинский банковский счёт или ей открыли его в США. Если в США, то сделано ли уведомление в НАЗК ???
Мочалка немного тенех отмыла, видимо скоро выборы и пришло время рихтовать заточку, потому как ботоксная репа морщится начала. Думаю на пластику и на косметику должно хватить.
Кстати, штатовская финансовая разведка уже доказала, что эта липовая экспертиза была оплачена со счета Виктора Пинчука.
П.С - Юля , а слабо віддати це бабло на потреби фронту ?
со сцены Майдан "разогревали" своими пламенными спичами
сотрапники Тимошенки Яценюк , Турчинов , Аваков ,
где-то в засаде под флагом Тимошенки сидел Лёшка Порошенко, ага отпрыск того самого ...
снайперские винтовки с Майдана
вывозил сотрапник Юльки по особым поручениям Пашинский ...
и тереть бы Ю.Тимошенке неворовке при яныке нары ,
если бы Яценюк Турчинов Аваков Пашинский с Порошенком Луценком
не пролили кровь Небесной Сотни , чтобы неворовка откинулась .
а Юля с ними
расплатилась как царица : петьке посаду презика, кулявлобу премьера, арсену МВД
ну и прочим турчиновым пашинским по мелочи кто-где пристроился при петьке грабить ...
жизни Героев Небесной Сотни , чтобы неворовка откинулась досрочно
ведь это совсем не воровство .
и что экс-тимашёнщина кулявлобы турчиновы аваковы пашинские
грабили с 2014 по 2019 пересичных граждан и майдановцев ,
которые Ю.Тимошенко освободили из под яныка это ведь тоже не воровство ...
и лицензии выданные кабмином Ю.Тимошенки
в 2008-2010гг шуфричам фирташам на экспорт газа ,
то есть фактически лицензии тимашёнки на газовый грабёж страны ,
это тоже не воровство ...
в 2008-2010гг шуфричам фирташам на экспорт газа ,
то есть фактически лицензии тимашёнки на газовый грабёж страны ,
это тоже не воровство ...