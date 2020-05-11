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Skadden визнала виплату Тимошенко і Власенку по $5,5 млн компенсацій, - The New York Times

Skadden визнала виплату Тимошенко і Власенку по $5,5 млн компенсацій, - The New York Times

Американська фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, що готувала в 2012 році звіт для Міністерства юстиції України у справі Юлії Тимошенко, виплатила їй та її адвокату, нардепу Сергію Власенку, щонайменше 11 млн доларів у межах досудового врегулювання.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, знайомих з обставинами досудового врегулювання, ця фірма виплатила принаймні 11 млн доларів, щоб уникнути судового позову.

У 2011 році Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році. У 2012 році Міністерство юстиції найняло Skadden для "незалежної оцінки" судового процесу над Тимошенко у зв'язку з її позовом проти України в ЄСПЛ. У висновках Skadden йшлося, що справа не була політично мотивованою.

Пізніше в компанії визнали, що доповідь у справі Тимошенко була суперечливою і писалася адвокатами "на замовлення Пола Манафорта в інтересах його клієнта Віктора Януковича".

Читайте також: Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною

Після цього Skadden вирішила виплатити їм компенсацію, яка надійшла в Україну через рахунки Reid Collins & Tsai. За підрахунками видання, Тимошенко і Власенко отримали по 5,5 млн доларів кожен. Депутат Власенко вказав ці надходження у своїх деклараціях як "іноземний дохід", а Тимошенко - як "компенсацію збитку, завданого політичними репресіями 2011-2014 роках".

Нагадаємо, раніше Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії.

Автор: 

компенсації (706) США (23623) Тимошенко Юлія (4698)


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Топ коментарі
+38
Нарешті для Юлі скінчилася епоха зубожіння!
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11.05.2020 10:32 Відповісти
+34
І на яку сумму збагатився Порошенко за час президенства, шиза?
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11.05.2020 10:53 Відповісти
+30
Юля не Пєтя,той Україну грабував,а Юля отримала компенсацію за репресії.
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11.05.2020 10:49 Відповісти
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Как ты смог дожить до своих лет без присмотра нянечек? Любой кретин знает что янык посадил Юлю, и только такой альтернативно одаренный как ты, может поставить между ними знак равенства. Лечись ватноголовое...
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11.05.2020 18:56 Відповісти
соска коломойши
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11.05.2020 13:45 Відповісти
Нардепы Юлия Тимошенко и ее однопартиец Сергей Власенко получили на двоих выплату в размере 300 млн гривен от американской фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая тесно связана с Виктором Януковичем.
https://www.dialog.ua/ukraine/207075_1589190000 https://www.dialog.ua/ukraine/207075_1589190000
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11.05.2020 13:47 Відповісти
На відміну від корумпованої України в Америці юрфірма попереду грошей ставить свою репутацію, а не так, як Пєця Мальдівський, який отримував від "хорошого парня Колі(Злочевського)" 10 млн. дол. по корупційній схемі.
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11.05.2020 13:57 Відповісти
Нехай виплачують компенсацію нащадки Лі Куан Ю, Азіров і Шапкокрад.
Саме Лі Куан Ю у 2010 році дав Азірову три поради як підняти економіку України. Порада номер три звучала так: "Усунути від влади Ю.Т., бо вона дуже дестракшн... соррі, дестрактів".
Є в офіційній стенограмі.
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11.05.2020 13:55 Відповісти
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11.05.2020 14:01 Відповісти
Лі Куан Ю - міжнародний меценат і альтруїст? Відомий релігійний діяч? Моральний авторитет, що турбується за весь Світ? Лі Куан Ю турбується найперше за свій Сінгапур! А навіщо Сінгапуру конкурент у Східній Європі? Навіщо їм сильна і заможна Україна, що буде перебирати на себе грошові потоки в Світі і підсилювати західну цивілізацію? Звісно не треба цього Сінгапуру. Бо цим Юля destroy перемогу східного економічного дива над західним.
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11.05.2020 14:16 Відповісти
О, так, я забув що Юля володіла спочатку відеосалоном, а потіи газовою заправкою в Сингапурі. Дякую, тепер все стало на свої місця.
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11.05.2020 14:19 Відповісти
Группа ученых Стенфордского университета подсчитала, что если всех тех людей, кто когда-либо обвинял Тимошенко в коррупции, воровстве и убийствах сложить в одну линию, то ими можно дважды по экватору обернуть нашу землю!
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11.05.2020 14:04 Відповісти
Земля не ВАША !
Даже не мечтайте. И ты, и такие, как Юля.
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11.05.2020 14:08 Відповісти
Пєця, ти? Хвилюєшся за свої пів мільона гектарів?
Не хвилюйся. В Лук'янівці збудували платні апартаменти для віп-в'язнів. Тобі перепаде найкраща. Звісно площою вона не буде пів мільона га, але все одно буде де повернутись.
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11.05.2020 14:31 Відповісти
Сострил? Ну-ну Оскар Уайлд ты наш.
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11.05.2020 15:29 Відповісти
Наконец умылись обсиральщики Юли ? Это Америка. Там суды не Пороха и Янека. То ли ещё будет.
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11.05.2020 14:35 Відповісти
В 2012 году Министерство юстиции наняло Skadden для "независимой оценки" судебного
процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ.
В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.
*
Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался
адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".
После этого Skadden решила выплатить им компенсацию,
которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai
= = = = =

в этом мутняке ФАНТАСТИЧЕСКИМИ являются ДВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. необходимы публичные примеры , когда аудиторы выплачивают компенсацию
лицам , которые их ваще НЕ-НА-НИ-МА-ЛИ !
напомню что : нанимало Министерство юстиции, бюджетная государственная структура.
поэтому аудиторы компенсацию обязаны направлять в бюджет ;
2. если аудиторы Skadden выплачивают компенсацию ,
то при каких делах компенсация поступает от какой-то япономать "Reid Collins & Tsai" ?

рано заюльки в экстази бьются .
Весь этот мутняк только
доказывает что тимашёнка из того же паханата что и янык-парАшенко
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11.05.2020 14:37 Відповісти
Ющ, ти? Ти ще не вигнив до дна?
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11.05.2020 15:12 Відповісти
Мочалка немного тенех отмыла, видимо скоро выборы и пришло время рихтовать заточку, потому как ботоксная репа морщится начала. Думаю на пластику и на косметику должно хватить.
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11.05.2020 14:49 Відповісти
Ненадолго,судя по шмоткам.
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11.05.2020 15:00 Відповісти
Она в пику Порошенку и другим барыгам накупит на них костюмов для медиков, защитных масок, продуктовых наборов для пенсов
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11.05.2020 15:15 Відповісти
😁
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11.05.2020 16:55 Відповісти
🤣🤣👍
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12.05.2020 00:50 Відповісти
Какие там выборы, если Юля пыталась подсунуть вместо себя ЛЁТЧИЦУ Надю Ссавченко ?
Юля сама понимает, что пипл от неё рефлекторно Б Л Ю Ё Т .
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11.05.2020 14:58 Відповісти
Какие там выборы, если Юля пыталась подсунуть вместо себя "ЛЁТЧИЦУ" Надю Ссавченко ?
Юля b сама понимает, что пипл от неё рефлекторно Б Л Ю Ё Т .
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11.05.2020 16:58 Відповісти
Через цю скаден косата відмила бабло.Ніякого політпереслідування не було.Кірєєв виніс правильний вирок .Косата обдурила дубину,що є постанова Кабміну,яка дає право підписати договір на поставку газу.СБУ повинна зацікавитися цією схемою відмивання бабла.
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11.05.2020 15:19 Відповісти
Порохоботы, интересно, а что в методичке написано, что Юлька таки права или что Витьок Шапкокрад правильно ее посадил. Интересно. Только не нужно и в крестике и без рубахи.
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11.05.2020 15:32 Відповісти
За, что этой обезьяне тимошенко, дали такие огромные компенсации!! За то, что в тюрьме , сидела в лабутенах???
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11.05.2020 15:43 Відповісти
Муржа! Йди до мусорів, бери на себе вісяк, відсидиш семерик, може і тобі дадуть мільон якийсь. А сидіти, сичіти на Юлю - тільки дупа виросте
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11.05.2020 16:25 Відповісти
Вона не сама собі встановлювала режим ув'язнення. Якщо заздриш, попросися, щоб і тебе так ув'язнили. Потім поділишся враженнями.
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11.05.2020 19:25 Відповісти
Аж теперь она отбила расходы на дизайнерскую инвалидную коляску, туфли на каблуках, и другой тюремный инвентарь от "Louis Vuitton".

Юлеботы проспамили оппонентов и думают, что дело в шляпе - да, Sulima Ivan ?
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11.05.2020 16:05 Відповісти
Депутат Власенко указал эти поступления в своих декларациях как "иностранный доход", а Тимошенко - как "компенсацию ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014".Источник: https://censor.net/n3194683

Власенко - юрист, взвесил все сложности + необходимость предоставления документов, а также политическую составляющую и решил не заморачиваться. Если графа "иностранный доход", то высоковероятно пойдёт в налогообложение.

А Юля решила попробовать пожадничать - потому что если квалифицировать платёж как "возмещение убытков / вреда", тогда по налоговому законодательству нашему платить подоходный налог не надо. Но тогда надо доказывать природу платежа - документы предоставлять и т.п.

И ещё один вопрос у меня - по правилам е-декларирования (ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции") надо не только о выплате дохода свыше 50 прожиточных минимумов указывать, но и об открытии счетов за границей. Хотелось бы понимать, Вона от юрфирмы деньги получила на свой украинский банковский счёт или ей открыли его в США. Если в США, то сделано ли уведомление в НАЗК ???
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11.05.2020 16:10 Відповісти
От скажи, Лагойда, жаба душить, ага? То можна було набрати повний рот лайна і харкнути в Юлю, бо за це ще й платили. А зараз до неї вже не дістанеш, бо вона винайме якогось охоронця з ляпалкою, а він тобі нею по пиці, по пиці!!! Ех....
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11.05.2020 16:33 Відповісти
Радость юлеботов все больше превращается с смесь желаний и неразборчивого бурчания голодных животов.
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11.05.2020 16:58 Відповісти
Радость юлеботов - спамить от бессилия.
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11.05.2020 17:03 Відповісти
прекрасная новость еще бы с потомственного вора. мародера пэтьки в пользу народа Украины стянуть за 5 летний грабеж. издевательство. унижение и т д
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11.05.2020 17:46 Відповісти
нехило так откупились...
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11.05.2020 17:48 Відповісти
Можем повторить

Мочалка немного тенех отмыла, видимо скоро выборы и пришло время рихтовать заточку, потому как ботоксная репа морщится начала. Думаю на пластику и на косметику должно хватить.
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11.05.2020 18:02 Відповісти
Судя по небывалому оживлению, царящему среди вонанистов, от щедрот maman должно отвалиться не только верным сынам партии матькивщина, но и рядовым подкаблучникам
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11.05.2020 18:05 Відповісти
О. нарешті розбагатіла лицемірна курва.
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11.05.2020 21:53 Відповісти
Сидела она за дело.
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11.05.2020 22:12 Відповісти
За "шитое белыми нитками", как выяснилось. А на нормальное дело против неё, не нашлось доказательств ни у Кучмы, ни у Ющенко, ни у Януковича, ни у Ахметова, Пичука, Фирташа, Колесниченко, Медведчука, Ярославского, Коломойского, Порошенко, боголюбова, Новинского, Григоришина...
Кстати, штатовская финансовая разведка уже доказала, что эта липовая экспертиза была оплачена со счета Виктора Пинчука.
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11.05.2020 22:47 Відповісти
единственно полезное дело овоща ---посадка тимошонки! По причине политической, но ЗА ДЕЛО!
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11.05.2020 22:30 Відповісти
прикольна , в нас , країна - при Янику садили і просто вбивали багато людей , але мільйони доларів , чомусь , отримали лише Юлька і Власенко ...
П.С - Юля , а слабо віддати це бабло на потреби фронту ?
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11.05.2020 23:10 Відповісти
Тимошенко не воровка. Хотя и это округлённо. Никто по настоящему не пробовал поймать её за руку. Она просто вата и сепаратистка такая же как и шмаркля, потому ей ни в президентах ни в премьерах Украины делать нечего.
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12.05.2020 08:53 Відповісти
Почему не воровка, если воровка на доверии. У каждого свой профиль, кто сглаз и порчу снимает,кто всю правду про то что было,что есть и что будет рассказывает, а эта боролась с олигархами и байки про новый курс в никуда рассказывала, они ведь ничего не крали,человек им сам отдал свои деньги или свой голос на выборах.
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12.05.2020 09:15 Відповісти
с декабря 2013 по 20февраля 2014
со сцены Майдан "разогревали" своими пламенными спичами
сотрапники Тимошенки Яценюк , Турчинов , Аваков ,
где-то в засаде под флагом Тимошенки сидел Лёшка Порошенко, ага отпрыск того самого ...
снайперские винтовки с Майдана
вывозил сотрапник Юльки по особым поручениям Пашинский ...

и тереть бы Ю.Тимошенке неворовке при яныке нары ,
если бы Яценюк Турчинов Аваков Пашинский с Порошенком Луценком
не пролили кровь Небесной Сотни , чтобы неворовка откинулась .

а Юля с ними
расплатилась как царица : петьке посаду презика, кулявлобу премьера, арсену МВД
ну и прочим турчиновым пашинским по мелочи кто-где пристроился при петьке грабить ...

жизни Героев Небесной Сотни , чтобы неворовка откинулась досрочно
ведь это совсем не воровство .
и что экс-тимашёнщина кулявлобы турчиновы аваковы пашинские
грабили с 2014 по 2019 пересичных граждан и майдановцев ,
которые Ю.Тимошенко освободили из под яныка это ведь тоже не воровство ...

и лицензии выданные кабмином Ю.Тимошенки
в 2008-2010гг шуфричам фирташам на экспорт газа ,
то есть фактически лицензии тимашёнки на газовый грабёж страны ,
это тоже не воровство ...
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15.05.2020 22:32 Відповісти
и лицензии выданные кабмином Ю.Тимошенки
в 2008-2010гг шуфричам фирташам на экспорт газа ,
то есть фактически лицензии тимашёнки на газовый грабёж страны ,
это тоже не воровство ...
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15.05.2020 22:33 Відповісти
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