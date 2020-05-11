Skadden визнала виплату Тимошенко і Власенку по $5,5 млн компенсацій, - The New York Times

Американська фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, що готувала в 2012 році звіт для Міністерства юстиції України у справі Юлії Тимошенко, виплатила їй та її адвокату, нардепу Сергію Власенку, щонайменше 11 млн доларів у межах досудового врегулювання.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, знайомих з обставинами досудового врегулювання, ця фірма виплатила принаймні 11 млн доларів, щоб уникнути судового позову.

У 2011 році Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році. У 2012 році Міністерство юстиції найняло Skadden для "незалежної оцінки" судового процесу над Тимошенко у зв'язку з її позовом проти України в ЄСПЛ. У висновках Skadden йшлося, що справа не була політично мотивованою.

Пізніше в компанії визнали, що доповідь у справі Тимошенко була суперечливою і писалася адвокатами "на замовлення Пола Манафорта в інтересах його клієнта Віктора Януковича".

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Після цього Skadden вирішила виплатити їм компенсацію, яка надійшла в Україну через рахунки Reid Collins & Tsai. За підрахунками видання, Тимошенко і Власенко отримали по 5,5 млн доларів кожен. Депутат Власенко вказав ці надходження у своїх деклараціях як "іноземний дохід", а Тимошенко - як "компенсацію збитку, завданого політичними репресіями 2011-2014 роках".

Нагадаємо, раніше Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії.